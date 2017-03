Nov 29 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 915.00 NSE 6321.50 FIMMDA 17589.60 ============= TOTAL 24826.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07JY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 29-Jan-14 99.8343 9.7300 100.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 100.0988 9.2100 100.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.7173 9.6000 150.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 04-Jun-15 100.0278 9.4000 100.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 98.0866 9.6000 50.00 INE341E07092 MSRDC SR-5A 13.50% 01-Jul-15 102.0000 11.9100 2.50 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 105.0000 9.6100 4.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.5552 9.6500 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.1934 9.5900 200.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.5004 9.5600 150.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 105.1200 3.6000 3.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 105.4278 10.9100 2.00 INE121A08LY8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Jul-21 103.5000 11.7500 0.50 INE084A09118 BANK OF INDIA RESET 31-Jul-21 99.2500 9.4700 1.00 INE121A08MZ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.60% 23-Oct-99 100.4420 12.5400 2.00 NSE === INE115A07EK6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.96% 29-Sep-14 99.9486 9.9333 75.00 INE115A07BN6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 26-Nov-14 100.0402 9.8668 50.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.3065 9.6143 200.00 INE043D07DI0 IDFC LIMITED 9.05% 26-Dec-14 99.3830 9.6599 250.00 INE115A07CE3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 08-Apr-15 99.9567 9.8500 120.00 INE115A07CF0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 30-Apr-15 99.5959 9.8603 50.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.7173 9.6000 100.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 04-Jun-15 100.0278 9.4000 100.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 98.0866 9.6000 50.00 INE341E07092 MSRDC SR-5A 13.50% 01-Jul-15 99.6000 2.50 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 99.3846 9.1793 500.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 99.8150 9.7950 50.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 99.8633 9.7919 250.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.6399 9.4784 850.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.6399 6.2561 600.00 INE160A09165 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 20-Jul-17 102.2500 10.7698 1.00 INE043D07CS1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.00% 01-Oct-17 99.2466 9.0169 200.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.6028 9.6300 548.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.7400 9.5939 36.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 97.3836 9.6400 50.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 98.0618 9.7462 50.00 INE115A07EB5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 11-Jun-18 95.1870 9.7362 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.5552 9.6400 350.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.6600 9.6187 4.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.3444 9.5400 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.2728 9.5650 50.00 INE017A08169 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.40% 06-Jan-19 97.9400 9.9188 150.00 INE608A09098 PUNJAB AND SIND BANK 11.05% 22-Apr-19 105.5300 9.8226 3.00 INE017A08136 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.60% 10-Nov-19 98.5750 9.9180 150.00 INE017A08201 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.70% 02-Feb-21 98.8125 9.9189 100.00 INE691A09086 UCO BANK RESET 22-Mar-21 98.6093 9.8283 8.00 INE017A08219 THE GREAT EASTERN SHIPPING CO. LTD 9.70% 15-Apr-21 98.7500 9.9184 500.00 INE017A08227 THE GREAT EASTERN SHIPPING CO. LTD 9.70% 25-Apr-21 98.7450 9.9183 100.00 INE084A09118 BANK OF INDIA RESET 31-Jul-21 99.0500 0.0000 1.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 106.5800 0.0000 50.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 99.6260 9.7366 50.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 97.8200 10.7397 2.00 INE040A08336 HDFC BANK LIMITED 9.10% 28-Dec-22 97.7324 9.6419 151.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 95.7849 9.5300 100.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 95.9310 9.5105 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 95.5404 9.5312 150.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 97.7000 10.3519 2.00 INE924F08041 THE MYSORE PAPER MILLS LIMITED 8.95% 20-Jun-23 93.8000 10.7809 6.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 101.7200 9.6198 7.00 INE053F09EL2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 29-Nov-26 93.7500 10.0839 60.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 94.7600 9.9678 6.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 100.7930 - 30.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 99.1100 9.4688 9.00 FIMMDA ====== INE177L07061 EMAS EXPRESSWAY PRIVATE LIMITED 8.80% 15-Dec-13 99.9812 8.8700 80.00 INE290L07062 MAPEX INFRASTRUCTURE PVT LTD 8.80% 17-Jan-14 99.8808 9.3900 100.00 INE001A07GF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 20-Jan-14 99.9394 9.2000 50.00 INE667F07311 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.27% 24-Jan-14 100.0192 9.3400 50.00 INE001A07JY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 29-Jan-14 99.8343 9.3400 1500.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.0319 9.5500 87.00 INE414G07084 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-14 100.6808 11.0300 55.00 INE115A07EK6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.96% 29-Sep-14 99.9486 9.9600 75.00 INE115A07CN4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 17-Oct-14 99.8624 9.8000 90.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 04-Nov-14 100.1973 9.3600 50.00 INE001A07LX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.96% 24-Nov-14 100.1148 9.8200 650.00 INE774D07HM3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 0.00% 25-Nov-14 90.9281 10.0900 5.00 INE115A07BN6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 26-Nov-14 100.0402 9.7500 50.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.3065 9.6500 200.00 INE043D07DI0 IDFC LIMITED 9.05% 26-Dec-14 99.3830 9.6600 250.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jan-15 99.6890 9.6600 50.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 99.1078 9.9500 113.00 INE027E07014 FAMILY CREDIT LIMITED 10.43% 07-Apr-15 100.0000 10.5300 200.00 INE115A07CE3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 08-Apr-15 99.9567 9.9100 120.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 99.7752 9.8000 100.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 100.0988 9.3000 100.00 INE115A07CF0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 30-Apr-15 99.5959 9.8500 50.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.7173 9.6000 250.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.7799 9.5500 72.00 INE476M07057 LT HOUSING FINANCE LIMITED 10.35% 05-May-15 100.0000 10.4400 250.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 98.7955 9.5800 40.00 INE166A09030 ING VYSYA BANK LIMITED 8.75% 17-May-15 97.7753 10.4400 45.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 04-Jun-15 100.0278 9.4000 200.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 98.0866 9.6000 100.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 31-Jul-15 100.0200 9.4000 150.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 99.3846 9.5000 500.00 INE036A07120 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-16 102.4090 9.8700 50.00 INE149A07147 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 8.80% 26-Apr-16 97.4647 9.9800 100.00 INE557F08ET7 NATIONAL HOUSING BANK 10.14% 23-Sep-16 100.3417 9.5000 1000.00 INE535H07324 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.95% 07-Oct-16 99.9068 10.9500 400.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 99.7551 9.8200 1600.00 INE668F07038 JYOTHY LABORATORIES LIMITED 15-Nov-16 100.7660 10.9100 250.00 INE957N07021 HERO FINCORP LIMITED 10.35% 15-Nov-16 100.3910 10.1800 180.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 99.8633 9.8000 750.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.6399 9.8000 1050.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 99.8426 9.4200 100.00 INE043D07CS1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.00% 01-Oct-17 99.2466 9.7500 200.00 INE013A07TD6 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.00% 20-Dec-17 101.8715 9.4100 172.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.9000 9.5500 711.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.6028 9.6300 225.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 97.3836 9.6400 50.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 95.0730 9.7600 50.00 INE115A07EB5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 11-Jun-18 95.2041 9.7200 150.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 105.0000 9.6200 4.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.5963 9.6300 713.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.7000 9.6000 414.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 99.1472 9.5400 50.00 INE721A07GS9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-18 100.5100 10.6500 1.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.3444 9.5400 350.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.2054 9.5800 50.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.5004 9.5600 150.00 INE017A08169 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.40% 06-Jan-19 97.9400 9.9200 150.00 INE017A08136 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.60% 10-Nov-19 98.5750 9.9200 150.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 96.8000 9.5000 10.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 97.5255 11.0200 2.00 INE017A08201 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.70% 02-Feb-21 98.8125 9.9200 100.00 INE017A08219 THE GREAT EASTERN SHIPPING CO. LTD 9.70% 15-Apr-21 98.7500 9.9200 500.00 INE017A08227 THE GREAT EASTERN SHIPPING CO. LTD 9.70% 25-Apr-21 98.7450 9.9200 100.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 30-Sep-21 107.0989 9.4100 204.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 99.4754 9.7500 50.00 INE013A08259 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 29-Jun-22 105.6255 9.3900 110.00 INE013A07QY8 RELIANCE CAPITAL LTD. 10.20% 17-Aug-22 104.5509 9.3900 50.00 INE013A07RT6 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.10% 28-Sep-22 104.0385 9.3900 50.00 INE013A07SK3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.95% 02-Nov-22 103.2209 9.3900 80.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 95.7849 9.5300 150.00 INE013A07TN5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.90% 24-Jan-23 102.9494 9.3900 130.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 95.5404 9.5200 150.00 INE013A08283 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.85% 28-Mar-23 102.5190 9.4100 300.00 INE909H08170 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.85% 24-May-23 95.8800 10.5300 3.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 97.7000 9.9000 2.00 INE053F07637 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.35% 27-Nov-23 100.0000 8.3600 100.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.0000 9.5100 1.60 INE053F09EL2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 21-Nov-26 94.7633 9.6700 50.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.48% 22-Nov-28 99.8700 8.5000 250.00 INE053F07645 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 27-Nov-28 99.8600 8.4900 120.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 101.0500 9.8400 16.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 96.0422 9.9500 300.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 31-Dec-99 106.5800 10.2500 50.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 97.4500 9.8300 4.00 INE121A08MZ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.60% 31-Dec-99 100.4420 12.5000 2.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 103.4000 12.2100 2.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 31-Dec-99 100.0500 12.8700 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs (F-TRAC) : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com