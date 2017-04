Oct 10 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8187.10 NSE 4811.10 FIMMDA 18289.30 ============= TOTAL 31287.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916D073V5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 03-Mar-14 96.3508 9.8100 200.00 INE043D07BJ2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 09-Jul-14 100.1076 9.4700 750.00 INE043D07BO2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.1118 9.4700 250.00 INE774D07IG3 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.89% 14-Aug-14 99.7806 10.0900 250.00 INE565A09132 INDIAN OVERSEAS BANK 9.10% 26-Jul-16 97.2280 10.2600 2.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 102.3717 9.5900 500.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.3091 9.2700 250.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 99.6179 9.3800 250.00 INE306N07732 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.95% 22-May-18 95.7961 10.1100 50.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 94.7850 9.3600 50.00 INE008A08Q07 IDBI BANK LIMITED 11.00% 26-Sep-18 102.7600 10.2600 1.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.7057 9.4400 3850.00 INE261F09FN4 NABARD 0.00% 11-Jan-20 54.3050 9.0400 2.10 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 105.9000 0.0000 6.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 107.1100 10.7300 3.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 102.4766 11.1200 7.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.5000 9.9100 1150.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 99.4700 10.1900 1.00 INE721A08BS8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 07-Mar-23 99.1500 10.7800 30.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.8500 9.3600 171.00 INE691I07398 L&T INFRA FIN 8.35% 29-May-23 91.2500 9.7800 106.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 100.0000 8.4600 100.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 100.1688 8.4600 100.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 92.2700 11.0000 3.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 21-Aug-72 100.1638 10.7000 55.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LIMITED 11.00% 31-Dec-99 100.7200 10.9100 50.00 NSE === INE306N07369 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.85% 13-Feb-14 99.9985 10.0126 500.00 INE053F09FW6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.49% 30-Mar-14 99.6523 9.4646 200.00 INE001A07KC2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 16-Apr-14 99.7522 9.4866 100.00 INE001A07LD8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.87% 15-May-14 99.4454 9.6366 50.00 INE804I07637 ECL FINANCE LIMITED - 23-May-14 100.6560 0.0000 10.00 INE804I07900 ECL FINANCE LIMITED - 30-May-14 109.2810 0.0000 2.00 INE115A07CS3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 23-Jul-14 99.9188 9.6482 100.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.5883 9.2906 500.00 INE115A07CN4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 17-Oct-14 100.2257 9.5500 250.00 INE175K07448 MORGAN STANLEY INDIA CAPITAL PVT RESET 24-Oct-14 123.8000 - 3.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.7650 9.3100 750.00 INE565A09132 INDIAN OVERSEAS BANK 9.10% 26-Jul-16 98.7800 9.5898 2.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 102.3717 - 250.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.3091 - 250.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 99.3534 9.0925 100.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.4177 9.5600 300.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.1809 9.6579 50.00 INE752E07KO7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-17 100.1387 0.0000 29.00 INE001A07JV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 23-Oct-17 107.0923 9.6500 100.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 99.9700 0.0000 26.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 15-May-18 96.0534 9.5760 50.00 INE872A07RZ2 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.00% 26-Sep-18 100.0000 - 3.80 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.0000 - 14.00 INE084G09206 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.81% 04-May-19 98.6000 10.2118 3.00 INE084G09222 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.40% 06-Jan-20 97.9000 9.7718 4.00 INE036A07245 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 10.00% 26-Jul-20 98.7000 - 30.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 03-Aug-20 97.4800 0.0000 1.00 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 102.4600 - 17.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 103.5500 11.4102 3.00 INE039A09NJ7 IFCI LIMITED 10.50% 01-Aug-21 101.7500 10.1499 0.50 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.5196 9.4600 50.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 98.1302 8.4058 2.90 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 100.0000 0.0000 120.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 102.3200 9.4004 2.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.7700 0.0000 10.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 96.1100 0.0000 30.00 INE909H08170 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.85% 24-May-23 96.0300 10.5059 100.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 96.9900 9.6680 25.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 91.2700 0.0000 250.00 INE752E07IT0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-23 99.7338 9.3800 100.00 INE053F09FV8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.65% 15-Jan-24 97.2000 10.1306 7.00 INE752E07HA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-24 96.3515 9.3800 50.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 94.5000 9.8702 80.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 101.1500 0.0000 1.90 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 99.8878 9.4600 200.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 98.3500 9.1378 4.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 98.5500 - 80.00 FIMMDA ====== INE001A07JA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.61% 06-Nov-13 99.9065 9.7700 40.00 INE001A07EL6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-Dec-13 99.9190 9.5600 10.00 INE306N07369 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.85% 13-Feb-14 99.9985 9.7000 500.00 INE667F07949 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 9.95% 20-Mar-14 99.8975 9.7500 50.00 INE089A08051 DR. REDDY'S LABORATORIES LIMITED 9.25% 24-Mar-14 99.7740 9.3000 400.00 INE053F09FW6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.49% 30-Mar-14 99.6523 9.3000 200.00 INE001A07KC2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 16-Apr-14 99.7522 9.5500 100.00 INE895D08345 TATA SONS LIMITED 10.25% 13-May-14 100.1638 9.5500 50.00 INE001A07LD8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.87% 15-May-14 99.4454 9.5500 50.00 INE660A07IC9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.15% 11-Jun-14 99.9487 9.9000 150.00 INE614G08012 RELIANCE POWER LIMITED 10.20% 12-Jun-14 100.0081 10.4000 50.00 INE121A07DD1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 10.95% 23-Jun-14 100.1748 10.3500 100.00 INE043D07BJ2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 09-Jul-14 100.1076 9.3600 250.00 INE043D07BO2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.1118 9.3600 250.00 INE115A07CS3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 23-Jul-14 99.9188 9.5500 100.00 INE523E07731 L & T FINANCE LIMITED 9.97% 25-Jul-14 99.8644 9.9500 200.00 INE660A07IN6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.95% 07-Aug-14 99.9074 9.9000 250.00 INE774D07IG3 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL SERVIC 9.89% 14-Aug-14 99.7806 10.0000 250.00 INE721A07ED6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 23-Sep-14 99.6737 10.5000 650.00 INE043D07CJ0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.40% 25-Sep-14 99.9681 9.4000 10.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.5883 9.3000 500.00 INE115A07CN4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 17-Oct-14 100.2257 9.5500 250.00 INE587B07TL0 GE CAPITAL SERVICES INDIA 9.65% 08-Mar-16 99.8165 9.6800 500.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 100.2000 10.5000 500.00 INE155A08167 TATA MOTORS LIMITED 8.95% 29-Apr-16 97.9916 9.8200 100.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.7650 9.3100 750.00 INE565A09132 INDIAN OVERSEAS BANK 9.10% 26-Jul-16 98.7800 9.5800 2.00 INE565A09132 INDIAN OVERSEAS BANK 9.10% 26-Jul-16 97.2280 10.2500 2.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 102.4214 9.5800 1100.00 INE071G08478 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 10.30% 18-Sep-16 101.7971 9.5600 350.00 INE916DA7816 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.75% 20-Sep-16 100.0600 10.7100 250.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.3091 9.2600 750.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 99.3534 9.1000 100.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.3124 9.6000 366.00 INE752E07KO7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-17 100.1387 7.8500 29.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 99.6179 9.3700 250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.0000 9.2300 100.00 INE740F08363 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.30% 08-Oct-17 98.4800 10.0000 16.00 INE001A07JV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 23-Oct-17 107.0923 9.6500 100.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 98.8157 9.1000 50.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 99.9700 12.2400 26.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 15-May-18 96.1234 9.5500 100.00 INE306N07732 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.95% 22-May-18 95.7961 10.1000 50.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 105.8700 9.4000 4.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 106.3183 11.6600 11.00 INE872A07RZ2 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.00% 26-Sep-18 100.0000 10.9900 3.80 INE008A08Q07 IDBI BANK LIMITED 11.00% 26-Sep-18 102.7600 10.2500 1.00 INE866I07602 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 30-Sep-18 100.0200 11.9800 30.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.7057 9.3600 3174.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.7076 9.3600 750.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 100.0000 9.5000 150.00 INE039A09PQ7 IFCI LIMITED 9.90% 11-Jan-21 100.5873 9.7600 360.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.5000 9.9000 1100.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.5014 9.9000 50.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.5196 9.4600 50.00 INE013A08259 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 29-Jun-22 100.1000 10.3600 10.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 98.9676 9.4500 5.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 99.4700 10.2500 1.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 101.9073 10.1000 63.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.5921 9.3600 150.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.7415 9.3300 10.00 INE535H07282 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.60% 28-Apr-23 100.0000 10.6000 100.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.3600 8.7000 180.00 INE909H08170 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.85% 24-May-23 96.0300 10.5000 100.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 96.9900 10.0500 10.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 91.2700 9.4600 250.00 INE752E07IT0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-23 99.7338 9.3800 100.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 100.0000 9.7900 181.00 INE514E08CY5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.58% 04-Oct-23 100.0000 9.5700 250.00 INE514E08CY5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.58% 04-Oct-23 100.0000 9.5700 106.00 INE848E07443 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-24 91.9299 10.0500 50.00 INE752E07HA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-24 96.3515 9.3800 50.00 INE848E07450 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-25 91.4917 10.0500 50.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 95.7935 10.0200 100.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 94.8500 10.2000 2.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 99.8878 9.4600 200.00 INE848E07476 NHPC LIMITED SR-R3 PART-I 8.78% 11-Feb-27 90.7487 10.0500 50.00 INE848E07484 NHPC LIMITED SR-R3 PART-J 8.78% 11-Feb-28 90.4273 10.0500 50.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 97.5600 9.5600 40.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 96.4400 9.3800 2.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-28 94.7850 9.3500 50.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 100.0000 8.4500 100.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 100.1688 8.4500 350.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 100.2300 8.4300 1.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 92.2700 11.0000 33.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.7000 10.9000 52.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 102.4766 11.2000 7.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 104.6000 10.8700 1.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 103.4500 12.2200 0.50