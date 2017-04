Aug 30 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5687.50 NSE 9961.00 FIMMDA 25075.80 ============= TOTAL 40724.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE144H07838 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PVT LTD RESET 04-Oct-13 113.5172 0.0000 10.00 INE144H07903 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PVT LTD RESET 18-Nov-13 105.9960 0.0000 20.00 INE721A07CC2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 17-Dec-13 96.4848 12.7900 80.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 99.9500 9.7400 2.00 INE774D07IN9 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL SERVIC 9.55% 16-Oct-14 97.7330 11.7500 500.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 98.0636 11.0500 500.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 97.8798 11.0000 400.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 9.20% 27-Feb-15 97.0689 11.3500 500.00 INE155A08092 TATA MOTORS LIMITED 9.85% 30-Mar-15 98.0091 11.2000 250.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 97.7950 10.9000 250.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jun-15 97.8931 10.9500 750.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 98.3498 10.7700 400.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Aug-15 100.7500 9.7900 0.20 INE895D08527 TATA SONS LIMITED 9.67% 31-Aug-15 98.1215 10.7600 250.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 100.1800 10.2100 4.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 95.0538 10.5100 50.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 94.8303 10.4500 200.00 INE653A09029 STATE BANK OF INDIA 9.80% 30-Jun-16 99.7500 9.8800 4.00 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 100.0000 10.4600 100.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 98.8100 9.7700 22.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 95.6700 10.2400 50.00 INE582L07047 TATA HOUSING DEVELOPMENT CO LTD 10.20% 27-Nov-17 95.6914 11.5100 700.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 94.9994 10.0400 300.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 65.4500 0.0000 8.00 INE752E07AZ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 24-Jul-19 98.1800 9.6600 1.30 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 106.0500 10.9000 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 106.8400 0.0000 2.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 106.6000 10.2600 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 93.0732 9.9300 265.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.44% 10-May-23 94.8500 9.2500 4.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 96.1000 9.8200 2.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.26% 23-Aug-28 103.3600 7.8700 6.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 103.7500 0.0000 5.00 NSE === INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 99.7500 0.0000 10.00 INE735N08011 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES PVT 9.95% 04-Aug-14 98.7566 11.4046 1000.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 98.4615 11.5924 400.00 INE261F09GN2 NABARD 9.32% 16-Aug-14 98.0443 11.5818 250.00 INE115A07BE5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 26-Aug-14 98.3965 11.5641 300.00 INE175K07448 MORGAN STANLEY INDIA CAPITAL PVT RESET 24-Oct-14 108.7000 - 8.00 INE557F08DW3 NATIONAL HOUSING BANK 9.62% 04-Nov-14 99.3000 10.2193 100.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 98.1500 10.8000 250.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 97.8555 11.0200 600.00 INE166A09030 ING VYSYA BANK LIMITED 8.75% 17-May-15 96.0306 11.4000 50.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 96.9800 0.0000 1.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 98.3498 10.7600 100.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 96.0259 5.00 INE557F08EM2 NATIONAL HOUSING BANK 8.95% 24-Dec-15 98.3065 9.7277 1650.00 INE261F09IF4 NABARD 9.20% 25-Feb-16 98.5546 9.8313 1000.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 96.6128 10.9000 50.00 INE261F09IJ6 NABARD 8.80% 26-Mar-16 98.2060 9.5740 250.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 99.6600 - 5.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 94.7705 10.3300 290.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 96.0000 0.0000 32.00 INE261F09GL6 NABARD 9.40% 19-Jul-16 97.7343 10.3200 32.00 INE752E07IM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-16 97.7520 10.2500 50.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 98.0600 10.4440 7.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 98.7800 10.0576 6.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 98.0000 9.9518 5.00 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 99.2500 10.7174 100.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 97.8851 9.9954 1150.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 96.9259 10.2399 200.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 97.3500 12.9774 3.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 96.9345 9.3947 1000.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 95.7342 10.4500 150.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 95.8545 10.0999 350.00 INE115A07EB5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 11-Jun-18 93.3600 10.2065 25.00 INE871D07MZ9 INFRASTRUCTURE LEASING AND FINANCI 11.00% 23-Aug-18 101.6400 - 50.00 INE084G09206 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.81% 04-May-19 97.1000 9.4738 3.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 94.8629 10.0000 150.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 93.8091 10.0163 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 92.8985 9.9800 100.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 95.9000 - 1.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 88.7300 0.0000 5.00 INE220H09063 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 8.75% 26-Jun-23 95.5000 - 2.00 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-26 95.9122 9.8600 100.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 101.9900 9.8067 19.00 INE039A09PP9 IFCI LIMITED SR-58(D) 9.90% 05-Nov-37 96.7000 0.0000 2.00 FIMMDA ====== INE261F09GL6 NABARD 9.40% 17-Dec-13 96.4570 12.3000 80.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Mar-14 98.7234 12.2400 1.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 99.6700 10.1000 5.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 99.6100 10.1000 2.00 INE735N08011 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES PVT 9.95% 04-Aug-14 98.7566 11.3500 1000.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 98.4615 11.5500 400.00 INE261F09GN2 NABARD 9.32% 16-Aug-14 98.0443 11.5500 250.00 INE115A07BE5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 26-Aug-14 98.3965 11.5600 300.00 INE261F09GQ5 NABARD 9.38% 15-Sep-14 99.7585 9.6200 100.00 INE774D07IN9 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.55% 16-Oct-14 97.7330 11.7500 500.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 18-Oct-14 98.4751 11.1000 100.00 INE557F08DW3 NATIONAL HOUSING BANK 9.62% 04-Nov-14 99.3000 12.7500 100.00 INE261F09HA7 NABARD 9.38% 09-Jan-15 97.8164 11.1000 5.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 98.0636 11.0500 1000.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 97.8798 11.0000 800.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jan-15 97.8931 11.1000 1500.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 97.9878 10.8500 95.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 9.20% 27-Feb-15 97.0689 11.4000 699.00 INE001A07KT6 HDFC LTD 9.20% 19-Mar-15 97.5707 10.9000 86.00 INE155A08092 TATA MOTORS LIMITED 9.85% 30-Mar-15 98.0091 11.2000 500.00 INE774D07IA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 16-Apr-15 83.3939 11.8000 2.00 INE774D07JJ5 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.20% 24-Apr-15 96.8929 11.3000 50.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 97.8310 10.8700 540.00 INE296A07757 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 04-May-15 109.9986 11.7400 2.00 INE043D07EN8 IDFC LIMITED 9.22% 06-May-15 97.5001 10.8800 40.00 INE115A07DK8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.21% 08-May-15 97.3135 11.3600 40.00 INE166A09030 ING VYSYA BANK LIMITED 8.75% 17-May-15 96.0306 11.4000 50.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 96.9800 10.1500 1.00 INE483A09146 CENTRAL BANK OF INDIA 8.15% 28-Jun-15 96.7500 10.1700 1.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 98.3498 10.7600 150.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 96.0259 10.7500 10.00 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.75% 09-Nov-15 95.7771 10.9800 5.00 INE557F08EM2 NATIONAL HOUSING BANK 8.95% 24-Dec-15 98.3512 11.6900 1500.00 INE557F08EM2 NATIONAL HOUSING BANK 8.95% 24-Dec-15 98.3065 11.8200 150.00 INE208A07349 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.05% 28-Dec-15 94.7955 12.7000 20.00 INE261F09IF4 NABARD 9.20% 25-Feb-16 98.5546 11.7500 1000.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 96.6128 10.9000 300.00 INE261F09IJ6 NABARD 8.80% 26-Mar-16 98.2060 11.7000 250.00 INE036A07120 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-16 102.5309 9.9200 300.00 INE557F08EP5 NATIONAL HOUSING BANK 8.45% 25-Apr-16 97.0769 11.1000 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 95.0538 10.5000 50.00 INE738C07036 BHARAT ALUMI 8.60% 31-May-16 94.9900 10.7500 100.00 INE738C07036 BHARAT ALUMI 8.60% 31-May-16 95.0000 10.7500 50.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 98.3966 10.3500 50.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 94.7705 10.3300 310.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 94.7819 10.3200 40.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 94.8303 10.4500 201.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 95.2000 10.2900 30.00 INE062A09130 STATE BANK OF INDIA 9.85% 27-Jun-16 99.2211 10.1500 20.00 INE653A09029 STATE BANK OF INDIA 9.80% 30-Jun-16 99.7500 9.8800 8.00 INE261F09GL6 NABARD 9.40% 19-Jul-16 97.7343 10.3200 32.00 INE895D08378 TATA SONS LIMITED 9.75% 19-Jul-16 98.1409 10.5000 20.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 97.9041 10.3000 20.00 INE752E07IM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-16 97.7520 10.2500 50.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 98.0000 10.4600 2.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 98.7800 10.0500 6.00 INE115A07BQ9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.55% 16-Dec-16 96.8247 10.7100 200.00 INE306N07815 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 11.25% 15-Feb-17 100.3366 11.1500 100.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 98.0000 9.9400 5.00 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 100.0000 10.4500 100.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 97.8851 12.2500 1150.00 INE091A07125 NIRMA LIMITED 8.90% 28-May-17 100.7147 8.6400 250.00 INE735N08037 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES PVT 10.25% 03-Aug-17 96.4775 11.3900 500.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 96.9259 10.2400 201.00 INE048A08016 HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LTD 10.57% 28-Aug-17 100.0599 10.5400 180.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 97.3400 9.9000 10.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 97.3500 9.0000 3.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 95.6700 10.2300 50.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 96.9345 11.0500 1000.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 95.4600 10.0000 3.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 96.4138 10.2500 250.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 95.7342 10.4500 150.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 95.8545 10.1000 450.00 INE271C07095 DLF LIMITED 12.50% 30-Apr-18 99.9667 - 800.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 92.4819 10.4000 400.00 INE115A07EB5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 11-Jun-18 93.0958 10.2800 350.00 INE115A07EB5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 11-Jun-18 92.6681 10.4000 25.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 94.9276 10.0500 300.00 INE871D07MZ9 INFRASTRUCTURE LEASING AND FINANCI 11.00% 23-Aug-18 101.6400 10.5500 50.00 INE873F09030 WATER & SANITATION POOLED FUND 7.50% 09-Sep-20 102.0242 6.9000 150.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 100.5036 8.1200 174.80 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 94.4469 9.9500 2.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 94.8629 10.0000 150.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.0000 9.8000 211.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 93.1593 9.9400 154.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 90.2397 10.5900 50.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.44% 10-May-23 92.7795 9.6000 4.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 99.0000 9.6000 10.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 96.1000 10.2500 4.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 88.7300 9.9000 5.00 INE220H09063 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 8.75% 26-Jun-23 95.0000 10.0000 2.00 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-26 95.9122 9.8600 100.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 94.8384 9.4500 1900.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 96.3500 9.2500 400.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 94.3300 10.0000 8.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 95.7815 9.4500 1000.00 INE721A08CK3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 29-May-28 100.3518 9.9300 30.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-28 91.9797 9.7300 200.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 102.0400 12.5000 3.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 100.3651 9.9000 415.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 101.2164 11.5500 2.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 95.5900 10.0000 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India