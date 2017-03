Sep 24 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 9491.90 NSE 9459.00 FIMMDA 21033.90 ============= TOTAL 39984.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE667F07980 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 10.10% 24-Jan-14 99.7471 10.5500 150.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 98.6406 10.1900 50.00 INE086F07017 T V SUNDRAM IYENGAR SONS LIMITED 9.75% 18-Apr-16 100.0000 9.7400 300.00 INE028A09057 BANK OF BARODA 8.95% 15-May-16 98.6067 9.5300 50.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 101.1512 10.1200 150.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.1433 9.9600 400.00 INE001A07JS0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 16-Oct-17 99.7611 9.0700 4750.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 69.1353 9.3100 6.40 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 96.3900 9.7200 10.00 INE086F07025 T V SUNDRAM IYENGAR SONS LIMITED 9.95% 18-Apr-18 100.0000 9.9500 200.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 62.3403 9.3800 5.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 95.4735 9.8300 3000.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 104.5000 3.1400 7.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 103.4200 11.0200 3.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 90.7634 10.5100 200.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 95.7500 8.6900 57.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 90.0800 9.6700 13.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.1921 9.6200 0.50 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 100.2000 8.4300 10.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 100.0108 8.4600 50.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 100.5000 8.4000 10.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 100.3500 8.4200 5.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 100.6000 8.4100 60.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 0.00% 20-May-99 100.0000 12.0800 5.00 NSE === INE020B07EF6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.50% 26-Nov-13 100.0911 10.4242 450.00 INE043D07BB9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.82% 06-Dec-13 99.8983 9.5143 250.00 INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-14 99.4045 10.1176 250.00 INE136E07NM1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 29-Aug-14 109.0100 0.2377 50.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 98.9563 9.8999 500.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 99.6237 9.9000 500.00 INE752E07GF3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-15 98.8207 9.7500 25.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 99.5596 9.7500 15.00 INE261F09HJ8 NABARD 9.46% 21-May-15 99.4769 9.7500 20.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 98.8792 9.3987 600.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 96.3691 9.8000 50.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 98.8554 9.7500 30.00 INE721A07FU7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 9.65% 01-Aug-16 101.3600 - 50.00 INE692A09118 UNION BANK OF INDIA RESET 10-Oct-16 98.8100 10.3195 4.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 99.7928 9.8003 10.00 INE048A08016 HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LTD 10.57% 28-Aug-17 101.8500 - 35.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 98.4400 9.5500 100.00 INE001A07DM6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 07-Feb-18 97.0000 10.0509 4.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.4400 9.6542 30.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 19-Nov-19 97.5500 0.0000 1.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 95.4735 0.0000 4150.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 95.4735 9.8200 1150.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 96.5129 10.2000 499.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 95.4788 10.0000 50.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 99.0500 - 33.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 93.9589 0.0000 154.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 93.9011 9.8099 50.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 94.9621 9.6984 50.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 95.7500 0.0000 10.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 92.4900 9.5826 200.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 96.1500 - 10.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 90.0600 0.0000 9.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 94.0000 - 1.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 95.3000 9.5383 19.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 100.5000 - 40.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 100.6000 - 60.00 FIMMDA ====== INE039A09PO2 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-32 105.8130 9.2400 250.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-32 105.8500 9.2400 50.00 INE787H07099 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.41% 15-Nov-32 102.1200 7.1900 50.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 102.8500 11.1300 15.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 103.9498 11.0000 5.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 0.00% 31-Dec-99 100.0000 12.0600 5.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 96.7700 9.8000 1.00 INE043D07849 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.48% 11-Oct-13 99.8227 12.3900 750.00 INE043D07815 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.72% 05-Nov-13 99.8819 10.0000 500.00 INE115A07AB3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 11-Nov-13 99.7373 10.0500 150.00 INE020B07EF6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.50% 26-Nov-13 100.0911 10.0000 450.00 INE774D07HK7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 04-Dec-13 97.8962 11.0500 3.00 INE043D07BB9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.82% 06-Dec-13 99.8983 10.0000 250.00 INE667F07758 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 0.00% 17-Dec-13 97.6047 10.6600 163.00 INE976I07BH6 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 17-Dec-13 97.5907 10.7300 63.00 INE774D07HL5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 17-Dec-13 97.6060 10.6600 63.00 INE721A07CC2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 17-Dec-13 97.5732 10.8100 13.00 INE657I07019 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.90% 06-Jan-14 99.5706 11.5600 250.00 INE667F07980 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 10.10% 24-Jan-14 99.7471 10.7000 400.00 INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-14 99.4045 10.0500 250.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 98.9563 9.9000 500.00 INE557F08DW3 NATIONAL HOUSING BANK 9.62% 04-Nov-14 99.8542 10.1000 1350.00 INE261F09GU7 NABARD 9.65% 04-Nov-14 99.7326 9.8700 250.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 99.6237 9.9000 500.00 INE752E07GF3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-15 98.8207 9.7500 25.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 98.6406 10.2300 50.00 INE087M07045 BAHADUR CHAND INVESTMENTS PRIVATE 20-Mar-15 99.4570 11.8700 1630.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 99.5596 9.7500 15.00 INE261F09HJ8 NABARD 9.46% 21-May-15 99.4769 9.7500 20.00 INE202B07795 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 9.90% 17-Jun-15 99.1446 10.5000 216.00 INE261F09HP5 NABARD 9.35% 29-Jun-15 98.8826 10.0200 10.00 INE115A07CW5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 29-Jul-15 109.2714 10.0000 42.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 99.4207 9.7500 6.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 98.8552 9.8700 500.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 98.8792 9.8500 100.00 INE086F07017 T V SUNDRAM IYENGAR SONS LIMITED 9.75% 18-Apr-16 100.0000 9.9700 300.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 100.3319 10.4000 150.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 100.3500 10.4000 50.00 INE028A09057 BANK OF BARODA 8.95% 15-May-16 98.6067 9.6000 50.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 96.4190 9.7800 150.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 96.3691 9.8000 100.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 98.8554 9.7500 30.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 101.1512 10.1100 150.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.1433 10.1100 400.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.6669 9.9000 300.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 99.8721 10.4000 500.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 99.8670 10.3900 100.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 99.7928 9.7900 20.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 99.6415 9.8500 15.00 INE752E07KO7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-17 100.4417 7.7600 50.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 98.6917 9.6500 150.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 98.4400 9.5500 100.00 INE001A07JS0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 16-Oct-17 99.7611 10.8500 4750.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.4400 9.6400 30.00 INE086F07025 T V SUNDRAM IYENGAR SONS LIMITED 9.95% 18-Apr-18 100.0000 10.1900 200.00 INE020B07DW3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 14-Aug-18 104.1000 9.7400 1.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 106.3810 11.6500 0.50 INE848E07393 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-19 94.8095 10.0500 100.00 INE848E07393 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-19 96.3194 9.6600 50.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 19-Nov-19 97.5500 9.5500 2.00 INE848E07401 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-20 94.1206 10.0500 100.00 INE848E07401 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-20 94.4962 9.9600 50.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 99.6000 9.4900 1.00 INE848E07419 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-21 93.4804 10.0500 100.00 INE848E07419 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-21 93.1709 10.1100 50.00 INE848E07427 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-22 92.9117 10.0500 100.00 INE848E07427 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-22 92.3697 10.1500 50.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 105.8100 6.9900 461.20 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 96.5129 10.2000 300.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 96.5131 10.2000 200.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.7200 9.2000 150.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 95.4788 10.0000 50.00 INE848E07435 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-23 92.3949 10.0500 100.00 INE848E07435 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-23 92.1512 10.0900 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 99.2500 8.9000 150.00 INE013A08283 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.85% 28-Mar-23 104.4024 9.3000 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 93.9011 9.8100 461.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.0500 9.4400 4.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 94.9621 9.7000 50.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 90.7634 10.5000 200.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.0600 8.7500 47.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 91.7055 9.3000 500.00 INE818F08029 KERALA FINANCIAL CORPORATION 8.72% 06-Jun-23 95.6300 9.7200 1.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 94.0000 10.3500 1.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.4000 9.4600 3.60 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 103.1200 10.6700 7.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 108.1800 7.2500 200.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 109.2320 7.0300 258.60 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 92.6736 9.8500 100.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 100.2300 9.1900 250.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 94.9750 9.5800 15.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 103.8300 9.2400 250.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 100.2400 8.4200 20.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 100.0108 8.4500 50.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 100.5000 8.3900 10.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India