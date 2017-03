Dec 5 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7566.50 NSE 10537.00 FIMMDA 24254.30 ============= TOTAL 42357.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE721A08BH1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 24-Mar-14 113.5730 0.0000 350.00 INE958G07569 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.25% 23-Sep-14 98.6430 - 0.30 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.4695 9.4600 600.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.5020 9.4100 750.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.9881 9.3500 150.00 INE090A08ED4 ICICI BANK LTD, 7.25% 08-Apr-15 95.5000 10.9700 0.10 INE001A07MA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 29-May-15 100.1393 9.5600 500.00 INE483A09146 CENTRAL BANK OF INDIA 8.15% 28-Jun-15 97.8500 9.6300 1.00 INE224P07013 KUMAR BUILDERS MUMBAI REALTY PVT 18.00% 01-Jul-15 100.0000 - 7.50 INE261F09HV3 NABARD 9.00% 13-Aug-15 99.5499 9.2400 650.00 INE261F09HY7 NABARD 8.83% 21-Nov-15 99.5125 9.1000 350.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 97.5730 9.0400 1000.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 99.8724 9.7800 50.00 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 99.4218 9.5200 500.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 99.4489 9.2600 150.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 100.0000 9.8400 150.00 INE134E08735 PFC TX SR-13 9.60% 24-May-17 100.0000 9.5600 0.60 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 99.0600 10.7800 1.00 INE114A07844 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 08-Nov-17 99.0431 9.0400 950.00 INE721A07EX4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 17-Jan-18 104.3446 0.0000 50.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 104.9000 9.6500 1.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.6000 9.6300 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.3321 9.5500 150.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 100.2193 9.5700 650.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 100.0509 9.5900 250.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 104.2500 0.0000 1.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 96.1500 9.6100 1.00 INE020B07EV3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 06-Oct-19 96.5000 9.6000 1.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 96.0000 9.6100 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.8386 10.8400 1.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 96.2016 9.5800 100.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 95.6514 9.5600 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.3992 9.5700 50.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 97.4200 9.6500 26.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 96.7000 9.5900 24.00 NSE === INE261F09GJ0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 11-Jul-14 99.7941 9.6818 300.00 INE804I07PF4 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 29-Aug-14 94.4573 - 150.00 INE804I07PE7 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 29-Aug-14 94.4573 - 100.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.5023 9.4086 150.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 04-Nov-14 100.2452 9.3168 250.00 INE660A07HE7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 10-Nov-14 91.4628 10.0849 200.00 INE660A07HC1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 10-Nov-14 91.4397 10.0836 100.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 99.7605 9.3500 150.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 99.7605 9.3500 50.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 98.6000 11.2153 2.00 INE523E07871 L&T FIN 8.90% 15-May-15 98.2560 10.1800 50.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 31-Jul-15 100.0982 9.3500 250.00 INE557F08EM2 NATIONAL HOUSING BANK 8.95% 24-Dec-15 99.9243 8.9496 1800.00 INE121A07FZ9 CHOLAMANDALAM 10.50% 24-Dec-15 101.0713 0.0000 20.00 INE261F09IH0 NABARD 9.10% 01-Mar-16 100.2452 8.9072 250.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 98.9815 0.0000 15.00 INE557F08EP5 NATIONAL HOUSING BANK 8.45% 25-Apr-16 99.0632 8.8520 700.00 INE557F08EP5 NATIONAL HOUSING BANK 8.45% 25-Apr-16 99.0632 8.8619 700.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.0580 9.5700 250.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 99.7201 9.4956 250.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.6449 9.4900 500.00 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 99.4456 9.5005 250.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 99.3281 9.3000 100.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 21-Oct-16 99.4410 9.4537 500.00 INE001A07ID4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 07-Mar-17 100.0600 9.5964 4.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.7483 9.4437 2000.00 INE721A07EX4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 17-Jan-18 104.3446 - 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.6000 9.6396 130.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.3045 9.5500 50.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.5376 9.5547 50.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 100.2000 - 35.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 103.9500 12.2249 3.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 102.4800 0.0000 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 101.9300 10.0034 150.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-21 99.6994 9.7200 50.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 97.3580 9.5800 150.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 97.3580 9.5864 150.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 96.7075 9.5750 100.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 96.7075 9.7665 100.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 96.2016 9.5810 100.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 95.4597 9.5400 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.3992 9.5650 250.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 91.1500 0.0000 4.00 INE514E08DG0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 03-Dec-23 100.0000 - 8.00 INE134E07463 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.92% - 100.1300 - 15.00 FIMMDA ====== INE001A07GG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 28-Jan-14 99.9325 9.4500 2.00 INE001A07JE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 24-Feb-14 100.0075 9.2400 50.00 INE721A08BH1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 24-Mar-14 113.5730 9.2500 650.00 INE916D073K8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 11.00% 11-Jul-14 100.3730 9.9000 500.00 INE261F09GJ0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 11-Jul-14 99.7941 9.5000 300.00 INE916D076K1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 11.00% 18-Jul-14 100.3964 9.9000 500.00 INE916D079K5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 11.00% 22-Jul-14 100.4101 9.9000 400.00 INE916D070L2 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 11.00% 25-Jul-14 100.4205 9.9000 600.00 INE866I07206 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.70% 18-Aug-14 100.1729 11.4300 100.00 INE001A07JO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 05-Oct-14 99.5075 9.6900 150.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 99.9313 9.6900 100.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.4695 9.4000 600.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.5020 9.3500 750.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.5023 9.3500 150.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 04-Nov-14 100.2452 9.2800 250.00 INE660A07HE7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 10-Nov-14 91.4628 10.0500 200.00 INE660A07HC1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 10-Nov-14 91.4397 10.0500 100.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 99.9881 9.3500 150.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 99.7605 9.3500 150.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 99.7605 9.3500 50.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.7823 9.5500 250.00 INE523E07871 L&T FIN 8.90% 15-May-15 98.2560 10.1800 50.00 INE001A07MA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 29-May-15 100.1393 9.7200 500.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 98.2693 9.4700 350.00 INE224P07013 KUMAR BUILDERS MUMBAI REALTY 18.00% 01-Jul-15 100.0000 - 7.50 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 31-Jul-15 100.0982 9.3500 250.00 INE261F09HV3 NABARD 9.00% 13-Aug-15 99.5499 9.2400 650.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-15 99.6994 9.7200 50.00 INE261F09HY7 NABARD 8.83% 21-Nov-15 99.5125 9.3500 350.00 INE756I07324 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.10% 30-Nov-15 100.0000 10.1000 150.00 INE557F08EM2 NATIONAL HOUSING BANK 8.95% 24-Dec-15 99.9243 9.1000 1800.00 INE261F09IH0 NABARD 9.10% 01-Mar-16 99.7061 9.5000 250.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 97.5730 9.2500 1000.00 INE749A08118 JINDAL STEEL POWER LIMITED 9.63% 04-Apr-16 97.6527 10.7500 200.00 INE488N07043 PCR INVESTMENTS LIMITED 11.30% 22-Apr-16 98.7589 12.1400 500.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.0580 9.5700 250.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.6449 9.4900 500.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.6197 9.5000 100.00 INE871D07ML9 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.97% 28-Sep-16 100.2147 9.8400 50.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 103.8822 11.5300 6.30 INE082P07015 SHAH GROUP BUILDERS LIMITED - 30-Sep-16 100.0781 - 170.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 99.8724 9.7700 150.00 INE582L07054 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY 10.75% 11-Oct-16 100.3209 10.5700 250.00 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 99.4456 9.8700 250.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 99.3281 9.3000 250.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 21-Oct-16 99.4410 9.8700 500.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 99.4510 9.0400 100.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 100.0000 9.8300 1000.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 100.3684 9.6800 250.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.7483 9.5700 2000.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 99.4282 9.5500 10.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 99.0600 10.8000 1.00 INE114A07844 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 08-Nov-17 99.0431 9.3000 950.00 INE721A07EX4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 17-Jan-18 104.5385 10.9500 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.6600 9.6100 640.00 INE155A08126 TATA MOTORS LIMITED 9.45% 29-Mar-18 97.2479 10.2700 250.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 96.6055 9.8000 50.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 96.7595 9.7500 50.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 95.2655 9.7000 50.00 INE115A07DY9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.31% 22-May-18 94.7192 9.7900 250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.6100 9.6200 26.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.3321 9.5400 100.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.3045 9.5500 100.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 100.2000 9.5800 935.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 100.0509 9.5800 250.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 100.1700 9.5500 170.00 INE017A08136 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.60% 10-Nov-19 98.5835 9.9200 20.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 97.8928 9.9000 100.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 97.3580 9.5800 150.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 95.6514 9.5600 50.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 95.4597 9.5400 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.3992 9.5700 800.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 91.1500 9.5000 8.00 INE514E08DG0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 03-Dec-23 100.0000 9.5000 55.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 104.9546 9.2400 450.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 95.8500 9.4400 450.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 100.1304 8.4300 50.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 100.1126 8.4400 50.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-32 105.6616 9.2500 150.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 103.9500 11.0000 3.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 100.1000 12.8600 0.50 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs (F-TRAC) : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com