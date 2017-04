Nov 19 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2388.30 NSE 14808.50 FIMMDA 25079.80 ============= TOTAL 42276.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE053F09FQ8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 26-Dec-13 99.9122 9.1200 50.00 INE043D07609 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.95% 14-Jan-14 99.9746 9.7100 50.00 INE774D07IF5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.80% 14-Feb-14 99.9361 9.7200 250.00 INE118D07104 LAFARGE INDIA PVT. LTD. 9.15% 13-Feb-15 98.7582 10.2000 250.00 INE680A09014 DHANLAXMI BANK LIMITED 10.30% 30-Apr-15 97.6100 12.0800 1.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.4906 9.7800 150.00 INE115A07DV5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.76% 04-May-15 98.3829 9.9300 400.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 97.8149 9.7700 100.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 10-Oct-16 99.4993 9.9400 50.00 INE134E08FS7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 8.30% 15-May-18 97.8141 8.8900 650.00 INE872A07RZ2 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITE 11.00% 26-Sep-18 100.0000 10.9800 0.30 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 99.9679 9.8000 403.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD S 12.00% 18-Mar-19 104.2500 0.0000 1.00 INE008A08S70 IDBI BANK LIMITED RESET 22-Jun-20 96.4000 9.9000 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 18-Mar-21 108.6500 0.0000 6.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 106.5000 7.3800 6.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 98.7587 8.4100 1.20 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 99.6500 8.2500 1.80 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.7000 9.6900 16.00 NSE === INE909H07859 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 0.00% 14-Feb-14 97.7060 10.2260 350.00 INE001A07IA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.68% 17-Feb-14 99.8900 9.7929 750.00 INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.62% 26-Feb-14 99.8557 9.8351 750.00 INE001A07KG3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.62% 27-Feb-14 99.8550 9.8335 250.00 INE001A07KP4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 12-Mar-14 99.8127 9.8168 900.00 INE115A07CG8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 03-May-14 99.6751 10.3397 800.00 INE115A07CJ2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-May-14 99.6884 10.3194 250.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.66% 18-Oct-14 99.9337 9.6911 500.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.0037 9.9000 300.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 99.8060 9.8000 400.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 99.6374 9.7000 50.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 99.9700 9.3554 6.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 99.4003 9.6500 250.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.4647 9.7900 300.00 INE115A07DV5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.76% 04-May-15 98.3829 9.9315 100.00 INE692A09076 UNION BANK OF INDIA 7.15% 08-May-15 97.1760 9.3000 150.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 97.8429 9.7500 1500.00 INE306N07021 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 0.00% 30-Jun-15 115.0800 10.2800 50.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 96.3500 9.7860 1.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 101.5000 - 83.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.4114 9.5916 100.00 INE514E08CX7 EXIM BANK 9.47% 09-Oct-16 99.7925 9.5291 3750.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 10-Oct-16 99.4993 9.9300 150.00 INE020B07CQ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.85% 20-Jan-17 97.5700 9.7597 4.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.5518 9.4985 250.00 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 100.0300 9.9079 40.00 INE872A07QC3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITE 11.30% 24-May-17 100.8000 10.9604 5.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.0000 9.8113 54.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.20% 19-Mar-18 97.2757 9.9767 100.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.0053 9.7900 1350.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 99.9679 9.8057 177.00 INE115A07EP5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 01-Nov-18 100.0000 9.6446 150.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.7482 - 250.00 INE062A09213 STATE BANK OF INDIA RESET 14-Aug-19 96.8300 0.0000 5.00 INE020B07EV3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 06-Oct-19 96.3300 9.6367 17.00 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 100.4002 9.6574 60.00 INE039A09PQ7 IFCI LIMITED SR-59 9.90% 11-Jan-21 100.3500 - 5.00 INE848E07419 NHPC LIMITED SR-R3 PART-C 8.78% 11-Feb-21 93.4900 10.0759 50.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 18-Mar-21 105.6300 12.1324 50.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 101.6000 9.9362 100.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 102.9700 12.1871 50.00 INE848E07427 NHPC LIMITED SR-R3 PART-D 8.78% 11-Feb-22 92.6800 10.1189 50.00 INE872A08CH0 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD. 11.70% 28-Sep-22 101.9976 11.3173 1.00 INE572F11042 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NI 0.00% 31-Dec-22 41.8210 0.0000 1.50 INE848E07435 NHPC LIMITED SR-R3 PART-E 8.78% 11-Feb-23 92.4500 10.0610 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.5200 0.0000 16.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 90.8200 9.8874 8.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 100.5300 7.8871 100.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 97.9800 10.3003 3.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 89.8700 0.0000 10.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 101.5700 9.5390 14.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 100.5700 9.8055 66.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 101.2500 0.0000 1.00 INE043D07393 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.35% 17-Feb-26 98.0000 9.6235 10.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.7200 9.6117 12.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 97.8500 9.7494 9.00 FIMMDA ====== INE053F09FQ8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 26-Dec-13 99.9122 9.2000 50.00 INE043D07609 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.95% 14-Jan-14 99.9746 9.7000 50.00 INE909H07859 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 0.00% 14-Feb-14 97.7060 9.8500 350.00 INE774D07IF5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.80% 14-Feb-14 99.9361 9.8000 250.00 INE001A07IA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.68% 17-Feb-14 99.8900 9.4500 750.00 INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.62% 26-Feb-14 99.8557 9.5000 750.00 INE001A07KG3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.62% 27-Feb-14 99.8550 9.5000 250.00 INE001A07KP4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 12-Mar-14 99.8127 9.5000 900.00 INE115A07CG8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 03-May-14 99.6751 10.0600 800.00 INE115A07CJ2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-May-14 99.6884 10.0600 250.00 INE126A07194 E.I. D. PARRY (INDIA) LIMITED 10.25% 11-Jul-14 100.0631 10.1000 30.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.66% 18-Oct-14 99.9337 9.6500 500.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.0037 9.9000 300.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 99.8060 9.8000 250.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 99.7753 9.8300 150.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 99.6374 9.7000 50.00 INE909H07503 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 0.00% 09-Feb-15 87.8618 11.1500 5.00 INE118D07104 LAFARGE INDIA PVT. LTD. 9.15% 13-Feb-15 98.7582 10.2000 250.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 99.4003 9.6500 250.00 INE759E07046 LT FINCORP LIMITED 9.8422 NCD 02AP -- 02-Apr-15 99.2444 10.3500 164.00 INE774D07JL1 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL SERVIC -- 24-Apr-15 87.0212 10.2500 100.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.4638 9.7900 300.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.4906 9.7700 150.00 INE115A07DV5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.76% 04-May-15 98.3829 9.9300 500.00 INE774D07IB4 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 0.00% 04-May-15 86.7714 10.2400 7.00 INE692A09076 UNION BANK OF INDIA 7.15% 08-May-15 97.1760 9.3000 150.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 97.8149 9.7700 1600.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 97.7697 9.8000 1.00 INE306N07021 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 0.00% 30-Jun-15 115.0800 10.2800 50.00 INE752E07HD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.64% 08-Jul-15 98.3085 9.7500 2.50 INE043D07BN4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.57% 11-Jul-15 99.2010 10.0400 50.00 INE557F08EK6 NATIONAL HOUSING BANK 9.05% 24-Aug-15 98.9642 9.6700 250.00 INE056O07020 FLOREAT INVESTMENTS LIMITED 10.75% 28-Jan-16 100.1485 10.6300 237.00 INE905O07010 VIZAG GENERAL CARGO BERTH PVT LTD 9.00% 08-May-16 97.7443 10.6600 500.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 96.7727 9.8100 10.00 INE043D07BP9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.54% 11-Jul-16 99.5218 9.7100 3.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.4114 9.6000 100.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.4414 9.5800 100.00 INE514E08CX7 EXIM BANK 9.47% 09-Oct-16 99.7689 9.6500 2000.00 INE514E08CX7 EXIM BANK 9.47% 09-Oct-16 99.7925 9.6200 1750.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 10-Oct-16 99.4993 9.9300 200.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 10-Oct-16 100.0200 9.7500 100.00 INE668F07038 JYOTHY LABORATORIES LIMITED - 15-Nov-16 100.1422 11.0000 100.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 07-Dec-16 99.5526 9.9100 30.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.5518 9.9500 250.00 INE872A07QC3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITE 11.30% 24-May-17 100.7000 11.0000 5.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 98.6537 9.9000 100.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 96.3154 9.8000 43.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.0500 9.8000 110.00 INE134E08FS7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 8.30% 15-May-18 97.8141 9.8000 650.00 INE872A07RZ2 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITE 11.00% 26-Sep-18 100.0000 10.9700 0.30 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 99.9679 9.8000 1832.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 99.9200 9.8200 110.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.2294 9.7300 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.7105 9.7100 650.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 97.2228 9.4500 3.00 INE722A08057 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LIMIT 11.85% 15-Mar-19 102.3700 11.1900 1.00 INE020B07EV3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 06-Oct-19 96.2500 9.6500 17.00 INE848E07401 NHPC LIMITED SR-R3 PART-B 8.78% 11-Feb-20 96.1917 9.6000 200.00 INE848E07310 NHPC LIMITED SR-R2 PART-E 8.85% 11-Feb-20 96.5084 9.6000 50.00 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 100.4002 9.6500 60.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITE 10.50% 10-Nov-20 97.3700 11.0500 5.00 INE848E07419 NHPC LIMITED SR-R3 PART-C 8.78% 11-Feb-21 95.7551 9.6000 200.00 INE848E07419 NHPC LIMITED SR-R3 PART-C 8.78% 11-Feb-21 93.4900 10.0700 100.00 INE848E07328 NHPC LIMITED SR-R2 PART-F 8.85% 11-Feb-21 96.1078 9.6000 50.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 101.6000 9.4800 200.00 INE134E08DW4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.44% 23-Sep-21 98.5831 9.8000 61.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 98.7587 8.4100 1.20 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 99.6500 8.2600 1.80 INE848E07427 NHPC LIMITED SR-R3 PART-D 8.78% 11-Feb-22 95.3697 9.6000 200.00 INE848E07427 NHPC LIMITED SR-R3 PART-D 8.78% 11-Feb-22 92.6800 10.1100 100.00 INE848E07336 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-22 95.7553 9.6000 50.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 97.2437 9.6000 36.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 100.1000 10.0500 1.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 95.6531 10.0000 50.00 INE848E07435 NHPC LIMITED SR-R3 PART-E 8.78% 11-Feb-23 92.4500 10.0500 100.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.1157 8.7400 210.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 100.5300 7.8800 100.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 97.9800 9.8400 3.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 90.5879 9.5900 3.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 92.8649 9.6500 250.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 101.6693 9.5200 14.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 100.0737 9.8800 25.00 INE848E07443 NHPC LIMITED SR-R3 PART-F 8.78% 11-Feb-24 94.6972 9.6000 100.00 INE848E07351 NHPC LIMITED SR-R2 PART-I 8.85% 11-Feb-24 95.1402 9.6000 50.00 INE848E07450 NHPC LIMITED SR-R3 PART-G 8.78% 11-Feb-25 94.3946 9.6000 200.00 INE848E07369 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-25 94.8626 9.6000 50.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 97.2500 10.0500 1.00 INE848E07468 NHPC LIMITED SR-R3 PART-H 8.78% 11-Feb-26 94.1276 9.6000 200.00 INE848E07377 NHPC LIMITED SR-R2 PART-K 8.85% 11-Feb-26 94.6184 9.6000 50.00 INE043D07393 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.35% 17-Feb-26 98.1200 9.7000 2.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.6882 9.5500 16.00 INE848E07385 NHPC LIMITED SR-R2 PART-L 8.85% 11-Feb-27 94.3955 9.6000 50.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED SR-58(B) 9.90% 05-Nov-27 104.9214 9.2500 850.00 INE848E07484 NHPC LIMITED SR-R3 PART-J 8.78% 11-Feb-28 93.6616 9.6000 100.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 95.5175 9.4900 800.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 95.5975 9.4800 750.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 95.8697 9.4400 500.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.70% 15-Jul-28 92.2000 9.7000 10.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 99.5597 8.5000 10.00 INE848E07476 NHPC LIMITED SR-R3 PART-I 11-Feb-27 93.8839 9.6000 200.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED SR-58(C) 9.90% 05-Nov-32 105.6391 9.2500 150.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD. INE476A09223 CANARA BANK RESET 31-Dec-99 95.7575 9.9200 50.00 INE062A09213 STATE BANK OF INDIA RESET 31-Dec-99 98.7500 9.4000 5.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 102.9000 11.1100 4.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE