Nov 25 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1293.00 NSE 11558.00 FIMMDA 16491.50 ============= TOTAL 29342.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE774D07GA0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.20% 08-Jul-14 99.8031 10.3400 100.00 INE895D08329 TATA SONS LIMITED 9.90% 18-Mar-16 99.8772 9.9100 50.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.0696 9.6900 100.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 99.6156 9.8900 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.9332 9.6600 150.00 INE514E08DC9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 20-Nov-18 100.3200 9.6600 12.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.1447 9.6700 550.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 65.8216 8.5500 1.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 03-Aug-20 96.4500 9.3700 3.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.1700 10.8400 4.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 100.6145 10.2600 150.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 95.0435 9.6200 50.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 94.3157 9.6200 50.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 101.3000 9.6900 2.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 98.0300 9.6800 10.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 100.4000 9.4400 4.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.54% 22-Nov-28 103.5150 8.1200 5.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 21-Aug-72 100.2000 10.7200 1.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 0.00% 20-May-99 101.6500 11.8800 1.00 NSE === INE804I07876 ECL FINANCE LIMITED - 25-Apr-14 150.1020 0.0000 2.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 06-Aug-14 98.5182 11.7708 100.00 INE043D07FF1 IDFC LIMITED 10.23% 12-Sep-14 100.1263 9.9499 250.00 INE115A07CF0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 30-Apr-15 99.4625 9.9602 150.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.5856 9.7000 250.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 97.3271 9.8700 150.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.2758 9.6500 50.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 99.7700 9.8247 45.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.5761 9.4957 2100.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 96.8601 9.7000 50.00 INE178A07013 CHENNAI PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.85% 18-Feb-18 98.0800 0.0000 2.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.1930 9.7500 650.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.0270 9.8067 650.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 96.9427 9.7700 250.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 97.6193 9.8767 50.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 96.7134 9.5800 300.00 INE134E08AY6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 10.85% 11-Aug-18 103.4500 9.8703 1.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.1866 9.7399 750.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.0000 9.7956 152.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.7074 9.7100 100.00 INE514E08DC9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 20-Nov-18 100.2768 - 90.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.0000 - 500.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 103.2000 0.0000 16.00 INE062A09213 STATE BANK OF INDIA RESET 14-Aug-19 96.3000 0.0000 100.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 03-Aug-20 96.2700 0.0000 3.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.6500 0.0000 3.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 105.3600 12.1671 1.00 INE691A09086 UCO BANK RESET 22-Mar-21 97.8500 9.9824 2.00 INE062A09148 STATE BANK OF INDIA RESET 07-Jun-22 102.2356 9.4568 1.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 95.3519 9.6700 50.00 INE040A08328 HDFC BANK LIMITED 31-Oct-22 97.3329 9.3937 1000.00 INE040A08328 HDFC BANK LIMITED 31-Oct-22 97.3329 8.3060 1000.00 INE040A08336 HDFC BANK LIMITED 9.10% 28-Dec-22 97.7016 9.4744 734.00 INE040A08336 HDFC BANK LIMITED 9.10% 28-Dec-22 97.7016 9.6462 734.00 INE134E08FP3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.87% 18-Mar-23 95.9500 9.5309 4.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.7486 0.0000 200.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.7486 9.6750 100.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 94.1387 0.0000 100.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 100.8700 9.7560 18.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 94.0658 9.6800 50.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 94.0658 9.6868 50.00 INE134E08CY2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-25 93.2408 9.6800 50.00 INE134E08CY2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-25 93.2408 9.6871 50.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 98.5000 9.2748 1.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 98.6025 9.6425 99.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 98.2305 9.6800 100.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 98.2305 9.6865 100.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 95.4300 0.0000 7.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 94.2442 9.6800 150.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 94.6500 9.9830 10.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 97.5300 0.0000 47.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 97.0500 10.4315 130.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 97.3500 - 5.00 INE909H08154 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.03% 31-Dec-99 99.2000 0.0000 1.00 FIMMDA ====== INE774D07GA0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 0.20% 08-Jul-14 99.8031 10.1700 150.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 06-Aug-14 99.5498 9.9900 100.00 INE043D07FF1 IDFC LIMITED 10.23% 12-Sep-14 100.1263 9.9400 250.00 INE774D07IO7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.60% 16-Oct-14 99.3684 10.3300 10.00 INE721A07EA2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 17-Oct-14 99.4542 10.6200 10.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 99.7951 9.7000 250.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 99.3880 9.6600 2.00 INE115A07CF0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 30-Apr-15 99.4625 9.9500 150.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.5856 9.7000 250.00 INE692A09076 UNION BANK OF INDIA 7.15% 08-May-15 96.9242 9.5200 26.00 INE501A07123 DEEPAK FERTILIZERS AND 9.70% 18-Jan-16 97.5711 11.0000 10.00 INE895D08329 TATA SONS LIMITED 9.90% 18-Mar-16 99.8772 9.9000 50.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 97.3271 9.8700 150.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.0696 9.6900 100.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 96.7522 9.7000 100.00 INE121A07HB6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.00% 19-Sep-16 100.4148 10.7700 330.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.2758 9.6500 50.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 104.4110 11.3800 1.50 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 99.6156 9.8800 50.00 INE668F07038 JYOTHY LABORATORIES LIMITED 15-Nov-16 100.2757 11.0100 350.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 98.7900 9.7000 1.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.5747 9.9200 2500.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.5761 9.9200 800.00 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 100.3000 9.8100 2.00 INE261F09DM1 NABARD 0.00% 01-Aug-17 72.1050 9.2800 60.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 99.4928 9.9500 17.00 INE208A07356 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.15% 28-Dec-17 95.4958 11.5700 60.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 96.8922 9.6900 100.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 96.6748 9.6700 10.00 INE140A08RZ2 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.66% 08-Feb-18 98.5544 10.3800 130.00 INE178A07013 CHENNAI PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.85% 18-Feb-18 98.0600 9.8200 2.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.1930 9.7500 100.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 96.9427 9.7700 500.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 96.7134 9.5800 300.00 INE134E08AY6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 10.85% 11-Aug-18 103.4500 9.8600 1.00 INE242A07207 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 11.00% 10-Sep-18 104.3462 9.7900 1.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.1502 9.7500 654.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.1866 9.7400 535.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.9332 9.6500 250.00 INE514E08DC9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 20-Nov-18 100.2399 9.6800 512.00 INE514E08DC9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 20-Nov-18 100.2768 9.6700 90.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.0887 9.6700 2500.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.1447 9.6600 550.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 103.2000 11.7100 16.00 INE071G08262 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 9.29% 25-Nov-19 98.2730 9.9100 50.00 INE001A07FR0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.79% 21-Jul-20 96.0000 9.6100 4.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 97.6000 11.0000 1.00 INE001A07FW0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.98% 26-Nov-20 96.9000 9.6100 7.00 INE043D07351 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.05% 27-Dec-20 96.3700 9.7700 2.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 100.6145 10.2500 150.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 98.0226 9.6800 250.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 95.3519 9.6700 50.00 INE040A08328 HDFC BANK LIMITED 31-Oct-22 97.3329 9.7900 1000.00 INE040A08336 HDFC BANK LIMITED 9.10% 28-Dec-22 97.7016 9.8000 734.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 95.0435 9.6100 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.7486 9.6700 100.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.1578 8.7300 310.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 92.8127 9.6600 100.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 94.3157 9.6100 50.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 94.9438 9.4400 750.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 95.2700 9.8800 7.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 94.2442 9.6800 150.00 INE090A08KW1 ICICI BANK LIMITED RESET - 98.9400 10.8500 2.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.0000 11.0400 451.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 97.5300 10.4200 47.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 96.8787 9.9300 132.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 97.3500 9.7200 5.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 100.6500 11.2000 3.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.3600 11.0000 2.00 INE909H08154 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.03% 31-Dec-99 98.5668 11.2500 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.4500 10.9800 1.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 0.00% 31-Dec-99 101.6500 11.7600 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs (F-TRAC) : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com