Aug 29 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3375.70 NSE 18354.00 FIMMDA 28017.50 ============= TOTAL 49747.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07IY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.46% 30-Jan-14 98.5985 12.9700 500.00 INE001A07JE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 24-Feb-14 98.5695 12.4400 450.00 INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.62% 26-Feb-14 98.4530 12.7400 500.00 INE796L07431 MACQUARIE FINANCE (INDIA) PRIVATE RESET 16-Mar-15 124.8300 0.0000 13.50 INE224P07013 KUMAR BUILDERS MUMBAI REALTY PRIV 18.00% 01-Jul-15 100.0000 18.0000 20.00 INE043D07CA9 IDFC LIMITED 9.36% 03-Aug-15 97.3447 10.9400 50.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.60% 07-Aug-15 97.6415 11.0000 50.00 INE115A07DP7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 26-Feb-16 96.5483 11.0000 250.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 95.5300 10.1500 2.00 INE721A07FU7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 9.65% 01-Aug-16 97.5000 10.6800 10.20 INE559M07019 VALDEL PROJECTS CORPORATION PRIVATE 6.00% 28-Feb-17 119.2000 0.4600 296.80 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 94.0235 10.5100 250.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 90.4772 9.9500 100.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 107.8383 10.7900 1.20 INE114A07455 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.70% 11-May-19 97.0578 8.3600 350.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.58% 29-Aug-21 97.4843 11.0500 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 93.1526 9.9300 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 93.0705 9.9200 370.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.4800 9.1100 16.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.26% 23-Aug-28 100.4000 8.0900 46.00 NSE === INE043D07815 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.72% 05-Nov-13 99.3506 13.0996 550.00 INE043D07815 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.72% 05-Nov-13 99.3321 0.0000 500.00 INE001A07GF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 20-Jan-14 98.7982 0.0000 50.00 INE001A07JE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 24-Feb-14 98.5336 11.9133 450.00 INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.62% 26-Feb-14 98.4188 12.7877 500.00 INE261F09GB7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 30-Mar-14 98.1929 12.5625 200.00 INE136E07ND0 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 30-Jul-14 115.9600 - 7.00 INE121A07FR6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 03-Sep-14 99.9987 0.0000 500.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 96.8060 11.9743 2500.00 INE261F09HA7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 09-Jan-15 97.3369 11.5000 250.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 97.3014 11.5000 250.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 98.1500 10.8000 250.00 INE557F08EF6 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 13-Feb-15 87.4093 9.6532 1750.00 INE020B07FF3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.45% 19-Feb-15 96.8339 10.8000 50.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 16-Apr-15 97.6541 11.2700 150.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 95.6766 11.0000 300.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 31-Jul-15 97.7453 10.7500 48.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 97.5354 11.1000 200.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 95.4935 11.0500 50.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.35% 04-Mar-16 96.5006 10.9500 300.00 INE514E08CJ6 EXIM BANK 8.75% 18-Mar-16 97.9970 9.6264 150.00 INE261F09IJ6 NABARD 8.80% 26-Mar-16 97.8981 9.7152 750.00 INE115A07AO6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 11-Apr-16 96.2820 11.1500 150.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 94.4358 11.1000 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 94.7153 10.6500 50.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 94.8839 10.4200 10.00 INE871D07MY2 INFRASTRUCTURE LEASING AND FINANC 11.25% 23-Aug-16 101.1800 - 100.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 97.5944 10.1547 500.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 98.0572 9.9379 3400.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 98.0500 9.8835 16.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA SR-P-1 9.07% 11-Sep-17 98.1000 12.7038 33.00 INE043D07CS1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.00% 01-Oct-17 96.8206 9.7188 1400.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.25% 26-Feb-18 95.8964 10.4000 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 96.1800 10.0096 32.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 92.1400 10.5000 250.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 91.0454 - 200.00 INE871D07MZ9 INFRASTRUCTURE LEASING AND FINANCI 11.00% 23-Aug-18 101.6400 - 50.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 95.3990 10.0199 100.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 95.9650 9.8754 100.00 INE002A07775 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 8.75% 07-May-20 93.9844 10.0000 50.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.58% 29-Aug-21 97.4004 11.1000 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 95.1548 10.4000 50.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA SR-P-2 8.88% 18-Oct-22 93.7377 9.9400 50.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA SR-P-2 8.88% 18-Oct-22 93.7377 9.9461 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 93.3244 9.8900 150.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 93.2429 9.9200 900.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 93.1270 0.0000 150.00 INE752E07KU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-23 87.8301 9.9200 100.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 96.9800 - 144.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 87.9300 0.0000 4.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-23 96.1193 9.9200 50.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 97.3000 - 5.00 INE752E07IT0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-23 96.4497 9.9200 50.00 INE752E07JJ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-23 95.6598 9.9200 100.00 INE305A09216 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.60% 25-Feb-28 100.0000 9.5857 5.00 FIMMDA ====== INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 101.3200 9.8800 19.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 9.41% 27-Jul-37 108.4800 8.5600 250.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 101.5000 10.7500 5.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 103.9000 10.9100 4.00 INE001A07JI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 12-Sep-13 99.8538 12.2100 250.00 INE001A07JL5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.25% 01-Oct-13 99.5663 13.0000 700.00 INE043D07815 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.72% 05-Nov-13 99.3506 12.4500 550.00 INE001A07GF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 20-Jan-14 98.7982 12.0000 50.00 INE001A07JE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 24-Feb-14 98.5336 12.4100 450.00 INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.62% 26-Feb-14 98.4440 12.3400 1500.00 INE261F09GB7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 30-Mar-14 98.1929 12.2500 200.00 INE660A07FN2 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.40% 20-Jun-14 98.5291 12.1600 1.00 INE121A07FR6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 03-Sep-14 99.9987 10.4500 500.00 INE121A07FR6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 03-Sep-14 98.1301 11.1700 50.00 INE976I07930 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.14% 11-Sep-14 98.0849 12.1900 18.00 INE774D07GI3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 10.10% 19-Sep-14 98.0423 12.1700 1.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 96.7728 12.0000 1250.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 96.8060 11.9700 1250.00 INE261F09HA7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 09-Jan-15 97.3369 11.5000 250.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 97.7869 11.1000 350.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 97.3014 11.5000 150.00 INE557F08EF6 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 13-Feb-15 87.4093 12.5000 1750.00 INE020B07FF3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.45% 19-Feb-15 96.8339 10.8000 50.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 16-Apr-15 98.0338 11.0000 200.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 16-Apr-15 97.6852 11.2500 150.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 97.9368 10.8000 100.00 INE043D07EN8 IDFC LIMITED 9.22% 06-May-15 97.4785 10.9000 100.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 98.0641 11.4400 30.00 INE115A07DK8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.21% 08-May-15 97.3452 11.3300 100.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 95.6766 11.0000 250.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 95.6715 11.0000 50.00 INE070A07053 SHREE CEMENT LIMITED 8.42% 22-Jul-15 95.4052 11.2200 20.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 31-Jul-15 97.9056 10.6500 220.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 31-Jul-15 97.7453 10.7500 48.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 97.6147 11.0500 100.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 97.5354 11.1000 100.00 INE043D07CA9 IDFC LIMITED 9.36% 03-Aug-15 97.3447 10.9500 50.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.60% 07-Aug-15 97.6415 11.0000 50.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.58% 29-Aug-15 97.4004 11.1000 100.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 95.4935 11.0500 50.00 INE261F09IG2 NABARD 9.14% 26-Feb-16 98.0460 11.7500 250.00 INE115A07DP7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 26-Feb-16 96.5483 11.0000 250.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.35% 04-Mar-16 96.5006 10.9500 300.00 INE514E08CJ6 EXIM BANK 8.75% 18-Mar-16 97.9970 9.6200 150.00 INE261F09IJ6 NABARD 8.80% 26-Mar-16 97.8981 12.2500 750.00 INE115A07AO6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 11-Apr-16 96.2820 11.1500 150.00 INE557F08EP5 NATIONAL HOUSING BANK 8.45% 25-Apr-16 96.9102 11.2500 500.00 INE557F08EP5 NATIONAL HOUSING BANK 8.45% 25-Apr-16 96.9162 11.2500 250.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 94.4358 11.1000 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 94.7153 10.6500 50.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 94.9327 10.4000 30.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 95.5300 10.1500 13.00 INE871D07MY2 INFRASTRUCTURE LEASING AND FINANCI 11.25% 23-Aug-16 101.1800 10.7500 100.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 07-Dec-16 98.0226 10.4500 5.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 97.8500 10.0000 5.00 INE134E08EI1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 20-Mar-17 99.8443 11.4900 250.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 97.5944 11.0000 500.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 97.6256 10.9800 500.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 97.8449 12.3000 1700.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 98.0572 12.0000 1000.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 98.6900 9.8000 22.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 98.0100 9.8900 2.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA SR-P-1 9.07% 11-Sep-17 97.7500 9.7600 20.00 INE043D07CS1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.00% 01-Oct-17 96.8206 12.0000 1400.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.25% 26-Feb-18 96.4000 10.2500 250.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.25% 26-Feb-18 95.8964 10.4000 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 95.8500 10.1000 4.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 94.0235 10.5000 250.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 92.1400 10.5000 250.00 INE115A07EB5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 11-Jun-18 93.0750 10.2800 350.00 INE871D07MZ9 INFRASTRUCTURE LEASING AND FINANCI 11.00% 23-Aug-18 101.6400 10.5500 100.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 95.3990 10.0200 100.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 63.8800 8.7500 8.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 62.8250 8.9400 4.00 INE114A07455 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.70% 11-May-19 97.0578 12.0000 350.00 INE002A07775 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 8.75% 07-May-20 93.9844 10.0000 50.00 INE134E08DW4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.44% 23-Sep-21 98.9500 9.7000 5.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 95.1548 10.4000 50.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITE 9.24% 06-Dec-22 93.6787 11.1500 400.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 93.3244 9.8900 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 93.2429 9.9200 1201.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 93.8500 9.8100 210.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 91.2860 10.4000 100.00 INE752E07KU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-23 87.8301 9.9200 100.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 100.2630 7.9300 250.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 101.0000 9.1800 149.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 95.5000 10.3700 101.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 87.3249 10.1500 339.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 87.8750 10.0500 200.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 88.7523 10.0300 200.00 INE220H09063 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 8.75% 26-Jun-23 94.5000 10.1200 2.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-23 96.1193 9.9200 50.00 INE752E07IT0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-23 96.4497 9.9200 50.00 INE752E07JJ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-23 95.6598 9.9200 100.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 100.6500 9.8400 0.50 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 94.8187 9.4500 1100.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 94.8487 9.4500 900.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 97.2350 9.2300 250.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 96.1119 9.4000 50.00 INE688I08053 CAPITAL FIRST LIMITED 9.50% 17-May-28 92.0000 10.5900 200.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-28 NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India