Sep 5 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2908.90 NSE 16886.80 FIMMDA 27814.80 ============= TOTAL 47610.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916D078N1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.45% 24-Oct-13 99.6583 12.6100 250.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 99.0929 10.6800 250.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 98.3831 11.2600 250.00 INE001A07JJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.52% 12-Sep-14 98.9707 10.6300 500.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 98.2984 10.5000 1000.00 INE774D07JJ5 MAHINDRA 9.20% 24-Apr-15 96.9070 11.3000 50.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 96.7096 9.5700 50.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 95.0199 9.3300 50.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 63.7500 8.6900 2.50 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 107.5681 10.6900 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 103.4800 11.0100 4.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 103.3108 9.7900 250.00 INE872A08BX9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 23-Dec-21 100.7500 11.7300 0.40 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 92.2277 9.7100 250.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 103.7512 10.3600 1.00 NSE === INE976I07AR7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 08-Nov-13 119.1525 12.0610 50.00 INE660A07GT7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 08-Nov-13 98.0537 12.0610 50.00 INE043D07BB9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.82% 06-Dec-13 99.6130 10.5564 750.00 INE115A07AF4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 20-Dec-13 99.2746 11.7079 50.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Mar-14 99.2115 11.2965 150.00 INE206D07099 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 6.10% 15-Mar-14 96.7500 13.8788 9.00 INE115A07CJ2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-May-14 99.1409 11.0782 150.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 98.2984 10.5000 250.00 INE134E08CL9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-14 97.6399 10.5000 150.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 97.6700 0.0000 3.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-15 98.0500 11.2456 3.00 INE660A07HR9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 30-Mar-15 84.6387 11.2499 50.00 INE062A09049 STATE BANK OF INDIA 7.45% 05-May-15 94.9600 10.3765 15.00 INE514E08BU5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA - 19-Nov-15 98.4058 9.4519 4000.00 INE008A08G74 IDBI BANK LTD OMNI 7.70% 23-Jan-16 93.3400 10.9816 6.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 97.7627 10.2000 50.00 INE261F09IC1 NABARD 8.65% 28-Jan-16 98.9997 9.0893 250.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 98.1203 10.0000 150.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 98.2826 10.0999 400.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 99.6400 - 20.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 95.5362 10.5999 50.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 96.1716 10.1500 150.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 96.3857 9.9000 700.00 INE028A09057 BANK OF BARODA 8.95% 15-May-16 95.6700 0.0000 5.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 122.7801 10.1000 200.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 95.8701 9.8500 50.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 96.4366 9.7500 450.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 96.1300 0.0000 25.00 INE062A09130 STATE BANK OF INDIA 9.85% 27-Jun-16 97.5400 9.8671 7.00 INE090A08KY7 ICICI BANK LTD, RESET 13-Sep-16 95.3300 10.4645 4.00 INE692A09118 UNION BANK OF INDIA RESET 10-Oct-16 96.2200 9.6000 12.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 99.6398 9.4638 1550.00 INE001A08312 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 24-Nov-16 97.6627 10.0999 100.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 98.5618 10.2500 295.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 99.7100 9.8257 24.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.1125 9.5927 250.00 INE752E07HF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-17 90.6571 11.7756 150.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 99.0635 9.3972 100.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 98.2265 9.8000 50.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-17 92.6592 11.7535 50.00 INE001A07CR7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.10% 13-Sep-17 97.2500 - 4.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 97.3800 9.6369 5.00 INE752E07HR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-17 90.4344 11.8823 500.00 INE043D07AY3 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.82% 06-Dec-17 99.6130 9.8693 250.00 INE001A07AU5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 08-Dec-17 89.5800 12.0345 6.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 94.5900 10.8875 17.00 INE115A07478 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.14% 16-Jan-18 93.7500 10.9863 6.00 INE001A07DM6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 07-Feb-18 93.8800 10.9857 7.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 93.7000 10.8866 4.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.3053 9.6800 400.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 96.9500 9.7889 2.00 INE872A08CR9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.50% 24-Apr-18 100.0000 - 4.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 96.8335 8.9225 2000.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 96.5629 - 50.00 INE036A07237 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 9.80% 26-Jul-18 97.3500 - 150.00 INE001A07EB7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.15% 06-Aug-18 100.5500 10.9871 2.00 INE020B07DW3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 14-Aug-18 99.8400 10.8847 9.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.60% 11-Sep-18 99.9700 12.3581 1.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 100.4400 - 17.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 96.8204 9.6500 100.00 INE667A09144 SYNDICATE BANK RESET 12-Jan-19 93.9000 10.0306 5.00 INE008A09885 IDBI BANK LIMITED 7.00% 12-Jan-19 93.3000 0.0000 1.50 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 93.9000 10.1566 3.00 INE722A08057 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LTD 11.85% 15-Mar-19 102.9000 11.0809 3.00 INE112A09141 CORPORATION BANK RESET 11-Aug-19 92.2500 0.0000 10.00 INE028A09149 BANK OF BARODA RESET 23-Nov-19 92.3700 0.0000 4.00 INE160A09314 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 27-Nov-19 91.7000 0.0000 10.00 INE129A07131 GAIL (INDIA) LIMITED 8.80% 13-Dec-19 96.2500 9.6063 1.00 INE114A07679 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.65% 30-Dec-19 93.3500 10.1046 8.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 93.3500 10.1477 4.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 96.0300 0.0000 1.00 INE043D08DJ6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.65% 24-May-20 92.5000 10.2301 6.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 03-Aug-20 91.3500 0.0000 13.00 INE202E07054 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.87% 24-Sep-20 93.5000 12.2418 7.00 INE115A07AA5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.88% 13-Oct-20 90.1500 10.9369 5.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 97.1000 11.0898 2.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 101.0000 0.0000 3.00 INE053F09EF4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.74% 22-Dec-20 89.1500 9.8572 2.00 INE115A07AL2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 07-Mar-21 93.2600 10.9379 4.00 INE691A09086 UCO BANK RESET 22-Mar-21 95.6800 10.4011 6.00 INE134E08925 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 31-May-21 93.4000 0.0000 5.00 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA RESET 05-Jun-21 95.2000 9.3920 8.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 99.9504 9.6000 50.00 INE141A09066 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 21-Jul-21 95.8500 10.0279 10.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 96.2000 10.1959 2.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 100.7226 9.6000 50.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 98.2000 10.0701 4.00 INE872A08BZ4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 11-Jan-22 101.7000 11.5434 4.00 INE121H08024 IL & FS FINANCIAL SERVICES LTD 10.30% 22-Mar-22 96.6000 10.9073 8.00 INE062A09148 STATE BANK OF INDIA RESET 07-Jun-22 97.8900 10.2259 20.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 98.4507 9.6000 50.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 99.0333 9.7000 100.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 98.5831 9.6181 50.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 95.0500 9.9988 12.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 97.5000 11.5860 8.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 100.0500 10.6857 20.00 INE160A09173 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 12-Dec-22 95.7800 10.0559 7.00 INE872A08CQ1 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.80% 24-Jan-23 100.0000 - 2.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 96.4965 9.3500 300.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 96.0376 9.3962 700.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 95.9125 9.3962 50.00 INE733E07JD2 NTPC LIMITED 8.80% 04-Apr-23 96.1857 9.4000 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.0050 9.4499 550.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.2447 0.0000 103.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 96.0000 - 1.00 INE220H09063 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 8.75% 26-Jun-23 95.0000 - 37.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 95.5432 - 150.00 INE053F09FV8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.65% 15-Jan-24 92.5500 10.1732 6.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 95.2600 - 1.00 INE043D07120 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.80% 21-Jul-25 90.6500 0.0000 5.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 97.4500 0.0000 3.30 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 99.6500 10.0460 4.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 95.0800 10.1475 4.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 95.5078 9.4499 50.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 101.2800 - 18.00 INE557F07074 - - - 100.4400 - 30.00 INE053F09HQ4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.47% 10-May-31 96.8000 9.7670 4.00 FIMMDA ====== INE149A07139 TUBE INVESTMENTS OF INDIA 9.75% 25-Sep-13 99.8636 12.2200 500.00 INE916D078N1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.45% 24-Oct-13 99.6583 12.0000 250.00 INE660A07GS9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 28-Oct-13 98.3927 11.2500 200.00 INE660A07GT7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 08-Nov-13 98.0537 11.5000 50.00 INE976I07AR7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 08-Nov-13 119.1525 11.5000 50.00 INE756I07019 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.25% 25-Nov-13 99.5317 11.5000 400.00 INE043D07BB9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.82% 06-Dec-13 99.6130 11.0000 750.00 INE115A07AF4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 20-Dec-13 99.2746 11.2500 50.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Mar-14 99.2115 11.0000 150.00 INE115A07CJ2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-May-14 99.1409 10.9000 150.00 INE121A07FM7 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 11-Jun-14 100.0091 10.5000 133.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 99.0929 10.6500 250.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 98.3831 11.2500 250.00 INE001A07JJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.52% 12-Sep-14 98.9707 10.6500 500.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 97.8273 10.9800 15.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 98.2984 10.5000 1500.00 INE115A07CN4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 17-Oct-14 98.7907 11.0200 14.00 INE261F09GT9 NABARD - 18-Oct-14 98.6368 10.9600 15.00 INE134E08CL9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-14 97.6399 10.5000 150.00 INE660A07HR9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 30-Mar-15 84.6387 11.2500 50.00 INE774D07JJ5 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL SERVIC 9.20% 24-Apr-15 96.9070 11.3000 50.00 INE121A07GL7 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.60% 08-May-15 97.5030 11.2400 50.00 INE202B07795 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 9.90% 17-Jun-15 98.3690 11.0000 84.00 INE514E08BU5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 19-Nov-15 98.3658 11.2500 2000.00 INE514E08BU5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 19-Nov-15 98.4058 11.0400 2000.00 INE199G07024 JAGRAN PRAKASHAN LIMITED 9.10% 17-Dec-15 97.6958 10.5000 33.00 INE721A07EY2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.08% 10-Jan-16 99.0494 10.5000 80.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 97.7627 10.2000 50.00 INE261F09IC1 NABARD 8.65% 28-Jan-16 98.9997 10.7000 250.00 INE001A07GH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 09-Feb-16 98.2600 10.4900 40.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 98.1203 10.0000 150.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 98.2826 10.1000 350.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.35% 04-Mar-16 98.2811 10.1000 50.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 99.8800 10.6000 500.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 95.5362 10.6000 50.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 96.1716 10.1500 280.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 96.3857 9.9000 700.00 INE738C07036 BHARAT ALUMI 8.60% 31-May-16 94.9770 10.7800 87.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 122.7478 10.1000 300.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 122.7801 10.1000 200.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 95.8701 9.8500 50.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 96.4366 9.7500 350.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 95.3145 10.2500 212.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 99.0039 9.8000 150.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 99.6398 11.5000 1550.00 INE001A08312 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 24-Nov-16 97.6627 10.1000 100.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 98.5618 10.2500 462.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 99.6900 9.8300 24.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.1125 10.5000 250.00 INE752E07KO7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-17 95.4800 9.4000 50.00 INE752E07HF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-17 90.6571 11.7800 150.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 99.0635 10.8500 100.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 98.2265 9.8000 50.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-17 92.6592 11.7500 50.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 97.1900 9.9500 20.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 97.3800 9.6500 10.00 INE752E07HR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-17 90.4344 11.8800 500.00 INE043D07AY3 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.82% 06-Dec-17 99.6130 11.0000 250.00 INE001A07DB9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 10-Dec-17 96.6000 10.5000 8.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 67.2802 9.6000 0.30 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.4095 9.6500 951.00 INE872A08CR9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.50% 24-Apr-18 100.0000 11.4700 6.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 96.8335 11.0900 1000.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 96.8134 11.1000 1000.00 INE752E07KP4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-18 94.5200 9.4000 50.00 INE752E07KP4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-18 95.7700 9.0500 50.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 96.5629 9.6000 150.00 INE001A07EB7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.15% 06-Aug-18 102.5500 10.4500 5.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 96.8204 9.6500 100.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 64.0000 8.7500 2.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 95.6539 9.7000 9.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 63.7500 8.6800 5.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 62.5900 9.0500 2.00 INE722A08057 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LTD 11.85% 15-Mar-19 102.9000 11.0800 6.00 INE752E07KQ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-19 93.6400 9.4000 50.00 INE752E07KQ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-19 94.8900 9.1000 50.00 INE752E07KR0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-20 92.8200 9.4000 50.00 INE752E07KR0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-20 94.0700 9.1300 50.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 97.1000 11.0900 4.00 INE752E07KS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-21 92.0800 9.4000 50.00 INE752E07KS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-21 93.3300 9.1500 50.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 99.9504 9.6000 50.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 103.3108 9.7600 250.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 100.7226 9.6000 50.00 INE752E07KT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-22 91.4100 9.4000 50.00 INE752E07KT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-22 92.6600 9.1700 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 98.4507 9.6000 50.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 99.0333 9.7000 100.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 98.5831 9.7000 50.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 95.7046 9.5900 100.00 INE752E07JI1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-22 97.8130 9.6000 100.00 INE872A08CQ1 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.80% 24-Jan-23 100.0000 11.7600 2.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 96.1973 9.4000 300.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 96.0376 9.4000 700.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 97.3238 9.1600 100.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 95.9125 9.4000 50.00 INE733E07JD2 NTPC LIMITED 8.80% 04-Apr-23 96.1857 9.4000 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.0046 9.4500 600.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.0050 9.4500 500.00 INE752E07KU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-23 90.8000 9.4000 50.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 101.0000 9.1800 10.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 87.3910 10.1400 335.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 92.2277 9.7000 250.00 INE220H09063 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 8.75% 26-Jun-23 95.0000 10.0000 74.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 95.5432 9.4000 150.00 INE514E08CT5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.40% 14-Aug-23 105.2711 8.5800 20.00 INE053F09FV8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.65% 15-Jan-24 95.1930 9.5900 100.00 INE053F09FV8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.65% 15-Jan-24 95.7200 9.5100 30.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-24 90.2200 9.4000 50.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-24 91.4700 9.2000 50.00 INE752E07KW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-25 89.7100 9.4000 50.00 INE752E07KW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-25 90.9600 9.2100 50.00 INE752E07KX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-26 89.2400 9.4000 50.00 INE752E07KX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-26 90.4900 9.2200 50.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 95.5078 9.4500 50.00 INE752E07KY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-27 88.8100 9.4000 50.00 INE752E07KY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-27 90.0600 9.2200 50.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 94.8710 9.4400 450.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 94.8210 9.4500 450.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 95.7900 9.4500 400.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 95.8400 9.4400 200.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 103.7711 9.2500 250.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-28 88.4100 9.4000 50.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-28 89.6600 9.2300 50.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-28 95.0199 9.3200 50.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 100.0000 8.4600 2.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 100.0900 8.4500 402.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 99.9700 8.4600 100.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 100.2800 8.4200 2.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 94.2800 10.3600 63.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 101.0000 11.1100 6.50 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 103.2300 11.0500 4.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 97.6271 9.6500 4.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 103.9742 11.0000 1.00