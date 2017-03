Nov 26 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2697.00 NSE 7479.70 FIMMDA 24782.70 ============= TOTAL 34959.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 99.5500 10.3500 8.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 99.6179 10.0900 50.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.2189 9.7600 100.00 INE301A08332 RAYMOND LIMITED 10.60% 12-Oct-15 99.8300 10.6700 150.00 INE031A09EK1 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.80% 20-Jan-16 96.2200 9.8100 15.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 98.0762 9.9100 100.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.2008 9.6500 350.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 104.0000 10.9600 3.00 INE691A09151 UCO BANK 9.75% 22-Apr-19 99.5400 9.8400 4.00 INE020B07EV3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 06-Oct-19 98.0000 9.2500 10.00 INE909H08048 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 28-Apr-20 98.0000 11.1200 0.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.6093 10.8600 1.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 102.7500 11.1400 2.00 INE121A08LY8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Jul-21 102.5000 11.9500 0.50 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 99.2331 9.8100 50.00 INE040A08328 HDFC BANK LIMITED - 31-Oct-22 97.3374 9.4000 1800.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.1000 9.6200 6.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 98.1500 9.4900 12.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 97.6600 9.7400 30.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.2000 10.6700 5.00 NSE === INE136E07KS4 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 28-Feb-14 126.4200 - 6.00 INE660A07IV9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.80% 17-Mar-14 99.9400 9.2487 200.00 INE136E07NP4 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 29-Sep-14 109.3100 0.2074 39.10 INE136E07NO7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 29-Sep-14 112.0600 0.2023 12.60 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.2102 9.7617 100.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 99.9598 9.6500 800.00 INE804I07DF0 ECL FINANCE LIMITED - 10-Feb-15 136.8360 0.0000 5.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 99.4203 9.9000 250.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 98.7002 9.6200 40.00 INE514E08BZ4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.75% 11-Dec-15 99.7328 8.5111 1150.00 INE261F09IH0 NABARD 9.10% 01-Mar-16 99.5623 9.2515 250.00 INE557F08EO8 NATIONAL HOUSING BANK 8.59% 10-Apr-16 99.2360 8.9154 150.00 INE557F08EQ3 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 08-May-16 99.0735 8.6460 1000.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Sep-17 98.7499 9.8799 250.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 97.8282 9.8799 50.00 INE306N07468 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.10% 09-Nov-17 100.9607 0.0000 100.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 97.0231 9.6500 200.00 INE721A07EZ9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.30% 15-Jan-18 101.7082 - 3.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.2980 9.7100 300.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.3700 9.6965 53.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 99.3670 9.6500 150.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.0457 9.6200 650.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 03-Aug-20 96.4500 0.0000 7.00 INE691A09086 UCO BANK RESET 22-Mar-21 98.6000 9.8278 8.00 INE084A09118 BANK OF INDIA RESET 31-Jul-21 99.3800 0.0000 12.00 INE062A09148 STATE BANK OF INDIA RESET 07-Jun-22 102.2356 9.4566 1.00 INE872A08CH0 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD. 11.70% 28-Sep-22 102.0000 11.3146 1.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 95.6895 9.6100 100.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 95.6895 9.6162 100.00 INE040A08336 HDFC BANK LIMITED 9.10% 28-Dec-22 97.7035 9.4743 152.00 INE040A08336 HDFC BANK LIMITED 9.10% 28-Dec-22 97.7035 9.6461 76.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 95.9857 9.6100 150.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 95.9857 0.0000 150.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 95.3925 9.5500 100.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 95.0724 9.6113 50.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 90.1000 0.0000 16.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 93.1625 9.6000 100.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 101.0000 9.7350 9.00 INE053F07611 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.35% 21-Nov-23 100.0000 - 250.00 INE906B07DA9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.35% 22-Nov-23 100.0500 - 100.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 94.5800 9.6063 8.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 95.7900 0.0000 5.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 94.4646 9.6500 150.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 94.4646 9.6574 150.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 98.8000 0.0000 4.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 97.4300 9.6316 20.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 97.2700 10.4061 2.00 FIMMDA ====== INE001A07GG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 28-Jan-14 99.6438 10.9900 1.00 INE306N07286 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.50% 05-Mar-14 99.5928 11.6900 0.80 INE660A07IV9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.80% 17-Mar-14 99.9400 9.8000 200.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 133.0497 9.1900 690.00 INE895D08360 TATA SONS LIMITED 10.05% 16-Jun-14 100.0393 9.5500 1.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 99.6179 9.9500 50.00 INE115A07EK6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.96% 29-Sep-14 99.8796 9.9500 250.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.2189 9.7100 100.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.2102 9.7100 100.00 INE001A07LX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.96% 24-Nov-14 100.0000 9.9400 250.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 99.9598 9.6500 800.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 99.8200 9.5000 2.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 09-Feb-15 99.6312 9.9500 50.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 99.9059 9.4000 250.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 99.4203 9.9000 250.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 98.8316 10.1900 900.00 INE587B07TH8 GE CAPITAL SERVICES INDIA 0.00% 02-Mar-15 117.3517 10.0900 250.00 INE266N07027 ESSEL CORPORATE RESOURCES PVT LTD 11.90% 08-Mar-15 99.8296 12.0300 850.00 INE981F07035 L&T INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 10.06% 27-Apr-15 99.4543 10.4000 100.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 99.9733 9.4000 100.00 INE692A09076 UNION BANK OF INDIA 7.15% 08-May-15 96.9492 9.5100 26.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 98.7002 9.6200 40.00 INE752E07710 POWERGRID SR14L 6.10% 17-Jul-15 94.9076 9.5600 10.00 INE735N08029 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES 10.05% 03-Aug-15 100.0537 9.9400 1050.00 INE301A08332 RAYMOND LIMITED 10.60% 12-Oct-15 99.8300 11.5000 150.00 INE514E08BZ4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.75% 11-Dec-15 99.7328 9.5000 1150.00 INE118D07112 LAFARGE INDIA PVT. LTD. 9.15% 12-Feb-16 98.2247 10.0400 1050.00 INE261F09IH0 NABARD 9.10% 01-Mar-16 99.5623 9.7500 250.00 INE557F08EQ3 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 08-May-16 99.1888 9.7000 750.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.0929 9.6700 710.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 96.6934 9.7400 3.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 105.3728 10.2800 4.90 INE138A07355 PENINSULA LAND LIMITED 0.00% 22-Nov-16 100.1675 20.00 INE628A08106 UNITED PHOSPHORUS LIMITED RESET 09-Apr-17 98.7500 10.6400 100.00 INE628A08106 UNITED PHOSPHORUS LIMITED RESET 09-Apr-17 98.7700 10.6200 100.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Sep-17 98.7499 9.8800 250.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 99.1143 9.9200 13.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 98.0762 9.9000 100.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 97.8282 9.8800 50.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 97.0231 9.6500 200.00 INE178A07013 CHENNAI PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.85% 18-Feb-18 98.1000 9.8000 1.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 97.9531 9.8200 200.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.2927 9.7200 200.00 INE134E08AY6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 10.85% 11-Aug-18 103.9500 9.7300 1.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 104.5500 9.7400 1.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 103.9651 12.3100 2.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.6000 9.5000 723.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.2616 9.7200 442.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 99.3670 9.6500 250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.0457 9.6200 1150.00 INE514E08DC9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 20-Nov-18 100.3533 9.6500 498.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.2008 9.6400 750.00 INE020B07EV3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 06-Oct-19 96.3400 9.6300 10.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 99.3000 10.4000 0.50 INE001A07FR0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.79% 21-Jul-20 96.0221 9.6000 4.00 INE001A07FW0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.98% 26-Nov-20 96.9066 9.6000 7.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 97.5464 10.3000 1.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 99.0930 10.4000 50.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 99.2331 9.8000 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 98.0506 9.6700 250.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 98.0508 9.6700 4.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 98.0755 10.0000 500.00 INE040A08328 HDFC BANK LIMITED - 31-Oct-22 97.3351 9.7900 2000.00 INE040A08328 HDFC BANK LIMITED - 31-Oct-22 97.3374 9.3900 300.00 INE040A08336 HDFC BANK LIMITED 9.10% 28-Dec-22 97.7035 9.8000 76.00 INE134E08693 PFC TX SR-19 0.00% 30-Dec-22 42.3730 9.9000 3.50 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 95.0435 9.6100 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 95.3925 9.5500 50.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 96.6588 10.0400 2250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.8500 9.5000 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.1000 9.6100 6.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 98.1500 9.8000 14.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 90.1000 9.6800 8.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 93.1625 9.6000 100.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 94.5520 9.5700 50.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 101.1500 9.7000 6.00 INE053F07611 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.35% 21-Nov-23 100.0000 8.3500 450.00 INE906B07DA9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.35% 22-Nov-23 100.0100 8.3500 150.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 97.6600 10.0500 30.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 98.6978 9.7500 2.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 95.7630 8.8500 1.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 93.3330 9.6600 150.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 95.0500 9.9000 89.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 94.4646 9.6500 150.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-28 93.3000 9.5500 5.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 100.0200 8.4800 350.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.48% 22-Nov-28 99.8720 8.4900 1500.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.48% 22-Nov-28 99.9000 8.4900 50.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 98.3000 9.9400 5.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.0000 11.0300 454.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 97.2800 9.8600 40.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 102.7000 11.1500 5.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.4500 10.9800 5.00 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN - 31-Dec-99 99.0960 12.8600 5.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 102.4556 11.2000 5.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 100.0900 11.3200 2.50 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 97.2700 9.8600 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.4500 10.9800 1.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 103.7097 11.0400 1.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 105.0000 10.3000 0.50 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India