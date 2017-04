Nov 27 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3530.70 NSE 9075.30 FIMMDA 20641.60 ============= TOTAL 33247.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 99.9141 9.6400 1000.00 INE001A07KG3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 27-Feb-14 99.9137 9.6300 300.00 INE306N07294 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.50% 05-Mar-14 166.8000 0.0000 16.20 INE008A08R06 IDBI BANK LIMITED 9.25% 26-Mar-14 99.7683 9.6900 250.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 99.7187 9.8400 100.00 INE301A08332 RAYMOND LIMITED 10.60% 12-Oct-15 99.9218 10.6100 150.00 INE871D07MY2 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 11.25% 23-Aug-16 102.9771 9.9100 50.00 INE692A09142 UNION BANK OF INDIA RESET 12-Dec-17 100.2000 9.8300 2.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 95.0294 9.7800 100.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.4900 9.6600 252.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.1205 9.6100 250.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.4292 9.6000 150.00 INE020B07EV3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 06-Oct-19 98.0000 9.2500 10.00 INE020B07EY7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 17-Nov-19 95.8000 9.7600 2.00 INE909H08048 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 28-Apr-20 99.0000 10.8900 0.50 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 95.5000 9.6500 1.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.8915 11.2500 2.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.6500 1.6000 7.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 105.3000 10.9200 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 106.2500 0.0000 5.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 101.0796 10.1700 150.00 INE134E08693 PFC TX SR-19 0.00% 30-Dec-22 43.1166 9.6900 3.50 INE721A08BS8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 07-Mar-23 99.8900 10.6500 4.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 95.5100 9.5400 50.00 INE494M09072 IFCI FACTORS LIMITEDÂ - 17-May-23 100.5000 10.1300 10.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.8800 9.0500 11.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 97.7900 9.7200 30.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 99.6600 8.3400 10.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 93.0463 9.7100 500.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 95.2000 9.6500 89.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 21-Aug-72 102.7500 4.4900 24.00 NSE === INE136E07KS4 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 28-Feb-14 126.5700 - 11.90 INE136E07KW6 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 31-Mar-14 136.1300 - 6.00 INE136E07JP2 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 30-May-14 126.1100 - 3.50 INE136E07MZ5 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 07-Jul-14 122.1000 - 5.00 INE115A07BE5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 26-Aug-14 99.7243 10.0243 100.00 INE136E07NP4 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 29-Sep-14 109.3100 0.2074 5.50 INE001A07LX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.96% 24-Nov-14 100.1029 - 600.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 99.8500 9.4761 2.00 INE557F08EK6 NATIONAL HOUSING BANK 9.05% 24-Aug-15 99.3085 9.4499 1000.00 INE557F08EQ3 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 08-May-16 99.1267 8.6209 250.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 96.7100 9.7323 3.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 99.0399 9.4200 50.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 98.3210 9.5900 200.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 97.4783 9.7000 500.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 97.4783 9.7069 500.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.3628 9.7066 1060.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.3629 9.7000 1000.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 15-May-18 95.4919 9.7600 100.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 93.3000 9.5570 29.00 INE872A07RZ2 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.00% 26-Sep-18 100.0000 - 1.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.5222 9.6500 500.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.4800 9.6669 42.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 100.0000 9.5351 300.00 INE848E07393 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-19 96.6600 9.6084 50.00 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 62.1900 0.0000 4.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 19-Nov-19 97.5080 0.0000 50.00 INE848E07401 NHPC LIMITED SR-R3 PART-B 8.78% 11-Feb-20 94.8200 9.9222 50.00 INE134E08DE2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jul-20 95.0000 9.7387 2.00 INE895D08261 TATA SONS LIMITED 9.10% 06-Sep-20 96.5000 9.8160 1.00 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 101.1300 9.5065 10.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-21 100.7600 9.1946 7.00 INE752E07BZ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.73% 11-Oct-21 95.2600 9.6072 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 100.7535 9.6066 16.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 100.5000 9.1025 2.40 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 99.3452 9.7866 50.00 INE872A08CH0 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD. 11.70% 28-Sep-22 103.1000 11.1160 1.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 97.1331 9.7412 50.00 INE040A08336 HDFC BANK LIMITED 9.10% 28-Dec-22 97.7074 9.4740 485.00 INE040A08336 HDFC BANK LIMITED 9.10% 28-Dec-22 97.7074 9.6460 485.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 95.5100 9.5300 350.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 95.4120 9.5529 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.1000 0.0000 4.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 100.5300 7.8869 185.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 93.3969 9.5600 100.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 94.3758 0.0000 10.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 101.0600 9.7252 14.00 INE848E07443 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-24 91.9300 10.0703 50.00 INE848E07450 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-25 91.5000 10.0687 50.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 100.2500 0.0000 0.50 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.4500 9.2418 2.50 INE053F09EL2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 29-Nov-26 93.7500 9.6022 155.00 INE848E07476 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-27 90.7500 10.0665 50.00 INE848E07484 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-28 90.4300 10.0652 50.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 95.3200 0.0000 11.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 100.6280 - 90.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.48% 22-Nov-28 100.0297 - 100.00 INE134E07448 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.79% 22-Nov-28 100.4000 8.7398 4.00 INE202B07928 - - - 100.0000 - 150.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 97.2000 9.6544 12.00 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 99.1060 - 5.00 FIMMDA ====== INE721A07CB4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 19-Dec-13 99.4442 9.2700 300.00 INE001A07JE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 24-Feb-14 99.9543 9.4700 180.00 INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 99.9141 9.3000 2500.00 INE001A07KG3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 27-Feb-14 99.9137 9.3000 1000.00 INE001A07KP4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Mar-14 99.7299 9.8000 18.00 INE008A08R06 IDBI BANK LIMITED 9.25% 26-Mar-14 99.7683 9.4000 450.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 99.6513 9.9000 100.00 INE115A07BE5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 26-Aug-14 99.7243 9.9000 100.00 INE136E07NP4 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 29-Sep-14 109.4310 11.5000 5.50 INE001A07JT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 22-Oct-14 99.1809 10.0800 50.00 INE001A07LX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.96% 24-Nov-14 100.1029 9.8300 600.00 INE261F09HA7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 09-Jan-15 99.8600 9.4800 250.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 99.8395 9.4600 135.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 99.1048 9.9500 200.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 99.4425 9.6200 7.00 INE667F07964 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 0.00% 02-Mar-15 117.1023 10.4200 137.00 INE001A07KT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-15 99.4216 9.6100 213.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 99.7187 9.8400 100.00 INE296A07740 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 16-Apr-15 115.4607 10.1000 1.00 INE774D07JJ5 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.20% 24-Apr-15 98.5288 10.2900 50.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 28-May-15 99.8004 9.9100 25.00 INE557F08EK6 NATIONAL HOUSING BANK 9.05% 24-Aug-15 99.3085 9.4500 1000.00 INE301A08332 RAYMOND LIMITED 10.60% 12-Oct-15 100.6144 11.0000 250.00 INE301A08332 RAYMOND LIMITED 10.60% 12-Oct-15 100.6132 11.0000 100.00 INE668F07012 JYOTHY LABORATORIES LIMITED 10.25% 07-Nov-15 99.2733 10.9500 150.00 INE668F07012 JYOTHY LABORATORIES LIMITED 10.25% 07-Nov-15 99.2744 10.9500 100.00 INE043D07EH0 IDFC LIMITED 9.15% 26-Feb-16 98.7967 9.7300 50.00 INE557F08EO8 NATIONAL HOUSING BANK 8.59% 10-Apr-16 99.2925 9.8300 150.00 INE557F08EO8 NATIONAL HOUSING BANK 8.59% 10-Apr-16 99.3025 9.8900 100.00 INE149A07147 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 8.80% 26-Apr-16 97.4147 10.0000 50.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 97.3897 9.8400 300.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 97.6718 9.5500 150.00 INE001A07LI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 07-May-16 97.3621 9.8100 100.00 INE557F08EQ3 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 08-May-16 99.1267 9.8400 250.00 INE667F07BL9 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 0.00% 09-May-16 101.9497 10.3900 1.00 INE871D07MY2 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 11.25% 23-Aug-16 102.9771 9.9000 50.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 99.8062 9.8000 350.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 99.0580 9.3500 50.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 99.0399 9.4200 50.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 98.3210 9.5900 200.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 99.1140 9.9200 3.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 97.4783 9.7000 500.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.3628 9.7000 1000.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.3278 9.7100 60.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 15-May-18 95.4919 9.7600 100.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 95.0294 9.7700 150.00 INE242A07207 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 11.00% 10-Sep-18 104.5500 9.7400 2.00 INE872A07RZ2 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.00% 26-Sep-18 100.0000 10.9700 1.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.5222 9.6500 810.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.4000 9.6800 466.00 INE721A07GS9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-18 100.1406 10.7500 50.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 100.0000 9.5900 300.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.1205 9.6000 250.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.4292 9.5800 250.00 INE848E07393 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-19 96.6600 9.6000 50.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 19-Nov-19 97.3352 9.6200 50.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 101.0000 10.4200 300.00 INE848E07401 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-20 94.8200 9.9200 50.00 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 101.1300 9.5000 20.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 97.9100 10.9500 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 101.0796 10.1600 150.00 INE752E07BZ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.73% 11-Oct-21 95.2600 9.6000 100.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 94.3365 9.9600 100.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 99.2531 9.8000 50.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 99.3452 9.7800 50.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 97.1331 9.7400 50.00 INE040A08336 HDFC BANK LIMITED 9.10% 28-Dec-22 97.7055 9.7900 352.00 INE040A08336 HDFC BANK LIMITED 9.10% 28-Dec-22 97.7074 9.7900 333.00 INE134E08693 PFC 0.00% 30-Dec-22 43.1166 9.6900 3.50 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 95.5100 9.5300 450.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 95.4800 9.5800 200.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 97.7900 9.9500 2.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.1000 9.6100 4.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 100.5300 7.8800 100.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 100.5874 7.8700 85.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 93.3969 9.5600 100.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 94.7590 9.5800 50.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 101.7506 9.5000 235.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 100.1000 9.8700 26.00 INE053F07611 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.35% 21-Nov-23 100.0300 8.3400 100.00 INE848E07443 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-24 91.9300 10.0600 50.00 INE848E07450 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-25 91.5000 10.0600 50.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 97.8000 10.0200 6.00 INE053F09EL2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 21-Nov-26 94.7883 9.6700 80.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 99.6600 8.3400 10.00 INE848E07476 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-27 90.7500 10.0600 50.00 INE848E07484 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-28 90.4300 10.0600 50.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 93.4063 9.6500 1000.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 95.2200 9.8800 11.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-28 93.3000 9.5500 24.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-28 93.3700 9.5400 5.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 100.0100 8.4500 1000.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 99.8600 8.4700 500.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.48% 22-Nov-28 99.8600 8.5000 500.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.48% 22-Nov-28 99.9000 8.4900 309.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.54% 22-Nov-28 100.6937 8.4500 83.60 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 97.0262 9.9000 75.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 100.8915 11.1500 5.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 