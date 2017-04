Aug 27 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1401.80 NSE 15612.90 FIMMDA 25588.60 ============= TOTAL 42603.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 98.8351 10.2000 50.00 INE483A09146 CENTRAL BANK OF INDIA 8.15% 28-Jun-15 93.1000 12.5500 25.00 INE261F09HF9 NABARD - 31-Jul-15 98.7268 10.1400 150.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 94.9254 10.5600 100.00 INE514E08CN8 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA - 16-May-16 94.8214 10.1100 250.00 INE721A07FU7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 9.65% 01-Aug-16 97.4976 10.6800 86.70 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 97.9623 10.1900 250.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 98.8600 10.1400 1.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 96.7400 9.8900 10.00 INE261F09ED8 NABARD 0.00% 01-Feb-18 68.3874 8.9700 7.60 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 95.8452 10.1100 50.00 INE896L07066 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PRIVATE 11.15% 06-Jun-18 98.7800 11.4500 120.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 105.6603 11.2100 1.00 INE134E08BT4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Oct-19 96.0500 9.6700 2.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 100.0000 9.0100 1.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 104.9700 10.9500 4.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 97.0569 10.0600 50.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-22 104.3500 0.0000 0.50 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.1083 9.5600 50.00 INE220H09063 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 8.75% 26-Jun-23 96.0000 9.3800 2.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 93.7422 9.7100 150.00 INE787H07198 IIFCL - 23-Aug-28 101.3072 8.1500 35.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 97.9100 9.4600 6.00 NSE === INE136E07GP8 CITICORP FINANCE INDIA LIMITED RESET 16-Sep-13 118.2300 - 76.60 INE804I07EW3 ECL FINANCE LIMITED - 20-Sep-13 123.3190 0.0000 2.50 INE020B07DX1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 30-Sep-13 99.7995 12.5633 250.00 INE002A07700 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 99.5168 12.9913 650.00 INE002A07718 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 99.5168 12.9913 600.00 INE043D07BB9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.82% 06-Dec-13 99.1765 11.9940 250.00 INE514E08589 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 12-Dec-13 98.9890 12.7893 200.00 INE261F09GQ5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 15-Sep-14 98.5282 10.9100 200.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 97.7477 11.0000 900.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR - 18-Oct-14 98.6548 10.9100 100.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 97.9177 11.0500 250.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 98.0785 10.8500 250.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 99.6900 9.5469 1.00 INE556F09387 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 09-Mar-15 98.9376 10.2500 40.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 04-Jun-15 98.8351 10.2000 100.00 INE752E07DO2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 10.10% 12-Jun-15 99.2937 10.5000 50.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 97.0500 0.0000 17.00 INE483A09146 CENTRAL BANK OF INDIA 8.15% 28-Jun-15 93.0000 11.2429 25.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 06-Jul-15 98.5222 10.2000 450.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 96.6798 10.0999 100.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 31-Jul-15 98.6439 10.2000 350.00 INE261F09IC1 NABARD 8.65% 28-Jan-16 98.4039 9.3713 250.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 97.2742 10.4000 1750.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 97.8500 10.1441 1.00 INE115A07AO6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 11-Apr-16 97.3927 10.6300 150.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 95.5995 10.4000 50.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 121.0996 10.5499 200.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 95.5012 10.0000 250.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 95.2667 10.2500 100.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 95.5700 0.0000 5.00 INE514E08AF8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 27-Sep-16 98.0385 10.0999 150.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 97.4924 10.5999 50.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 98.5500 10.2567 6.00 INE115A07BQ9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.55% 16-Dec-16 97.0735 10.5999 100.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 97.8000 9.9636 21.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 98.1000 9.6554 10.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 96.0646 10.0999 200.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 96.0646 0.0000 200.00 INE115A07CZ8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.00% 25-Oct-17 99.3209 9.1818 4000.00 INE043D07AY3 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.82% 06-Dec-17 99.1765 9.9933 250.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 97.1108 10.0999 50.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 97.1108 10.1062 50.00 INE261F09ED8 NABARD 0.00% 01-Feb-18 67.5400 0.0000 3.80 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 95.3185 10.0400 50.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 95.3185 10.0460 50.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 96.2306 10.3000 290.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 96.2306 0.0000 10.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 96.0162 10.0500 650.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 96.0505 10.0464 550.00 INE043D07EW9 IDFC LIMITED 8.35% 10-May-18 94.6500 9.8024 23.00 INE115A07EB5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 11-Jun-18 92.8974 10.3300 500.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 62.6250 0.0000 8.00 INE020B07EV3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 06-Oct-19 96.8500 9.4946 6.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 19-Nov-19 98.7000 0.0000 5.00 INE134E08DW4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.44% 23-Sep-21 99.0000 0.0000 7.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 97.3605 10.0500 150.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 96.7168 9.3400 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.9408 9.4600 50.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 92.0400 9.6557 3.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 95.0000 - 12.00 INE268A07160 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.17% 05-Jul-23 94.7027 - 200.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 101.3700 9.6464 220.00 INE305A09216 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.60% 25-Feb-28 100.0000 9.5857 5.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 100.3000 - 5.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 100.9000 9.8609 10.00 FIMMDA ====== INE020B07DX1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 30-Sep-13 99.7995 11.9000 250.00 INE020B07DX1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 30-Sep-13 99.8095 11.8500 250.00 INE002A07700 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 99.5168 12.4000 650.00 INE002A07718 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 99.5168 12.4000 600.00 INE043D07BA1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.83% 06-Dec-13 99.1765 12.3500 250.00 INE043D07BB9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.82% 06-Dec-13 99.1765 12.3500 250.00 INE514E08589 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 12-Dec-13 98.9890 12.2500 200.00 INE261F09GQ5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 15-Sep-14 98.5282 10.9100 200.00 INE752E07FT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-14 98.1963 10.6000 8.80 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 97.7477 11.0000 900.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR - 18-Oct-14 98.6548 10.9100 100.00 INE881J07CS1 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD 11.35% 25-Nov-14 119.3698 12.2400 10.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 97.5734 10.9200 50.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 97.9177 11.0500 250.00 INE261F09HA7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 09-Jan-15 98.4784 10.5400 60.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 99.6900 9.5500 311.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 99.5900 9.6300 2.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 98.4225 10.5400 50.00 INE556F09387 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 09-Mar-15 98.9376 10.2500 40.00 INE115A07CD5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 12-Mar-15 98.7931 10.6000 10.00 INE752E07IA0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-15 99.3610 10.0000 50.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 04-Jun-15 98.8351 10.2000 150.00 INE752E07DO2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 10.10% 12-Jun-15 99.2937 10.5000 50.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 97.0500 10.1000 10.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 96.8300 10.2500 1.00 INE756I07126 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.85% 29-Jun-15 97.3649 11.4700 75.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 98.5222 10.2000 450.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 96.6798 10.1000 100.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 31-Jul-15 98.5611 10.2500 500.00 INE261F09IC1 NABARD 8.65% 28-Jan-16 98.4039 12.0000 250.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 97.2742 10.4000 1750.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 97.2716 10.4000 150.00 INE115A07AO6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 11-Apr-16 97.3927 10.6300 100.00 INE115A07AO6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 11-Apr-16 97.4989 10.5800 50.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 95.5995 10.4000 50.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 94.9254 10.5500 100.00 INE514E08CN8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.87% 16-May-16 94.8214 10.1000 340.00 INE001A07GT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-May-16 98.3044 10.5900 100.00 INE756I07266 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.54% 03-Jun-16 94.7422 10.7900 140.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 0.00% 11-Jun-16 74.3289 11.2100 10.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 121.0996 10.5500 200.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 95.4981 10.0000 290.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 95.5012 10.0000 50.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 95.5700 10.0000 194.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 95.2667 10.2500 102.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 95.3838 10.2000 5.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 97.7526 10.6500 100.00 INE721A07FU7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 9.65% 01-Aug-16 97.4976 10.7400 148.20 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 97.9623 10.2000 250.00 INE514E08AF8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 27-Sep-16 98.0385 10.1000 150.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 97.4924 10.6000 50.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 98.8600 10.1300 40.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 98.5000 10.2700 15.00 INE115A07BQ9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.55% 16-Dec-16 97.0735 10.6000 100.00 INE134E08EI1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 20-Mar-17 99.8372 11.4000 1000.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 97.9400 9.9200 26.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 97.9150 9.9200 6.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 98.1000 9.6500 10.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 96.3845 10.6200 50.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 96.7400 9.8900 10.00 INE115A07CZ8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.00% 25-Oct-17 99.3109 12.3400 2000.00 INE115A07CZ8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.00% 25-Oct-17 99.3209 12.3500 2000.00 INE043D07AY3 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.82% 06-Dec-17 99.1765 12.3500 250.00 INE261F09ED8 NABARD 0.00% 01-Feb-18 67.5400 9.2500 7.60 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 95.3185 10.0400 50.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 96.2306 10.3000 290.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 96.0505 10.0400 881.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.0500 9.7500 50.00 INE043D07EW9 IDFC LIMITED 8.35% 10-May-18 94.2900 9.9000 18.00 INE043D07EW9 IDFC LIMITED 8.35% 10-May-18 94.6500 9.8000 12.00 INE896L07066 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PRIVATE 11.15% 06-Jun-18 98.7800 11.4600 120.00 INE115A07EB5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 11-Jun-18 92.8974 10.3300 350.00 INE115A07EB5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 11-Jun-18 93.2777 10.2200 250.00 INE871D07MZ9 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 11.00% 23-Aug-18 100.0000 10.9900 200.00 INE020B07EV3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 06-Oct-19 96.8500 9.4900 12.00 INE134E08BT4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Oct-19 96.0500 9.6800 2.00 INE134E08DN3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 09-Jun-21 100.9555 9.5000 140.00 INE134E08DW4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.44% 23-Sep-21 98.7200 9.7600 29.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 97.0569 10.0500 50.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 98.1847 9.8500 770.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 98.1847 9.8500 300.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 97.3605 10.0500 150.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 96.7168 9.3400 200.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.3700 9.3900 60.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.1083 9.6000 50.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 92.0400 9.6500 3.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 95.0000 10.4800 8.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.1000 9.1600 3.00 INE220H09063 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 8.75% 26-Jun-23 96.0000 9.8000 2.00 INE268A07160 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.17% 05-Jul-23 94.7027 10.6000 200.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 96.2800 9.2800 5.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 101.3700 9.6400 220.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 93.7422 9.7000 150.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 96.3775 9.2400 1500.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 96.3875 9.2400 1250.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 97.1857 9.2500 950.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 97.2335 9.2400 950.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 100.0400 8.2500 107.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 101.3072 7.9500 25.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 21-Aug-72 101.5000 10.7500 7.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 94.7940 10.2700 300.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 105.1000 10.6800 3.00