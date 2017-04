Sep 3 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2642.00 NSE 9811.00 FIMMDA 20239.50 ============= TOTAL 32692.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07IY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.46% 30-Jan-14 98.8314 12.4300 250.00 INE774D07IF5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 14-Feb-14 98.8965 12.1400 250.00 INE774D07IN9 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.55% 16-Oct-14 97.8614 11.6500 250.00 INE224P07013 KUMAR BUILDERS MUMBAI REALTY PVT 18.00% 01-Jul-15 100.0000 - 13.00 INE115A07DL6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 05-Jan-16 96.7492 10.6900 250.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 96.0000 9.9400 1.00 INE676K07031 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.01% 14-Jul-16 97.3985 9.0700 50.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 97.6547 10.7100 50.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 98.3328 10.0500 250.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 112.8843 0.0000 300.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 98.7014 9.4100 250.00 INE896L07066 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PRIVATE 11.15% 06-Jun-18 100.0700 11.1000 17.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 106.8000 10.9200 0.50 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 104.2388 10.9300 1.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 106.9500 10.2000 5.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-22 104.3500 0.0000 0.50 INE220H09063 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 8.75% 26-Jun-23 92.5700 9.9500 25.00 INE305A09216 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.60% 25-Feb-28 100.6500 9.5000 93.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 100.0750 8.4200 315.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 100.1200 8.4200 100.00 INE557F07074 NHB 8.46% 30-Aug-28 100.0700 8.4500 40.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 100.0000 8.4600 10.00 INE787H07222 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.37% 30-Aug-33 100.1000 8.3600 15.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 21-Aug-72 100.5600 10.6900 1.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LIMITED 11.00% 31-Dec-99 102.1000 10.7800 105.00 NSE === INE002A07718 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 99.5233 - 700.00 INE002A07700 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 99.5233 - 700.00 INE001A07KP4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Mar-14 98.6325 12.0798 500.00 INE001A07LF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.77% 28-Apr-14 98.2867 11.4695 250.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 98.1555 10.8700 250.00 INE121A07FZ9 CHOLAMANDALAM 10.50% 24-Dec-15 98.6348 10.00 INE261F09IG2 NABARD - 26-Feb-16 98.0952 9.9598 250.00 INE031A09EO3 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.35% 29-Mar-16 96.7500 11.2333 1.00 INE001A07LG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 02-May-16 96.0838 10.5100 150.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 95.7616 10.1800 150.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 121.1804 10.6000 900.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 95.7276 9.9100 450.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 95.2893 10.2500 100.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 96.2500 0.0000 4.00 INE115A07EG4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.57% 30-Aug-16 100.0000 - 50.00 INE261F09GO0 NABARD 9.40% 13-Sep-16 98.5118 9.9811 200.00 INE020B08625 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 99.3118 9.5475 2500.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 98.5200 10.2721 4.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 112.8603 10.6000 700.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 112.5348 10.6000 700.00 INE134E08EN1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.66% 15-Apr-17 98.7500 0.0000 50.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 96.5138 9.9000 150.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.1000 9.7447 257.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 96.4052 9.9400 96.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 96.4488 9.7900 50.00 INE733E07JD2 NTPC LIMITED 8.80% 04-Apr-23 95.8857 9.4499 200.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 96.3000 - 1.00 INE787H07230 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.01% 30-Aug-23 100.0500 - 20.00 INE752E07JK7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-24 97.3793 9.6266 50.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 100.0000 0.0000 50.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 101.2800 - 248.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 100.1000 - 40.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 100.1400 - 28.00 INE039A09PP9 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-37 96.7000 0.0000 2.00 FIMMDA ====== INE002A07700 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 99.5233 12.5000 700.00 INE002A07718 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 99.5233 12.5000 700.00 INE976I07BX3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.85% 30-Dec-13 98.7422 12.7500 400.00 INE774D07IF5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 14-Feb-14 98.8965 12.1000 250.00 INE916D073T9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 17-Feb-14 94.5023 12.7100 1.00 INE001A07KP4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Mar-14 98.6325 11.7500 500.00 INE660A07IV9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.80% 17-Mar-14 98.6738 12.2000 300.00 INE001A07LF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.77% 28-Apr-14 98.2867 11.2500 250.00 INE245A07150 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 23-Jul-14 97.8237 11.8200 100.00 INE774D07IN9 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.55% 16-Oct-14 97.8614 11.6500 250.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 98.2400 10.5500 50.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 98.1787 10.8500 500.00 INE295N07018 INFINITI RETAIL LIMITED 0.00% 21-Mar-15 115.4042 12.1100 500.00 INE224P07013 KUMAR BUILDERS MUMBAI REALTY PVT 18.00% 01-Jul-15 100.0000 - 23.00 INE261F09HY7 NABARD 8.83% 21-Nov-15 98.0700 10.5500 100.00 INE115A07DL6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 05-Jan-16 96.7492 10.7000 250.00 INE261F09IG2 NABARD - 26-Feb-16 98.0952 11.7100 250.00 INE001A07LG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 02-May-16 96.0838 10.5100 150.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 95.6078 10.2500 150.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 95.7583 10.1800 50.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 121.1804 10.6000 900.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 95.7276 9.9100 450.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 95.2893 10.2500 100.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 96.2000 9.8500 7.00 INE676K07031 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.01% 14-Jul-16 97.3985 11.2000 50.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 97.6547 10.7000 50.00 INE115A07EG4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.57% 30-Aug-16 100.0000 10.6500 550.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 98.3328 10.0500 250.00 INE261F09GO0 NABARD 9.40% 13-Sep-16 98.5118 9.9900 200.00 INE020B08625 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 99.3118 12.5000 2500.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 112.8603 10.6000 700.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 112.5348 10.6000 950.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 112.8534 10.5000 50.00 INE134E08EN1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.66% 15-Apr-17 98.7500 10.4600 50.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 98.7014 11.6000 250.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 96.8000 10.0700 10.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 96.5138 9.9000 150.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 97.8000 10.4700 18.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 96.4052 9.9400 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 96.9900 9.7700 7.00 INE896L07066 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PRIVATE 11.15% 06-Jun-18 100.0700 11.0900 17.00 INE516L07029 TATA BLUESCOPE STEEL LIMITED 10.75% 27-Sep-19 111.2400 11.9000 430.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 19-Nov-19 96.4488 9.7900 50.00 INE129A07131 GAIL (INDIA) LIMITED 8.80% 13-Dec-19 96.0412 9.9500 18.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 96.4460 9.6000 10.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 97.6500 9.9100 3.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 94.0632 9.9300 50.00 INE733E07JD2 NTPC LIMITED SR-XL IX 8.80% 04-Apr-23 95.8857 9.4500 200.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.3800 9.5500 4.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 95.3632 9.6900 10.00 INE721A08CE6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 02-May-23 100.2299 10.5800 50.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.9000 9.2000 62.00 INE020B07HM5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.01% 29-Aug-23 100.0100 8.0000 50.00 INE787H07230 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.01% 30-Aug-23 100.0500 7.8000 10.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 103.1641 9.4700 12.50 INE305A09216 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.60% 25-Feb-28 100.6500 9.5000 93.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 94.8203 9.4500 1000.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 95.0000 9.4300 250.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 97.2100 9.6000 15.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 95.7815 9.4500 500.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 95.8047 9.4400 500.00 INE721A08CK3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 29-May-28 100.3956 9.9300 120.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 99.6000 8.3000 1.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 100.3500 8.2100 1.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 101.2052 8.3100 1018.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 99.9100 8.4600 246.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 100.1600 8.4300 783.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 100.0000 8.4500 610.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 100.1000 8.4400 166.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 99.9250 8.4600 100.00 INE557F07074 NHB 8.46% 30-Aug-28 100.0700 8.4500 40.00 INE305A09208 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.65% 25-Feb-33 99.9000 9.6500 150.00 INE896L07066 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PRIVATE 11.15% 30-Aug-33 100.1000 8.3500 15.00 INE039A09PP9 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-37 100.0000 9.9000 350.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 101.5000 10.7500 4.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 99.0000 10.8800 250.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 100.3700 9.9800 150.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 96.1800 10.0300 65.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 105.2000 10.6600 7.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 106.6000 10.3900 7.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.0000 10.9000 6.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India