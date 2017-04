Nov 20 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7175.00 NSE 9164.00 FIMMDA 18408.10 ============= TOTAL 34747.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 99.8288 9.9500 2500.00 INE001A07KG3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 27-Feb-14 99.8277 9.9500 1000.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.2005 9.7500 2000.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 99.5468 9.9200 50.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 94.2427 9.9600 250.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 104.3500 9.8000 23.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 99.9669 9.8100 250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.8230 9.6900 200.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 104.2500 0.0000 1.00 INE028A09149 BANK OF BARODA RESET 23-Nov-19 97.1000 9.4200 1.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 03-Aug-20 96.6000 9.3600 10.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 102.7500 11.4800 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 103.0868 11.0600 4.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 99.3526 10.3600 100.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 98.1203 10.0100 100.00 INE721A08BS8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 07-Mar-23 100.7100 10.5100 1.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 100.7700 9.8300 169.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 94.5000 9.8700 11.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.54% 22-Nov-28 100.2785 8.5100 500.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 98.9900 9.8900 3.00 INE121A08MZ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.60% 23-Oct-99 102.1441 0.0000 1.00 NSE === INE001A07GF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 20-Jan-14 99.8852 9.8298 50.00 INE001A07KH1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 28-Feb-14 99.8691 9.7765 250.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.2007 9.7767 500.00 INE511C07102 MAGMA FINCORP LTD. 10.60% 17-Oct-14 100.6419 0.0000 20.00 INE261F09GU7 NABARD 9.65% 04-Nov-14 100.0411 9.5807 250.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 99.8365 9.7700 500.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 99.6731 9.8099 250.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 99.4003 9.6500 250.00 INE115A07CF0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 30-Apr-15 99.4587 9.9602 150.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.5173 9.7500 250.00 INE557F08EK6 NATIONAL HOUSING BANK 9.05% 24-Aug-15 99.1048 9.5800 1000.00 INE202B07688 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.80% 05-Dec-15 99.5013 11.0732 50.00 INE001A07LI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 07-May-16 97.0757 9.9400 50.00 INE676K07031 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.01% 14-Jul-16 98.7466 8.5180 1000.00 INE514E08CX7 EXIM BANK 9.47% 09-Oct-16 99.7889 9.5305 250.00 INE115A07437 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 27-Aug-17 99.3221 9.9400 50.00 INE115A07437 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 27-Aug-17 99.3221 9.9472 50.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 97.1675 9.8000 800.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 97.1675 9.8069 800.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.0173 9.8067 153.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.0173 9.8000 150.00 INE115A07EB5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 11-Jun-18 94.5187 9.9200 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 99.9669 9.8000 700.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 99.9669 9.8057 161.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.7853 9.6900 650.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.3600 9.5438 400.00 INE722A08057 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LTD 11.85% 15-Mar-19 102.5700 11.1481 1.00 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 100.8200 9.5713 65.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 97.7800 10.9751 5.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 105.0014 12.2114 73.00 INE872A08CH0 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD. 11.70% 28-Sep-22 101.6500 11.3801 3.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 97.7100 10.7558 2.00 INE721A08BS8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 07-Mar-23 100.7100 - 1.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 95.0080 9.6150 100.00 INE134E08FP3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.87% 18-Mar-23 95.8500 9.5473 4.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.8500 0.0000 40.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 97.9000 10.3147 6.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 101.7000 9.5180 19.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 100.3800 9.8361 4.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 94.5000 9.8694 10.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.7600 9.6061 4.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 98.2000 9.6996 2.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 99.9000 0.0000 41.00 FIMMDA ====== INE001A07GF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 20-Jan-14 99.8852 9.4500 50.00 INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 99.8177 9.6400 2700.00 INE001A07KG3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 27-Feb-14 99.8277 9.6000 1000.00 INE001A07KH1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 28-Feb-14 99.8685 9.4500 250.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 132.8794 9.4900 5.00 INE136E07MQ4 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 19-May-14 124.1040 - 78.10 INE752E07FT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-14 99.1912 9.7000 50.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.2007 9.7300 500.00 INE721A08729 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.50% 15-Oct-14 100.5542 10.8500 100.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.2253 9.6900 2000.00 INE261F09GT9 NABARD 9.65% 18-Oct-14 99.7444 9.8700 32.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 99.2580 9.6500 250.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 99.3846 9.4900 8.80 INE102D08106 GODREJ CONSUMER PRODUCTS LIMITED 9.40% 25-Oct-14 109.1691 10.3700 250.00 INE261F09GU7 NABARD 9.65% 04-Nov-14 100.0411 9.5600 250.00 INE261F09GU7 NABARD 9.65% 04-Nov-14 99.8458 9.7800 146.00 INE115A07DB7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 06-Nov-14 99.5462 9.8500 100.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.1063 9.8000 50.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 99.8365 9.7700 500.00 INE134E08CL9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-14 98.7693 9.8000 50.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 99.6731 9.8100 250.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 99.4003 9.6500 250.00 INE759E07046 LT FINCORP LIMITED 02-Apr-15 99.5724 10.1000 164.00 INE774D07JL1 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 24-Apr-15 87.2466 10.0500 100.00 INE115A07CF0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 30-Apr-15 99.4587 9.9500 150.00 INE115A07CF0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 30-Apr-15 99.4578 9.9500 150.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.4704 9.7900 380.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.5173 9.7500 250.00 INE557F08EK6 NATIONAL HOUSING BANK 9.05% 24-Aug-15 99.1048 9.5800 1000.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 99.3358 9.5600 250.00 INE202B07688 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.80% 05-Dec-15 99.5013 11.1000 50.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 99.5736 9.0500 20.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 98.8550 9.7000 50.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 98.5104 9.6500 50.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 99.1778 8.9800 75.00 INE001A07LI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 07-May-16 97.0757 9.9400 50.00 INE001A07LM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.48% 17-May-16 96.8164 9.9300 50.00 INE676K07031 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.01% 14-Jul-16 98.7466 9.8000 1000.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.4664 9.5800 100.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.2428 9.6800 10.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 104.5380 11.3500 0.40 INE514E08CX7 EXIM BANK 9.47% 09-Oct-16 99.7889 9.6200 250.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 99.5468 9.9100 50.00 INE628A08106 UNITED PHOSPHORUS LIMITED RESET 09-Apr-17 98.7000 10.2600 100.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 99.2900 9.6000 4.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 99.2800 9.6000 3.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 97.1675 9.8000 50.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 98.7128 9.8500 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.2800 9.7200 10.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 97.5461 9.8900 100.00 INE621H07025 RELIGARE ENTERPRISES LIMITED 0.00% 28-Mar-18 112.9474 - 85.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 94.2427 9.9500 250.00 INE115A07EB5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 11-Jun-18 94.5187 9.9200 50.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 104.3500 9.8000 46.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 99.9669 9.8000 1100.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.2200 9.7300 122.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 100.0000 9.5400 100.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.7665 9.7000 850.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.3537 9.5400 100.00 INE722A08057 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LTD 11.85% 15-Mar-19 102.5700 11.1500 1.00 INE020B07EV3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 06-Oct-19 96.2500 9.6500 2.00 INE525E09088 NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING 8.68% 04-Aug-20 96.4248 9.8500 200.00 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 100.8200 9.5600 100.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 99.3526 10.3500 100.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 98.1203 10.0000 100.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 95.0080 9.6100 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.8500 9.6600 90.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.1227 8.7300 150.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 101.6795 9.5200 28.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 100.1000 9.8800 150.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 94.5000 10.2700 10.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.7600 9.4000 4.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.6878 9.4000 1.50 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 99.9000 9.5000 42.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 99.9000 9.5200 20.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 99.5588 8.5000 21.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.54% 22-Nov-28 100.2785 8.5000 500.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 100.0000 8.6600 400.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 100.0000 8.6700 194.30 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 21-Aug-72 100.0300 11.0300 5.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 98.9900 10.2000 3.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.0036 11.0700 39.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 103.0868 11.0700 4.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 103.0000 11.0900 3.00 INE121A08MZ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.60% 31-Dec-99 102.1441 12.2000 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India