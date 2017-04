Nov 18 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 569.00 NSE 1094.90 FIMMDA 15041.00 ============= TOTAL 16704.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE115A07EL4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 10-Oct-14 99.5862 10.1000 50.00 INE692A09076 UNION BANK OF INDIA 7.15% 08-May-15 97.1063 9.2900 250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 99.9500 9.8100 1.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.5229 9.7700 250.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 105.4500 11.1600 2.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 107.8000 10.6700 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 102.4900 3.5500 3.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 98.0000 9.6900 2.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 94.9000 9.8100 2.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 103.5000 8.0400 3.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 97.9300 9.5900 4.00 INE202B08603 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 31-Dec-99 100.0000 12.7400 1.00 NSE === INE804I07876 ECL FINANCE LIMITED - 25-Apr-14 149.7100 0.0000 2.00 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 100.0000 9.9185 40.00 INE872A07QC3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.30% 24-May-17 104.0500 9.8337 1.00 INE115A07DN2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.16% 13-Feb-18 99.0098 9.2649 400.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 99.9700 9.8054 68.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.6171 - 100.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 105.7300 12.1196 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 103.4800 12.1207 2.00 INE134E08DW4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.44% 23-Sep-21 98.5000 9.7112 6.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 97.9839 8.4359 1.60 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 99.9000 9.8106 1.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.6500 0.0000 2.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 90.6500 9.9177 8.00 INE909H08147 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.15% 28-May-23 100.0000 10.1294 4.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 89.8700 0.0000 22.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 101.6200 9.5312 10.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 100.1400 9.8751 11.00 INE514E08CH0 EXIM BANK 8.87% 13-Mar-25 94.6400 0.0000 100.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 97.9500 9.3549 2.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 100.0600 0.0000 0.30 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.4300 9.6522 17.00 INE036A07286 - -- - 100.0000 - 250.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.2000 0.0000 1.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 97.9300 9.5818 44.00 FIMMDA ====== INE115A07DF8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 10-Dec-13 99.9553 9.0500 1155.00 INE053F09FT2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.46% 15-Jan-14 99.8223 9.5200 250.00 INE001A07GG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 28-Jan-14 99.8573 9.7500 200.00 INE121A07EU3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 10.70% 14-Feb-14 99.8584 10.4800 500.00 INE894F07477 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 0.00% 14-Mar-14 121.0693 10.7500 856.00 INE261F09CZ5 NABARD 10.05% 11-Jun-14 99.9310 9.7500 250.00 INE175K07489 MORGAN STANLEY INDIA CAPITAL PVT RESET 29-Jul-14 132.1962 - 70.00 INE721A08AM3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.07% 01-Aug-14 99.9194 10.6400 1700.00 INE020B07EO8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.00% 05-Aug-14 98.6849 9.7500 250.00 INE115A07EL4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 10-Oct-14 99.5862 10.0500 150.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.2166 9.7000 1020.00 INE115A07CN4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 17-Oct-14 99.6687 10.1700 7.00 INE261F09GU7 NABARD 9.65% 04-Nov-14 100.2271 9.3600 100.00 INE261F09HA7 NABARD 9.38% 09-Jan-15 99.5967 9.7200 35.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.9000 9.4200 6.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 98.8011 10.2000 11.00 INE556F09387 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 09-Mar-15 100.0758 9.4100 400.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 99.4453 10.0500 50.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 99.6084 9.6800 100.00 INE115A07DV5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.76% 04-May-15 98.2226 10.0500 250.00 INE692A09076 UNION BANK OF INDIA 7.15% 08-May-15 97.1008 9.3500 200.00 INE692A09076 UNION BANK OF INDIA 7.15% 08-May-15 97.1064 9.3500 50.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 97.7698 9.8000 1000.00 INE557F08EL4 NATIONAL HOUSING BANK 07-Dec-15 99.7470 9.6500 500.00 INE514E08BX9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.75% 10-Dec-15 99.9373 9.0500 500.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 100.0730 10.5200 150.00 INE668F07038 JYOTHY LABORATORIES LIMITED 15-Nov-16 100.1697 10.9800 100.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 99.0480 10.1100 250.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 99.0750 10.1000 250.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 99.4127 9.8500 300.00 INE115A07BX5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 24-Jan-17 98.1318 10.2400 10.00 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 99.7900 9.9800 50.00 INE872A07QC3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.30% 24-May-17 100.7000 10.9900 1.00 INE115A07DN2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.16% 13-Feb-18 99.0098 10.1000 400.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.2200 9.7400 4.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 97.2424 9.9800 100.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 104.8123 12.0600 1.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 99.8600 9.8300 57.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 99.9700 9.8000 37.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 99.9679 9.8000 3.00 INE115A07EP5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 01-Nov-18 98.2800 10.1000 150.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.5229 9.7600 250.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 96.4684 9.6500 5.00 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 100.2100 9.6900 3.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 96.4488 9.8500 50.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 97.3104 9.8500 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 101.6129 9.9200 250.00 INE514E08AG6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.38% 29-Sep-21 98.0500 9.7300 2.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 96.6800 9.7000 34.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 95.6331 10.0000 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.6523 9.6900 1350.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.4813 9.7200 14.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.4800 9.7200 2.00 INE053F09GM5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-23 92.3943 9.6500 50.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.1157 8.7400 250.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 90.6500 9.9100 8.00 INE909H08147 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.15% 28-May-23 100.9774 9.9600 2.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 89.7200 9.7400 22.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 93.8409 9.6900 50.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 101.6592 9.5300 19.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 94.9000 10.1900 2.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 94.7000 10.2300 1.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.4000 9.4600 13.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.4300 9.4500 8.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 100.0000 8.4400 3.00 INE090A08KW1 ICICI BANK LIMITED RESET - 99.4700 10.6000 70.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-32 105.6500 9.2500 550.00 INE305A09208 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.65% 25-Feb-33 100.8583 9.5400 150.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 21-Aug-72 100.0000 11.0300 6.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.4500 10.9800 168.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 102.1610 11.2600 58.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 97.4119 9.8300 40.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 31-Dec-99 99.1072 - 30.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.8760 10.9000 4.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 103.4800 11.0000 3.00 INE202B08603 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 31-Dec-99 100.0000 12.7100 1.00 NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India