Nov 22 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3502.00 NSE 12007.00 FIMMDA 20899.70 ============= TOTAL 36408.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07LW3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 11.65% 21-Feb-14 100.1372 10.5900 250.00 INE774D07GA0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.20% 08-Jul-14 99.7874 10.3600 150.00 INE064K08012 ONGC VIDESH LIMITED 8.40% 23-Dec-14 98.7600 9.6400 100.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 99.7477 9.6000 150.00 INE155A08092 TATA MOTORS LIMITED 9.85% 30-Mar-15 99.5200 10.1600 150.00 INE155A08142 TATA MOTORS 9.15% 03-Jun-15 98.5922 - 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 96.9860 9.8200 100.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 94.2704 9.9500 850.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.0600 9.8000 108.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.7455 9.7200 1150.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 99.9741 9.7000 300.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 105.8700 11.1400 1.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 99.8700 8.2100 5.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 94.7536 9.6700 50.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 97.9300 9.6900 10.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.4800 9.5800 14.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 100.2700 9.4000 1.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.54% 22-Nov-28 100.0200 8.5300 54.00 INE121A08MZ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.60% 23-Oct-99 101.0000 8.2800 9.00 NSE === INE001A07LC0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 17-Jul-14 104.6576 10.1778 1000.00 INE306N07328 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.05% 18-Jul-14 99.7546 10.3657 500.00 INE660A07IJ4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.00% 28-Jul-14 99.6993 9.3862 250.00 INE660A07IO4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.92% 08-Aug-14 99.6550 9.3781 250.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.1855 9.8022 1500.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.2181 9.7502 750.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.7883 9.5300 200.00 INE155A08092 TATA MOTORS LIMITED 9.85% 30-Mar-15 99.5040 10.1721 100.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 99.9490 9.4200 250.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 99.3663 9.9600 50.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 101.0300 0.0000 100.00 INE134E08AA6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 22-Mar-17 100.4400 9.7019 2.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.5556 9.4996 1700.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 99.2900 9.6067 81.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 97.9869 9.7000 50.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.2900 8.4069 31.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 98.0000 9.7576 2.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.1500 9.7690 1709.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 96.9836 9.8125 350.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.0379 9.7800 699.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.0500 9.7825 197.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.7455 9.7000 300.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.7473 9.7051 50.00 INE621H07033 RELIGARE ENTERPRISES LIMITED 10.50% 09-Aug-19 99.9500 10.8503 250.00 INE062A09213 STATE BANK OF INDIA RESET 14-Aug-19 96.2800 0.0000 100.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 102.5500 12.2430 2.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.5100 10.1341 100.00 INE008A08T95 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF 9.45% 13-Dec-21 98.8550 9.6500 521.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 97.0000 9.6498 7.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 96.1224 9.8000 250.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 96.1224 9.8061 250.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 98.0000 10.2971 3.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 94.1660 0.0000 150.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 101.7000 9.5178 5.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 100.5600 9.8067 86.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 93.9800 9.6993 10.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 99.1000 10.2489 6.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 100.2500 0.0000 4.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 100.1500 9.9766 9.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 95.6500 0.0000 30.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 94.2442 9.6800 100.00 INE121A08MZ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.60% 23-Oct-99 100.5000 0.0000 3.00 FIMMDA ====== INE557F09302 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 17-Dec-13 99.9699 9.0000 300.00 INE667F07329 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.27% 27-Jan-14 99.9746 9.5900 250.00 INE001A07GG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 28-Jan-14 99.9070 9.5200 50.00 INE013A07LW3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 11.65% 21-Feb-14 100.1372 10.2000 250.00 INE001A07KD0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 13-May-14 99.5670 10.0300 500.00 INE774D07GA0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.20% 08-Jul-14 99.7874 10.2000 150.00 INE001A07LC0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 17-Jul-14 104.6576 10.0000 1000.00 INE306N07328 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.05% 18-Jul-14 99.7546 10.1000 500.00 INE660A07IJ4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.00% 28-Jul-14 99.6993 10.1000 250.00 INE660A07IO4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.92% 08-Aug-14 99.6550 10.1000 250.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.1855 9.7500 1500.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.2181 9.7000 500.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.1759 9.7500 250.00 INE064K08012 ONGC VIDESH LIMITED 8.40% 23-Dec-14 98.7600 9.7000 100.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 99.7432 9.6000 150.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 99.7477 9.6000 50.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 99.7883 9.5300 200.00 INE155A08092 TATA MOTORS LIMITED 9.85% 30-Mar-15 99.5040 10.1700 150.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 99.9490 9.4200 250.00 INE121A07GM5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.60% 13-May-15 98.0572 11.0000 50.00 INE155A08142 TATA MOTORS 9.15% 03-Jun-15 98.5788 10.1700 50.00 INE043D07BN4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.57% 11-Jul-15 99.2465 10.0100 50.00 INE583J07015 TRIL INFOPARK LIMITED 12.25% 20-Jul-15 102.3271 11.1300 250.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 99.3663 9.9600 50.00 INE660A07JH6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.10% 06-May-16 97.6321 10.1800 220.00 INE895O07013 SHANKHESHWAR PROPERTIES PRIVATE 30-Jun-16 93.5604 - 9.40 INE139F09606 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 8.90% 01-Sep-16 98.4200 9.7800 1.00 INE121A07HB6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.00% 19-Sep-16 100.3595 10.8000 150.00 INE557F08ET7 NATIONAL HOUSING BANK 10.14% 23-Sep-16 100.2851 9.6000 1000.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 103.9430 11.5200 1.00 INE134E08AA6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 22-Mar-17 100.4400 9.6900 2.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.5556 9.9500 1700.00 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 98.8000 10.3400 2.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 99.2900 9.6000 27.00 INE261F09DM1 NABARD 0.00% 01-Aug-17 71.6250 9.4600 120.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 97.9869 9.7000 50.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 99.4728 10.0800 17.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 96.5000 10.3500 1.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 98.0000 9.7500 2.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.0251 9.8000 1507.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.2800 9.7300 352.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 97.5526 9.8900 50.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 94.2704 9.9500 850.00 INE242A07207 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 11.00% 10-Sep-18 102.4500 10.3000 2.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 102.4500 10.3000 1.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 104.8505 12.0500 0.30 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.0000 9.7900 1000.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.1200 9.7600 510.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.7455 9.7000 1950.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.7471 9.7000 250.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 99.9777 9.7000 1100.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.0505 9.6800 850.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-21 98.4600 9.6200 7.00 INE008A08T95 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF IND 9.45% 13-Dec-21 98.8550 9.6500 521.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 99.8700 8.2200 5.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 98.5635 9.9200 50.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 101.1135 9.7200 7.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 96.1180 9.9200 150.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 96.1224 9.8000 250.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 94.7536 9.6600 50.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 95.1589 9.7900 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.5992 9.7000 300.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 98.0000 9.8300 3.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 91.5000 9.4300 1.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 94.0980 9.6500 100.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 94.0215 9.6600 100.00 INE514E08CT5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.40% 14-Aug-23 98.0621 9.7000 50.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 101.6998 9.5200 28.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 100.1000 9.8800 50.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 97.9300 10.0000 10.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 98.3000 9.9300 3.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.4800 9.5800 29.50 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.4251 9.4500 4.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 94.2442 9.6800 100.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.54% 22-Nov-28 100.4800 8.4800 5.00 INE134E07463 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.92% 22-Nov-33 100.7954 8.5700 112.50 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 102.4500 11.2100 9.00 INE121A08MZ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.60% 31-Dec-99 101.0000 12.4000 9.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 31-Dec-99 100.0000 12.8900 5.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 96.6100 9.8500 5.00 INE121A08MZ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINAN 12.60% 31-Dec-99 100.5000 12.4900 3.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 100.2500 11.2900 3.00 INE028A09180 BANK OF BARODA RESET 31-Dec-99 93.8000 10.3500 1.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 31-Dec-99 93.5000 10.4200 1.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 101.2500 11.0800 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.8700 10.8900 1.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 103.3500 12.2200 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India