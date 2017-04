Nov 13 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4513.70 NSE 23688.00 FIMMDA 29655.90 ============= TOTAL 57857.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916D073V5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 03-Mar-14 97.1003 10.2100 250.00 INE001A07KV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 22-May-14 99.2226 10.7700 500.00 INE115A07EL4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 10-Oct-14 99.4666 10.2500 650.00 INE015A07017 RANBAXY LABORATORIES LIMITED 9.20% 23-Nov-15 97.8905 10.4000 500.00 INE688I07105 FUTURE CAPITAL HOLDINGS LIMITED RESET 30-Nov-15 101.3817 10.4800 500.00 INE557F08EM2 NATIONAL HOUSING BANK 8.95% 24-Dec-15 99.6821 9.1000 750.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 98.8601 9.4200 50.00 INE192A07097 TATA GLOBAL BEVERAGES LIMITED 3.00% 22-Oct-16 99.3579 3.2500 900.00 INE005A11507 ICICI MAR 1999 - 28-Apr-17 - 0.0000 6.00 INE296A07849 BAJAJ FINANCE LTD 9.50% 30-Oct-17 97.4617 10.3100 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.7500 9.8600 82.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 105.7000 9.7600 8.00 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 100.2000 9.8600 25.00 INE261F09FJ2 NABARD 0.00% 01-Aug-20 56.2000 8.9400 4.40 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 109.0800 10.8100 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 103.4500 10.9700 6.00 INE514E08AG6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.38% 29-Sep-21 98.3000 9.6900 8.00 INE895D08477 TATA SONS LIMITED 9.70% 25-Jul-22 97.6177 10.1100 50.00 INE895D08493 TATA SONS LIMITED 9.70% 16-Aug-22 97.4525 10.1400 100.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 97.2943 10.1400 50.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 62.5800 9.2500 16.30 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 21-Aug-72 103.5000 10.3800 1.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 96.5600 9.6000 5.00 NSE === INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 99.5067 9.3009 750.00 INE261F09FV7 NABARD 9.61% 22-Feb-14 99.7761 10.1191 200.00 INE001A07KR0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 15-May-14 99.3140 10.4593 1500.00 INE001A07LT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 09-Oct-14 99.6299 10.1995 850.00 INE115A07EL4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 10-Oct-14 99.4666 10.2486 1000.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.0050 9.9883 250.00 INE261F09GT9 NABARD 9.65% 18-Oct-14 99.7322 9.9352 350.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 99.1011 9.9000 500.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 97.4024 10.0500 1000.00 INE557F08EK6 NATIONAL HOUSING BANK 9.05% 24-Aug-15 98.6807 9.8499 750.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 99.1187 9.3233 500.00 INE514E08BW1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 05-Dec-15 99.8961 8.7953 3500.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 96.5896 9.9000 500.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 124.5948 10.2499 250.00 INE090A08KW1 ICICI BANK LIMITED RESET 09-Aug-16 99.0000 11.1418 70.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 99.2135 10.0500 450.00 INE192A07097 TATA GLOBAL BEVERAGES LIMITED 3.00% 22-Oct-16 99.3479 3.2323 250.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 99.4578 9.8300 50.00 INE005A11507 ICICI MAR 1999 28-Apr-17 71.5000 0.0000 6.00 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 99.7000 10.0237 90.00 INE261F09HK6 NABARD 9.40% 24-May-17 100.9800 9.0284 300.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 100.7055 9.0570 100.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 97.3300 9.9569 2.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 97.4386 9.9862 150.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 96.5054 9.9499 50.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 94.9417 10.0064 100.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 94.5800 9.8508 150.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 99.7114 9.8758 4149.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 99.7114 9.8700 3970.00 INE115A07EP5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 01-Nov-18 98.2657 10.1012 150.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 63.0550 0.0000 6.00 INE261F09FJ2 NABARD 0.00% 01-Aug-20 55.2300 0.0000 5.00 INE691A09086 UCO BANK RESET 22-Mar-21 97.8000 9.9881 1.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 99.2500 0.0000 14.00 INE872A08CH0 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD. 11.70% 28-Sep-22 100.2000 11.6496 44.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 93.8015 9.7900 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.5898 9.7000 1550.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.6500 0.0000 5.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 93.9546 0.0000 50.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 101.4000 9.5670 9.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 94.8000 9.8237 2.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 101.9100 9.7250 5.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 96.3500 0.0000 1.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 96.5600 - 5.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 97.3300 9.6402 4.00 FIMMDA ====== INE002A07718 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 100.0385 9.3500 50.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 99.5067 8.9700 750.00 INE134E08BJ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 16-Feb-14 99.6646 9.6000 27.00 INE261F09FV7 NABARD 9.61% 22-Feb-14 99.7761 9.7700 200.00 INE916D073V5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 03-Mar-14 97.1003 10.0000 250.00 INE001A07KR0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 15-May-14 99.3140 10.2000 1500.00 INE001A07KV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 22-May-14 99.2200 10.3500 500.00 INE001A07KV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 22-May-14 99.2226 10.3500 500.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 06-Aug-14 99.4131 10.2000 50.00 INE001A07LT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 09-Oct-14 99.6299 10.1500 900.00 INE001A07LT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 09-Oct-14 99.6312 10.1500 250.00 INE115A07EL4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 10-Oct-14 99.4666 10.2000 1650.00 INE752E07BS7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.73% 11-Oct-14 99.1670 9.6500 150.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.0050 9.9500 250.00 INE261F09GT9 NABARD 9.65% 18-Oct-14 99.7322 9.9000 350.00 INE261F09GU7 NABARD 9.65% 04-Nov-14 99.9617 9.6700 500.00 INE261F09HA7 NABARD 9.38% 09-Jan-15 99.6089 9.7000 250.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 99.1011 9.9000 500.00 INE909H07AB4 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.80% 23-Mar-15 98.6296 10.8500 250.00 INE001A07LH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 07-May-15 98.2521 9.9500 250.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 100.2532 9.9200 150.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 98.4973 9.7500 290.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 100.1450 9.3200 1.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 97.4024 10.0500 1000.00 INE557F08EK6 NATIONAL HOUSING BANK 9.05% 24-Aug-15 98.6807 9.8500 1000.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 99.1187 9.8000 500.00 INE015A07017 RANBAXY LABORATORIES LIMITED 9.20% 23-Nov-15 97.8905 10.4000 500.00 INE688I07105 FUTURE CAPITAL HOLDINGS LIMITED RESET 30-Nov-15 101.4017 10.7400 1000.00 INE514E08BW1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA - 05-Dec-15 99.9016 9.2000 3000.00 INE514E08BW1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA - 05-Dec-15 99.8961 9.3000 500.00 INE514E08BZ4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.75% 11-Dec-15 99.6875 9.5000 1000.00 INE557F08EM2 NATIONAL HOUSING BANK 8.95% 24-Dec-15 99.6821 9.6500 750.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 96.5896 9.9000 500.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 124.5948 10.2500 250.00 INE556F09239 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.42% 29-Sep-16 99.4976 9.6000 10.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 99.2135 10.0500 450.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 99.8743 10.7800 23.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 98.8601 9.4200 50.00 INE192A07097 TATA GLOBAL BEVERAGES LIMITED 3.00% 22-Oct-16 99.3479 10.1500 1150.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 99.7575 9.8000 10.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 99.4578 9.8300 50.00 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 99.8165 9.9700 50.00 INE261F09HK6 NABARD 9.40% 24-May-17 99.2380 9.6200 300.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 99.0297 9.6200 100.00 INE296A07849 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.50% 30-Oct-17 97.4617 10.3000 100.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 96.0602 9.8600 3.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 97.3300 9.9500 2.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 96.3138 9.8600 3.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.0040 9.8000 300.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 94.9217 10.0000 100.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 99.9738 9.8000 3001.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 99.9700 9.8000 774.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.7500 9.6000 2.00 INE115A07EP5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 01-Nov-18 98.2657 10.1000 150.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 105.7000 9.7600 16.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 62.9750 9.2600 6.00 INE261F09FJ2 NABARD 0.00% 01-Aug-20 56.2000 8.9600 9.40 INE514E08AG6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.38% 29-Sep-21 98.3000 9.6900 18.00 INE895D08477 TATA SONS LIMITED 9.70% 25-Jul-22 97.6177 10.1000 50.00 INE895D08493 TATA SONS LIMITED 9.70% 16-Aug-22 97.4525 10.1300 50.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 100.4000 9.9500 10.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 97.2943 10.1300 50.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 06-Dec-22 96.4144 10.3500 700.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 93.8015 9.7900 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.5898 9.7000 1660.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.4100 9.7300 1.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 93.9546 8.6700 150.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 101.4000 9.5900 3.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 100.0811 9.8800 23.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 101.9100 9.5500 11.50 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 95.4458 9.5000 626.00 INE020B07HV6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.54% 11-Oct-28 100.2727 8.5000 10.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 103.4500 11.0000 5.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 97.0600 9.8900 4.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India