Dec 6 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4400.10 NSE 6822.20 FIMMDA 22298.60 ============= TOTAL 33520.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE721A08BH1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 24-Mar-14 113.4410 0.0000 250.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.4218 9.5100 450.00 INE028A09040 BANK OF BARODA 7.45% 28-Apr-15 96.6000 10.1300 3.00 INE062A09049 STATE BANK OF INDIA 7.45% 05-May-15 96.5500 10.1400 6.00 INE224P07013 KUMAR BUILDERS MUMBAI REALTY PVT 18.00% 01-Jul-15 100.0000 - 7.50 INE752E07HD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-15 99.0441 9.2500 250.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.1693 9.5000 250.00 INE138A07223 PENINSULA LAND LIMITED 13.50% 12-Dec-15 100.4853 - 10.00 INE476A09140 CANARA BANK 8.85% 15-Sep-16 97.0500 10.0900 3.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.7600 9.4500 100.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.1319 9.6600 300.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 99.7794 9.0400 100.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 99.4447 9.6600 100.00 INE667F07CN3 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.30% 07-Nov-16 100.0469 10.2700 50.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.6895 9.5900 400.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 99.7511 9.7500 50.00 INE115A07437 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 27-Aug-17 99.9166 9.7500 100.00 INE114A07844 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 08-Nov-17 99.0431 9.0400 350.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 69.6000 9.3100 1.50 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.5818 9.6500 500.00 INE134E08FS7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.30% 15-May-18 98.2421 8.7700 250.00 INE261F09EO5 NABARD 0.00% 01-Jun-18 68.1750 8.9100 3.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.5800 9.6400 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.1136 9.6100 600.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 99.9709 9.6100 100.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 52.6667 9.5600 11.10 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 105.5000 7.4500 3.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 95.6583 9.5600 50.00 INE752E07IT0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-23 98.6476 9.5600 50.00 INE121A08MZ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.60% 23-Oct-99 101.0000 12.4700 2.00 NSE === INE001A07JO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 05-Oct-14 99.4606 9.8291 50.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.3977 9.5450 650.00 INE261F09HA7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 09-Jan-15 99.9669 9.3800 50.00 INE115A07CO2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 18-Oct-15 100.1028 9.6700 250.00 INE121A07FZ9 CHOLAMANDALAM 10.50% 24-Dec-15 101.1140 0.0000 9.00 INE008A08G74 IDBI BANK LTD OMNI 7.70% 23-Jan-16 95.9000 9.9043 2.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.3408 9.4425 500.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 102.0127 9.6800 50.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.7600 9.4400 600.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.1559 9.6500 150.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 99.3731 9.6800 200.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.6924 9.4659 250.00 INE001A07IW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 23-Jul-17 99.2586 9.7100 250.00 INE306N07468 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.10% 09-Nov-17 100.9814 9.7769 180.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.6800 9.6155 10.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 95.2999 9.7021 50.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 96.9022 0.0000 30.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 102.5000 12.7472 1.80 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.5099 9.6500 1100.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.6600 9.6156 14.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.1136 9.6000 1800.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.6000 9.5381 5.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.3500 10.1623 110.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 98.8662 9.5250 5.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 98.9400 9.5184 5.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 98.1700 0.0000 100.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 96.6204 9.5900 100.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 96.6204 9.7819 100.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 95.5672 9.5278 50.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 93.4900 9.5458 50.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 101.4800 9.6564 86.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 100.3700 0.0000 4.40 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 94.1400 9.5577 10.00 FIMMDA ====== INE001A07GF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 20-Jan-14 99.9300 9.2900 800.00 INE721A08BH1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 24-Mar-14 113.4410 9.7300 1350.00 INE535H07092 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY 0.00% 28-Apr-14 95.1537 - 6.00 INE001A07KV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 22-May-14 99.6154 9.6300 800.00 INE660A07FG6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.70% 06-Jun-14 129.3120 10.0500 50.00 INE306N07252 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.15% 20-Jun-14 99.8103 10.0500 50.00 INE866I07206 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.70% 18-Aug-14 100.0000 11.7000 250.00 INE001A07JO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 05-Oct-14 99.4606 9.7500 150.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.4218 9.4500 850.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.3977 9.4800 250.00 INE916D077O1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 10-Nov-14 91.3619 10.1800 9.00 INE660A07HE7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 10-Nov-14 91.4628 10.0500 3.00 INE756I07027 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.30% 09-Dec-14 100.3030 9.9700 150.00 INE261F09HA7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 09-Jan-15 99.9669 9.3800 50.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 100.0485 9.2700 222.00 INE266N07027 ESSEL CORPORATE RESOURCES PVT LTD 11.90% 08-Mar-15 99.8792 11.8700 500.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.9096 9.4500 237.00 INE774D07JN7 MAHINDRA 9.00% 04-May-15 98.4959 10.0500 26.00 INE043D07EN8 IDFC LIMITED 9.22% 06-May-15 99.8154 9.3500 240.00 INE660A07JJ2 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 06-May-15 87.2398 10.2000 150.00 INE115A07DK8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.21% 08-May-15 99.4246 9.7000 240.00 INE667F07CM5 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.27% 28-May-15 100.0300 10.3300 300.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 100.0995 9.6900 15.50 INE224P07013 KUMAR BUILDERS MUMBAI REALTY 8.00% 01-Jul-15 99.9507 - 15.00 INE752E07HD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-15 99.0441 9.2500 250.00 INE115A07CO2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 18-Oct-15 100.1028 9.6700 250.00 INE001A07AR1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 22-Nov-15 96.1400 9.9500 1.00 INE301A08365 RAYMOND LIMITED 11.25% 27-Nov-15 100.0000 11.2500 300.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.0000 9.5800 1450.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.0000 9.5800 850.00 INE138A07223 PENINSULA LAND LIMITED 13.50% 12-Dec-15 100.4853 - 10.00 INE115A07DL6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 05-Jan-16 98.9014 9.6900 15.50 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.3408 9.4400 500.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 102.0127 9.6800 50.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.7600 9.4400 700.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 103.3494 11.6800 0.50 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.1319 9.6600 450.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 99.7794 9.0500 100.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 99.4925 9.6300 300.00 INE667F07CN3 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. INE667F07CN3 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.30% 07-Nov-16 100.0469 10.2800 50.00 INE811P07033 SAHYADRI AGENCIES LIMITED 6.00% 14-Nov-16 100.1348 - 550.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.6895 9.7000 400.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.6924 9.7700 250.00 INE001A07CO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.35% 06-Jun-17 102.5000 9.4300 1.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 99.7511 9.7400 300.00 INE001A07IW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 23-Jul-17 99.2586 9.7100 500.00 INE115A07437 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 27-Aug-17 99.9166 9.7400 100.00 INE054O08023 LT SHIPBUILDING LIMITED 8.95% 25-Oct-17 96.7000 10.0000 1500.00 INE114A07844 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 08-Nov-17 99.0431 9.3000 350.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.5818 9.6400 550.00 INE134E08FS7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.30% 15-May-18 98.2421 9.5300 250.00 INE261F09EO5 NABARD 0.00% 01-Jun-18 68.1750 8.9100 3.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.5099 9.6500 1113.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.5132 9.6500 72.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.1136 9.6000 2400.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.3245 9.5400 100.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.6000 9.5300 5.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 100.0000 9.6000 200.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 99.9709 9.6000 100.00 INE017A08136 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.60% 10-Nov-19 98.5830 9.9200 42.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 52.6667 9.5500 11.10 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.0000 10.2200 10.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 98.9400 9.5000 10.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 95.6583 9.5600 50.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 93.5000 9.5500 150.00 INE752E07IT0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-23 98.6476 9.5500 50.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 08-Nov-23 100.1000 9.8700 80.00 INE514E08DG0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 03-Dec-23 100.0000 9.5000 5.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 103.7330 9.2500 1050.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 100.0000 8.4600 50.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 99.8000 8.4800 50.00 INE121A08MZ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.60% 31-Dec-99 101.0000 12.4000 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 102.8500 11.1200 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.3300 11.0000 1.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 102.3958 10.8300 0.50 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 101.0000 12.7000 0.50 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE