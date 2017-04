Nov 21 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3646.00 NSE 13020.20 FIMMDA 19268.20 ============= TOTAL 35934.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE296A07773 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.05% 11-Aug-14 99.7052 10.3500 150.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 99.5221 9.9300 50.00 INE138A07330 PENINSULA LAND LIMITED - 06-Nov-16 100.1213 0.0000 1.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.1571 9.5700 30.00 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 100.2296 9.8400 50.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 96.7858 9.7300 150.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 99.9659 9.8100 50.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 98.2870 9.7300 100.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.7471 9.7100 2600.00 INE621H07033 RELIGARE ENTERPRISES LIMITED 10.50% 09-Aug-19 99.9100 10.5200 250.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 105.6033 11.1600 20.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 106.0000 6.5000 5.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 97.0963 10.0600 50.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 97.0350 10.0600 50.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 100.5300 9.8100 13.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 94.5000 9.8700 5.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 100.8800 8.3500 6.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.54% 22-Nov-28 100.0000 8.5400 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 21-Aug-72 102.7500 5.3600 10.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 99.4500 9.8400 3.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 0.00% 20-May-99 101.6800 0.0000 1.00 INE121A08MZ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.60% 23-Oct-99 103.0000 0.0000 1.00 INE202B08702 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 0.00% 31-Dec-99 99.9800 0.0000 1.00 NSE === INE043D07DR1 IDFC LIMITED 0.00% 10-Apr-14 96.3138 10.3652 60.00 INE001A07KD0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 13-May-14 99.5548 9.8740 500.00 INE001A07KR0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 15-May-14 99.4172 10.2937 1000.00 INE660A07IC9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.15% 11-Jul-14 99.6607 10.5690 500.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.2007 9.7668 600.00 INE261F09GT9 NABARD 9.65% 18-Oct-14 99.9079 9.7200 100.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.1735 9.7300 200.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 99.6850 9.8000 250.00 INE115A07CF0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 30-Apr-15 99.4072 10.0002 50.00 INE804I07EU7 ECL FINANCE LIMITED - 06-Jul-15 111.5610 0.0000 1.30 INE535H07175 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY 11.10% 28-Aug-15 100.0506 11.0000 50.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 99.2360 9.2658 350.00 INE804I07IW4 ECL FINANCE LIMITED 02-Mar-16 101.1410 0.0000 4.40 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 101.3000 0.0000 5.00 INE660A07JH6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.10% 06-May-16 97.5821 10.2000 100.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 99.2500 10.0290 2.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 99.4740 9.9400 300.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 98.9925 9.7000 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 99.3500 9.5865 3.00 INE121H07869 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.75% 13-Aug-17 100.5738 9.5308 220.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 97.1682 9.8000 1050.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 97.1682 9.8069 1000.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 98.0000 9.7571 2.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.0192 9.8000 700.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.0192 9.8067 42.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 97.8475 9.8066 100.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 96.4595 9.6500 50.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 104.3800 0.0000 23.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.1300 9.7619 332.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 99.9285 9.8100 100.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 99.8652 9.5723 100.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.7471 9.7000 1100.00 INE062A09213 STATE BANK OF INDIA RESET 14-Aug-19 96.9000 0.0000 7.00 INE020B07EV3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 06-Oct-19 96.3300 9.6369 2.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 03-Aug-20 96.0500 0.0000 30.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 105.0525 12.2050 20.00 INE008A08T61 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF IND 9.38% 04-Aug-21 98.4523 9.6500 700.00 INE008A08T61 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF IND 9.38% 04-Aug-21 98.4523 9.6569 700.00 INE008A08T95 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF IND 9.45% 13-Dec-21 98.8537 9.6500 1079.00 INE008A08T95 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF IND 9.45% 13-Dec-21 98.8537 9.6565 350.00 INE872A08CH0 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD. 11.70% 28-Sep-22 114.0000 9.2994 21.00 INE572F11042 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Dec-22 50.2396 0.0000 1.50 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 98.0000 10.2969 3.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 94.0780 9.6500 50.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 101.7700 9.5067 29.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 100.5600 9.8067 15.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 93.8500 9.7195 2.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 98.5038 9.6565 103.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 94.2416 9.6800 50.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.54% 22-Nov-28 100.0200 8.5370 660.00 INE134E07448 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.79% 22-Nov-28 100.0000 8.7894 3.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 97.5400 0.0000 50.00 FIMMDA ====== INE043D07DR1 IDFC LIMITED 0.00% 10-Apr-14 96.3138 10.3600 60.00 INE001A07KD0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 13-May-14 99.5548 10.0500 500.00 INE001A07KR0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 15-May-14 99.3952 10.0700 500.00 INE001A07KR0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 15-May-14 99.4172 10.0300 500.00 INE660A07IC9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.15% 11-Jun-14 99.6607 10.3300 500.00 INE296A07773 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.05% 11-Aug-14 99.7052 10.2000 150.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.2007 9.7200 500.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.2088 9.7100 100.00 INE261F09GT9 NABARD 9.65% 18-Oct-14 99.9079 9.6700 100.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.1735 9.7300 200.00 INE064K08012 ONGC VIDESH LIMITED 8.40% 23-Dec-14 98.6399 9.7500 100.00 INE261F09HA7 NABARD 9.38% 09-Jan-15 99.7232 9.6000 50.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 99.7459 9.6000 375.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 99.6850 9.8000 250.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.7136 9.6000 100.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jan-15 99.5860 9.7500 30.00 INE752E07GF3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-15 98.9552 9.7500 1.30 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 98.9553 10.0600 200.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 99.4003 9.6500 10.00 INE115A07CF0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 30-Apr-15 99.4072 9.9900 50.00 INE535H07175 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY 11.10% 28-Aug-15 100.0506 11.0000 50.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 99.2360 9.6700 350.00 INE660A07JH6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.10% 06-May-16 97.5821 10.2000 100.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 96.6500 9.7500 26.00 INE121A07HB6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.00% 19-Sep-16 100.3595 10.8000 100.00 INE556F09239 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.42% 29-Sep-16 99.4457 9.6200 13.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 99.4740 9.9400 600.00 INE668F07038 JYOTHY LABORATORIES LIMITED 15-Nov-16 100.2290 11.0000 350.00 INE752E07EY9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.33% 15-Dec-16 99.4204 9.5600 32.50 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.1571 9.5600 30.00 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 99.5889 9.8100 10.00 INE134E08AA6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 22-Mar-17 100.2206 9.7800 2.00 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 100.2296 9.8300 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 98.9925 9.7000 250.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 97.1675 9.8000 400.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 96.7858 9.7200 150.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 96.3358 9.7900 43.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 97.5100 9.9000 2.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.0192 9.8000 783.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 94.2577 9.9500 250.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 96.4595 9.6500 50.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 104.7076 12.0900 0.50 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.0000 9.8000 610.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 99.9669 9.8000 204.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 98.2870 9.7200 100.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 98.5895 9.6900 200.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 99.8650 9.7100 200.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.7471 9.7000 3600.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.7853 9.6900 100.00 INE514E08DC9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 20-Nov-18 100.0000 9.7500 500.00 INE621H07033 RELIGARE ENTERPRISES LIMITED 10.50% 09-Aug-19 99.9100 10.4900 250.00 INE008A08T61 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF IND 9.38% 04-Aug-21 98.4523 9.6500 700.00 INE134E08DW4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.44% 23-Sep-21 98.6014 9.7900 61.00 INE008A08T95 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF IND 9.45% 13-Dec-21 98.8537 9.6500 1229.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 97.0963 10.0500 50.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 98.4171 9.9500 100.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 97.0350 10.0600 50.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 96.0899 9.9200 150.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 95.0960 9.6000 113.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.5992 9.7000 50.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 97.1500 10.0300 26.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 94.0780 9.6500 100.00 INE514E08CT5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.40% 14-Aug-23 98.0421 9.7000 50.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 101.7000 9.5400 23.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 101.6896 9.5200 1.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 100.1000 9.8800 20.00 INE134E07414 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.18% 22-Nov-23 100.0000 8.1700 0.40 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 94.7000 10.2300 6.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 95.1471 9.6200 30.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 95.8499 9.4400 1250.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 94.2416 9.6800 50.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 100.8800 8.3500 6.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.54% 22-Nov-28 100.3560 8.5000 948.50 INE134E07448 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.79% 22-Nov-28 100.0000 8.5300 110.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.54% 22-Nov-28 100.2000 8.5100 4.00 INE134E07463 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.92% 22-Nov-33 100.4467 8.6200 50.00 INE134E07463 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.92% 22-Nov-33 100.7854 8.5800 15.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 97.5400 10.4200 47.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 106.0000 10.4900 203.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 31-Dec-99 95.3912 9.4700 100.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.6033 10.9500 19.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 102.4800 10.9100 13.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.2200 11.0300 5.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 96.5800 9.6200 1.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 103.3500 12.2200 1.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 0.00% 31-Dec-99 101.6800 11.7600 1.00 INE121A08MZ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.60% 31-Dec-99 103.0000 12.0500 1.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 100.2500 11.3000 1.00 INE202B08702 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 0.00% 31-Dec-99 99.9800 12.7300 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs (F-TRAC) : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com