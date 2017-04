Sep 23 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1709.40 NSE 4837.80 FIMMDA 13975.50 ============= TOTAL 20522.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.0614 9.8000 200.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LTD - 06-Sep-16 101.4257 10.0100 250.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LTD - 19-Sep-16 100.9169 9.8200 1100.00 INE692A09118 UNION BANK OF INDIA RESET 10-Oct-16 100.0900 9.4100 5.00 INE134E08AA6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 22-Mar-17 100.4000 9.7200 4.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 68.1028 9.3100 6.40 INE896L07066 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PVT LTD 11.15% 06-Jun-18 100.0400 11.1000 4.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 62.3403 9.1900 10.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 106.8400 0.0000 5.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 106.8900 10.2100 1.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 95.1151 9.9000 50.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.46% 30-Aug-28 100.4000 8.3400 12.00 INE787H07255 IIFCL 8.48% 05-Sep-28 100.4800 8.4200 60.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 21-Aug-72 103.7500 0.0000 2.00 NSE === INE804I07OP6 ECL FINANCE LIMITED - 18-Jul-14 114.9478 - 250.00 INE804I07OO9 ECL FINANCE LIMITED - 23-Jul-14 114.6635 - 150.00 INE134E08BR8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 17-Sep-14 98.6893 9.9092 83.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 98.9217 9.9499 1000.00 INE261F09GU7 NABARD 9.65% 04-Nov-14 99.5512 10.0500 250.00 INE001A07IS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 18-Jul-15 99.2963 10.0000 100.00 INE115A07AY5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 20-Jul-15 99.2961 10.0000 50.00 INE115A07CW5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 29-Jul-15 109.2429 10.0000 250.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 99.3419 10.0000 100.00 INE155A08159 TATA MOTORS LIMITED 9.05% 30-Oct-15 97.5073 10.4200 100.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 98.6680 9.5109 600.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.0471 9.5000 250.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 101.4257 - 50.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 99.9245 9.7503 1.00 INE134E08AA6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 22-Mar-17 100.8500 9.5628 4.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.4650 9.4867 150.00 INE115A07CZ8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.00% 25-Oct-17 99.7836 9.0500 1000.00 INE721A07EZ9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.30% 15-Jan-18 100.6153 - 96.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.7900 9.5521 10.00 INE036A07237 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 9.80% 26-Jul-18 97.5300 - 100.00 INE020B07DY9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 30-Sep-18 104.5500 12.6172 1.00 INE360C07039 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-18 100.0000 10.7354 50.00 INE001A07EH4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.70% 04-Nov-18 107.7943 11.1511 3.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 95.4721 0.0000 29.00 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 28-Feb-23 98.6600 - 1.30 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 97.0000 - 18.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 95.8900 - 1.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.8000 9.1947 6.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 99.8500 8.2088 0.50 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 96.1100 0.0000 3.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 95.5000 9.5114 3.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 100.8300 - 4.00 INE121H07919 - - - 100.0000 - 100.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 103.6500 0.0000 4.00 INE039A09PP9 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-37 99.5500 0.0000 20.00 FIMMDA ====== INE115A07BI6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.05% 11-Oct-13 99.9408 10.3000 418.00 INE774D07ID0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.90% 08-Aug-14 99.2913 10.7300 250.00 INE134E08BR8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 17-Sep-14 98.6893 9.9000 83.00 INE660A07IX5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.90% 24-Sep-14 99.3055 10.6600 250.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 98.9217 9.9500 1000.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.0614 9.8000 200.00 INE261F09GU7 NABARD 9.65% 04-Nov-14 99.5512 10.0500 250.00 INE001A07IS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 18-Jul-15 99.2963 10.0000 100.00 INE115A07AY5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 20-Jul-15 99.2961 10.0000 50.00 INE115A07CW5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 29-Jul-15 109.2429 10.0000 250.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 99.3419 10.0000 100.00 INE155A08159 TATA MOTORS LIMITED 9.05% 30-Oct-15 97.5073 10.4200 250.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 98.6680 10.0500 600.00 INE161O07044 JAIN HEIGHTS STRUCTURES PVT LTD 18.50% 31-Mar-16 100.0586 - 15.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 97.7100 9.6200 50.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.0471 9.5000 250.00 INE721A07FU7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.65% 01-Aug-16 96.6022 11.1500 50.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 101.4257 10.0000 300.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.9169 9.8000 1400.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.6687 9.9000 200.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 99.9245 9.7500 2.00 INE134E08AA6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 22-Mar-17 100.4000 9.7200 4.00 INE134E08AA6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 22-Mar-17 100.8500 9.5600 4.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.4650 10.0000 1500.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 99.9500 9.2500 10.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-17 98.8719 9.7000 2.00 INE115A07CZ8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.00% 25-Oct-17 99.7836 10.5500 1000.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 98.3375 9.7500 1.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 69.1730 9.0000 6.40 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 96.1551 10.0200 150.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.3248 9.6800 30.00 INE896L07066 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PVT LTD 11.15% 06-Jun-18 100.0400 11.1000 4.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 104.7417 9.7500 5.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 63.8300 8.8800 15.00 INE848E07393 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-19 96.7568 9.5500 50.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 97.2300 9.3300 3.00 INE848E07401 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-20 96.3268 9.5500 50.00 INE848E07419 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-21 95.9204 9.5500 50.00 INE514E08936 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 08-Mar-21 102.5047 8.6600 50.00 INE141A09066 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 21-Jul-21 98.3000 9.5500 5.00 INE848E07427 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-22 95.5621 9.5500 50.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 105.7900 7.0000 461.20 INE848E07435 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-23 95.2351 9.5500 50.00 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 28-Feb-23 98.6600 9.7500 1.30 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 98.6500 9.8000 28.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 95.1151 10.4700 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.9994 9.4500 128.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 94.9521 9.7000 50.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 91.2585 9.8000 200.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.1451 9.3600 306.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 90.4474 9.6000 600.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 89.4238 9.7800 2.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 95.8900 10.0000 258.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.8500 9.3900 6.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 108.1600 7.2500 325.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 109.2120 7.0300 258.60 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 94.4568 9.5000 500.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 94.4968 9.5000 500.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 96.8600 9.6500 14.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 94.8636 9.5900 40.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 95.5000 9.5000 3.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 103.8200 9.2400 300.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-28 92.7787 9.6200 150.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 100.1500 8.4400 48.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 100.4000 8.4000 10.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 100.8300 8.3500 10.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 100.4800 8.4200 60.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-32 105.9048 9.2200 300.00 INE787H07099 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.41% 15-Nov-32 102.1000 7.2000 50.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 108.5845 8.5400 190.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 103.6500 9.0200 4.00 INE692A09118 UNION BANK OF INDIA RESET 31-Dec-99 100.0900 9.4100 10.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 31-Dec-99 98.5200 11.5000 5.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs (F-TRAC) : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com