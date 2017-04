Mar 26 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore)[PART III] ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- FIMMDA ====== INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 97.6150 9.7000 250.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED SR-58(B) 9.9 LOA 9.90% 5-Nov-27 104.6893 9.2600 250.00 INE001A07MI5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.37% 7-Apr-15 100.2420 9.4500 249.00 INE013A07SJ5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10 LOA 10.00% 3-Nov-17 100.0000 10.0000 240.00 INE756I07092 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.90% 30-Mar-15 100.1083 9.7980 219.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93 BD 8.93% 30-Nov-22 96.0464 9.5980 201.72 INE115A07DG6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.23% 13-Dec-22 96.8585 9.7600 200.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.45% 20-Feb-15 99.8884 9.5000 200.00 INE535H07191 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.10% 4-Sep-15 100.4473 10.6500 200.00 INE261F09HN0 NATIONAL BANK FOR AGRICULTURERURAL 9.40% 1-Aug-16 100.1064 9.3200 200.00 INE660A07JT1 SUNDARAM FINANCE LIMITED SR-M- 8.80% 3-Jun-16 98.2424 9.6900 198.00 INE261F09II8 NATIONAL BANK FOR AGRICULTURERURAL 8.95% 7-Mar-16 99.2629 9.3700 195.00 INE756I07043 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.95% 11-Jan-17 100.1225 9.8600 150.00 INE001A07HE4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.45% 17-Aug-21 98.6824 9.6800 150.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 9-Apr-23 95.8872 9.7000 150.00 INE400K07051 ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY LIMITED - 15-Oct-22 112.3159 11.5400 130.00 INE660A07HQ1 SUNDARAM FINANCE LIMITED - 2-Apr-15 90.8399 9.8900 120.00 INE522D07503 MANAPPURAM FINANCE LIMITED - 21-Apr-14 98.7096 20.0000 115.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 98.7909 9.3400 100.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 3-Jan-19 100.1056 9.5350 100.00 INE115A07EW1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRCH 9.63% 22-Jan-19 99.7850 9.6700 100.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 8.94% 25-Mar-28 94.9735 9.6000 100.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 10-Jan-17 100.1402 9.6500 100.00 INE916D077V6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.90% 23-Apr-14 99.8453 11.0000 100.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 7-Feb-17 99.6434 9.3000 100.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 4-Mar-16 99.2749 9.7500 100.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 96.5291 10.4000 100.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XVII-A 9.53% 31-Jan-19 100.0400 9.7027 98.00 INE647O08016 PANTALOONS FASHION RETAIL LIMITED 9.25% 7-May-16 98.1104 10.2500 80.00 INE860H07227 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED SR-I 10.75% 23-May-14 99.9746 9.9900 80.00 INE996L07056 CREDIT SUISSE FINANCE (INDIA) PRIV - 5-May-14 113.1409 9.9800 75.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.8 NCD 21DC22 FVR 9.80% 21-Dec-22 94.2100 10.6500 74.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XVII- 9.48% 31-Jan-24 100.2000 9.6918 71.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93 BD 8.93% 30-Nov-22 96.4375 9.5300 60.00 INE115A07BN6 LIC HOUSING FINANCE LTD.9.8 LOA 9.80% 26-Nov-14 99.9490 9.5800 60.00 INE115A07CF0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62 L 9.62% 30-Apr-15 99.9505 9.5800 60.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85 LOA 15JN16 FVRS1 8.85% 15-Jan-16 99.2049 9.3100 55.00 INE916D075U2 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED NCD - 31-Mar-15 90.8366 9.9400 55.00 INE976I07AY3 TATA CAPITAL LTD. SR-AU NCD 25NV14 - 25-Nov-14 125.9132 9.7500 50.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 99.2329 9.5000 50.00 INE115A07BX5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.56% 24-Jan-17 99.6755 9.6600 50.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 13-Aug-17 99.4583 9.6500 50.00 INE733E07CE5 NATIONAL THERMAL POWER CORP. LTD. 7.89% 5-May-19 93.9337 9.4400 50.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 10-Jan-17 100.1885 9.6300 50.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 8.94% 25-Mar-28 94.9016 9.6100 50.00 INE115A07DP7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.4 LO 9.40% 26-Feb-16 99.6391 9.6000 50.00 INE001A07HQ8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. - 16-Jan-17 121.5199 9.6600 50.00 INE306N07039 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.83% 30-Apr-15 100.0596 9.7300 50.00 INE155A08175 TATA MOTORS LIMITED 8.73% 17-May-16 97.5798 10.0000 50.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED SR-58(B) 9.9 LOA 9.90% 5-Nov-27 104.7677 9.2500 50.00 INE848E07211 NHPC LIMITED SR-R1 PART-E 8.70% 11-Feb-19 97.2214 9.4200 50.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 99.4163 9.5000 50.00 INE053F09FY2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP. LTD. 8.19% 27-Apr-19 95.7900 9.4500 49.00 INE667F07527 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.35% 22-Jul-14 99.9531 9.8100 45.00 INE001A07HN5 09.75 HDFC LTD 07-DEC-16 (PUT 07JN 9.75% 7-Dec-16 99.6549 9.8550 40.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 6-Nov-18 99.3740 9.5200 40.00 INE134E08DN3 POWER FINANCE CORP. LTD. SR-74 9.70% 9-Jun-21 100.3900 9.6000 38.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.70% 14-May-20 96.2400 9.5100 36.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 99.9700 9.7081 36.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 101.2500 10.1000 32.00 INE958G08856 RELIGARE FINVEST LTD. - 31-Aug-16 99.7475 12.6800 30.00 INE909H08170 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.85% 24-May-23 96.2500 10.4900 30.00 INE514E08BE9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 12-Jul-22 98.4836 9.5000 30.00 INE134E08DO1 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.64% 29-Jun-14 99.8880 9.4000 25.00 INE514E08852 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 15-Oct-15 98.6985 9.3200 20.00 INE001A07HA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.55% 20-Jul-21 99.2361 9.6700 20.00 INE206D08188 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-26 99.1900 9.5000 20.00 INE206D08162 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-29 99.2500 9.4900 15.00 INE206D08170 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-25 99.2000 9.5100 12.00 INE001A07KB4 9.18 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.18% 12-Feb-18 98.1600 9.7600 11.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 92.0800 9.4991 11.00 INE062A09148 STATE BANK OF INDIA 10.20% 7-Jun-22 101.7565 9.8800 11.00 INE121E07197 JINDAL TRACTEBEL POWER CO. LTD. 9.60% 30-Sep-16 97.6789 11.0900 10.00 INE166A09030 THE VYSYA BANK LTD. 8.75 BD 17MY15 8.75% 17-May-15 98.7469 10.0100 10.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 96.6500 10.1600 10.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 97.1443 9.7300 10.00 INE721A07EE4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 23-Mar-15 99.8939 10.2000 10.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES POWER LTD. 9.20% 27-Feb-15 99.8149 9.4400 10.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 97.4796 9.6700 9.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 98.7430 9.4600 9.00 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD. 8.72% 30-Apr-20 96.8800 9.4000 8.00 INE514E08977 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 30-Mar-21 98.2315 9.5000 7.00 INE514E08977 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 30-Mar-21 98.3100 9.4800 6.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.6126 9.4500 5.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.41% 1-Sep-16 99.8531 9.4200 5.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 7-Mar-22 101.6000 9.6400 5.00 INE121A07FS4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 7-Sep-15 86.6349 10.3800 4.02 INE721A07DQ0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 7-Sep-15 86.7889 10.2400 4.02 INE700N08015 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT COR 10.25% 20-Feb-24 100.4400 10.4200 4.00 INE206D08204 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-28 99.1500 9.2900 4.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP - 16-Feb-28 91.6600 8.5950 4.00 INE261F09EY4 NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE RURA - 1-Mar-19 64.3600 9.3400 4.00 INE121A07FU0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 28-Sep-15 86.1438 10.3800 2.67 INE721A07DX6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 28-Sep-15 86.3031 10.2400 2.00 INE039A09MN1 IFCI LTD. 9.98 LOA 29OT30 FVRS10LA 9.98% 29-Oct-30 100.4000 9.9100 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RR NCD - 31-Dec-99 102.4000 11.2000 2.00 INE039A09MD2 IFCI LTD. 9.75% 16-Jul-30 97.8700 10.0250 2.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.0000 10.7500 2.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 97.4000 10.1150 2.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 100.3000 9.6000 1.00 INE722A08057 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 11.85% 15-Mar-19 102.4000 11.1900 1.00 INE053F09HQ4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP. LTD. 9.47% 10-May-31 101.5500 9.5000 1.00 INE206D08170 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-25 99.4000 9.4700 1.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.8300 9.5200 1.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED SR-XI A 11. 11.90% 3-May-18 101.0000 11.9200 1.00 INE134E08966 POWER FINANCE CORP. INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.0000 9.4893 2935.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.0000 9.5200 1310.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 18-Mar-17 100.0000 9.6900 1250.00 INE759E07095 LT FINCORP LIMITED - 10-Jul-17 99.9516 10.3800 740.00 INE557F07181 NATIONAL HOUSING BANK 8.93% 24-Mar-29 99.8900 8.6595 545.00 ================================================================================================ NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : INCORP00 Corporate Bond Deals : INCORPBOND Corporate Bond RICs (F-TRAC) : 0#INCORP=FD Corporate Bond Indicative Quotes : INCORPMKT01- INCORPMKT04 Corporate Bond Benchmark : INCORPFIX 0#AAAINBMK= 0#BBB-INBMK=