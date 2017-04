Mar 25 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) [PART I] EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4811.20 NSE 8139.10 FIMMDA 23908.10 ============= TOTAL 36858.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 100.0710 9.6000 50.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.0589 9.4800 1300.00 INE013A07ZM4 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 20-Jun-16 100.1000 0.0000 20.00 INE261F09HN0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 01-Aug-16 100.1471 9.2800 50.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 98.7909 9.3600 150.00 INE043D07FL9 IDFC LIMITED 9.23% 20-Jan-17 99.8039 9.2900 150.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 100.6293 9.4100 50.00 INE621H07017 RELIGARE ENTERPRISES LIMITED 30-Jun-17 100.8857 - 100.00 INE054O08049 LT SHIPBUILDING LIMITED 8.90% 25-Oct-17 97.2615 9.7900 600.00 INE054O08031 LT SHIPBUILDING LIMITED 8.95% 25-Oct-17 97.4063 9.8100 300.00 INE069A08038 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8.99% 29-Jan-18 96.9733 9.9600 100.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 98.7169 9.5700 250.00 INE535N08049 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.0000 9.8200 1.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 106.1200 9.5400 20.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 100.3500 9.5400 18.00 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 64.3209 9.3600 3.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 105.4500 11.1900 1.00 INE134E08DN3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 09-Jun-21 100.5500 9.5800 4.00 INE514E08AG6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.38% 29-Sep-21 99.1900 9.5200 7.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 100.6500 12.3600 0.50 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 101.6000 9.6800 1343.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 95.6046 9.7500 50.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 92.0800 9.7100 11.00 INE895D07396 TATA SONS LIMITED 9.74% 13-Jan-24 99.9700 9.7300 6.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 100.7000 9.8500 1.20 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 94.0003 9.4700 100.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 94.2526 9.7100 50.00 INE688I08053 CAPITAL FIRST 9.50% 17-May-28 94.0700 10.4500 51.00 INE206D08162 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-29 99.1500 9.2800 7.00 INE691I08255 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 31-Dec-99 102.0600 9.9900 16.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 102.2000 4.2900 1.50 NSE === INE001A07FK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 30-Apr-14 99.7194 10.5719 50.00 INE660A07GC3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.10% 05-Sep-14 99.7776 10.4903 100.00 INE976I07922 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.14% 05-Sep-14 99.7466 10.4874 100.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.4595 9.6995 1050.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 99.4735 9.6388 50.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 99.8747 9.4615 400.00 INE001A07ML9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 07-Apr-15 100.0100 - 600.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 99.8000 10.3461 1.00 INE043D07DH2 IDFC LIMITED 9.05% 24-Dec-15 99.3237 9.4400 250.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 100.1668 9.4800 100.00 INE166A09063 ING VYSYA BANK LIMITED 9.70% 28-Aug-16 98.7500 10.2511 1.00 INE958G07536 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.50% 23-Sep-16 97.1100 - 11.50 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.5168 9.3700 250.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 99.6965 9.3800 100.00 INE457A09132 BANK OF MAHARASHTRA 9.20% 15-Apr-18 97.9500 12.1241 1.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 98.7900 9.5503 27.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 99.9765 9.5900 50.00 INE115A07EW1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.63% 22-Jan-19 99.3336 9.7928 50.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 100.1157 9.5800 350.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 100.4300 9.5022 11.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 08-Mar-19 100.0100 - 1000.00 INE134E08BO5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-19 95.6791 9.6400 100.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 99.5400 0.0000 0.50 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.0500 0.0000 1.00 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA 9.30% 16-Mar-21 99.9500 9.3902 1.00 INE134E08DW4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.44% 23-Sep-21 99.7300 9.4714 9.00 INE514E08AG6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.38% 29-Sep-21 99.3000 9.4941 16.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 101.5500 9.6504 1350.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 101.4100 9.6834 245.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 97.1926 10.0600 350.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 97.3385 9.7500 200.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED 8.84% 04-Oct-22 96.2000 0.0000 25.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 96.8900 9.4558 40.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 95.5005 9.5184 150.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.9400 9.5058 3.00 INE909H08170 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.85% 24-May-23 96.2500 10.4947 50.00 INE148I08124 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.90% 03-Jul-23 96.4500 10.5073 1.00 INE756I08041 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 17-Oct-23 102.3000 - 5.00 INE134E07422 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.43% 16-Nov-23 99.3100 - 4.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 100.8000 9.5857 5.00 INE043D07FI5 IDFC LIMITED 9.68% 18-Dec-23 100.3000 9.6171 5.00 INE705A08029 VIJAYA BANK 9.73% 23-Dec-23 100.5500 10.0572 13.00 INE895D07396 TATA SONS LIMITED 9.74% 13-Jan-24 100.0000 - 2.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 99.8500 9.7443 11.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION AND 10.50% 10-Feb-24 101.9500 - 68.00 INE691I08297 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 9.73% 14-Mar-24 99.2700 - 13.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 100.4500 0.0000 0.60 INE572F08063 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 10.25% 17-Jan-26 101.6000 - 18.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.6000 9.6362 2.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 100.7000 9.4078 0.50 INE206D08196 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-27 99.1228 9.5067 150.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 94.9500 9.6110 3.00 INE688I08053 CAPITAL FIRST 9.50% 17-May-28 94.0700 0.0000 1.00 INE305A09208 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.65% 25-Feb-33 99.4000 9.5472 208.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 21-Aug-72 100.2046 0.0000 500.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 97.7500 - 25.00 INE691I08255 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 31-Dec-99 102.3400 0.0000 11.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs (F-TRAC) : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com