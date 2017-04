Dec 2 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1636.00 NSE 3529.50 FIMMDA 11403.80 ============= TOTAL 16569.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE752E07GE6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-14 99.7783 9.5900 50.00 INE043D07FF1 IDFC LIMITED 10.23% 12-Sep-14 100.3625 9.6100 500.00 INE742L07047 LILY REALTY PRIVATE LIMITED 0.00% 30-Jun-16 103.3494 - 4.00 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 99.6278 9.8100 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.5364 9.6500 50.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 100.2436 9.5800 450.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 63.7280 9.2700 52.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 104.6000 0.0000 1.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 99.7500 10.5400 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 105.6000 3.7200 3.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.0000 10.2300 55.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 96.4300 9.5100 100.00 INE173L07011 MAHARASHTRA AIRPORT DEVELOPMENT 3.00% 04-Jun-22 134.8500 0.0000 8.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 99.4573 9.7700 50.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 100.5800 7.8800 85.00 INE202B07928 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.70% 22-Nov-23 99.9800 10.7000 100.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% - 100.4500 12.8300 1.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 21-Aug-72 100.1000 10.7400 4.00 INE121A08MZ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.60% 23-Oct-99 100.4370 12.5400 1.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 97.3200 9.6600 26.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 96.6000 9.6000 24.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 97.3000 9.6500 20.00 NSE === INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 99.3300 0.0000 10.00 INE043D07BO2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 99.8441 9.8337 250.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 99.6907 9.7706 500.00 INE115A07CE3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 08-Apr-15 99.9567 9.8500 150.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 98.1996 9.5200 50.00 INE804I07IW4 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 02-Mar-16 105.2480 0.0000 1.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 99.8501 9.7800 350.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 98.7808 9.6400 100.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 95.1238 9.7513 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.5916 9.6300 200.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.7200 9.6015 47.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.2896 9.5600 50.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 100.2436 - 7.00 INE017A08128 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.75% 20-Aug-19 99.1750 9.9185 701.00 INE017A08201 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.70% 02-Feb-21 98.8125 9.9189 173.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.0600 11.9589 1.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 103.9300 12.2269 7.00 INE121H08024 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.30% 22-Mar-22 101.4000 10.0246 0.50 INE173L07011 MAHARASHTRA AIRPORT DEVELOPMENT 3.00% 04-Jun-22 126.8500 0.0000 8.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 99.5697 9.7466 50.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 95.7341 9.5400 200.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 95.8490 9.5259 200.00 INE909H08170 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.85% 24-May-23 96.1500 10.4896 3.00 INE924F08041 THE MYSORE PAPER MILLS LIMITED 8.95% 20-Jun-23 93.5000 10.8336 2.00 INE514E08CY5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.58% 04-Oct-23 100.2828 9.5418 150.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 101.3900 9.6714 55.00 INE202B07928 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.70% 22-Nov-23 99.9800 - 100.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 97.9000 10.4434 1.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 96.1700 0.0000 18.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 100.0000 - 50.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 100.4500 - 10.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 97.4500 10.3863 20.00 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 31-Dec-99 100.1000 - 10.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 97.3700 9.6380 5.00 FIMMDA ====== INE557F09302 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 17-Dec-13 99.9958 8.7100 50.00 INE001A07GG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 28-Jan-14 99.9288 9.4500 1.00 INE752E07GE6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-14 99.7783 9.2500 50.00 INE556F09213 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.50% 28-Mar-14 99.9249 9.1500 50.00 INE043D07BO2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 99.8441 9.6500 250.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 99.6907 9.6500 500.00 INE043D07FF1 IDFC LIMITED 10.23% 12-Sep-14 100.3625 9.6100 500.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.9233 9.4100 200.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jan-15 99.8109 9.5400 200.00 INE115A07DO0 LIC HSG FIN 9.39% 26-Feb-15 99.4655 9.8000 500.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 99.4197 9.6500 200.00 INE752E07FI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.20% 12-Mar-15 99.7219 9.3700 50.00 INE115A07CE3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 08-Apr-15 99.9567 9.8500 150.00 INE001A07LH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 07-May-15 98.4853 9.8100 200.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 100.1162 10.0100 200.00 INE909H07AN9 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.60% 13-May-15 98.6612 10.5600 20.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 98.8081 9.5500 200.00 INE660A07HY5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.20% 14-May-15 99.8581 10.2100 100.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 98.1996 9.5200 50.00 INE001A07GE6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.20% 18-Jan-16 100.7250 8.8500 3.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 99.6267 9.8500 50.00 INE115A07AZ2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 1.20% 29-Jul-16 97.7300 11.0100 6.00 INE514E08AC5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 1.00% 09-Aug-16 100.4000 9.7000 5.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 99.8357 9.8000 750.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 99.7671 9.8100 150.00 INE523E07954 L T FINANCE LTD 0.00% 28-Oct-16 100.0800 9.5000 7.50 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 99.6278 9.8000 50.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 98.7808 9.6400 100.00 INE261F09DP4 NABARD 0.00% 01-Sep-17 72.1400 9.1000 0.50 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 97.3448 9.5500 5.00 INE115A07478 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.14% 16-Jan-18 97.7460 9.8100 50.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 97.0794 9.5600 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.7700 9.5800 2.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 95.1093 9.7500 50.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 104.8678 12.0400 0.50 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.7200 9.6000 322.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.6500 9.6100 77.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 99.4500 9.4600 100.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 100.2052 9.5700 550.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 100.0000 9.6200 250.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 63.7280 9.2700 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 64.1577 9.1200 2.00 INE017A08169 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.40% 06-Jan-19 97.9500 9.9200 150.00 INE017A08128 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.75% 20-Aug-19 99.1850 9.9200 1402.00 INE017A08136 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.60% 10-Nov-19 98.5850 9.9200 150.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 99.7500 10.5500 2.00 INE017A08201 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.70% 02-Feb-21 98.8225 9.9200 446.00 INE017A08219 THE GREAT EASTERN SHIPPING CO. LTD 9.70% 15-Apr-21 98.7600 9.9200 500.00 INE017A08227 THE GREAT EASTERN SHIPPING CO. LTD 9.70% 25-Apr-21 98.7550 9.9200 100.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.0000 10.2200 55.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 96.4300 9.5000 100.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 98.6072 8.4300 102.60 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 98.6687 8.4200 62.70 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 99.4773 9.7600 100.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 95.7341 9.5400 100.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 95.6910 9.5000 2.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.4833 9.5500 50.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 100.5800 7.8700 85.00 INE909H08170 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.85% 24-May-23 96.1500 10.4800 3.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 97.0500 10.0500 10.00 INE514E08CY5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.58% 04-Oct-23 100.2828 9.5200 150.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 100.1000 9.8700 20.00 INE202B07928 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.70% 22-Nov-23 99.9800 10.7200 200.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 97.9000 10.0100 1.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 94.4332 9.5100 1000.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 96.1700 9.7500 36.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 21-Aug-72 100.0000 11.0400 4.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 98.4966 10.2700 42.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 96.1236 9.9300 300.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 97.3000 9.8600 40.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 97.3200 9.8500 26.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 96.6000 9.8500 24.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 103.9300 11.0000 14.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.6000 10.9500 9.00 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 31-Dec-99 100.2375 12.6500 8.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 97.3700 9.8400 5.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.0600 10.6600 2.00 INE121A08MZ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.60% 31-Dec-99 100.4370 12.5000 1.00 ===============================================================================================
NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India