Oct 7 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5556.00 NSE 4994.00 FIMMDA 14348.50 ============= TOTAL 24898.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 99.7553 10.0000 1000.00 INE774D07GC6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.90% 25-Jul-14 99.3736 10.6500 500.00 INE511C07151 MAGMA FINCORP LTD. 11.00% 25-Nov-14 99.9324 11.0000 1000.00 INE020B07FF3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.45% 19-Feb-15 98.7434 9.4000 100.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 99.5891 9.4500 100.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 99.9388 9.3400 50.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.0097 9.5400 50.00 INE752E07IM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-16 100.5518 9.1100 550.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 99.5998 9.5600 150.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 102.0830 9.7300 150.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.0135 9.7700 400.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 99.3743 9.2200 50.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 99.9942 9.7300 250.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.2827 9.5100 50.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 16-May-17 99.8123 9.7300 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.5400 9.6300 39.00 INE514E08CP3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.40% 28-Jun-18 99.0394 8.6400 250.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 63.9786 8.9100 3.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 109.0000 0.0000 6.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 103.2003 0.0000 10.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 106.8000 0.0000 3.00 INE871D07MH7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.68% 25-Jul-21 98.4711 10.0200 350.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 106.8800 10.2100 10.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 96.9404 9.9200 100.00 INE688I08020 CAPITAL FIRST LIMITED 10.30% 28-Feb-23 99.5800 10.3500 70.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.4300 9.5600 22.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 95.0500 9.3700 20.00 INE691I07398 L&T INFRA FIN 8.35% 29-May-23 91.2500 9.7700 95.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 94.9400 9.5100 20.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 100.0000 9.8000 80.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 100.6500 9.4000 25.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 103.7498 10.3100 3.00 NSE === INE001A07GF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 20-Jan-14 99.7618 10.0413 750.00 INE001A07JE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 24-Feb-14 99.8939 9.1138 250.00 INE001A07KZ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 07-Apr-14 99.3994 10.0093 650.00 INE521E07CH7 RBS FINANCIAL SERVICES (I) PVT LTD RESET 19-Aug-14 106.3500 0.0000 10.00 INE001A07HM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 26-Nov-14 100.0299 9.7200 250.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 99.9404 9.3500 150.00 INE036A07260 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.30% 27-Mar-15 100.0466 - 65.00 INE084A09084 BANK OF INDIA 7.50% 16-Apr-15 97.2000 0.0000 50.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 99.9388 9.4499 50.00 INE557F08EL4 NATIONAL HOUSING BANK - 07-Dec-15 99.6050 8.9543 500.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 99.0906 9.5500 50.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 100.7500 - 50.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.3437 9.5000 350.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 97.4229 9.2000 50.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 99.8780 9.4683 200.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 102.0830 - 350.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.0632 - 500.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 99.2552 9.1300 50.00 INE848E07294 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-18 97.6578 9.5000 50.00 INE535H08512 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.25% 14-Jun-18 101.2600 11.6580 63.00 INE514E08CP3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.40% 28-Jun-18 99.0394 8.6325 250.00 INE001A07EC5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.25% 04-Sep-18 105.1831 9.8500 50.00 INE008A08S21 IDBI BANK LIMITED RESET 23-Dec-19 96.9500 0.0000 100.00 INE721A08AD2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 28-May-20 98.7300 11.2243 1.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 106.8800 0.0000 10.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.44% 10-May-23 93.1400 0.0000 12.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 95.0500 0.0000 20.00 INE691I07398 L&T INFRA FIN 8.35% 29-May-23 91.3400 0.0000 20.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 97.0000 9.6662 1.00 INE220H09063 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 8.75% 26-Jun-23 95.7600 - 50.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 100.7400 - 37.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.0000 9.5729 2.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 21-Aug-72 101.4500 0.0000 3.00 FIMMDA ====== INE001A07GF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 20-Jan-14 99.7618 9.7000 750.00 INE001A07JE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 24-Feb-14 99.8939 9.6800 250.00 INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 99.7553 9.7000 1000.00 INE001A07KZ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 07-Apr-14 99.3994 9.7700 650.00 INE676N07043 IDL SPECIALITY CHEMICALS LIMITED 10.60% 30-Jun-14 99.7472 12.2300 370.00 INE774D07GC6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.90% 25-Jul-14 99.3736 10.5400 500.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 99.7228 10.0000 50.00 INE851M07010 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 9.60% 21-Nov-14 99.3108 10.2300 2.00 INE511C07151 MAGMA FINCORP LTD. 11.00% 25-Nov-14 99.9324 11.0000 1000.00 INE001A07HM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 26-Nov-14 100.0299 9.7200 250.00 INE976I07BV7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 19-Dec-14 117.2406 10.2400 2.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 99.9404 9.3500 150.00 INE020B07FF3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.45% 19-Feb-15 98.7434 9.4000 100.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 99.5891 9.4500 100.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 99.2750 9.7000 5.00 INE036A07260 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.30% 27-Mar-15 100.0466 11.7300 335.00 INE084A09084 BANK OF INDIA 7.50% 16-Apr-15 97.3765 9.3800 100.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 99.9388 9.4500 200.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 99.9421 9.3100 77.00 INE053F09716 IRFC STRPP-43MM 7.63% 29-Oct-15 96.8900 9.5400 1.00 INE557F08EL4 NATIONAL HOUSING BANK - 07-Dec-15 99.6050 9.6000 500.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 99.0906 9.5500 50.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 99.2596 9.2500 100.00 INE895D08311 TATA SONS LIMITED 9.90% 09-Mar-16 100.0665 9.8100 10.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 99.9800 10.5600 1000.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.2347 9.5500 350.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 97.4229 9.2000 50.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.0097 9.5300 300.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 99.8780 9.4700 200.00 INE752E07IM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-16 100.5518 9.1000 550.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 99.5998 9.5500 150.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 102.0830 9.7200 500.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.0632 9.7300 850.00 INE121A07HB6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.00% 19-Sep-16 100.6753 10.7000 100.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.8914 9.8000 50.00 INE916DA7816 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.75% 20-Sep-16 100.0000 10.7300 250.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 99.3743 9.2000 50.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 99.2552 9.1300 50.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 99.9942 9.7200 250.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.2827 9.5000 50.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 16-May-17 99.8123 9.7200 50.00 INE048A08016 HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LTD 10.57% 28-Aug-17 106.2000 8.6100 6.00 INE848E07294 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-18 97.6578 9.5000 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.4878 9.6500 90.00 INE535H08512 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.25% 14-Jun-18 101.2400 10.9000 63.00 INE514E08CP3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.40% 28-Jun-18 99.0394 9.6000 500.00 INE001A07EC5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.25% 04-Sep-18 105.1831 9.8500 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 63.9786 8.9000 3.00 INE621H07033 RELIGARE ENTERPRISES LIMITED 10.50% 09-Aug-19 100.0000 10.5000 100.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 19-Nov-19 97.5900 9.5500 2.00 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 100.0000 9.7400 250.00 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 100.0000 9.7400 100.00 INE871D07MH7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.68% 25-Jul-21 98.4711 9.9500 350.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 101.6406 9.9200 45.00 INE752E07KT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-22 100.4900 7.8300 35.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 96.9404 10.3500 100.00 INE134E08693 PFC 0.00% 30-Dec-22 42.9000 9.6000 8.00 INE688I08020 CAPITAL FIRST LIMITED 10.30% 28-Feb-23 99.5800 10.3500 70.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.4300 9.5500 22.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.44% 10-May-23 93.0973 9.5500 1.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 100.5059 7.8900 65.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 94.9793 9.4700 70.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 100.1404 9.7700 300.00 INE721A07GO8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 30-Sep-23 100.0480 10.7300 150.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 100.1416 9.7700 100.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 94.5000 10.2600 17.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 94.8500 10.2000 1.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 100.6500 9.3500 12.50 INE752E07KX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-26 98.5500 8.1000 30.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 95.2770 9.4000 250.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 95.5000 9.5100 3.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 98.7000 9.9000 27.00 INE008A08S21 IDBI BANK LIMITED RESET 31-Dec-99 96.9500 9.8600 100.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 102.2300 11.2500 10.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 103.2003 11.1500 10.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 97.6481 9.7800 5.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 103.4000 11.0200 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India