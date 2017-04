Sep 30 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3320.00 NSE 3503.80 FIMMDA 20742.60 ============= TOTAL 27566.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07JA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.61% 06-Nov-13 99.8753 10.5000 250.00 INE001A07GF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 20-Jan-14 99.6416 10.4100 50.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 98.6286 10.2100 100.00 INE848E07278 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-16 98.6865 9.4500 50.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.8009 9.4500 50.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.2233 9.7200 1150.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 98.7390 9.4600 50.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.4072 9.6900 250.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 96.5825 10.0600 50.00 INE126O07013 PROFICIENT BUILDWELL PRIVATE LTD 12.00% 30-Apr-18 113.4700 8.4200 900.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 97.2826 9.9300 300.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 95.4669 9.8400 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.8500 9.6500 9.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 89.9000 9.7000 11.00 NSE === INE001A07GF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 20-Jan-14 99.4972 0.0000 50.00 INE261F09FV7 NABARD 9.61% 22-Feb-14 99.6712 10.1987 250.00 INE804I07637 ECL FINANCE LIMITED - 23-May-14 95.0600 0.0000 21.00 INE136E07NK5 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 29-Aug-14 108.5537 1.2085 39.30 INE691I07406 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.35% 30-May-15 93.7998 0.0000 10.00 INE514E08BX9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.75% 10-Dec-15 99.6775 8.8879 250.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 98.7078 9.7500 50.00 INE514E08CG2 EXIM BANK 9.05% 06-Mar-16 99.4005 9.2888 1000.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 101.1700 - 100.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.8009 9.4420 50.00 INE557F08ET7 NATIONAL HOUSING BANK 10.14% 23-Sep-16 100.3592 - 250.00 INE752E07EN2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-17 99.5556 9.5800 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 99.5500 9.5247 11.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 99.4353 9.2934 500.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 96.9958 9.7800 200.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.5400 9.6271 11.00 INE691I07158 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 16-Apr-18 96.4600 9.8855 3.00 INE053F09GH5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-18 95.1500 10.6708 1.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 95.1000 9.7598 4.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 95.1000 9.7179 4.00 INE043D08DJ6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.65% 24-May-20 95.1000 9.6640 5.00 INE053F09EF4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.74% 22-Dec-20 90.5400 10.4106 2.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 102.9900 9.0421 4.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 95.4000 0.0000 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.9000 0.0000 145.00 INE909H08170 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.85% 24-May-23 94.8800 10.7075 8.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 89.9000 0.0000 21.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 90.3500 0.0000 17.00 INE924F08041 THE MYSORE PAPER MILLS LIMITED 8.95% 20-Jun-23 95.0000 9.7556 1.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 96.7500 - 10.00 INE053F09FV8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.65% 15-Jan-24 100.0000 9.6564 53.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 99.2500 9.5990 3.50 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 100.0000 0.0000 50.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 100.0100 - 50.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 108.4500 0.0000 230.00 FIMMDA ====== INE001A07JA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.61% 06-Nov-13 99.8753 9.8000 250.00 INE020B07EF6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.50% 26-Nov-13 100.0803 10.0000 16.00 INE134E08BF3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.40% 28-Nov-13 100.0956 9.8500 150.00 INE001A07EL6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-Dec-13 99.7436 10.3000 100.00 INE001A07GF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 20-Jan-14 99.4972 10.5000 50.00 INE001A07GF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 20-Jan-14 99.6416 10.0500 50.00 INE261F09FV7 NABARD 9.61% 22-Feb-14 99.6712 9.9000 250.00 INE701B07051 PUNJ LLOYD LIMITED 10.00% 10-Mar-14 100.0000 9.9400 92.00 INE657K07163 RHC HOLDING PRIVATE LIMITED 14.00% 25-Mar-14 99.2178 837.00 INE001A07LF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.77% 28-Apr-14 99.0696 10.1000 250.00 INE866I07271 INDIA INFOLINE FINANCE .LTD. RESET 13-May-14 129.1273 1.00 INE115A07CS3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 23-Jul-14 99.4034 10.2500 20.00 INE720G08058 JINDAL POWER LIMITED 10.00% 30-Jul-14 100.2319 9.1300 20.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 99.7555 9.6500 250.00 INE136E07NK5 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 29-Aug-14 108.6737 12.5000 39.30 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 98.9305 9.9500 35.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 99.3500 9.5400 100.00 INE628A08098 UNITED PHOSPHORUS LIMITED 9.50% 12-Jan-15 98.4446 10.8700 220.00 INE660A07II6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.00% 27-Jan-15 98.7978 10.9200 1000.00 INE118D07104 LAFARGE INDIA PVT. LTD. 9.15% 13-Feb-15 98.6536 10.1600 1000.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 99.7516 9.5000 70.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 98.6264 10.2500 400.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 98.6286 10.2500 100.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 99.5440 9.9500 20.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.6978 9.6000 120.00 INE774D07JN7 MAHINDRA 9.00% 04-May-15 97.6778 10.5000 50.00 INE043D07EN8 IDFC LIMITED 9.22% 06-May-15 99.0762 9.7500 70.00 INE115A07DK8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.21% 08-May-15 98.9459 9.9500 70.00 INE136E07PI4 CITICORP FINANCE INDIA LIMITED 0.00% 29-May-15 107.5300 11.0100 250.50 INE136E07PN4 CITICORP FINANCE INDIA LIMITED 0.00% 29-May-15 105.8900 11.0100 250.50 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 100.9072 9.1800 30.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 97.9207 9.7100 48.00 INE294A08768 BALLARPUR INDUSTRIES LIMITED 9.90% 19-Jul-15 99.0755 10.4400 50.00 INE136E07PT1 CITICORP FINANCE INDIA LIMITED 30.11% 25-Aug-15 118.8800 11.0100 1000.50 INE422L07061 CENTURY REAL ESTATE HOLDINGS PVT 17.75% 31-Aug-15 100.0000 55.50 INE752E07HP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-15 98.3114 9.8000 25.00 INE514E08BX9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.75% 10-Dec-15 99.6775 9.7500 250.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 99.5233 9.0500 85.00 INE202B07704 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.60% 21-Jan-16 101.6343 9.7400 500.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 98.7078 9.7500 50.00 INE848E07278 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-16 98.6865 9.4500 50.00 INE514E08CG2 EXIM BANK 9.05% 9.05% 06-Mar-16 99.4005 9.9800 1000.00 INE036A07120 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-16 102.5111 9.8900 150.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 101.1437 10.0200 800.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 100.3504 10.3800 250.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 96.7683 9.6300 5.00 INE284O07010 SUPERTECH LIMITED - 31-Jul-16 100.5492 84.80 INE722A07216 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 12.10% 25-Aug-16 101.1280 11.3800 500.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.8009 9.4500 100.00 INE557F08ET7 NATIONAL HOUSING BANK 10.14% 23-Sep-16 100.3592 9.7200 750.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.2233 9.7000 1700.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.0000 9.7900 850.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 98.7390 9.4500 50.00 INE360C07013 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-16 99.9450 10.7400 24.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 99.9633 9.7300 5.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 100.5730 12.7000 42.00 INE667F08046 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. INE048A08016 HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LTD 10.57% 28-Aug-17 102.2500 9.8300 28.00 INE360C07021 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-17 99.9860 10.7400 95.80 INE013A07SJ5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.00% 03-Nov-17 100.6272 9.7900 56.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 96.9958 9.7800 210.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.1699 9.7200 50.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 96.5825 10.0500 50.00 INE691I07158 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 16-Apr-18 96.4600 9.8800 3.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 98.0000 8.8600 200.00 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-18 123.4076 9.6100 10.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 102.5391 12.7500 22.00 INE360C07039 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-18 100.1490 10.6900 170.20 INE360C07039 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-18 100.1850 10.6800 50.00 INE191B07113 WELSPUN CORP LIMITED 11.15% 28-Aug-19 101.3300 10.6900 290.00 INE360C07047 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-19 100.0670 10.7100 199.00 INE873F09030 WATER & SANITATION POOLED FUND 7.50% 09-Sep-20 98.4848 7.8800 200.00 INE360C07054 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-20 99.9650 10.7400 162.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 97.2826 9.9200 300.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.7500 9.1900 50.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 95.4000 9.6200 60.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 100.2000 7.1500 150.00 INE013A08283 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.85% 28-Mar-23 104.3500 9.1200 50.00 INE721A08BZ3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 28-Mar-23 97.8200 11.0000 20.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 95.4669 10.3700 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.9500 9.4600 277.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.7205 9.6700 19.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 92.8928 10.1200 50.00 INE721A08CE6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 02-May-23 97.8100 11.0000 100.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 91.1586 9.4000 250.00 INE909H08170 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.85% 24-May-23 94.8800 10.7000 8.00 INE909H08147 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.15% 28-May-23 100.5836 10.0300 30.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 101.3000 9.1700 46.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 98.0000 8.3500 30.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 96.7500 9.2000 10.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 95.0000 10.1700 30.00 INE572F11182 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 14-Jan-27 30.0900 9.4500 42.50 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 100.5000 9.8500 250.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 95.2047 9.4000 400.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 98.0000 9.0300 25.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 100.2000 8.4300 100.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 100.6000 8.4000 10.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 100.9000 8.3500 50.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-32 100.5967 9.8200 319.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-32 100.5848 9.8200 50.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 108.4500 8.5600 230.00 INE039A09PP9 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-37 100.8100 9.8000 50.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 100.4653 10.6300 425.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India