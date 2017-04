Oct 3 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 9169.80 NSE 9746.50 FIMMDA 21260.80 ============= TOTAL 40177.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE774D07IF5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 14-Feb-14 99.6562 10.4800 250.00 INE774D07GC6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.90% 25-Jul-14 99.4042 10.6000 500.00 INE774D07HO9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.00% 05-Dec-14 99.3829 10.5200 1000.00 INE660A07II6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.00% 27-Jan-15 99.2813 10.5200 1750.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 97.8252 9.6700 750.00 INE224P07013 KUMAR BUILDERS MUMBAI REALTY PVT 18.00% 01-Jul-15 100.0000 18.0000 9.00 INE126A07228 E.I.D. PARRY (INDIA) LIMITED 9.25% 18-Mar-16 97.4842 10.4100 900.00 INE126A07236 E.I.D. PARRY (INDIA) LIMITED 8.97% 03-May-16 96.7735 10.4100 500.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 96.9202 9.7000 1400.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.7730 9.8700 150.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.2939 9.6800 850.00 INE126O07013 PROFICIENT BUILDWELL PRIVATE LTD 12.00% 30-Apr-18 113.5000 8.4100 900.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 94.0520 9.9800 50.00 INE872A07RZ2 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.00% 26-Sep-18 100.5000 11.1800 61.80 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 106.6000 10.2600 20.00 INE691I07398 L&T INFRA FIN 8.35% 29-May-23 91.2200 9.7800 19.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 97.8000 9.5400 3.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 89.6064 9.7500 57.00 NSE === INE001A07JA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.61% 06-Nov-13 99.8849 10.2489 750.00 INE001A07KZ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 07-Apr-14 99.1782 10.4563 200.00 INE001A07FK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 30-Apr-14 98.7104 10.2141 150.00 INE001A07KR0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 15-May-14 99.3235 10.2448 500.00 INE804I07AA7 ECL FINANCE LIMITED - 07-Jul-14 95.2020 0.0000 0.50 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 99.7675 10.0229 250.00 INE043D07FF1 IDFC LIMITED 10.23% 12-Sep-14 100.4289 - 750.00 INE001A07JJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.52% 12-Sep-14 99.5814 9.9790 250.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 99.3708 9.4807 850.00 INE175K07497 MORGAN STANLEY INDIA CAPITAL PVT RESET 27-Nov-14 117.6000 - 6.00 INE660A07HB3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.00% 12-Dec-14 99.3683 10.5200 500.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 99.7113 9.5700 250.00 INE691I07372 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.95% 04-May-15 98.6100 0.0000 100.00 INE691I07406 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.35% 30-May-15 93.9500 0.0000 15.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 99.8752 9.5200 100.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 97.8102 9.6800 250.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 99.7210 9.4499 200.00 INE245A07317 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 17-Sep-15 97.7018 10.5000 50.00 INE514E08BX9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.75% 10-Dec-15 99.6996 8.8778 250.00 INE557F08EO8 NATIONAL HOUSING BANK 8.59% 10-Apr-16 98.9116 9.0452 500.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 96.9202 9.6900 900.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 124.2975 9.9000 50.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 124.2975 0.0000 50.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 96.6398 9.6900 100.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 100.0656 9.3917 100.00 INE752E07IM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-16 99.8203 9.4000 50.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.6738 - 200.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 99.7815 9.8000 250.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 99.9920 9.7276 2.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.0100 9.6095 4.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.4423 9.5016 200.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 99.7562 9.4499 100.00 INE013A07SJ5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.00% 03-Nov-17 100.5800 9.8263 250.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 97.4646 9.4800 100.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 97.5498 0.0000 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.1500 9.7426 12.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 97.3059 9.9400 250.00 INE691I07158 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 16-Apr-18 96.4600 9.8864 3.00 INE872A08CR9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.50% 24-Apr-18 99.9000 - 4.00 INE013A08119 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.50% 14-Jul-21 90.7000 12.4102 8.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 106.6000 0.0000 20.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 97.5563 9.8700 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 95.1563 9.5800 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 95.1563 9.5861 50.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 95.4711 - 100.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 94.6438 9.8700 400.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 92.5800 0.0000 10.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 96.9000 9.6829 57.00 INE691I07398 L&T INFRA FIN 8.35% 29-May-23 91.2200 0.0000 19.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 89.6079 9.7500 100.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 89.9500 0.0000 31.00 INE220H09063 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 8.75% 26-Jun-23 94.6500 - 50.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 100.0000 - 50.00 INE053F09GN3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-24 92.7662 9.9243 150.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 94.5000 9.8705 1.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.1000 9.5592 1.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 98.6600 9.9073 3.00 FIMMDA ====== INE001A07JA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.61% 06-Nov-13 99.8849 9.8000 750.00 INE774D07IF5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 14-Feb-14 99.6562 10.5500 250.00 INE001A07KZ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 07-Apr-14 99.1782 10.2000 200.00 INE001A07FK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 30-Apr-14 98.7104 10.0000 150.00 INE866I07271 INDIA INFOLINE FINANCE .LTD. RESET 13-May-14 129.2759 - 1.00 INE001A07KR0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 15-May-14 99.3235 10.0500 500.00 INE121A07FM7 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 11-Jun-14 99.3602 11.4000 40.00 INE774D07GC6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.90% 25-Jul-14 99.4042 10.5000 500.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 99.7675 9.9500 250.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 99.7755 9.6200 500.00 INE043D07FF1 IDFC LIMITED 10.23% 12-Sep-14 100.4289 9.7000 750.00 INE001A07JJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.52% 12-Sep-14 99.5814 9.9500 250.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 99.3708 9.5200 850.00 INE851M07010 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 9.60% 21-Nov-14 99.1728 10.3500 8.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 99.3515 9.9900 750.00 INE774D07HO9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.00% 05-Dec-14 99.3829 10.5200 1000.00 INE660A07HB3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.00% 12-Dec-14 99.3683 10.5200 500.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 99.7113 9.5700 250.00 INE660A07II6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.00% 27-Jan-15 99.2813 10.5200 1750.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.4276 9.7900 250.00 INE691I07372 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.95% 04-May-15 98.6100 9.8700 100.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 99.8752 9.5200 100.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 97.8252 9.6700 1000.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 97.7474 9.7200 1.00 INE224P07013 KUMAR BUILDERS MUMBAI REALTY PVT 18.00% 01-Jul-15 100.0000 - 18.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 99.7210 9.4500 350.00 INE245A07317 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 17-Sep-15 97.7018 10.5000 50.00 INE514E08BX9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.75% 10-Dec-15 99.6996 9.6900 500.00 INE126A07228 E.I.D. PARRY (INDIA) LIMITED 9.25% 18-Mar-16 97.4842 10.4000 900.00 INE557F08EO8 NATIONAL HOUSING BANK 8.59% 10-Apr-16 98.9116 10.2000 500.00 INE126A07236 E.I.D. INE053A08073 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 2.00% 23-Apr-17 108.3280 10.6500 20.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.4423 10.0500 450.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 99.7562 9.4500 100.00 INE001A07JS0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR - 16-Oct-17 99.8986 9.9000 250.00 INE013A07SJ5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.00% 03-Nov-17 102.3681 9.4000 5.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 97.4646 9.4800 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.2737 9.6900 21.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.2000 9.7200 2.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 97.3059 9.9400 250.00 INE691I07158 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 16-Apr-18 96.4600 9.8800 3.00 INE872A08CR9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.50% 24-Apr-18 99.9000 11.5000 4.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 94.1901 9.9300 100.00 INE691I07406 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.35% 30-May-18 93.9800 10.0000 105.00 INE872A07RZ2 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.00% 26-Sep-18 100.5000 10.8600 6.80 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 96.4400 9.7000 1.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 99.3800 8.3100 3.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 97.5563 9.8700 300.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 95.1563 9.5800 50.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 95.4711 - 100.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 94.6438 9.8700 300.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 94.6429 9.8700 100.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 96.9000 10.0600 50.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 89.6079 9.7500 100.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 89.6264 9.7500 100.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 100.0000 9.7900 400.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 100.0000 9.7900 295.00 INE053F09GN3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-24 92.7662 9.5000 150.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 94.5000 10.2600 1.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.9800 9.5000 1.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 103.3500 10.6400 6.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 99.5894 8.5000 100.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 100.3000 8.4100 50.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 103.0000 11.1000 6.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE