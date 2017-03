Oct 11 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4684.00 NSE 8107.00 FIMMDA 20239.50 ============= TOTAL 33030.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916D077A0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED - 28-Nov-13 103.0860 0.0000 200.00 INE261F09GB7 NABARD 9.40% 30-Mar-14 99.7635 9.6900 150.00 INE895D08360 TATA SONS LIMITED 10.05% 16-Jun-14 99.9910 9.9000 200.00 INE155A08167 TATA MOTORS LIMITED 8.95% 29-Apr-16 97.9932 9.8300 200.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.2022 9.2900 750.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.4455 9.5600 150.00 INE895D08303 TATA SONS LIMITED 9.90% 24-Dec-16 100.6072 9.5500 150.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.0904 9.2100 250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.3121 9.4100 1150.00 INE261F09FN4 NABARD 0.00% 11-Jan-20 53.8100 9.1800 11.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 109.0000 0.0000 6.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 107.5500 0.0000 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.4960 9.9100 100.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 100.0000 8.1900 4.00 INE721A08BS8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 07-Mar-23 99.1300 10.7800 20.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 96.7914 9.3100 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.5921 9.3600 50.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 91.5000 9.4300 15.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 92.4200 0.0000 36.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 102.1500 9.4600 34.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 100.1000 8.4400 750.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 100.2080 8.4500 250.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 21-Aug-72 104.1500 10.1300 52.00 INE020B07HS2 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 99.4944 8.7700 1.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LIMITED 11.00% 31-Dec-99 100.7200 10.9100 50.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 100.9000 9.3100 4.00 NSE === INE043D07AD7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 17-Feb-14 99.8849 9.6883 2000.00 INE136E07NK5 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 29-Aug-14 108.8800 0.9062 4.00 INE020B07EQ3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.35% 04-Sep-14 99.1054 9.3933 1400.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.5145 9.3582 1200.00 INE175K07448 MORGAN STANLEY INDIA CAPITAL PVT RESET 24-Oct-14 125.4600 - 3.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 99.5916 9.4499 200.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.0475 9.3500 150.00 INE514E08BV3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 19-Nov-15 99.8293 8.5737 250.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 100.4455 9.4715 200.00 INE514E08CJ6 EXIM BANK 8.75% 18-Mar-16 99.5328 8.9277 150.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 125.5317 9.5999 100.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.3732 - 500.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.3780 - 100.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.4455 9.5500 100.00 INE261F09HK6 NABARD 9.40% 24-May-17 101.7700 8.7766 250.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 99.5043 9.2100 50.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 99.9700 8.7673 200.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 97.9033 - 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.7057 - 50.00 INE848E07435 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-23 97.0259 9.2500 100.00 INE721A08BS8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 07-Mar-23 99.1300 - 140.00 INE134E08FP3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.87% 18-Mar-23 97.1640 9.3133 50.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 102.1500 - 51.00 INE514E08CY5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.58% 04-Oct-23 100.0000 - 250.00 INE148I07373 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.25% 08-Oct-23 100.0000 - 500.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.8000 9.3272 10.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 100.2500 9.4584 1.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 97.6200 0.0000 40.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.94% 25-Mar-28 96.3500 9.3992 8.00 FIMMDA ====== INE177L07061 EMAS EXPRESSWAY PRIVATE LIMITED 8.80% 15-Dec-13 99.8952 9.1400 100.00 INE001A07EL6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-Dec-13 99.9176 9.5700 10.00 INE001A07GG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 28-Jan-14 99.9108 9.4200 3.00 INE043D07AD7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 17-Feb-14 99.8849 9.4000 2000.00 INE261F09GB7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 30-Mar-14 99.7635 9.4000 150.00 INE895D08352 TATA SONS LIMITED 10.20% 27-May-14 100.0452 9.7500 50.00 INE895D08360 TATA SONS LIMITED 10.05% 16-Jun-14 99.9910 9.7500 200.00 INE033L07173 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 0.00% 10-Jul-14 118.1406 9.6100 5.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.2100 9.3500 500.00 INE245A07150 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 23-Jul-14 99.4173 9.8600 100.00 INE136E07NK5 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 29-Aug-14 109.0000 4.00 INE020B07EQ3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.35% 04-Sep-14 99.1054 9.3500 1400.00 INE001A07LT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 09-Oct-14 100.0000 9.7900 500.00 INE001A07LT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 09-Oct-14 100.1686 9.6000 250.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.5145 9.3700 1200.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 99.5916 9.4500 200.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.0475 9.3500 150.00 INE587B07TP1 GE CAPITAL SERVICES INDIA 9.20% 28-Oct-15 98.7311 9.8900 300.00 INE514E08BV3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 19-Nov-15 99.8293 9.4000 250.00 INE895D08303 TATA SONS LIMITED 9.90% 24-Feb-16 100.6072 9.5500 150.00 INE556F09395 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.13% 11-Mar-16 99.6950 9.4300 500.00 INE514E08CJ6 EXIM BANK 8.75% 18-Mar-16 99.5328 9.4000 150.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 100.3710 10.3800 450.00 INE155A08167 TATA MOTORS LIMITED 8.95% 29-Apr-16 97.9932 9.8200 200.00 INE557F08EQ3 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 08-May-16 99.1354 9.5000 500.00 INE756I07266 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.54% 03-Jun-16 97.6391 9.5500 700.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 125.5317 9.6000 100.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.5566 9.3000 22.00 INE001A07HF1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 29-Aug-16 100.2731 9.5100 100.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.8011 9.0300 5.00 INE071G08478 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 10.30% 18-Sep-16 101.6648 9.6000 150.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.3732 9.6000 500.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.2022 9.3000 850.00 INE721A07GP5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 07-Oct-16 99.4875 10.9500 400.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.4455 9.5500 450.00 INE261F09HK6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 24-May-17 100.9445 9.0400 500.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.1861 9.3100 50.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.0904 9.2000 250.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 99.5043 9.2100 50.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 98.9987 9.0400 300.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 98.8183 9.1000 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 98.3697 9.3800 50.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 95.6894 9.5000 100.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 96.5256 9.5200 2.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 97.9033 9.2400 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.5890 9.3900 900.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.5446 9.4000 600.00 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 100.0000 9.7400 20.00 INE261F09FN4 NABARD 0.00% 01-Nov-20 53.8100 9.1700 11.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.4960 9.9000 100.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.7681 9.8500 1.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 100.0000 8.2000 4.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 94.6929 9.7700 150.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 101.7700 9.5200 1.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.7439 9.2000 100.00 INE848E07435 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-23 97.0259 9.2500 200.00 INE848E07344 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-23 97.4503 9.2500 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 96.7914 9.3000 100.00 INE134E08FP3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.87% 18-Mar-23 97.1640 9.4500 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.5921 9.3600 50.00 INE535H07282 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.60% 28-Apr-23 100.0000 10.6000 200.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 91.5000 9.4300 15.00 INE752E07IT0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-23 100.1078 9.3200 50.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 102.6500 9.3800 36.00 INE514E08CY5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.58% 04-Oct-23 100.0000 9.5700 250.00 INE148I07373 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.25% 08-Oct-23 100.0000 10.2500 250.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 95.0000 10.1700 3.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.8000 9.3300 20.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 101.1000 9.3500 2.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 104.9875 9.2400 800.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 103.8114 9.2400 200.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 100.1000 8.4400 750.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 100.2080 8.4500 250.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 105.0600 9.4500 2.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-32 105.9811 9.2100 1000.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 100.9000 9.2300 12.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 100.2500 11.2800 2.50 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 99.0000 9.5500 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE 