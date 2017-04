Oct 8 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 10828.00 NSE 14373.50 FIMMDA 53189.20 ============= TOTAL 78390.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE660A07KA9 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.42% 11-May-13 101.4322 9.9600 500.00 INE001A07JP6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.13% 05-Nov-13 99.8844 10.3700 1000.00 INE916D072Z8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.47% 05-Nov-13 99.9566 9.6700 1000.00 INE306N07427 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.37% 05-Nov-13 99.9495 9.6800 654.00 INE523E07756 L & T FINANCE LIMITED 9.37% 05-Nov-13 99.9492 9.6800 500.00 INE033L07470 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.41% 05-Nov-13 99.9524 9.6800 500.00 INE306N07294 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.50% 05-Mar-14 100.1620 9.7600 248.00 INE851M07010 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 9.60% 21-Nov-14 99.8519 9.7000 700.00 INE752E07GF3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-15 99.7213 9.0500 100.00 INE721A07EE4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 23-Mar-15 99.7363 10.2100 50.00 INE752E07IA0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-15 100.7684 9.0500 100.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 98.3929 9.3000 150.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Apr-16 100.2115 9.4500 50.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 100.4236 9.2500 100.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.4650 9.2100 600.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 99.6192 9.3800 50.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 99.3106 8.9300 250.00 INE514E08CP3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.40% 28-Jun-18 99.0394 8.6400 750.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.5000 9.5900 3420.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 97.0000 9.8400 10.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 101.0000 11.2300 1.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 104.1927 11.0600 10.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 103.4673 11.0100 2.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 106.8700 10.2100 3.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.1428 9.4400 50.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 94.6900 9.4300 5.00 INE691I07398 L&T INFRA FIN 8.35% 29-May-23 91.9500 9.6600 1.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 100.0000 9.7800 23.00 INE909H08154 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.03% 31-Dec-99 100.3500 10.9800 1.00 NSE === INE514E08878 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.75% 10-Dec-13 99.7945 9.6514 250.00 INE008A08Q64 IDBI BANK LIMITED 11.35% 15-Dec-13 100.2243 9.6063 110.00 INE001A07EL6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-Dec-13 99.9833 9.6009 100.00 INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 99.7639 9.9696 2700.00 INE001A07KG3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 27-Feb-14 99.7570 9.9849 750.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Mar-14 99.8775 9.9203 250.00 INE001A07KP4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Mar-14 99.7226 9.9192 850.00 INE306N07120 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.25% 14-May-14 99.9082 10.2002 50.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.5883 9.2860 500.00 INE043D07DI0 IDFC LIMITED 9.05% 26-Dec-14 99.8227 9.1500 250.00 INE261F09HA7 NABARD 9.38% 09-Jan-15 100.2875 9.0589 500.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 99.9667 9.1500 300.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 97.9871 9.3500 450.00 INE557F08EL4 NATIONAL HOUSING BANK 07-Dec-15 99.6084 8.9530 250.00 INE514E08BX9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.75% 10-Dec-15 99.7973 8.8289 250.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.7373 9.2100 450.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 100.4236 9.2416 100.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.9051 8.9920 50.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.6343 - 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.6784 9.1500 50.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 99.6192 9.3700 100.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.1108 9.1949 150.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 99.7296 9.1400 50.00 INE740F08363 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.30% 08-Oct-17 92.3500 11.7427 15.00 INE535H07290 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.50% 07-May-18 96.4733 10.4700 50.00 INE134E08FS7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.30% 15-May-18 97.9685 8.6545 850.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 96.4309 9.5500 450.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 94.7853 - 50.00 INE866I07594 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 30-Sep-18 99.8000 - 200.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.0000 - 606.00 INE621H07033 RELIGARE ENTERPRISES LIMITED 10.50% 09-Aug-19 100.0000 - 250.00 INE721A08AD2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 28-May-20 98.7300 11.2243 2.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 106.8700 0.0000 3.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 98.6210 9.7700 100.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 96.5190 9.3500 650.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.1428 9.4300 400.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 95.9652 9.5300 100.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.44% 10-May-23 93.2200 0.0000 1.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 94.6900 0.0000 5.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 92.6603 9.5500 250.00 INE691I07398 L&T INFRA FIN 8.35% 29-May-23 91.9500 0.0000 1.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 91.1600 0.0000 40.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 95.9092 - 300.00 INE752E07GC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-23 96.5190 9.3446 250.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 100.7700 - 212.00 INE721A07GO8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 30-Sep-23 100.0000 - 150.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 95.2000 9.7643 10.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 100.7000 0.0000 12.50 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 96.2886 9.4000 100.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 95.9100 9.4574 6.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 100.0200 - 500.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 98.4000 - 30.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 98.3300 9.5397 20.00 FIMMDA ====== INE001A07JP6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.13% 05-Nov-13 99.8844 9.8000 1000.00 INE916D072Z8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.47% 05-Nov-13 99.9566 10.0000 1000.00 INE306N07427 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.37% 05-Nov-13 99.9495 10.0000 654.00 INE033L07470 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.41% 05-Nov-13 99.9524 10.0000 500.00 INE523E07756 L & T FINANCE LIMITED 9.37% 05-Nov-13 99.9492 10.0000 500.00 INE043D07815 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.72% 05-Nov-13 99.9748 9.3000 50.00 INE020B07EF6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.50% 26-Nov-13 100.0690 9.9800 1.00 INE043D07BB9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.82% 06-Dec-13 100.0445 9.2500 100.00 INE008A08Q64 IDBI BANK LIMITED 11.35% 15-Dec-13 100.2243 9.2500 110.00 INE001A07EL6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-Dec-13 99.9833 9.2500 100.00 INE053F09FT2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.46% 15-Jan-14 99.7392 9.7200 2.00 INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 99.7639 9.6800 2700.00 INE001A07KG3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 27-Feb-14 99.7553 9.7000 750.00 INE306N07294 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.50% 05-Mar-14 100.1620 9.7000 248.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Mar-14 99.8775 9.6500 250.00 INE001A07KP4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Mar-14 99.7226 9.6500 850.00 INE001A07KZ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 07-Apr-14 99.4112 9.7500 650.00 INE306N07120 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.25% 14-May-14 99.9082 10.0000 50.00 INE261F09CZ5 NABARD 10.05% 11-Jun-14 100.1709 9.4700 50.00 INE860H07268 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.75% 13-Oct-14 99.6063 10.1800 190.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.5883 9.3000 500.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.7372 9.1300 250.00 INE851M07010 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 9.60% 21-Nov-14 99.8519 9.7000 500.00 INE851M07010 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 9.60% 21-Nov-14 99.8508 9.7000 100.00 INE001A07HM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 26-Nov-14 100.5694 9.2000 250.00 INE043D07DI0 IDFC LIMITED 9.05% 26-Dec-14 99.8227 9.1500 250.00 INE261F09HA7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 09-Jan-15 100.2875 9.0600 500.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.3205 9.0500 50.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 99.9506 9.3500 66.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 100.2893 9.0500 1.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 99.9454 9.3500 46.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 99.5660 9.7200 67.00 INE752E07GF3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-15 99.7213 9.0500 100.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 99.9667 9.1500 300.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.20% 27-Feb-15 99.6357 9.4500 68.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 99.5891 9.4500 67.00 INE721A07EE4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 23-Mar-15 99.7363 10.3700 50.00 INE895D08410 TATA SONS LIMITED 9.98% 10-Apr-15 99.9555 9.9300 30.00 INE752E07IA0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-15 100.7684 9.0500 100.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 98.3929 9.3000 150.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 99.9811 9.2800 15.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 97.9871 9.3500 450.00 INE774D07IH1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.90% 17-Aug-15 99.4666 10.1900 5.00 INE535H07175 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY 11.10% 28-Aug-15 100.5890 10.7100 30.00 INE667F07CD4 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 0.00% 25-Sep-15 100.2300 10.6400 48.00 INE557F08EL4 NATIONAL HOUSING BANK 07-Dec-15 99.6084 9.6000 500.00 INE514E08BX9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.75% 10-Dec-15 99.7945 9.2700 500.00 INE514E08BX9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.75% 10-Dec-15 99.7973 9.2700 250.00 INE556F09395 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.13% 11-Mar-16 99.6800 9.4500 500.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Apr-16 100.2115 9.4400 50.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 100.3000 10.4000 250.00 INE155A08167 TATA MOTORS LIMITED 8.95% 29-Apr-16 97.0943 10.2500 20.00 INE126A07236 E.I.D. INE126A07236 E.I.D. PARRY (INDIA) LIMITED 8.97% 03-May-16 97.2855 10.1800 20.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.7373 9.2100 450.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 100.4236 9.2500 200.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.9051 9.0000 50.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.6343 9.5000 250.00 INE916DA7816 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.75% 20-Sep-16 100.0300 10.7100 250.00 INE660A07KA9 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.42% 23-Sep-16 101.4322 9.9500 500.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.4650 9.2000 650.00 INE043D07FH7 IDFC LIMITED 9.57% 04-Oct-16 100.0000 9.5600 750.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 99.3226 9.4800 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.6784 9.1500 50.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 99.0286 9.5600 750.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 99.6192 9.3700 150.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.2529 9.1500 150.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 99.2545 9.4700 150.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 99.7296 9.1400 50.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 97.3830 9.5000 150.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 99.3106 9.2500 250.00 INE535H07290 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.50% 07-May-18 96.4733 10.4700 50.00 INE134E08FS7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.30% 15-May-18 97.9685 9.6000 1100.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 96.4309 9.5500 450.00 INE514E08CP3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.40% 28-Jun-18 99.0394 9.6000 750.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 104.9200 11.7500 0.70 INE866I07594 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 30-Sep-18 101.0212 12.5000 97.50 INE866I07602 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 30-Sep-18 100.0000 11.9900 30.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.0000 9.8100 14420.0 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.6000 9.6500 11646.0 INE621H07033 RELIGARE ENTERPRISES LIMITED 10.50% 09-Aug-19 99.9600 10.9200 250.00 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 100.0000 9.7400 100.00 INE528G08196 YES BANK LIMITED 10.30% 25-Jul-21 100.6631 10.1500 100.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 98.6210 9.7700 100.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 98.9541 9.3000 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 96.5190 9.3500 700.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.1428 9.4300 502.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.2614 9.4100 100.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 95.9652 9.5300 100.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.44% 10-May-23 93.2200 9.5300 1.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 92.6603 9.5500 250.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 91.1600 9.4800 41.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 95.9092 9.3400 200.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 95.8485 9.3500 100.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 100.0000 9.7900 271.00 INE721A07GO8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 30-Sep-23 100.0000 10.7400 150.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 92.2500 10.6000 20.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 94.7000 10.2200 10.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 95.2460 9.4000 500.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 96.2886 9.4000 300.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-28 94.7853 9.3500 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 21-Aug-72 101.5000 10.7500 3.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 97.8400 9.6200 30.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 97.7073 9.7700 15.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 104.1927 10.9500 10.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 103.4673 11.0000 2.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 101.0000 11.1200 1.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 103.4500 12.2200 1.00