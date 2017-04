Sep 25 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2505.50 NSE 12765.60 FIMMDA 26108.20 ============= TOTAL 41379.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE296A07823 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.57% 10-Oct-14 98.7385 10.9000 500.00 INE028A09057 BANK OF BARODA 8.95% 15-May-16 98.5849 9.5400 50.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 123.5816 0.0000 50.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 101.1243 10.1200 600.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.1914 10.1000 250.00 INE557F08ET7 NATIONAL HOUSING BANK 10.14% 23-Sep-16 100.2214 10.0900 1000.00 INE692A09118 UNION BANK OF INDIA RESET 10-Oct-16 99.3500 9.7000 4.00 INE134E08966 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 11-Dec-16 97.1000 9.8500 1.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 69.1250 9.0400 3.20 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 103.9492 9.9200 10.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 103.2500 5.5200 6.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.3500 9.4000 2.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.4557 9.5900 5.30 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 95.1500 9.5600 15.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 95.6300 9.6900 9.00 NSE === INE976I07BX3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.85% 30-Dec-13 99.6651 9.9172 250.00 INE115A07BU1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 17-Jan-14 99.6054 9.8027 350.00 INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 99.4311 10.7689 500.00 INE001A07KG3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 27-Feb-14 99.4286 10.7675 250.00 INE804I07900 ECL FINANCE LIMITED - 30-May-14 104.0910 0.0000 1.00 INE523E07707 L&T FINANCE 10.15% 13-Jun-14 99.1926 11.2230 350.00 INE136E07ND0 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 30-Jul-14 117.0800 - 16.40 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 98.9633 9.9000 5150.00 INE261F09GT9 NABARD - 18-Oct-14 99.4981 10.1500 150.00 INE001A07LH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 07-May-15 97.7387 10.2200 400.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 97.5317 9.8500 50.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 98.1890 9.5000 100.00 INE261F09IG2 NABARD 9.14% 26-Feb-16 99.3569 9.3702 1250.00 INE261F09IH0 NABARD 9.10% 01-Mar-16 98.9176 9.5401 550.00 INE514E08CG2 EXIM BANK 9.05% 9.05% 06-Mar-16 99.3341 9.3189 650.00 INE556F09403 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 13-Mar-16 98.9224 9.5294 1100.00 INE692A09118 UNION BANK OF INDIA RESET 10-Oct-16 98.8000 10.3207 3.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.0300 9.5999 3.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 98.7000 10.2831 1.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.2873 9.5474 50.00 INE001A07CJ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.35% 16-May-17 100.9400 9.9906 3.00 INE048A08016 HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LTD 10.57% 28-Aug-17 101.8200 - 20.00 INE740F08363 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.30% 08-Oct-17 98.2800 9.8197 2.00 INE752E07ID4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-18 99.9086 9.6326 50.00 INE752E07ID4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-18 99.9086 9.6386 50.00 INE121H07950 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.50% 28-Aug-18 101.0192 - 150.00 INE242A07207 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 11.00% 10-Sep-18 105.2928 9.6000 50.00 INE667A09144 SYNDICATE BANK RESET 12-Jan-19 97.7000 9.6409 3.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 95.4200 0.0000 194.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 103.9500 11.5063 3.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 99.8400 9.7701 26.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 96.5129 10.2066 100.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 95.5571 10.0000 100.00 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 28-Feb-23 98.6600 - 0.20 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 93.1000 0.0000 294.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 93.8442 9.8200 150.00 INE053F09GM5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-23 92.0361 9.7000 100.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 96.8500 - 6.00 INE924F08041 THE MYSORE PAPER MILLS LIMITED 8.95% 20-Jun-23 95.0000 - 7.00 INE148I08132 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.10% 23-Sep-23 100.0000 - 250.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 93.7500 - 13.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.0400 9.5677 10.20 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 99.8500 8.2088 0.80 INE053F09HQ4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.47% 10-May-31 101.0000 9.8343 4.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 96.9000 9.6794 5.00 FIMMDA ====== INE043D07815 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.72% 05-Nov-13 99.9137 9.7500 500.00 INE511C07110 MAGMA FINCORP LTD. 11.15% 13-Nov-13 99.8745 11.5900 250.00 INE804I07DW5 ECL FINANCE LIMITED 11.50% 18-Dec-13 99.7206 12.2500 1750.00 INE976I07BX3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.85% 30-Dec-13 99.6651 10.3500 250.00 INE657I07019 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.90% 06-Jan-14 99.9768 10.1800 256.00 INE115A07BU1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 17-Jan-14 99.6054 10.2500 350.00 INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 99.4311 10.4500 500.00 INE001A07KG3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 27-Feb-14 99.4286 10.4500 250.00 INE540B07012 RELIANCE MEDIAWORKS LIMITED 11.00% 01-Mar-14 99.6309 11.1900 959.00 INE306N07286 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.50% 05-Mar-14 99.2937 11.9000 0.50 INE916D071U1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 29-Apr-14 94.1380 10.7400 1.00 INE523E07707 L&T FINANCE 10.15% 13-Jun-14 99.1926 11.0500 350.00 INE115A07BE5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 26-Aug-14 99.5116 10.2500 100.00 INE261F09GQ5 NABARD 9.38% 15-Sep-14 99.6477 9.7500 250.00 INE296A07823 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.57% 10-Oct-14 98.7385 10.9000 500.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 98.9254 9.9500 500.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 98.9407 9.9200 2850.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 98.9633 9.9000 2300.00 INE261F09GT9 NABARD - 18-Oct-14 99.4981 10.1500 150.00 INE261F09GU7 NABARD 9.65% 04-Nov-14 99.7492 9.8600 250.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 98.7059 10.1300 5.00 INE774D07IA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 16-Apr-15 85.0756 10.9400 3.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.4838 9.7500 5.00 INE774D07IB4 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 04-May-15 84.7513 10.8500 3.00 INE296A07757 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 04-May-15 112.2560 10.8800 2.00 INE001A07LH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 07-May-15 97.7387 10.2200 400.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 97.5317 9.8500 40.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 98.1890 9.5000 100.00 INE261F09IG2 NABARD 9.14% 26-Feb-16 99.3569 9.9500 750.00 INE261F09IH0 NABARD 9.10% 01-Mar-16 98.9176 10.5600 550.00 INE514E08CG2 EXIM BANK 9.05% 06-Mar-16 99.3341 10.1000 650.00 INE556F09403 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 13-Mar-16 98.9224 10.5000 1100.00 INE028A09057 BANK OF BARODA 8.95% 15-May-16 98.5849 9.6100 50.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 123.5816 10.0600 50.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 96.2110 9.8800 50.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 101.1243 10.1200 600.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.7269 9.8700 350.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.1914 10.0900 250.00 INE557F08ET7 NATIONAL HOUSING BANK 10.14% 23-Sep-16 100.0000 10.1400 1150.00 INE660A07KA9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.55% 23-Sep-16 100.0100 10.5400 1000.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.0000 9.6000 3.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.2873 10.2800 50.00 INE001A07CJ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.35% 16-May-17 100.9400 10.0000 6.00 INE752E07KO7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-17 95.5272 9.4000 50.00 INE048A08016 HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LTD 10.57% 28-Aug-17 102.0000 9.9100 5.00 INE043D07AM8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.77% 16-Oct-17 99.9748 9.7500 2200.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 69.1250 9.0300 3.20 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 96.9350 9.6400 150.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0400 12.2200 21.00 INE752E07KP4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-18 94.5593 9.4000 50.00 INE020B07DW3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 14-Aug-18 104.6500 9.7400 2.00 INE121H07950 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.50% 28-Aug-18 100.6821 10.3000 150.00 INE242A07207 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 11.00% 10-Sep-18 105.2928 9.6000 50.00 INE752E07KQ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-19 93.6746 9.4000 50.00 INE752E07KR0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-20 92.8513 9.4000 50.00 INE752E07KS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-21 92.1123 9.4000 50.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 99.8400 9.7700 26.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 96.4300 10.2200 100.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 95.5571 10.0000 408.00 INE020B07GW6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 19-Dec-22 95.2700 7.9500 200.00 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 28-Feb-23 98.6600 9.7500 0.20 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 93.8442 9.8200 463.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.3500 9.3900 149.00 INE053F09GM5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-23 92.0361 9.7000 100.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 90.5451 9.5000 250.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 100.7479 7.8500 65.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.0080 9.3900 60.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 89.1168 9.8400 13.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 88.7500 9.9000 6.00 INE020B07HM5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.01% 29-Aug-23 100.3700 7.9500 200.00 INE148I08132 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.10% 23-Sep-23 100.0000 10.1000 250.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-24 90.2447 9.4000 50.00 INE752E07KW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-25 89.7290 9.4000 50.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 96.0000 9.9800 50.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 93.7500 10.4000 13.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.4557 9.4500 10.30 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.7200 9.4000 3.00 INE752E07KX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-26 89.2575 9.4000 80.00 INE752E07KY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-27 88.8265 9.4000 50.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 96.8500 9.6500 2.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-28 88.4255 9.4000 50.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 100.2400 8.4300 10.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 100.1755 8.4400 10.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 108.5887 8.5400 90.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 103.0000 10.1800 1000.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 104.2500 10.9400 10.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 95.6300 10.0000 9.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 104.4510 10.9000 5.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 96.3645 10.0000 5.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 104.7800 10.7400 3.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 103.1300 11.0700 3.00 