Oct 1 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4269.50 NSE 8787.00 FIMMDA 22878.20 ============= TOTAL 35934.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE115A07CJ2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-May-14 99.7943 10.0600 400.00 INE774D07GC6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.90% 25-Jul-14 99.3668 10.6500 250.00 INE774D07ID0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.90% 08-Aug-14 99.3792 10.6200 250.00 INE296A07765 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.80% 30-Apr-15 98.8842 10.5200 400.00 INE774D07IH1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.90% 17-Aug-15 98.9429 10.5200 250.00 INE514E08BX9 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.75% 10-Dec-15 99.6775 8.8900 750.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 99.8070 9.5100 50.00 INE756I07282 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.80% 02-Sep-16 100.9048 10.4100 50.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.1706 9.7200 1400.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 99.4431 9.7600 150.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 98.8453 9.6100 150.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 107.5500 1.7800 6.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 106.8000 6.4200 12.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 99.3500 8.3000 3.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 99.1400 8.3300 0.50 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 95.4511 9.8400 100.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 96.7300 9.7200 3.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 90.3300 0.0000 5.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 101.3500 8.3200 10.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 97.5000 9.6400 30.00 NSE === INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.1959 9.6912 500.00 INE660A07HR9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 30-Mar-15 86.1388 10.5499 50.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.4067 9.8070 450.00 INE691I07406 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.35% 30-May-15 93.7998 0.0000 10.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 97.7474 9.7200 400.00 INE514E08BT7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.44% 05-Nov-15 99.8107 8.5271 700.00 INE514E08BX9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.75% 10-Dec-15 99.6855 8.8847 1250.00 INE053F09HJ9 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.05% 20-Dec-15 95.7751 10.8994 20.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 100.6500 - 60.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 96.8306 9.7300 600.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 96.5473 9.7300 700.00 INE514E08AF8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 27-Sep-16 99.8497 9.4000 100.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 99.6231 9.8600 250.00 INE848E07286 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-17 98.1413 9.4800 100.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 98.8453 9.6000 150.00 INE013A07SJ5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.00% 03-Nov-17 100.5800 9.8263 250.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 98.6833 8.9021 250.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 96.8627 9.8200 1100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.3700 9.6770 34.00 INE752E07KR0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-20 100.5441 0.0000 50.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 97.3441 10.0500 500.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 95.3000 11.3565 50.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 102.1795 0.0000 150.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.8800 0.0000 5.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 100.4313 7.9037 450.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 95.9500 9.8427 40.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 89.5800 0.0000 250.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 90.3300 0.0000 5.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 94.8000 9.8251 3.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-28 98.4322 0.0000 50.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 108.4677 0.0000 230.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 97.6700 10.3523 30.00 FIMMDA ====== INE701B07051 PUNJ LLOYD LIMITED 10.00% 10-Mar-14 99.9000 10.1800 90.00 INE115A07CJ2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-May-14 99.7943 9.8800 400.00 INE261F09GJ0 NABARD 9.50% 11-Jul-14 99.8530 9.5000 22.00 INE774D07GC6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.90% 25-Jul-14 99.3668 10.5500 500.00 INE774D07ID0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.90% 08-Aug-14 99.3792 10.5500 250.00 INE115A07EK6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.96% 29-Sep-14 100.0000 9.9500 50.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.1959 9.6900 500.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.2043 9.7000 550.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 99.7522 9.5000 14.00 INE660A07HR9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 30-Mar-15 86.1388 10.5500 50.00 INE134E08CT2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-15 98.8751 9.7200 50.00 INE296A07732 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 30-Mar-15 113.6191 10.7500 5.00 INE296A07765 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.80% 30-Apr-15 98.8814 10.5200 250.00 INE296A07765 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.80% 30-Apr-15 98.8842 10.5200 150.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.4067 9.8100 450.00 INE691I07372 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.95% 04-May-15 97.8765 10.4000 100.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 99.7269 9.6200 6.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 97.7474 9.7200 400.00 INE774D07IH1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.90% 17-Aug-15 98.9429 10.5200 250.00 INE514E08BT7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.44% 05-Nov-15 99.8107 9.8000 700.00 INE514E08BX9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.75% 10-Dec-15 99.6775 9.7500 1500.00 INE514E08BX9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.75% 10-Dec-15 99.6855 9.7500 500.00 INE202B07704 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.60% 21-Jan-16 101.6650 9.7200 500.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 96.8306 9.7300 600.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 96.5473 9.7300 700.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 96.4972 9.7500 3.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 99.8070 9.5000 50.00 INE756I07282 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.80% 02-Sep-16 100.9048 10.4500 50.00 INE071G08478 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 10.30% 18-Sep-16 100.4563 10.1000 250.00 INE121H07976 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.50% 25-Sep-16 100.0000 10.4900 900.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.2080 9.7100 1950.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.2482 9.6900 400.00 INE514E08AF8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 27-Sep-16 99.8497 9.4000 100.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 99.9325 9.8500 500.00 INE360C07013 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-16 99.9000 10.7600 24.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 99.6231 9.8600 250.00 INE848E07286 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-17 98.1413 9.4800 100.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 99.4431 10.1000 150.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 98.8453 9.6000 300.00 INE048A08016 HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LTD 10.57% 28-Aug-17 102.2500 9.8300 2.00 INE360C07021 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-17 99.9000 10.7600 95.80 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 98.6777 9.7500 950.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 98.6833 9.7500 250.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 96.8627 9.8200 1050.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 96.9276 9.8000 76.00 INE691I07406 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.35% 30-May-18 93.8500 10.0400 15.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 106.6400 11.5700 0.70 INE360C07039 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-18 99.9000 10.7600 170.20 INE191B07113 WELSPUN CORP LIMITED 11.15% 28-Aug-19 101.2500 10.7200 290.00 INE360C07047 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-19 99.9000 10.7600 199.00 INE752E07KR0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-20 100.5441 7.8000 50.00 INE873F09030 WATER & SANITATION POOLED FUND 7.50% 09-Sep-20 98.7200 7.9000 200.00 INE360C07054 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-20 99.9000 10.7600 162.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 95.6094 9.6500 2.50 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 97.3441 10.0500 500.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 95.1898 9.7000 50.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 100.2400 7.1300 50.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 102.1795 8.4600 150.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 95.4711 10.3700 200.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.8900 9.6400 9.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 100.4800 7.8900 750.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 91.1309 9.4000 250.00 INE909H08147 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.15% 28-May-23 100.5000 10.0500 50.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 95.9500 10.2800 40.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 96.7300 10.1000 6.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 89.5800 9.7500 250.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 89.8331 9.7100 3.00 INE053F09GN3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-24 92.4651 9.5500 150.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-24 98.5500 8.1200 50.00 INE752E07KW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-25 98.4600 8.1200 50.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 94.8000 10.2000 3.00 INE752E07KX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-26 89.2632 9.4000 50.00 INE752E07KY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-27 98.3100 8.1300 50.00 INE752E07KY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-27 88.8316 9.4000 50.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED SR-58(B) 9.90% 05-Nov-27 100.2800 9.8500 540.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 100.2000 9.2000 1100.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 95.2150 9.4000 400.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 94.9956 9.5700 3.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 99.0800 9.8500 540.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-28 98.4400 8.1000 100.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-28 88.4299 9.4000 50.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 101.3500 8.3100 10.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 108.4677 8.5500 230.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 97.5000 9.8200 60.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 103.0000 11.1000 NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India