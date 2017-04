Nov 11 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2526.60 NSE 14388.50 FIMMDA 22907.60 ============= TOTAL 39822.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE002A07700 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 100.0478 9.5300 750.00 INE202B07910 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD 11.35% 07-Nov-15 99.9500 11.3800 600.00 INE001A07DU7 HDFC LTD 8.80% 02-May-16 97.1507 10.1100 200.00 INE721A07FU7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 9.65% 01-Aug-16 98.4700 10.2800 0.60 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 99.3714 9.9900 50.00 INE721A07GR1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-16 99.5808 10.9100 200.00 INE138A07322 PENINSULA LAND LIMITED TRCH XV 13.00% 06-Nov-16 100.0000 13.0000 2.00 INE138A07330 PENINSULA LAND LIMITED TRCH XVI - 06-Nov-16 100.1675 0.0000 1.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 99.9700 9.8300 260.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 98.6690 9.6800 100.00 INE115A07EP5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 01-Nov-18 98.6448 10.0100 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.7529 9.7100 200.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 63.9000 9.1100 2.00 INE053A08057 THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 2.00% 09-Dec-19 132.5800 0.0000 4.00 INE564G08118 DEUTSCHE POSTBANK HOME FINANCE LTD 9.85% 27-Apr-20 98.0200 10.6300 6.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 103.1151 11.0100 0.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 105.1500 11.2100 9.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 103.0900 11.0600 2.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 26-Dec-21 101.8000 0.0000 0.50 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 101.7500 9.5100 42.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 100.2500 9.8600 45.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 101.5000 10.5900 1.00 INE121A08MZ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINAN 12.60% 23-Oct-99 101.0400 12.4700 1.00 NSE === INE115A07BU1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 17-Jan-14 99.8570 9.2899 2000.00 INE115A07AU3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-14 99.8144 10.3199 250.00 INE115A07CN4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 17-Oct-14 99.7281 10.0999 500.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.5949 9.7000 250.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.6159 9.6700 50.00 INE001A07LH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 07-May-15 98.6809 9.6200 50.00 INE804I07EM4 ECL FINANCE LIMITED - 18-May-15 125.9620 0.0000 1.00 INE245A07093 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 4.00% 18-Oct-15 79.4512 11.0000 900.00 INE514E08CA5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA SR-P-3 8.70% 31-Dec-15 99.7588 8.8057 1900.00 INE261F09IB3 NABARD 0.00% 01-Jan-16 99.1063 9.3350 950.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 99.3714 9.9849 50.00 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 101.0500 9.5549 2.00 INE692A09142 UNION BANK OF INDIA RESET 12-Dec-17 99.6500 9.8782 2.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 97.6690 9.9162 400.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 97.5362 9.9499 250.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 96.6671 9.9000 50.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 97.4641 9.8165 200.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 94.0493 10.0000 150.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 99.9800 9.8046 1152.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 99.3778 9.6500 150.00 INE115A07EP5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 01-Nov-18 99.0214 - 100.00 INE160A09314 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 27-Nov-19 96.2600 0.0000 2.00 INE053A08057 THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 2.00% 09-Dec-19 127.4800 0.0000 4.00 INE008A08S21 IDBI BANK LIMITED RESET 23-Dec-19 96.0500 0.0000 7.00 INE008A08S54 IDBI BANK LIMITED RESET 10-Mar-20 98.0500 0.0000 1.00 INE564G08118 DEUTSCHE POSTBANK HOME FINANCE LTD 9.85% 27-Apr-20 94.7000 11.0108 3.00 INE008A08S70 IDBI BANK LIMITED RESET 22-Jun-20 95.6500 0.0000 2.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 99.9000 9.8338 2.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.0500 11.4689 2.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 98.0000 0.0000 14.00 INE909H08121 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.65% 03-Aug-22 96.6200 11.2573 3.50 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 97.5414 9.6995 860.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 97.5414 9.7059 860.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 94.6612 9.6793 150.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.2986 9.7500 1000.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.2986 0.0000 1000.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 93.9366 0.0000 50.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 100.9700 - 188.00 INE008A08R55 IDBI BANK LIMITED RESET 26-Jun-24 96.2400 0.0000 1.00 INE008A08R63 IDBI BANK LIMITED RESET 25-Sep-24 96.4000 0.0000 1.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 95.2500 9.7555 103.00 INE483A09229 CENTRAL BANK OF INDIA RESET 06-Nov-25 94.0000 0.0000 2.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 95.4258 9.5029 776.00 FIMMDA ====== INE002A07700 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 100.0478 9.1000 600.00 INE002A07718 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 100.0478 9.1000 150.00 INE909H07834 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 0.00% 26-Dec-13 98.8883 9.1200 908.00 INE115A07BU1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 17-Jan-14 99.8570 9.7000 2000.00 INE306N07286 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.50% 05-Mar-14 98.6069 14.8700 1.00 INE001A07KN9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 10-Mar-14 99.7280 9.7300 110.00 INE660A07HP3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 16-Apr-14 95.8816 10.0500 50.00 INE660A07FG6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.70% 06-Jun-14 128.3132 10.1800 100.00 INE115A07AU3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-14 99.8144 10.1000 250.00 INE660A07JU9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.72% 07-Jun-14 99.0332 10.1400 125.00 INE306N07146 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.22% 17-Jul-14 99.7051 10.5900 10.00 INE115A07EK6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.96% 29-Sep-14 99.9911 9.8500 50.00 INE001A07LT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 09-Oct-14 99.9485 9.7700 200.00 INE115A07EL4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 10-Oct-14 99.6690 9.9600 100.00 INE115A07EL4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 10-Oct-14 100.0372 9.5300 47.00 INE860H07268 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.75% 13-Oct-14 99.8490 9.8600 160.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.4542 9.4300 43.00 INE115A07CN4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 17-Oct-14 99.7281 10.1000 500.00 INE261F09GU7 NABARD 9.65% 04-Nov-14 100.1053 9.5200 45.00 INE064K08012 ONGC VIDESH LIMITED 8.40% 23-Dec-14 98.6493 9.7000 350.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.5949 9.7000 250.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 99.5448 9.5100 10.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.6159 9.6700 50.00 INE001A07LH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 07-May-15 98.6809 9.6200 50.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.0618 9.3600 1.00 INE245A07093 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 4.00% 18-Oct-15 79.4512 11.0000 900.00 INE202B07910 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 11.35% 07-Nov-15 99.9500 11.5300 1800.00 INE514E08CA5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA SR-P-3 8.70% 31-Dec-15 99.7588 9.7500 1900.00 INE261F09IB3 NABARD 0.00% 01-Jan-16 99.1063 9.7000 950.00 INE001A07LG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 02-May-16 97.1507 10.1000 200.00 INE905O07010 VIZAG GENERAL CARGO BERTH PVT LTD 9.00% 08-May-16 98.1639 10.3100 15.00 INE721A07FU7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 9.65% 01-Aug-16 98.4700 10.3500 0.60 INE121A07HB6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.00% 19-Sep-16 101.4456 10.3500 20.00 INE721A07GK6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.72% 24-Sep-16 100.6990 10.4000 40.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 100.3000 12.5400 5.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 99.3714 9.9800 200.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.0160 10.8600 140.00 INE721A07GR1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-16 99.5808 11.0000 200.00 INE138A07330 PENINSULA LAND LIMITED TRCH XVI - 06-Nov-16 100.2011 13.0000 440.00 INE138A07330 PENINSULA LAND LIMITED TRCH XVI - 06-Nov-16 100.1675 13.0000 1.00 INE958G08906 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.75% 30-May-17 102.6452 12.5400 2.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 98.6499 9.5900 9.00 INE013A07TD6 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.00% 20-Dec-17 101.9055 9.4000 250.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 96.1698 9.8200 1.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 98.8457 9.1000 100.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 97.5362 9.9500 750.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 97.8471 9.8500 200.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 96.6671 9.9000 50.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 97.3268 9.8500 50.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 94.0693 9.9900 300.00 INE866I07594 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 30-Sep-18 103.8693 11.5400 1.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 99.9700 9.8000 1518.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 99.7891 9.8500 200.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 99.3778 9.6500 250.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 98.6690 9.6700 50.00 INE721A07GS9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-18 100.0000 10.7500 50.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 100.0000 9.5400 150.00 INE115A07EP5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 01-Nov-18 98.6454 10.0000 100.00 INE115A07EP5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 01-Nov-18 98.6448 10.0000 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 100.0000 9.3700 1550.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 100.0000 9.3700 50.00 INE138A07306 PENINSULA LAND LIMITED TRCH XIII 12.41% 06-Nov-18 100.0000 13.0000 4.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 63.9000 9.1000 2.00 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 95.9926 9.5500 4.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 99.9000 9.7500 2.00 INE001A07GO5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 13-Apr-21 97.9658 9.7700 50.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 30-Sep-21 107.3250 9.3800 100.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 26-Dec-21 101.8000 12.5000 1.00 INE013A08259 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 29-Jun-22 105.5913 9.4000 170.00 INE013A07QY8 RELIANCE CAPITAL LTD. 10.20% 17-Aug-22 104.5178 9.4000 150.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 97.5414 9.7800 560.00 INE013A07RT6 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.10% 28-Sep-22 104.0076 9.4000 150.00 INE013A07SK3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.95% 02-Nov-22 103.1906 9.4000 210.00 INE013A07TN5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.90% 24-Jan-23 102.8850 9.4000 210.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 94.3100 9.7000 1.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 94.9950 9.6200 100.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 94.6495 9.6800 50.00 INE013A08283 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.85% 28-Mar-23 102.6401 9.3900 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.2986 9.7500 250.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 91.4372 10.3900 100.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 93.9246 9.6800 50.00 INE752E07IT0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-23 98.3524 9.6000 50.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 101.7300 9.5300 42.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 101.5000 9.6500 50.00 INE008A08R55 IDBI BANK LIMITED RESET 26-Jun-24 96.2400 9.8200 1.00 INE008A08R63 IDBI BANK LIMITED RESET 25-Sep-24 96.4000 9.8200 1.00 INE483A09229 CENTRAL BANK OF INDIA RESET 11-Jun-25 94.0000 9.8200 2.00 INE528G09111 YES BANK LIMITED 10.15% 28-Sep-27 99.4300 10.2300 4.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 90.3500 8.5300 8.50 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 94.4888 9.5000 392.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 95.4258 9.5000 776.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.7100 10.9000 500.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.4000 11.0000 11.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 102.7200 11.1600 2.00 INE121A08MZ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINAN 12.60% 31-Dec-99 101.0400 12.4000 1.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 103.1151 10.6900 0.50 ===============================================================================================