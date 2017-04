Nov 14 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 836.10 NSE 19549.50 FIMMDA 27970.60 ============= TOTAL 48356.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.3849 9.8500 150.00 INE001A07LM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.48% 17-May-16 96.6619 10.0100 250.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 99.8634 10.0900 250.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 99.9509 9.8000 50.00 INE005A11507 ICICI MAR 1999 - 28-Apr-17 - 0.0000 6.00 INE008A08Q07 IDBI BANK LIMITED 11.00% 26-Sep-18 104.2000 9.8600 5.00 INE872A07RZ2 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.00% 26-Sep-18 100.0000 10.9800 0.60 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 63.0190 9.2600 4.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 104.5000 10.8900 1.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 104.1500 11.0400 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 103.2500 11.0400 1.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 94.8017 9.6600 100.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.4300 9.5900 10.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 0.00% 20-May-99 100.0000 12.0800 0.50 INE121A08MZ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.60% 23-Oct-99 100.0000 12.5500 3.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 97.5800 9.6300 4.00 NSE === INE134E08BJ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 16-Feb-14 99.8653 0.0000 27.00 INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 99.7972 10.0464 1250.00 INE136E07KS4 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 28-Feb-14 125.9800 - 5.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Mar-14 99.7647 10.3497 50.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 99.6165 10.2029 250.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.0583 9.9445 800.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.1328 9.8424 750.00 INE001A07JW2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 29-Oct-14 99.2003 9.2307 2000.00 INE261F09HA7 NABARD 9.38% 09-Jan-15 99.7190 9.6000 100.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 99.7383 9.6000 100.00 INE804I07DA1 ECL FINANCE LIMITED - 04-Feb-15 140.9030 0.0000 4.00 INE115A07DO0 LIC HSG FIN 9.39% 26-Feb-15 99.0985 10.0999 500.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 99.1097 9.9000 250.00 INE556F09387 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 09-Mar-15 100.0258 9.4499 200.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 99.4103 10.0800 200.00 INE306N07674 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 23-Apr-15 103.6754 10.2999 50.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 99.6315 9.6700 250.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.3849 9.8500 50.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jun-15 99.4184 9.9000 150.00 INE688I07105 FUTURE CAPITAL HOLDINGS LIMITED RESET 30-Nov-15 102.5143 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 96.6439 9.8799 650.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 99.9760 9.6500 50.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 125.0196 10.1500 250.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 99.2250 10.0299 100.00 INE090A08KW1 ICICI BANK LIMITED RESET 09-Aug-16 99.0000 11.1419 70.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 99.9509 9.7900 250.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 99.2839 10.0199 750.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 98.1374 9.5900 50.00 INE192A07097 TATA GLOBAL BEVERAGES LIMITED 3.00% 22-Oct-16 99.4305 3.2029 100.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 99.0919 10.0925 100.00 INE001A07ID4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 07-Mar-17 100.1132 9.5737 1000.00 INE005A11507 ICICI MAR 1999 28-Apr-17 71.9000 0.0000 12.50 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 99.7000 10.0239 90.00 INE115A07DN2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.16% 13-Feb-18 99.0198 9.2620 2600.00 INE178A07013 CHENNAI PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.85% 18-Feb-18 97.6984 9.5044 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 96.6133 9.9267 2000.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 96.9450 9.8200 1750.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 99.6706 9.8799 500.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.7500 - 100.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.8273 - 50.00 INE062A09213 STATE BANK OF INDIA RESET 14-Aug-19 96.6300 0.0000 1.00 INE872A08CH0 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD. 11.70% 28-Sep-22 100.2000 11.6553 44.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 94.6288 9.6800 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.6523 9.6900 500.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 90.1535 10.0000 500.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 98.0000 10.2956 7.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 101.7000 9.5185 14.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 100.3500 9.8422 12.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.3600 9.5228 10.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 99.7100 9.5359 9.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 99.5500 0.0000 3.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 96.3500 0.0000 91.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 21-Aug-72 100.7019 10.9514 450.00 FIMMDA ====== INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 99.7972 9.7000 1250.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Mar-14 99.7647 10.0000 50.00 INE115A07CJ2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-May-14 99.7021 10.2800 50.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 99.6165 10.0000 250.00 INE001A07LT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 09-Oct-14 99.6312 10.1400 70.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.0560 9.9000 600.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.0583 9.9000 200.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.1328 9.8000 750.00 INE001A07JW2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 29-Oct-14 99.2003 9.9700 1000.00 INE001A07JW2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 29-Oct-14 99.1803 10.0000 1000.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 04-Nov-14 99.8349 9.8100 70.00 INE261F09HA7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 09-Jan-15 99.7190 9.6000 100.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 99.7383 9.6000 100.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jan-15 99.4184 9.9000 150.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 99.5565 9.7000 159.00 INE115A07DO0 LIC HSG FIN 9.39% 26-Feb-15 99.0985 10.1000 500.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 99.1097 9.9000 250.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 98.7907 10.2000 50.00 INE556F09387 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 09-Mar-15 100.0258 9.4500 200.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 99.4103 10.0800 200.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 99.5076 10.0000 120.00 INE306N07674 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 23-Apr-15 103.6754 10.3000 50.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 99.5929 9.7000 150.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 99.6315 9.6700 100.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.3849 9.8500 200.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.5120 9.7500 163.00 INE774D07JN7 MAHINDRA 9.00% 04-May-15 98.0972 10.3000 124.00 INE043D07EN8 IDFC LIMITED 9.22% 06-May-15 99.2709 9.7500 161.00 INE660A07JJ2 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 06-May-15 86.6614 10.2000 98.00 INE688I07105 FUTURE CAPITAL HOLDINGS LIMITED RESET 30-Nov-15 101.4117 10.7300 250.00 INE036A07120 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-16 102.4839 9.8500 50.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 96.6439 9.8800 650.00 INE001A07LM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.48% 17-May-16 96.6619 10.0000 250.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 06-Jun-16 99.9760 9.6500 50.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 125.0196 9.1500 250.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 99.2250 10.0300 100.00 INE721A07FU7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 9.65% 01-Aug-16 97.4723 10.8000 10.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.2193 10.0500 150.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 99.9509 9.7900 700.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 99.0919 10.1000 1100.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.0100 9.7200 250.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 98.5514 9.6200 650.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 98.1374 9.5900 50.00 INE192A07097 TATA GLOBAL BEVERAGES LIMITED 3.00% 22-Oct-16 99.4305 10.1500 100.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 99.4068 9.8500 150.00 INE296A07849 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.50% 30-Oct-17 97.5232 10.2800 100.00 INE115A07DN2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.16% 13-Feb-18 98.9998 10.1000 1500.00 INE115A07DN2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.16% 13-Feb-18 99.0198 10.0900 1100.00 INE178A07013 CHENNAI PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.85% 18-Feb-18 97.6984 10.0000 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 96.9373 9.8200 505.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 96.9450 9.8200 250.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 96.5783 9.6100 200.00 INE134E08AY6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 10.85% 11-Aug-18 102.4000 10.1500 2.00 INE008A08Q07 IDBI BANK LIMITED 11.00% 26-Sep-18 104.2000 9.8600 10.00 INE872A07RZ2 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.00% 26-Sep-18 100.0000 10.9800 0.60 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 99.8574 9.8300 701.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.0489 9.7800 100.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 98.7432 9.6500 50.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 98.7413 9.6500 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.8651 9.6600 250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.7293 9.7100 100.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.9626 9.6400 100.00 INE691I07422 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 9.70% 12-Nov-18 100.0000 9.7000 100.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 63.0190 9.2500 4.00 INE155A08118 TATA MOTORS LIMITED 9.69% 29-Mar-19 95.8708 10.7400 500.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 96.5000 9.5700 26.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 101.5929 9.9200 250.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 98.8200 8.4000 1.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 94.6288 9.6800 350.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 96.1516 10.1900 2250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.5077 9.7100 1766.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.5898 9.7000 1000.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 90.1535 10.0000 650.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 98.0000 9.8300 7.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 95.8000 8.7100 30.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 89.7924 9.7300 10.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 94.4283 9.5900 200.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 101.3800 9.5900 4.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 100.0799 9.8800 30.00 INE514E08CH0 EXIM BANK 8.87% 13-Mar-25 94.5026 9.6700 100.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.4300 9.5900 18.50 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.1149 9.5100 13.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 99.3555 9.6000 3.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 94.5641 9.4900 100.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 94.6641 9.4800 100.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 95.4708 9.5000 800.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 95.5508 9.4900 800.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.7019 10.9000 800.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 97.5800 9.8000 4.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 103.0000 11.1000 4.00 INE121A08MZ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.60% 31-Dec-99 100.0000 12.5800 3.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.3500 11.0000 2.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 103.4500 12.2000 1.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 0.00% 31-Dec-99 100.0000 12.0600 0.50 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE