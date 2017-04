Mar 26 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore)[PART II] ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- NSE === INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 97.0500 - 3.10 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 101.5500 9.6501 200.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 101.7000 9.6298 173.00 INE871D07MS4 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.85% 12-Mar-22 100.8500 - 20.00 INE514E08BE9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 12-Jul-22 98.7800 9.4531 7.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 97.6150 9.7000 250.00 INE039A09PM6 IFCI LIMITED SR-58(A) 9.90% 05-Nov-22 100.0000 - 50.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 97.3400 9.7014 10.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 97.3500 9.3745 260.00 INE115A07DG6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.23% 13-Dec-22 96.8585 9.7600 200.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 95.9695 0.0000 200.00 INE909H08170 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.85% 24-May-23 96.2500 10.4950 50.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 97.1000 - 12.00 INE756I08041 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 17-Oct-23 101.3800 - 14.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 100.0500 - 3.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 100.8000 9.5857 42.00 INE043D07FI5 IDFC LIMITED 9.68% 18-Dec-23 100.1846 9.6357 204.00 INE053F09FS4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 26-Dec-23 93.8500 9.2034 1.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 99.8400 9.7460 36.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 10.50% 10-Feb-24 102.0000 - 30.00 INE691I08297 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 9.73% 14-Mar-24 100.0000 - 59.00 INE206D08170 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-25 99.2000 9.2916 12.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NI 9.40% 22-Mar-25 97.4500 - 1.00 INE572F08063 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NI 10.25% 17-Jan-26 101.9600 - 168.00 INE206D08188 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-26 99.2000 9.2860 261.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 100.7300 9.4032 150.20 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.6000 9.6358 2.20 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 100.0000 - 1.00 INE206D08204 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-28 99.1500 9.2841 4.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP-- 16-Feb-28 91.0000 - 2.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 8.94% 25-Mar-28 94.9735 9.6000 150.00 INE688I08053 CAPITAL FIRST 9.50% 17-May-28 94.0000 0.0000 10.00 INE206D08162 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-29 102.1000 8.9126 3.00 INE557F07181 NATIONAL HOUSING BANK 8.93% 24-Mar-29 100.6028 - 72.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 101.0200 - 50.00 INE087H07052 - - - 102.0000 - 50.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 97.8700 10.0076 1.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 100.4000 9.9157 2.00 INE053F09HQ4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.47% 10-May-31 103.6000 9.5246 3.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.2500 0.0000 900.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 101.6700 10.5441 4.00 INE691I08255 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 0.00% 31-Dec-99 102.0000 0.0000 45.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 97.7650 - 18.00 FIMMDA ====== INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 7-Mar-22 101.4000 9.6651 1850.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 7-Mar-22 101.5900 9.6502 1519.00 INE043D07FI5 IDFC LIMITED 9.68% 18-Dec-23 100.0014 9.6500 1330.00 INE523E07905 L T FINANCE LTD - 10-Jul-17 99.9535 10.9800 1000.00 INE860H07136 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 10.72% 24-Jun-14 100.1263 9.8500 910.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.7688 9.7433 750.00 INE206D08196 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-27 100.7025 9.4442 670.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 7-Oct-18 100.6098 9.5992 650.00 INE115A07DV5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.76% 4-May-15 99.1197 9.6000 500.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 11-Sep-15 100.0332 9.6900 500.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 99.9740 9.7000 500.00 INE976I07CQ5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES - 13-Mar-15 120.8070 9.8800 485.00 INE572E09148 PNB HOUSING FINANCE LTD. SR-X 9.50% 26-Jul-21 99.4200 9.5200 450.00 INE738C07028 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 8.58% 30-Nov-15 97.2698 10.4500 350.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 95.5143 9.5033 300.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.1 BD 8.10% 15-Jul-15 98.3970 9.4000 300.00 INE691I07380 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.95% 15-Jun-15 98.8271 10.0000 300.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 99.1139 9.4000 300.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9 LOA - 9-Apr-23 95.9695 9.6767 300.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION SR-15 8 8.69% 25-Mar-28 95.7500 9.4550 300.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED SR-58(C) 9.9 LOA 05NV 9.90% 5-Nov-32 105.4169 9.2600 300.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.8 LOA 8.80% 22-Mar-28 95.0067 9.4667 300.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XVII-B 9.48% 31-Jan-24 100.7500 9.7684 292.00 INE206D08188 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-26 99.2000 9.5059 262.00 INE296A07716 BAJAJ FINANCE LIMITED OP-II LOA - 2-Apr-15 120.5161 9.8900 260.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.55% 7-Sep-15 99.7024 9.7000 250.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 9.58% 5-Dec-15 100.0589 9.4800 250.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.74% 15-Jul-16 99.8617 9.7500 250.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORP. INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.38% 6-Sep-16 99.8527 9.4000 250.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 100.5031 9.4500 250.00 INE001A07KT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.20% 19-Mar-15 99.7606 9.4500 250.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION SR- 8.69% 25-Mar-28 94.4742 9.6500 250.00 INE261F09GQ5 NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE RURA 9.38% 15-Sep-14 99.8042 9.3500 250.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 95.5315 9.5000 250.00