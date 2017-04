Mar 26 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore)[PART I] EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 9124.90 NSE 9814.00 FIMMDA 30205.43 ============= TOTAL 49144.33 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916D077V6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.90% 23-Apr-14 99.8453 11.6300 100.00 INE261F09GQ5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 15-Sep-14 99.8042 9.5800 250.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.45% 20-Feb-15 99.8884 9.5400 50.00 INE008A09AW2 IDBI BANK LIMITED 7.20% 25-Feb-15 92.2500 17.0000 0.10 INE916DA7CF9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.95% 06-Apr-15 100.2538 9.6800 250.00 INE306N07039 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 9.83% 30-Apr-15 100.0596 9.7300 50.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.55% 07-Sep-15 99.7024 9.7000 250.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 99.4163 9.4700 50.00 INE013A07ZO0 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 23-Jun-16 100.1000 0.0000 32.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 99.8167 9.7800 250.00 INE261F09HN0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 01-Aug-16 100.1064 9.3000 200.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.8117 9.7400 250.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 10-Oct-16 99.9740 9.7100 250.00 INE654A09118 STATE BANK OF TRAVANCORE RESET 31-Oct-16 97.0000 10.6700 1.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 10-Jan-17 100.1885 9.6400 50.00 INE261F09HE9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.18% 07-Feb-17 99.6434 9.3100 50.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 98.4500 9.9600 1.00 INE895D07420 TATA SONS LIMITED 9.87% 20-Mar-17 100.3910 9.7100 50.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.1526 9.4600 1150.00 INE084A09126 BANK OF INDIA RESET 27-Jul-17 101.0000 10.1400 2.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 8.91% 15-Oct-17 96.0000 10.2700 2.00 INE013A07TD6 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.00% 20-Dec-17 99.9000 10.0000 6.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 97.0140 9.7600 100.00 INE008A08PO9 IDBI BANK LTD OMNI-1 8.00% 01-Aug-18 92.7000 10.1300 0.10 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.6098 9.6100 500.00 INE535N08049 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 99.1000 9.9500 1.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 65.1467 9.4200 4.00 INE549F08483 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORPORAT 9.23% 02-Jan-19 96.0000 10.3100 1.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.1056 9.5600 50.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 100.0800 9.5900 1.00 INE872A07SN6 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITE 11.55% 11-Feb-19 100.0000 11.4800 25.00 INE895D07438 TATA SONS LIMITED 9.90% 20-Mar-19 100.7191 9.7000 440.00 INE172G07187 LAVASA CORPORATION LIMITED - 31-Mar-19 100.0000 14.0000 300.00 INE114A07463 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.80% 22-Jun-19 95.3500 9.9600 2.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 103.0500 8.1200 270.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 94.6100 7.8700 200.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 94.5500 9.9200 2.00 INE043D07237 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.72% 29-Sep-20 94.3500 9.9200 3.00 INE053F09HL5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.72% 20-Dec-20 94.1800 7.8500 200.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 18-Mar-21 108.1323 0.0000 6.00 INE514E08977 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 30-Mar-21 98.3100 9.4900 6.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 103.7486 11.1200 9.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 97.5500 9.9400 1.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 105.8200 10.3500 2.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 100.8800 8.3500 27.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 101.6500 9.6600 1691.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 99.4033 9.7600 250.00 INE847E09029 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORPO 8.74% 15-Nov-22 93.7000 9.8400 6.00 INE160A09173 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 12-Dec-22 97.3500 9.8000 2.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.44% 10-May-23 91.6000 9.8700 10.00 INE535H07357 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.45% 03-Nov-23 99.9800 10.4300 50.00 INE043D07FI5 IDFC LIMITED 9.68% 18-Dec-23 100.0014 9.6700 500.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 100.7500 9.5300 82.00 INE895D07446 TATA SONS LIMITED 9.90% 20-Mar-24 101.0649 9.7300 100.00 INE847E08DO8 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORPO 9.64% 08-Jun-24 97.7000 10.0000 2.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 92.5000 9.9500 1.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NI 9.30% 15-Feb-25 93.9500 10.2400 2.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NI 9.40% 22-Mar-25 97.4000 9.8000 1.00 INE020B08427 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.75% 08-Jun-25 92.0000 9.9600 1.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NI 9.07% 06-Sep-25 92.5000 10.1900 2.00 INE572F08063 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NI 10.25% 17-Jan-26 101.6000 10.0100 1.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 100.7000 9.8500 0.70 INE043D07559 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.33% 28-Mar-26 97.0000 9.7600 1.00 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 100.0000 10.0400 50.00 INE688I08053 CAPITAL FIRST 9.50% 17-May-28 94.0000 10.3200 10.00 INE206D08162 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-29 99.1500 9.2800 7.00 INE557F07181 NATIONAL HOUSING BANK 8.93% 24-Mar-29 101.4381 8.8700 600.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 101.4381 8.5100 307.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% #VALUE! 104.3429 8.3000 3.00 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% #VALUE! 104.3000 8.5500 1.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA-- 22-Jan-33 90.0000 8.4800 1.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.1000 0.0000 2.00 INE691I08255 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 0.00% 31-Dec-99 102.0300 10.0000 61.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LIMITED 11.00% 31-Dec-99 102.0000 10.7700 2.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. -- 31-Dec-99 102.6500 0.0000 1.00 NSE === INE020B07EO8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.00% 05-Aug-14 99.3543 0.0000 20.00 INE511C07102 MAGMA FINCORP LTD. 10.60% 17-Oct-14 100.2710 0.0000 155.00 INE064K08012 ONGC VIDESH LIMITED 8.40% 23-Dec-14 99.0244 0.0000 350.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.45% 20-Feb-15 99.8884 9.5410 150.00 INE027E07030 FAMILY CREDIT LIMITED - 20-Apr-15 100.0000 - 500.00 INE115A07CF0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 30-Apr-15 100.0105 9.5831 50.00 INE115A07DV5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.76% 04-May-15 99.1197 9.6020 500.00 INE062A09049 STATE BANK OF INDIA 7.45% 05-May-15 97.1200 17.6953 1.00 INE691I07380 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.95% 15-Jun-15 98.8271 10.0000 300.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 98.3970 9.4000 250.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 100.0332 9.6950 500.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.0589 9.4800 250.00 INE115A07DP7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 26-Feb-16 99.6391 9.6000 50.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.8527 9.3902 250.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.7688 9.7500 500.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 10-Oct-16 99.9740 9.7000 250.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 99.1139 9.4000 300.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.85% 19-Oct-16 98.7909 9.3475 100.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 07-Dec-16 99.1000 10.1042 20.00 INE027E07048 FAMILY CREDIT LIMITED 10.23% 03-Jan-17 100.0000 - 90.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 10-Jan-17 100.1402 9.6500 100.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 100.5031 - 250.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.0000 - 195.00 INE621H07017 RELIGARE ENTERPRISES LIMITED -- 30-Jun-17 100.8857 - 100.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 13-Aug-17 99.4583 9.6500 50.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 99.2329 9.5000 50.00 INE721A07EZ9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.30% 15-Jan-18 101.6575 - 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.8363 9.6279 10.00 INE692A09134 UNION BANK OF INDIA 9.35% 12-Apr-18 98.5100 11.8600 1.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.6455 9.5900 150.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 99.8000 9.2677 2.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.5000 9.4909 27.00 INE691I07455 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 9.80% 16-Jan-19 100.0500 - 12.50 INE115A07EW1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.63% 22-Jan-19 99.7850 9.6650 100.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 100.3300 9.8406 102.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 100.3000 9.6049 1.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 101.1000 9.3255 3.00 INE848E07211 NHPC LIMITED SR-R1 PART-E 8.70% 11-Feb-19 97.2214 9.4200 50.00 INE872A07SN6 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITE 11.55% 11-Feb-19 100.2000 - 29.00 INE722A08057 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LIMIT 11.85% 15-Mar-19 102.4000 - 1.00 INE733E07CE5 NTPC LIMITED 7.89% 05-May-19 93.9337 9.4400 50.00 INE667A09169 SYNDICATE BANK RESET 29-Jun-19 96.1500 0.0000 4.00 INE020B07EY7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 17-Nov-19 95.9000 9.7562 1.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 27-Jan-20 97.0500 0.0000 15.00 INE909H08022 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 25-Mar-20 99.4000 10.8911 1.00 INE341E11029 MAHARASHTRA STATE ROAD DEVELOPMENT 0.00% 07-Apr-20 60.0400 0.0000 25.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 96.5500 9.4569 24.00 INE752E07IF9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.64% 31-May-20 100.0000 9.6255 140.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 95.4000 10.1119 1.00 INE514E08977 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 30-Mar-21 98.2500 11.4968 5.00 INE134E08DN3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 09-Jun-21 100.3900 9.6080 38.00 INE572E09148 PUNJAB NATIONAL BANK 9.50% 26-Jul-21 99.4200 10.9204 500.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 98.8938 9.5573 225.00 INE001A07HE4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.45% 17-Aug-21 98.6824 9.6800 150.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 105.8200 0.0000 5.00 ================================================================================================ NOTE:- (*) - 