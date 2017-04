Oct 9 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 14912.40 NSE 8013.70 FIMMDA 33974.00 ============= TOTAL 56900.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE144H07887 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PVT LTD RESET 06-Nov-13 111.6689 0.0000 120.00 INE020B07EF6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.50% 26-Nov-13 100.1964 9.4000 500.00 INE557F09302 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 17-Dec-13 99.9373 9.3900 300.00 INE001A07IY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.46% 30-Jan-14 99.8817 9.7700 250.00 INE916DA7279 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.70% 03-Mar-14 99.7493 10.0700 500.00 INE296A07781 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.90% 24-Sep-14 99.9647 9.9200 50.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.5422 9.3400 500.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.6253 9.2400 1200.00 INE774D07IN9 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.55% 16-Oct-14 99.6928 9.8700 50.00 INE557F08DW3 NATIONAL HOUSING BANK 9.62% 04-Nov-14 99.9836 9.6100 200.00 INE261F09HH2 NABARD 9.32% 23-Feb-15 100.3000 9.0000 58.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 98.3929 9.3000 100.00 INE587B07TL0 GE CAPITAL SERVICES INDIA 9.65% 08-Mar-16 99.7665 9.7100 250.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.3617 9.2300 300.00 INE514E08CP3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.40% 28-Jun-18 99.0444 8.6400 250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.4000 9.5000 9675.00 INE261F09FN4 NABARD 0.00% 11-Jan-20 52.7250 9.4900 2.10 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 101.8000 11.1400 1.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 104.4600 11.0100 3.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 103.4671 11.0100 1.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.5017 9.3800 100.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 95.0000 9.5000 46.00 INE691I07398 L&T INFRA FIN 8.35% 29-May-23 92.8300 9.5000 1.00 INE514E08CY5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.58% 04-Oct-23 101.2255 9.3800 450.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 21-Aug-72 103.7500 0.0000 3.00 INE020B07HS2 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 99.8954 8.7200 2.30 NSE === INE523E07608 L&T FINANCE 10.15% 02-Dec-13 100.0128 8.8076 500.00 INE676K07015 ULTRATECH CEMENT LIMITED 10.48% 16-Dec-13 100.1007 9.4972 350.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 131.7260 9.5135 310.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 131.7260 0.0000 310.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 99.9575 9.4396 250.00 INE115A07EK6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.96% 29-Sep-14 100.5129 - 1500.00 INE001A07KT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-15 99.6786 9.3700 50.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 100.0291 9.2500 60.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 97.9871 9.3500 450.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 99.3291 9.0909 300.00 INE752E07EY9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.33% 15-Dec-16 100.5311 9.1000 50.00 INE872A07PT9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.75% 16-Dec-16 100.9000 11.3600 2.00 INE691I07141 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 14-Apr-17 97.6100 9.7179 36.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 99.7435 9.3300 450.00 INE740F08363 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.30% 08-Oct-17 98.5000 9.7554 15.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 98.2123 9.2600 150.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 97.6727 9.3500 100.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 97.4934 9.4200 50.00 INE514E08CF4 EXIM BANK 8.77% 26-Feb-18 98.2215 9.2500 250.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 98.2436 9.4200 100.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 98.3597 9.5400 50.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 95.5263 9.5500 250.00 INE115A07EB5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 11-Jun-18 95.7190 9.5500 250.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 94.7853 - 150.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 97.4631 - 50.00 INE872A07RZ2 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.00% 26-Sep-18 99.9900 - 10.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.0000 - 300.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 97.0738 9.3551 100.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 97.0738 9.4747 100.00 INE848E07393 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-19 96.3800 9.6566 50.00 INE084G09206 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.81% 04-May-19 93.0000 11.6896 3.00 INE112A09141 CORPORATION BANK RESET 11-Aug-19 97.9700 0.0000 10.00 INE084G09222 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.40% 06-Jan-20 92.0000 11.1917 4.00 INE848E07401 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-20 94.5600 9.9573 50.00 INE134E08DG7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 15-Nov-20 96.4282 9.4800 50.00 INE848E07419 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-21 93.2300 10.1115 50.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 99.3643 9.4600 50.00 INE039A09NJ7 IFCI LIMITED 10.50% 01-Aug-21 100.6000 10.3688 0.50 INE848E07427 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-22 92.4300 10.1508 50.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 99.1500 9.4274 1.00 INE848E07435 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-23 92.2100 10.0903 50.00 INE134E08FP3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.87% 18-Mar-23 96.9309 9.3518 150.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.6215 9.3500 300.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.6200 0.0000 2.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 94.3000 0.0000 45.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 100.4500 7.9006 250.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 97.2300 9.6279 2.00 INE691I07398 L&T INFRA FIN 8.35% 29-May-23 92.8300 0.0000 1.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 92.4100 0.0000 1.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 102.1400 - 68.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-24 98.6000 0.0000 50.00 INE752E07KW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-25 98.5100 0.0000 50.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 94.4700 9.8749 30.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.4000 9.5177 3.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 99.5000 9.5639 0.20 INE752E07KX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-26 98.5700 0.0000 50.00 INE752E07KY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-27 98.3600 0.0000 50.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-28 98.4900 0.0000 50.00 FIMMDA ====== INE020B07EF6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.50% 26-Nov-13 100.1964 9.0500 500.00 INE523E07608 L&T FINANCE 10.15% 02-Dec-13 100.0128 9.3000 500.00 INE676K07015 ULTRATECH CEMENT LIMITED 10.48% 16-Dec-13 100.1007 9.1500 350.00 INE557F09302 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 17-Dec-13 99.9373 9.0500 300.00 INE001A07EL6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-Dec-13 99.9049 9.6300 10.00 INE001A07IY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.46% 30-Jan-14 99.8817 9.2500 250.00 INE916DA7279 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.70% 03-Mar-14 99.7493 9.8000 500.00 INE916D073V5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 03-Mar-14 96.2362 9.8500 200.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 131.7260 9.5000 310.00 INE916D077V6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.90% 23-Apr-14 99.6888 10.0500 250.00 INE115A07CS3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 23-Jul-14 99.8772 9.6100 10.00 INE916D071Y3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.05% 06-Aug-14 100.1426 9.7700 70.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 99.9575 9.3900 250.00 INE296A07781 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.90% 24-Sep-14 99.9647 9.9000 50.00 INE115A07EK6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.96% 29-Sep-14 100.0000 9.9300 1450.00 INE115A07EK6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.96% 29-Sep-14 100.5129 9.3500 100.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.5422 9.3500 500.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.6253 9.2500 1200.00 INE774D07IN9 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.55% 16-Oct-14 99.6928 9.8900 50.00 INE557F08DW3 NATIONAL HOUSING BANK 9.62% 04-Nov-14 99.9836 9.0500 200.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.5121 9.3000 100.00 INE261F09HA7 NABARD 9.38% 09-Jan-15 100.3075 9.0400 250.00 INE261F09HH2 NABARD 9.32% 23-Feb-15 100.3000 9.0400 100.00 INE001A07KT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-15 99.6786 9.3700 50.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 98.3929 9.3000 100.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 100.0291 9.2500 100.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 97.9871 9.3500 450.00 INE587B07TL0 GE CAPITAL SERVICES INDIA 9.65% 08-Mar-16 99.7665 9.7000 250.00 INE721A07FI2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 24-May-16 102.0487 10.9000 5.00 INE660A07KA9 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.42% 23-Sep-16 101.3079 10.0000 500.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.4879 9.1900 300.00 INE043D07FH7 IDFC LIMITED 9.57% 04-Oct-16 100.0000 9.5600 250.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 99.3291 9.1000 300.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.7362 9.3300 50.00 INE752E07EY9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.33% 15-Dec-16 100.5311 9.1000 50.00 INE872A07PT9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.75% 16-Dec-16 101.2500 11.2100 2.00 INE115A07BX5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 24-Jan-17 99.8001 9.5900 40.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 99.8548 9.1900 50.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 100.1929 9.1700 4.00 INE134E08EN1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.66% 15-Apr-17 100.3800 9.3000 2.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 99.7435 9.3300 450.00 INE013A07TD6 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.00% 20-Dec-17 102.7668 9.1500 120.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 98.2123 9.2600 150.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 97.6727 9.3500 100.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 97.1835 9.4900 10.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 97.4934 9.4200 50.00 INE514E08CF4 EXIM BANK 8.77% 26-Feb-18 98.2215 9.2500 250.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 98.2436 9.4200 100.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 98.3597 9.5400 50.00 INE134E08FS7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.30% 15-May-18 98.4157 8.9000 250.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 95.5263 9.5500 250.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 95.1252 9.6600 100.00 INE115A07EB5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 11-Jun-18 95.7190 9.5500 250.00 INE514E08CP3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.40% 28-Jun-18 99.0444 9.5900 250.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 97.4631 9.3600 50.00 INE872A07RZ2 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.00% 26-Sep-18 99.9900 10.9900 10.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.6686 9.3700 8755.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.7095 9.3600 6575.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 97.0938 9.3500 100.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 97.5793 9.3500 100.00 INE848E07393 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-19 96.3800 9.6500 50.00 INE848E07401 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-20 94.5600 9.9500 50.00 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 102.4240 9.2600 17.00 INE134E08DG7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 15-Nov-20 96.4282 9.4800 50.00 INE848E07419 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-21 93.2300 10.1000 50.00 INE848E07427 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-22 92.4300 10.1400 50.00 INE752E07KT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-22 100.5099 7.8300 35.00 INE013A07TN5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.90% 24-Jan-23 104.4388 9.1500 80.00 INE848E07435 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-23 92.2100 10.0800 50.00 INE134E08FP3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.87% 18-Mar-23 96.9309 9.3500 100.00 INE134E08FP3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.87% 18-Mar-23 96.9298 9.5000 50.00 INE013A08283 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.85% 28-Mar-23 104.3700 9.1200 200.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.5610 9.3600 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.7716 9.3300 161.00 INE535H07282 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.60% 28-Apr-23 100.0000 10.6000 100.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 94.3000 9.7200 45.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 100.4500 7.9000 485.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 91.2560 9.4600 100.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 95.0296 9.2800 200.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 100.0000 9.7900 68.00 INE514E08CY5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.58% 04-Oct-23 101.0349 9.4100 1450.00 INE514E08CY5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.58% 04-Oct-23 100.0000 9.5700 1050.00 INE053F09FV8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.65% 15-Jan-24 97.0000 9.3100 7.00 INE848E07443 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-24 91.9299 10.0500 100.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-24 98.6000 8.1200 100.00 INE848E07450 NHPC LIMITED SR-R3 PART-G 8.78% 11-Feb-25 91.4917 10.0500 100.00 INE752E07KW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-25 98.5100 8.1200 100.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 94.4700 10.1500 110.00 INE752E07KX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-26 98.5700 8.1000 80.00 INE848E07476 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-27 90.7487 10.0500 100.00 INE752E07KY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-27 98.3600 8.1200 100.00 INE848E07484 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-28 90.4273 10.0500 100.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-28 98.4900 8.1000 100.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-28 94.7853 9.3500 150.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 105.0000 9.3700 30.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.7100 10.9000 3.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 103.2400 11.0500 60.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 104.4600 10.9000 37.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 98.4000 9.5200 30.00 INE160A09314 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 31-Dec-99 97.5000 9.5400 1.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 101.8000 10.9500 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 103.4671 11.0000 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs (F-TRAC) : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com