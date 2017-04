Sep 6 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3860.00 NSE 9061.00 FIMMDA 18628.60 ============= TOTAL 31549.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07GG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 28-Jan-14 99.1904 11.6200 100.00 INE001A07LB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR - 10-Oct-14 101.9634 0.0000 2000.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 98.2984 10.5000 250.00 INE774D07JN7 MAHINDRA 9.00% 04-May-15 96.4253 11.4300 200.00 INE549F08434 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORPORAT 7.45% 28-Jan-16 96.5000 9.1000 10.00 INE126A07228 E.I.D. PARRY (INDIA) LIMITED 9.25% 18-Mar-16 97.2189 10.5100 100.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. - 15-May-16 96.6178 9.8100 500.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 96.3086 9.8100 200.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 93.1887 10.2000 350.00 INE896L07066 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PVT LTD 11.15% 06-Jun-18 100.0700 11.1000 25.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 65.4500 0.0000 2.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 96.2500 9.5500 9.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 63.7500 8.6900 2.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 03-Aug-20 91.4000 0.0000 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 106.8400 0.0000 4.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.0084 10.0100 50.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 100.1700 8.4400 53.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 104.1458 7.9800 2.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 103.7500 0.0000 2.00 NSE === INE043D07BB9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.82% 06-Dec-13 99.6266 10.5025 150.00 INE306N07120 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 10.25% 14-May-14 98.6588 12.2315 50.00 INE261F09GJ0 NABARD 9.50% 11-Jul-14 99.1041 10.5841 250.00 INE261F09GQ5 NABARD 9.38% 15-Sep-14 99.0977 10.3560 200.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 98.3178 10.5000 500.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 97.6700 11.1981 30.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 97.6296 10.6053 250.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 98.0724 10.0500 100.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 98.0247 10.0500 50.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 97.9685 9.8500 50.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 100.3200 - 100.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 96.3096 10.2500 350.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 98.7026 9.8922 100.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 99.5000 9.9045 167.00 INE134E08966 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 11-Dec-16 95.8600 10.3433 13.00 INE134E08EN1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.66% 15-Apr-17 99.6800 0.0000 10.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 98.5186 9.7899 1000.00 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 98.5200 10.3191 5.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 97.0886 9.5800 350.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 97.6857 9.7300 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 96.8957 9.8000 400.00 INE053F09GH5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-18 92.4600 10.2198 9.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 93.2290 10.1913 1100.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.70% 15-Jul-18 96.7856 - 100.00 INE020B07DW3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 14-Aug-18 99.8400 10.8847 4.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.60% 11-Sep-18 104.7434 9.6023 50.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 102.6300 13.3890 14.00 INE020B07DY9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 30-Sep-18 99.9000 13.9972 5.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 96.8800 9.8281 4.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 96.2500 9.5538 1.00 INE129A07131 GAIL (INDIA) LIMITED 8.80% 13-Dec-19 97.1900 9.3963 1.00 INE114A07679 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.65% 30-Dec-19 93.1600 10.1492 2.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 93.3000 10.1039 2.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 93.3400 10.0987 20.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 92.3300 9.7536 20.00 INE053F09EF4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.74% 22-Dec-20 91.8600 9.2990 5.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 99.8300 9.5061 1.00 INE008A08T95 IDBI 9.45% 13-Dec-21 99.6056 9.5000 1000.00 INE008A08T95 IDBI 9.45% 13-Dec-21 99.6056 9.5062 1000.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 96.6607 9.3500 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.0070 9.4499 500.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 98.0000 - 69.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 99.9600 0.0000 2.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 98.3000 0.0000 6.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 96.5000 - 173.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 100.1500 - 20.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO 8.46% 30-Aug-28 100.1200 - 230.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 100.1400 - 40.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 100.0600 - 34.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 100.0200 - 90.00 INE572F08055 - -- -- 93.0500 - 281.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 99.9000 0.0000 3.00 FIMMDA ====== INE916D077Q6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 23-Sep-13 99.4681 11.4800 195.00 INE976I07971 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 26-Sep-13 99.3749 11.4800 350.00 INE660A07GG4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 27-Sep-13 99.3438 11.4800 350.00 INE916D078N1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.45% 24-Oct-13 99.6935 11.7500 300.00 INE756I07019 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.25% 25-Nov-13 99.5390 11.4900 400.00 INE043D07BB9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.82% 06-Dec-13 99.6266 10.9500 750.00 INE001A07GG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 28-Jan-14 99.1904 11.2500 100.00 INE306N07120 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.25% 14-May-14 98.6588 12.0000 50.00 INE261F09GJ0 NABARD 9.50% 11-Jul-14 99.1041 10.5000 250.00 INE261F09GQ5 NABARD 9.38% 15-Sep-14 99.0977 10.3700 200.00 INE001A07LB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR - 10-Oct-14 101.9634 10.6500 2000.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 98.2148 10.6000 100.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 98.3178 10.5000 500.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 98.2984 10.5000 250.00 INE894F07451 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 0.00% 18-Dec-14 117.6528 11.9300 2.00 INE774D07JN7 MAHINDRA 9.00% 04-May-15 96.3849 11.3200 100.00 INE774D07JN7 MAHINDRA 9.00% 04-May-15 96.4253 11.3000 100.00 INE121A07GL7 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.60% 08-May-15 97.5133 11.2300 50.00 INE909H07AN9 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.60% 13-May-15 96.9494 11.6200 5.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 97.1642 10.0500 520.00 INE483A09146 CENTRAL BANK OF INDIA 8.15% 28-Jun-15 96.6166 10.2700 20.00 INE224P07013 KUMAR BUILDERS MUMBAI REALTY PVT - 01-Jul-15 100.0000 19.5200 3.00 INE115A07CW5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 29-Jul-15 111.3121 8.6600 1.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 97.6296 10.6100 500.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 98.0724 10.0500 100.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 98.0247 10.0500 50.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 97.9685 9.8500 50.00 INE126A07228 E.I.D. PARRY (INDIA) LIMITED 9.25% 18-Mar-16 97.2189 10.5000 100.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 96.3096 10.2500 350.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 96.6178 9.8000 500.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 96.2079 9.8500 400.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 96.3086 9.8100 200.00 INE169A08010 COROMANDEL INTERNATIONAL LIMITED 9.00% 23-Jul-16 97.9333 10.2500 3.30 INE284O07010 SUPERTECH LIMITED - 31-Jul-16 100.3296 21.8600 700.00 INE115A07EG4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.57% 30-Aug-16 100.0000 10.6400 150.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 98.7026 9.9000 180.00 INE134E08EI1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 20-Mar-17 99.8962 11.5700 100.00 INE134E08EN1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.66% 15-Apr-17 99.6800 9.8100 10.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 98.5186 11.3700 1000.00 INE752E07KO7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.93% 20-May-17 95.4800 9.4000 50.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 67.2802 9.6000 0.30 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 97.0886 9.5800 350.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 97.6857 9.7300 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.0628 9.7500 300.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 96.8957 9.8000 100.00 INE752E07KP4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.93% 20-May-18 94.5200 9.4000 50.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 93.3615 10.1500 1100.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 93.1990 10.2000 350.00 INE896L07066 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PVT LTD 11.15% 06-Jun-18 100.0700 11.0900 25.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.70% 15-Jul-18 96.7856 9.5400 100.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.60% 11-Sep-18 104.7434 9.6000 50.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 96.2500 9.5500 9.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 63.7500 8.6900 4.00 INE752E07KQ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.93% 20-May-19 93.6400 9.4000 50.00 INE752E07KR0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.93% 20-May-20 92.8200 9.4000 50.00 INE752E07KS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.93% 20-May-21 92.0800 9.4000 50.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LIMIT 10.40% 18-Jul-21 101.9884 10.0000 150.00 INE008A08T95 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF IND 9.45% 13-Dec-21 99.6056 9.5000 1000.00 INE752E07KT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.93% 20-May-22 91.4100 9.4000 50.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 99.5076 9.3800 120.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 100.0000 10.1000 3.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 96.6607 9.3500 280.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.9453 9.4600 600.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.0070 9.4500 150.00 INE752E07KU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.93% 20-May-23 90.8000 9.4000 50.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 100.3061 7.9200 50.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 99.9500 9.4000 335.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.93% 20-May-24 90.2200 9.4000 50.00 INE752E07KW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.93% 20-May-25 89.7100 9.4000 50.00 INE752E07KX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.93% 20-May-26 89.2400 9.4000 50.00 INE752E07KY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.93% 20-May-27 88.8100 9.4000 50.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 94.8900 9.4400 750.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 94.9600 9.4300 500.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 104.1758 9.2000 100.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.93% 20-May-28 88.4100 9.4000 50.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 100.1700 8.4300 50.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 100.1500 8.4400 20.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.46% 30-Aug-28 100.1200 8.4400 230.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 100.0600 8.4500 42.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 100.1400 8.4400 42.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 100.1800 8.4300 25.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 100.0200 8.5500 90.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 9.41% 27-Jul-37 108.5093 8.5500 60.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India