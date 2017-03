Sep 2 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3427.30 NSE 10456.50 FIMMDA 21751.00 ============= TOTAL 35634.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE261F09GR3 NABARD 9.48% 22-Sep-14 99.7946 9.6700 250.00 INE556F09361 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK - 22-Feb-15 98.7615 10.4200 750.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Aug-15 99.7000 10.4100 5.00 INE261F09HX9 NABARD 8.88% 25-Sep-15 99.7422 9.0100 800.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 97.0823 10.5000 100.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 95.1954 10.3000 101.00 INE721A07FU7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 9.65% 01-Aug-16 97.5000 10.6800 10.20 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 112.8534 0.0000 150.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 97.2031 10.1600 500.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 96.3006 9.9800 250.00 INE896L07066 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PRIVATE 11.15% 06-Jun-18 100.0700 11.1000 54.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 98.3059 10.1100 250.00 INE752E07AZ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 24-Jul-19 98.1800 9.6600 1.30 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 106.5500 10.7500 6.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 26-Dec-21 102.4000 0.0000 3.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 100.6228 8.0800 174.80 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 97.4500 9.5900 2.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 100.0800 8.4500 10.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.46% 30-Aug-28 100.1512 8.4400 10.00 NSE === INE136E07GP8 CITICORP FINANCE INDIA LIMITED RESET 16-Sep-13 118.2300 - 5.00 INE002A07700 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 99.5593 12.9524 100.00 INE001A07GF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 20-Jan-14 98.9088 12.2351 100.00 INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 98.6354 12.3713 650.00 INE001A07KG3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 27-Feb-14 98.6296 12.3692 750.00 INE115A07CG8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 03-May-14 98.7139 11.7703 800.00 INE001A07KR0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 15-May-14 98.3187 11.6982 2000.00 INE521E07CB0 RBS FINANCIAL SERVICES (I) PVT LTD RESET 17-Jul-14 102.5500 0.0000 30.00 INE752E07FT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-14 97.6380 11.2288 97.50 INE660A07IY3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.85% 01-Oct-14 98.1794 11.7000 250.00 INE175K07448 MORGAN STANLEY INDIA CAPITAL PVT RESET 24-Oct-14 109.4000 - 2.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 97.8917 11.0000 50.00 INE774D07JJ5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.20% 24-Apr-15 98.4530 - 50.00 INE735N08029 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES PVT 10.05% 03-Aug-15 97.7467 11.4000 500.00 INE261F09HX9 NABARD 8.88% 25-Sep-15 99.7422 9.0104 500.00 INE514E08BV3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA - 19-Nov-15 98.9716 9.0008 250.00 INE557F08EM2 NATIONAL HOUSING BANK 8.95% 24-Dec-15 98.3517 9.7059 650.00 INE261F09IH0 NABARD 9.10% 01-Mar-16 98.1105 9.9099 1000.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 97.4086 10.1100 50.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 121.4521 10.5000 100.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 94.7705 10.3300 50.00 INE261F09GO0 NABARD 9.40% 13-Sep-16 98.2643 10.0800 50.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 98.0600 10.4462 1.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 98.2500 10.2581 256.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 97.5000 12.9312 10.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 96.0194 10.1200 200.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 95.6000 9.9656 3.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 96.4104 10.2500 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 96.1619 10.0164 350.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 95.6650 - 250.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 98.3059 10.1053 150.00 INE160A09314 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 27-Nov-19 95.2000 0.0000 3.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 97.1800 10.2488 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 106.5500 11.0750 5.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED 8.84% 04-Oct-22 95.4580 9.6000 150.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.6407 9.6800 50.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 93.1957 10.0000 300.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 95.8200 - 11.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 93.7460 - 50.00 INE134E07372 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.01% 30-Aug-23 100.0300 - 5.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 101.1200 - 451.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.46% 30-Aug-28 100.1400 - 40.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.46% 30-Aug-28 100.1400 - 40.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.46% 30-Aug-28 100.1400 - 40.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 95.7100 9.7982 5.00 FIMMDA ====== INE916D079M1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.15% 27-Sep-13 99.9208 10.3500 150.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.44% 11-Oct-13 119.1691 - 5.00 INE002A07700 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 99.5593 12.3500 100.00 INE001A07GF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 20-Jan-14 98.9088 11.8000 100.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 28-Jan-14 98.8132 12.1400 13.00 INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 98.6354 12.0000 650.00 INE001A07KG3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 27-Feb-14 98.6296 12.0000 750.00 INE115A07CG8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 03-May-14 98.7139 11.5500 800.00 INE001A07KR0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 15-May-14 98.3187 11.5000 2000.00 INE721A07DC0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.35% 26-Jun-14 100.0000 10.3500 500.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 11-Jul-14 99.6600 10.1500 10.00 INE261F09GR3 NABARD 9.48% 22-Sep-14 99.7946 12.0000 250.00 INE752E07FT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-14 97.6380 11.2300 97.50 INE660A07IY3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.85% 01-Oct-14 98.1794 11.7000 250.00 INE043D07DH2 IDFC LIMITED 9.05% 11-Oct-14 120.3439 - 5.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 10-Nov-14 87.6158 11.7600 2.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 01-Dec-14 115.2615 11.7500 2.00 INE752E07IM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 20-Jan-15 97.8917 11.0000 50.00 INE556F09361 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK - 22-Feb-15 98.7615 11.5000 750.00 INE721A08CD8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 27-Mar-15 100.0000 9.6000 2500.00 INE001A07EB7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.15% 06-Apr-15 83.6069 11.9000 1.30 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.46% 25-Jun-15 97.2700 9.9800 40.00 INE842O07015 PURANIK BUILDERS PRIVATE LIMITED - 25-Jun-15 97.2500 10.0000 10.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 25-Jun-15 97.2354 9.9900 2.00 INE721A07FU7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 9.65% 28-Jun-15 95.9647 10.6900 25.00 INE001A07GG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 29-Jul-15 111.2109 8.6600 27.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 31-Jul-15 98.3272 10.4000 8.00 INE735N08029 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES PVT 10.05% 03-Aug-15 97.7467 11.4000 500.00 INE735N08029 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES PVT 10.05% 03-Aug-15 97.0943 11.8000 100.00 INE115A07BJ4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 0.00% 09-Aug-15 99.7000 10.4100 5.00 INE261F09HX9 NABARD 8.88% 25-Sep-15 99.7422 12.0000 900.00 INE514E08BV3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 19-Nov-15 98.9716 12.6000 750.00 INE557F08EM2 NATIONAL HOUSING BANK 8.95% 24-Dec-15 98.3517 11.7500 400.00 INE557F08EM2 NATIONAL HOUSING BANK 8.95% 24-Dec-15 98.3065 11.8200 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 24-Dec-15 96.2930 10.9000 5.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 97.0823 10.5000 100.00 INE115A07DP7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 26-Feb-16 96.9664 10.8000 1100.00 INE261F09IH0 NABARD 9.10% 01-Mar-16 98.0912 11.6200 500.00 INE261F09IH0 NABARD 9.10% 01-Mar-16 98.1105 11.6000 500.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 96.6828 10.8700 100.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 07-Mar-16 97.4086 10.1100 50.00 INE036A07120 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-16 102.5555 9.9100 300.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 121.4521 10.5200 100.00 INE721A07BI1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 14-Jun-16 120.6575 10.7500 50.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 20-Jun-16 94.7705 10.3300 50.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 95.1954 10.2900 101.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 01-Aug-16 97.5000 10.7400 10.20 INE261F09II8 NABARD 8.95% 24-Aug-16 98.9795 11.1500 50.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 26-Aug-16 94.3989 - 10.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 29-Aug-16 97.7520 10.2500 50.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 01-Sep-16 97.2917 10.5000 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 13-Sep-16 98.2643 10.1000 50.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-16 98.4250 10.3000 4.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 98.7800 10.0500 256.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 112.8534 10.5000 150.00 INE091A07125 NIRMA LIMITED 8.90% 28-May-17 100.8066 8.6100 250.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 97.2031 10.1500 250.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 96.0194 10.1200 200.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 95.7236 9.9800 200.00 INE296A07658 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 08-Feb-18 95.4600 10.0000 2.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 26-Feb-18 96.4104 10.2500 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 95.8564 10.1100 350.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 95.8545 10.1000 345.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 06-Jun-18 100.0700 11.0900 54.00 INE535H08512 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.25% 14-Jun-18 101.1672 10.9300 116.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 93.6005 10.3300 98.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 95.6650 9.8400 500.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 94.9488 10.0400 96.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 06-Aug-18 102.7194 10.4000 1.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 98.3047 10.1000 100.00 INE866I07248 INDIA INFOLINE FINANCE .LTD. INE866I07248 INDIA INFOLINE FINANCE .LTD. RESET 13-Dec-19 96.0412 9.9500 7.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 06-Apr-20 96.3800 10.2000 2.00 INE752E07JK7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 14-May-20 92.9800 10.1700 50.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED 8.84% 04-Oct-22 95.4580 9.6000 150.00 INE483A09146 CENTRAL BANK OF INDIA 8.15% 19-Feb-23 100.9500 7.0400 30.00 INE733E07JD2 NTPC LIMITED 8.80% 04-Apr-23 95.5278 9.5100 100.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 94.4617 10.6500 150.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 12-Apr-23 94.6407 9.6800 50.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 12-Apr-23 96.0100 9.4500 4.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 93.1957 10.0000 300.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 26-Apr-23 95.3628 9.6900 40.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-May-23 94.8500 9.2500 4.00 INE660A07HE7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 29-May-23 97.4500 9.9400 3.00 INE261F09GO0 NABARD 9.40% 15-Jul-23 93.7460 9.7000 50.00 INE020B07HM5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.01% 29-Aug-23 100.0600 8.0000 50.00 INE134E07372 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.01% 30-Aug-23 100.0300 8.0000 55.00 INE020B07HM5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 26-Dec-24 97.0168 9.6700 50.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 95.1941 9.4000 250.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 94.8700 9.4400 150.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 95.7524 9.4500 650.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 95.7800 9.4500 150.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 99.9500 8.4600 712.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 99.9958 8.4500 75.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.46% 30-Aug-28 100.0151 8.4500 60.00 INE115A07CW5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 30-Aug-28 100.0400 8.4500 34.00 INE976I07BN4 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% - 102.4000 12.2500 3.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 100.3651 9.9800 250.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 94.7000 10.2900 111.00 INE129A07131 GAIL (INDIA) LIMITED 8.80% 31-Dec-99 103.1700 11.0600 9.00 INE261F09HX9 NABARD 8.88% 31-Dec-99 103.8500 11.0200 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India