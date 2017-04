Sep 26 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6481.50 NSE 12906.00 FIMMDA 32496.40 ============= TOTAL 51883.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE587B07TB1 GE CAPITAL SERVICES INDIA 9.60% 12-Jun-13 99.7721 10.4500 500.00 INE013A07SY4 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.25% 10-Mar-14 99.5811 10.9300 100.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 99.2431 9.5900 150.00 INE121H07968 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.71% 22-Dec-14 100.0131 10.6100 300.00 INE556F09361 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK - 22-Feb-15 99.5015 9.8700 500.00 INE998K08045 FUTURE VALUE RETAIL LIMITED 5.00% 14-Apr-15 129.8530 0.0000 2500.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.5500 9.7000 5.00 INE756I07225 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 25-Sep-15 98.6812 10.3200 100.00 INE587B07TQ9 GE CAPITAL SERVICES INDIA 9.20% 28-Apr-16 97.0495 10.5100 300.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 101.5424 9.9600 300.00 INE557F08ET7 NATIONAL HOUSING BANK 10.14% 23-Sep-16 100.1188 10.0700 850.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.1500 11.8500 2.00 INE896L07066 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PVT LTD 11.15% 06-Jun-18 100.0700 11.0900 30.00 INE535H08512 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.25% 14-Jun-18 101.1900 10.8800 8.00 INE020B07DW3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 14-Aug-18 103.7200 9.8400 2.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 104.6100 9.7800 5.00 INE020B07DY9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 30-Sep-18 103.8500 9.8400 3.00 INE115A07833 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 31-May-20 105.6700 7.4800 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 103.0000 11.4600 1.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 107.5500 0.0000 7.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 106.8000 1.7800 6.00 INE721A08BS8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 07-Mar-23 103.1300 10.1000 2.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 95.3374 9.8600 400.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.3380 9.7400 214.00 INE202B08652 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.50% 22-Apr-23 99.9500 10.4800 55.00 INE721A08CE6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD - 02-May-23 100.2500 10.5900 50.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.0300 8.5700 4.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.6147 9.5700 7.50 INE721A08CK3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD - 29-May-28 100.4000 9.9300 75.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 100.3500 8.4200 3.00 NSE === INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 99.5155 10.5569 500.00 INE001A07KG3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 27-Feb-14 99.5136 10.5553 250.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Mar-14 99.6303 10.4845 250.00 INE001A07KD0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 13-May-14 99.2227 10.2646 300.00 INE804I07637 ECL FINANCE LIMITED - 23-May-14 97.0000 0.0000 10.00 INE804I07751 ECL FINANCE LIMITED - 06-Jun-14 95.8970 0.0000 2.00 INE136E07ND0 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 30-Jul-14 117.0678 - 6.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.1408 9.7300 1000.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 98.9633 9.9000 1000.00 INE261F09GT9 NABARD - 18-Oct-14 99.6996 9.9400 150.00 INE175K07497 MORGAN STANLEY INDIA CAPITAL PVT RESET 27-Nov-14 118.0000 - 3.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 99.3869 9.9499 250.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.0208 9.7300 150.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.6857 9.5700 700.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-15 99.2500 10.2898 6.00 INE660A07HR9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 30-Mar-15 85.7394 10.7500 50.00 INE848E07278 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-16 98.0729 9.7500 50.00 INE514E08CG2 EXIM BANK 9.05% 9.05% 06-Mar-16 99.3370 9.3178 350.00 INE556F09403 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.09% 13-Mar-16 98.9224 9.5294 400.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 100.9500 - 10.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 96.6815 9.7900 250.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 101.3938 - 300.00 INE848E07286 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-17 97.3952 9.7500 50.00 INE916D070U3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.05% 14-Mar-17 99.5366 10.1721 20.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 99.2997 9.6114 300.00 INE048A08016 HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LTD 10.57% 28-Aug-17 96.1000 0.0000 59.00 INE001A07DM6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 07-Feb-18 97.2000 9.9927 2.00 INE848E07294 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-18 96.7963 9.7500 50.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 96.9410 10.0410 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.1937 9.7263 77.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 104.6500 9.7700 2.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 63.6752 0.0000 50.00 INE848E07393 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-19 95.9689 9.7500 200.00 INE848E07302 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-19 96.2506 9.7500 50.00 INE848E07401 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-20 95.4330 9.7500 200.00 INE848E07310 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-20 95.7534 9.7500 50.00 INE848E07419 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-21 94.9308 9.7500 200.00 INE848E07328 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-21 95.2864 9.7500 50.00 INE752E07KS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-21 90.4792 9.7300 100.00 INE752E07BZ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.73% 11-Oct-21 94.5453 9.7300 100.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 95.1767 9.7300 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 99.7600 9.7848 14.00 INE848E07427 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-22 94.4860 9.7500 200.00 INE848E07336 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-22 94.8737 9.7500 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 96.8460 10.0900 100.00 INE752E07KT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-22 89.6597 9.7325 100.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 97.1800 10.0863 142.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 97.1229 10.0900 100.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 101.2000 9.1323 1.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 94.7975 9.7300 100.00 INE115A07DA9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 25-Oct-22 94.5176 9.9849 50.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 94.5091 9.8560 389.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 94.5689 9.8059 875.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 95.0880 9.7500 50.00 INE848E07435 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-23 94.0807 9.7500 200.00 INE848E07344 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-23 94.4977 9.7500 50.00 INE721A08BS8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 07-Mar-23 103.1300 - 2.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 95.1487 9.5800 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.8500 0.0000 16.00 INE909H08147 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.15% 28-May-23 100.0000 0.0000 2.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 98.0300 9.4954 12.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 88.7540 9.9000 950.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 89.6400 0.0000 33.00 INE848E07443 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-24 93.7114 9.7500 200.00 INE848E07351 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-24 94.1551 9.7500 50.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 94.1112 9.7325 100.00 INE848E07450 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-25 93.3654 9.7500 200.00 INE848E07369 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-25 93.8333 9.7500 50.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 93.8235 9.7325 100.00 INE848E07468 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-26 93.0589 9.7500 200.00 INE848E07377 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-26 93.5489 9.7500 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.8000 9.6008 7.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 93.5613 9.7325 50.00 INE848E07476 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-27 92.7796 9.7500 200.00 INE848E07385 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-27 93.2898 9.7500 50.00 INE848E07484 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-28 92.5251 9.7500 200.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 100.2500 - 12.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 104.4600 10.8198 4.00 FIMMDA ====== INE043D07849 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.48% 11-Oct-13 99.9591 9.7500 1000.00 INE582L07013 TATA HOUSING DEVELOPMENT CO LTD 0.00% 15-Oct-13 134.1603 10.5000 63.00 INE523E07608 L&T FINANCE 10.15% 02-Dec-13 99.6220 11.1700 900.00 INE774D07HK7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 04-Dec-13 97.9770 10.9200 3.00 INE514E08589 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 12-Dec-13 99.7086 10.1500 731.00 INE008A08Q64 IDBI BANK LIMITED 11.35% 15-Dec-13 100.0761 10.1000 110.00 INE721A07CB4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 19-Dec-13 97.6499 10.4600 450.00 INE909H07818 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 10.28% 26-Dec-13 99.7949 10.8500 140.00 INE976I07BX3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.85% 30-Dec-13 99.6651 10.3500 250.00 INE115A07BU1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 17-Jan-14 99.6054 10.2400 850.00 INE894F07725 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 0.00% 20-Feb-14 105.9100 10.5500 500.00 INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 99.5155 10.2500 500.00 INE001A07KG3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 27-Feb-14 99.5136 10.2500 250.00 INE013A07SY4 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.25% 10-Mar-14 99.5811 11.2500 450.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Mar-14 99.6147 10.2300 252.00 INE001A07KD0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 13-May-14 99.2227 10.4000 300.00 INE667F07527 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 10.35% 22-Jul-14 99.9190 10.3600 5.00 INE136E07ND0 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 30-Jul-14 117.1878 6.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.1408 9.7300 1000.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 98.9633 9.9000 1500.00 INE261F09GT9 NABARD - 18-Oct-14 99.6996 9.9400 150.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 99.2431 9.6500 150.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 99.3869 9.9500 250.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.0208 9.7300 150.00 INE121H07968 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.71% 22-Dec-14 100.0131 10.5500 300.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.5946 9.6400 400.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.6857 9.5700 300.00 INE848E07179 NHPC LIMITED 8.70% 11-Feb-15 100.1686 8.5000 10.00 INE556F09361 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK - 22-Feb-15 99.5015 10.1500 500.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 98.8852 9.9900 50.00 INE660A07HR9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 30-Mar-15 85.7394 10.7500 50.00 INE998K08045 FUTURE VALUE RETAIL LIMITED 5.00% 14-Apr-15 129.8530 2500.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 99.1186 10.0500 45.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.5552 9.7000 30.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.5500 9.7000 5.00 INE202B07795 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 9.90% 17-Jun-15 99.1461 10.5000 100.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 97.5317 9.8500 10.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 99.1056 9.8500 25.00 INE752E07HD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-15 98.0465 9.8500 56.30 INE514E08BF6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 16-Jul-15 99.4726 9.8800 500.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 98.2104 9.4900 100.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 99.2545 10.1700 55.00 INE756I07225 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 25-Sep-15 98.6812 10.2500 100.00 INE968N08059 LT SEAWOODS PRIVATE LIMITED 9.75% 28-Sep-15 98.5599 10.8100 600.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 98.8648 9.8700 250.00 INE848E07278 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-16 98.0729 9.7500 50.00 INE261F09IH0 NABARD 9.10% 01-Mar-16 98.9176 10.5600 550.00 INE514E08CG2 EXIM BANK 9.05% 06-Mar-16 99.3370 10.1000 350.00 INE556F09403 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.09% 13-Mar-16 98.9224 10.5000 1500.00 INE587B07TQ9 GE CAPITAL SERVICES INDIA 9.20% 28-Apr-16 97.0495 10.5000 300.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 96.6815 9.8000 250.00 INE721A07FP7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 21-Jun-16 99.5582 11.8400 250.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 98.8745 10.1800 100.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 101.5424 9.9500 600.00 INE557F08ET7 NATIONAL HOUSING BANK 10.14% 23-Sep-16 100.2184 9.8900 1100.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.0400 9.7000 106.00 INE848E07286 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-17 97.3952 9.7500 50.00 INE752E07KO7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-17 97.5272 8.7200 50.00 INE043D07AM8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.77% 16-Oct-17 99.9758 9.7500 500.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 97.1215 9.5700 30.00 INE848E07294 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-18 96.7963 9.7500 50.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 96.9092 10.0500 50.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 96.9410 10.0400 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.1937 9.7200 77.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.3100 9.6800 20.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0400 12.2200 42.00 INE752E07KP4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-18 96.5593 8.8400 50.00 INE896L07066 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PRIVATE 11.15% 06-Jun-18 100.0400 11.1000 1.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 104.7100 9.7500 3.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 105.5206 11.8900 1.00 INE261F09EV0 NABARD 0.00% 01-Dec-18 64.1250 8.9500 23.80 INE261F09EV0 NABARD 0.00% 01-Dec-18 64.2300 8.9200 23.80 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 63.7060 8.9400 50.00 INE848E07393 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-19 95.9689 9.7500 200.00 INE848E07302 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-19 96.2506 9.7500 50.00 INE752E07KQ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-19 95.6746 8.9200 50.00 INE752E07KQ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-19 100.5111 7.8000 50.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 97.4000 9.6000 2.00 INE848E07401 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-20 95.4330 9.7500 200.00 INE848E07310 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-20 95.7534 9.7500 50.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 100.3878 8.7200 16.00 INE752E07KR0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-20 94.8513 8.9700 50.00 INE752E07KR0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-20 100.5111 7.8000 50.00 INE115A07833 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 31-May-20 105.6700 7.4700 2.00 INE848E07419 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-21 94.9308 9.7500 200.00 INE848E07328 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-21 95.2864 9.7500 50.00 INE752E07KS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-21 90.4792 9.7300 150.00 INE752E07KS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-21 94.1123 9.0100 50.00 INE752E07BZ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.73% 11-Oct-21 94.5453 9.7300 100.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 95.1767 9.7300 100.00 INE053F09HT8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.55% 08-Nov-21 102.0854 7.2000 100.00 INE053F09HT8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.55% 08-Nov-21 102.1054 7.1900 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 99.7600 9.7800 14.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 100.0078 8.2000 30.50 INE848E07427 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-22 94.4860 9.7500 200.00 INE848E07336 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-22 94.8737 9.7500 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 96.8460 10.0900 100.00 INE752E07KT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-22 89.6597 9.7300 150.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 97.4680 9.7200 200.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 95.9621 10.3000 158.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 97.1229 10.0900 100.00 INE895D08519 TATA SONS LIMITED 9.71% 29-Aug-22 98.8191 9.9000 5.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 101.2000 10.1000 1.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 94.7834 9.7300 100.00 INE115A07DA9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 25-Oct-22 94.5176 9.9900 50.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 95.5571 10.0000 13.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 95.0880 9.7500 70.00 INE848E07435 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-23 94.0807 9.7500 200.00 INE848E07344 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-23 94.4977 9.7500 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 95.1487 9.5800 500.00 INE557F07041 NATIONAL HOUSING BANK 6.83% 28-Mar-23 100.0000 6.8100 250.00 INE557F07041 NATIONAL HOUSING BANK 6.83% 28-Mar-23 100.0200 6.8000 250.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 95.3574 10.4000 400.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.8500 9.7200 322.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.7200 9.7000 16.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.8000 9.6600 9.00 INE202B08652 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.50% 22-Apr-23 100.2200 10.4400 5.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 90.8200 10.5000 200.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.0300 8.7600 4.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 94.7100 9.6500 2.00 INE752E07KU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-23 100.5817 7.8300 50.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 91.1246 9.4000 500.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 100.7541 7.8500 138.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 96.5000 10.1600 36.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 88.7540 9.9000 968.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 89.4900 9.7700 13.00 INE848E07443 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-24 93.7114 9.7500 200.00 INE848E07351 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-24 94.1551 9.7500 50.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-24 92.2447 9.0800 50.00 INE752E07JX0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-24 97.1312 9.7200 500.00 INE752E07IU8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-24 97.4836 9.7200 100.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 94.1112 9.7300 100.00 INE848E07450 NHPC LIMITED SR-R3 PART-G 8.78% 11-Feb-25 93.3654 9.7500 200.00 INE848E07369 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-25 93.8333 9.7500 50.00 INE752E07KW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-25 91.7290 9.0900 50.00 INE752E07JY8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-25 96.9893 9.7200 200.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 94.2500 10.3100 3.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 93.8235 9.7300 100.00 INE848E07468 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-26 93.0589 9.7500 200.00 INE848E07377 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-26 93.5489 9.7500 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.8000 9.4200 14.00 INE752E07KX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-26 91.2575 9.1100 50.00 INE752E07KX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-26 98.5603 8.1000 20.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 93.5613 9.7300 50.00 INE848E07476 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-27 92.7796 9.7500 200.00 INE848E07385 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-27 93.2898 9.7500 50.00 INE752E07KY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-27 90.8265 9.1200 50.00 INE848E07484 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-28 92.5251 9.7500 200.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 95.1700 9.4000 750.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-28 90.4255 9.1300 50.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-28 98.4091 8.1100 50.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 100.1750 8.4400 35.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 100.2300 8.4400 10.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 100.4000 8.4000 5.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 100.0000 8.4600 102.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 108.5970 8.5400 100.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 96.3200 9.8800 8.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 103.0000 11.5000 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs (F-TRAC) : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com