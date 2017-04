Sep 27 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1109.00 NSE 7562.40 FIMMDA 12523.20 ============= TOTAL 21194.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE121H07968 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.71% 22-Dec-14 100.0113 10.6100 300.00 INE296A07732 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 30-Mar-15 113.5238 0.0000 50.00 INE244N07024 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-16 102.9474 6.6300 100.00 INE895D08329 TATA SONS LIMITED 9.90% 18-Mar-16 99.6507 10.0100 50.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.8009 9.4500 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 96.9943 9.7900 50.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 102.5000 11.1800 1.00 INE020B07DW3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 14-Aug-18 103.7200 9.8400 2.00 INE020B07DY9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 30-Sep-18 103.8500 9.8400 3.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 64.1389 8.8100 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.4800 11.0800 1.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-22 104.0000 0.0000 1.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.3380 9.7200 76.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 90.7715 10.4900 150.00 INE895D08550 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-23 93.3179 9.9500 100.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 95.1500 9.3500 2.00 INE895D08576 TATA SONS LIMITED - 21-May-23 90.1150 9.9500 150.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 89.7100 9.7400 11.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.8500 9.4000 3.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 103.0000 8.1000 4.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 103.0000 8.1000 2.00 INE909H08154 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.03% 31-Dec-99 100.7000 10.9400 1.00 NSE === INE476A09116 CANARA BANK 7.05% 18-May-14 98.2000 0.0000 4.00 INE804I07637 ECL FINANCE LIMITED - 23-May-14 96.1590 0.0000 21.00 INE020B07EK6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.70% 02-Jun-14 98.3940 10.1626 50.00 INE804I07827 ECL FINANCE LIMITED - 14-Jul-14 95.8780 0.0000 13.00 INE136E07NK5 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 29-Aug-14 108.7100 - 20.00 INE136E07NJ7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 29-Aug-14 111.8300 - 4.50 INE511C07102 MAGMA FINCORP LTD. 10.60% 17-Oct-14 99.5099 11.0866 50.00 INE148I07316 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 05-Dec-14 103.2471 10.7243 100.00 INE134E08CQ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 15-Mar-15 98.5500 9.9403 3.00 INE804I07EM4 ECL FINANCE LIMITED - 18-May-15 118.1620 0.0000 5.00 INE691I07406 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.35% 30-May-15 94.0400 0.0000 40.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 97.9134 9.6000 100.00 INE514E08BF6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 16-Jul-15 99.4926 9.6272 500.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 99.5800 9.0225 6.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 96.6941 9.7854 250.00 INE136E07MP6 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 30-May-16 105.9100 - 20.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 96.5173 9.7399 200.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 99.9484 9.4417 150.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.8009 9.4420 100.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.2500 9.6286 7.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.0100 9.6085 3.00 INE001A07HT2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 24-Jan-17 114.9763 9.9500 50.00 INE916D070U3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.05% 14-Mar-17 99.6660 10.1261 20.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 99.4277 9.5711 300.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 99.4030 9.3038 500.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 98.6905 9.6500 50.00 INE048A08016 HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LTD 10.57% 28-Aug-17 101.6000 0.0000 26.00 INE752E07827 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 6.68% 23-Feb-18 89.2200 9.7848 3.80 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.1652 9.7364 521.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.1652 9.7300 500.00 INE896L07066 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PVT LTD 11.15% 06-Jun-18 100.0600 - 65.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 104.8000 9.7317 3.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 95.7505 9.7600 50.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 105.1200 8.6616 4.00 INE648A09045 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR RESET 22-Mar-22 101.8000 9.9497 4.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 96.6837 10.1200 550.00 INE628A08205 UNITED PHOSPHORUS LIMITED 10.40% 08-Jun-22 100.0000 0.0000 900.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 94.5144 9.8560 150.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 94.5751 9.8059 225.00 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 28-Feb-23 98.5600 0.0000 1.10 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 102.1600 0.0000 150.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.8000 0.0000 157.00 INE043D07FB0 IDFC LTD - 23-May-23 100.3300 7.9192 350.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 89.2634 9.8099 650.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 89.2071 0.0000 650.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 95.6500 9.6972 23.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.9000 9.5869 5.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 97.3500 - 8.00 FIMMDA ====== INE511C07110 MAGMA FINCORP LTD. 11.15% 13-Nov-13 100.0095 10.1300 150.00 INE261F09FM6 NABARD 8.90% 02-Dec-13 99.7036 9.8500 10.00 INE894F07444 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 0.00% 09-Dec-13 120.9754 10.3000 250.00 INE667F07980 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 10.10% 24-Jan-14 99.7526 10.6800 150.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 130.9161 10.3000 250.00 INE020B07EK6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.70% 02-Jun-14 98.3940 10.0000 100.00 INE660A07HE7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 10-Nov-14 89.1005 10.8400 5.00 INE148I07316 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 05-Dec-14 103.2471 11.0400 400.00 INE121H07968 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.71% 22-Dec-14 100.0113 10.5500 300.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 99.7516 9.5000 58.00 INE296A07732 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 30-Mar-15 113.5238 10.7500 50.00 INE296A07658 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 06-Apr-15 85.4781 10.8500 1.30 INE296A07765 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.80% 30-Apr-15 98.8890 10.5100 150.00 INE136E07PI4 CITICORP FINANCE INDIA LIMITED 29-May-15 107.5000 11.0100 250.50 INE136E07PN4 CITICORP FINANCE INDIA LIMITED 29-May-15 105.8600 11.0100 250.50 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 97.6934 9.7500 350.00 INE752E07HD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-15 98.2962 9.6800 12.50 INE043D07BN4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.57% 11-Jul-15 99.4154 9.9000 10.00 INE514E08BF6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 16-Jul-15 99.4926 9.8500 500.00 INE070A07053 SHREE CEMENT LIMITED 8.42% 22-Jul-15 97.4757 9.9900 5.00 INE306N07344 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.93% 31-Jul-15 98.4677 10.8500 50.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 99.1419 10.0900 44.00 INE136E07PT1 CITICORP FINANCE INDIA LIMITED 25-Aug-15 118.8200 11.0100 1000.50 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 98.2404 9.4700 100.00 INE261F09IH0 NABARD 9.10% 01-Mar-16 99.1922 10.1500 550.00 INE556F09403 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.09% 13-Mar-16 99.1659 10.1500 400.00 INE244N07024 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-16 102.9259 10.4000 500.00 INE244N07024 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-16 102.9474 10.4000 100.00 INE895D08329 TATA SONS LIMITED 9.90% 18-Mar-16 99.6507 10.0000 50.00 INE036A07120 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-16 102.5097 9.9000 150.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 96.6941 9.7800 250.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 96.5173 9.7400 200.00 INE284O07010 SUPERTECH LIMITED - 31-Jul-16 100.3009 60.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 99.9484 9.4500 150.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.8009 9.4500 150.00 INE090A08RL9 ICICI BANK LIMITED 10.80% 25-Oct-16 97.0000 12.0300 0.10 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.3000 9.6000 5.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.0100 9.6000 3.00 INE090A08RV8 ICICI BANK LIMITED 10.80% 11-Jan-17 96.6200 12.0300 0.20 INE001A07HT2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 24-Jan-17 114.9763 9.9500 50.00 INE667F08046 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.00% 03-Feb-17 98.0450 10.6900 5.00 INE115A07429 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.25% 14-May-17 100.4472 10.0500 5.00 INE001A07CJ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.35% 16-May-17 100.7399 10.0500 5.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 99.4277 10.1200 300.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 99.4030 10.3500 500.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 98.6905 9.6500 50.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 98.4074 9.6700 20.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.5400 8.7300 1.00 INE115A07478 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.14% 16-Jan-18 96.8275 10.0500 7.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 96.9943 9.7800 311.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.2637 9.7000 1.00 INE691I07158 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 16-Apr-18 96.1000 9.9800 3.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 102.5000 11.4800 1.00 INE691I07406 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.35% 30-May-18 93.7629 10.0600 40.00 INE896L07066 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PRIVATE 11.15% 06-Jun-18 100.0900 11.0800 65.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 106.5000 9.7500 3.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 64.1389 8.8000 52.00 INE848E07393 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-19 96.3769 9.6500 50.00 INE848E07401 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-20 94.5505 9.9500 50.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 101.7476 8.4300 50.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 95.7505 9.7600 50.00 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 93.9487 9.9900 6.00 INE848E07419 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-21 93.2229 10.1000 50.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 98.8799 9.8000 50.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 95.6034 9.6500 2.50 INE848E07427 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-22 92.4203 10.1400 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 96.6837 10.1200 550.00 INE628A08205 UNITED PHOSPHORUS LIMITED 10.40% 08-Jun-22 100.0000 10.3700 900.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 97.3165 9.8000 50.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 98.1572 9.8000 50.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 96.1250 9.9000 150.00 INE848E07435 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-23 92.2014 10.0800 50.00 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 28-Feb-23 98.5600 9.7700 1.10 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 102.1600 8.4700 150.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.0700 9.6100 362.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.8000 9.6600 45.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 90.7715 10.5000 100.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 91.0456 10.4500 50.00 INE895D08550 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-23 93.3179 9.9400 100.00 INE895D08576 TATA SONS LIMITED 8.32% 21-May-23 90.1150 9.9400 150.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 100.3300 7.9100 350.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 89.2634 9.8100 421.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 94.9400 9.5000 10.00 INE053F09FV8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.65% 15-Jan-24 95.1188 9.6100 50.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 94.6500 10.2300 23.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 95.2500 10.1200 3.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 95.2033 9.4000 100.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 100.0000 8.4500 53.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 100.6000 8.3800 2.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 97.3500 9.7000 8.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 103.4500 12.2200 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.4800 10.7900 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE