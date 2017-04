Nov 12 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2877.70 NSE 11147.90 FIMMDA 17129.10 ============= TOTAL 31154.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE296A07773 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.05% 11-Aug-14 99.7487 10.2800 150.00 INE909H07AQ2 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.59% 15-Jun-15 97.9367 10.9900 900.00 INE722A07216 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 12.10% 25-Aug-16 101.2814 11.4900 100.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.1690 9.7100 50.00 INE721A07GR1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-16 99.5800 10.9100 48.90 INE138A07330 PENINSULA LAND LIMITED 06-Nov-16 100.2011 0.0000 440.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 98.2624 9.7300 50.00 ine001a07ki9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 97.3706 10.0100 200.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 99.7873 9.8500 630.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.5636 9.7600 100.00 INE138A07306 PENINSULA LAND LIMITED 12.41% 06-Nov-18 100.0000 12.4100 4.00 INE062A09213 STATE BANK OF INDIA RESET 14-Aug-19 97.0500 9.3700 2.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 99.4500 10.6100 5.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 102.1151 11.1100 0.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 109.0000 1.3700 8.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 104.9700 11.0500 4.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 106.5000 0.0000 2.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.6900 9.4400 2.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 97.1265 8.6900 2.80 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 97.9142 8.5100 171.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 21-Aug-72 103.4500 0.0000 1.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 0.00% 20-May-99 100.0000 12.0800 0.50 INE121A08MZ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.60% 23-Oct-99 100.0000 12.6000 1.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 96.2800 9.6300 5.00 NSE === INE523E07590 L&T FINANCE 10.15% 16-Dec-13 100.0086 9.5944 800.00 INE261F09GJ0 NABARD 9.50% 11-Jul-14 99.7131 9.8079 300.00 INE804I07OV4 ECL FINANCE LIMITED 04-Aug-14 106.0425 0.0000 100.00 INE261F09GN2 NABARD 9.32% 16-Aug-14 99.6129 9.7617 250.00 INE001A07LT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 09-Oct-14 99.7980 9.9962 50.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.2240 9.7363 50.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 99.2578 9.6773 50.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 04-Nov-14 100.0266 9.6097 100.00 INE115A07DB7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 06-Nov-14 99.4577 9.9679 50.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 99.6792 9.6500 250.00 INE438A07078 APOLLO TYRES LIMITED 10.15% 16-Apr-15 100.7887 100.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 100.2082 9.9499 150.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 97.8184 9.7520 50.00 INE514E08BZ4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.75% 11-Dec-15 99.6875 8.5335 1000.00 INE261F09IC1 NABARD 8.65% 28-Jan-16 99.6830 8.7827 1000.00 INE261F09HG4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.35% 29-Jan-16 100.5200 9.2695 400.00 INE202B07712 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.60% 15-Feb-16 98.8495 11.1600 50.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 101.3612 9.9800 50.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.1690 9.7000 50.00 INE916D070U3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.05% 14-Mar-17 100.6224 9.7839 200.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.33% 12-Jun-17 99.2041 9.5600 100.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.33% 12-Jun-17 100.7700 9.0356 100.00 INE306N07468 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.10% 09-Nov-17 100.7615 0.0000 160.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 99.0000 9.0534 100.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 97.4055 9.9900 300.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 91.8414 9.7500 350.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 99.7498 9.8657 2005.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 99.7498 9.8600 1850.00 INE115A07EP5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 01-Nov-18 98.7571 9.9757 250.00 INE115A07EP5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 01-Nov-18 98.6068 10.0100 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.5636 - 200.00 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 100.4100 9.6571 5.00 INE001A07GO5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 13-Apr-21 98.3205 9.7073 50.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 100.1287 10.2279 50.00 INE039A09PM6 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-22 100.0000 0.0000 50.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 90.4226 9.9499 50.00 INE909H08170 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.85% 24-May-23 95.4500 10.6108 50.00 INE752E07IT0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-23 98.3872 9.5942 50.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 100.8000 9.7702 309.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 94.5000 9.8695 13.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 100.3500 0.0000 0.90 INE528G09111 YES BANK LIMITED 10.15% 28-Sep-27 99.6300 10.1937 4.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 96.1500 0.0000 1.00 FIMMDA ====== INE523E07590 L&T FINANCE 10.15% 16-Dec-13 100.0086 9.2000 800.00 INE514E08597 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 18-Dec-13 99.9213 9.3000 50.00 INE001A07EL6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-Dec-13 99.9775 9.3000 50.00 INE115A07AF4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 20-Dec-13 99.9312 9.3000 50.00 INE614G08012 RELIANCE POWER LIMITED 10.20% 12-Jun-14 100.0040 10.4200 50.00 INE261F09GJ0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 11-Jul-14 99.7131 9.6500 300.00 INE296A07773 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.05% 11-Aug-14 99.7487 10.1500 150.00 INE261F09GN2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.32% 16-Aug-14 99.6129 9.6500 250.00 INE001A07LT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 09-Oct-14 99.7980 9.9500 50.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.2240 9.7000 50.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.2621 9.6800 50.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 99.2578 9.6500 50.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 04-Nov-14 100.2439 9.3600 250.00 INE115A07DB7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 06-Nov-14 99.4577 9.9600 50.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 99.6792 9.6500 250.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 99.7278 10.0000 100.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 09-Feb-15 99.5565 10.0000 100.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 100.2082 9.9500 300.00 INE909H07AQ2 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 15-Jun-15 97.9367 11.0000 900.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 97.8184 9.7500 50.00 INE514E08BZ4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.75% 11-Dec-15 99.6875 9.5000 1000.00 INE261F09IC1 NABARD 8.65% 28-Jan-16 99.6830 9.5300 1000.00 INE261F09HG4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.35% 29-Jan-16 99.7560 9.4500 800.00 INE202B07712 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.60% 15-Feb-16 98.8495 11.1600 50.00 INE115A07DP7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 26-Feb-16 98.7319 9.9800 550.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 97.2963 9.8700 200.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 96.6081 9.7500 10.00 INE722A07216 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 12.10% 25-Aug-16 101.2814 11.2500 100.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.3792 9.6100 150.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 101.3612 9.9800 50.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.1690 9.7000 100.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 103.5069 11.6500 2.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 99.8315 9.7900 500.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 98.3152 9.5100 300.00 INE721A07GR1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-16 99.5800 11.0000 48.90 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.33% 12-Jun-17 99.2041 9.5600 100.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 98.2624 9.7200 150.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 98.3375 9.7000 10.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 96.5619 9.7000 10.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 97.4055 9.9900 650.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 97.3706 10.0000 200.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 94.0593 9.9900 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 99.7498 9.8600 2146.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 99.7873 9.8500 1051.00 INE115A07EP5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 01-Nov-18 98.3642 10.0700 300.00 INE115A07EP5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 01-Nov-18 98.7571 9.9700 250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.5636 9.7500 800.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 100.0000 9.3700 350.00 INE848E07393 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-19 96.6509 9.6000 50.00 INE848E07401 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-20 94.8142 9.9100 50.00 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 100.4100 9.6500 5.00 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 100.4100 9.6500 2.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 99.4500 10.6100 10.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 100.7500 9.5800 0.40 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 101.4000 10.1000 1.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Nov-21 100.9600 9.7200 100.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 97.1265 8.7000 2.80 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.2525 9.7600 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.3000 9.7500 1.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 91.4747 10.3800 200.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.0684 8.7500 40.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 90.4226 9.9500 50.00 INE909H08170 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.85% 24-May-23 95.4500 10.6000 50.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 97.9500 9.8400 180.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 92.1641 9.7700 100.00 INE752E07IT0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-23 98.3872 9.5900 50.00 INE752E07IT0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-23 98.3672 9.6000 50.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 101.5982 9.5400 42.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 100.0824 9.8800 200.00 INE008A08R55 IDBI BANK LIMITED RESET 26-Jun-24 97.3700 9.5700 1.00 INE483A09229 CENTRAL BANK OF INDIA RESET 11-Jun-25 95.3200 9.5400 2.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 94.8500 10.2000 14.00 INE528G09111 YES BANK LIMITED 10.15% 28-Sep-27 99.6300 10.2000 4.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 96.1500 9.7500 2.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-28 91.8414 9.7500 351.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 97.9142 8.5000 171.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 99.8319 8.4700 500.00 INE020B07HV6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.54% 11-Oct-28 100.2527 8.5000 10.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 21-Aug-72 99.6400 11.1000 1.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 96.2800 9.9000 5.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.3900 11.0000 2.00 INE062A09213 STATE BANK OF INDIA RESET 31-Dec-99 97.7000 9.6300 1.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 103.9500 11.0000 1.00 INE121A08MZ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.60% 31-Dec-99 100.0000 12.5900 1.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 0.00% 31-Dec-99 100.0000 12.0600 0.50 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 102.1151 10.9000 0.50 