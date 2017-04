Mar 27 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore)[PART II] ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- NSE === INE752E07JD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-17 99.1100 9.5174 1.30 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.8697 9.6100 200.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 15-May-18 95.9684 9.7100 50.00 INE872A07RZ2 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.00% 26-Sep-18 100.0500 - 13.50 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 98.7000 9.5700 250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.5500 9.4770 4.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 106.2400 9.5034 29.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.0499 9.5700 50.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.2600 9.5191 50.00 INE691I07455 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 9.80% 16-Jan-19 100.2549 - 5.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 99.8300 9.4791 50.00 INE804I07SI2 ECL FINANCE LIMITED 11.85% 28-Jan-19 100.9500 - 10.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 100.0500 9.9165 10.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 100.1514 9.5700 50.00 INE872A07SN6 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.55% 11-Feb-19 103.8000 - 13.00 INE895D07438 TATA SONS LIMITED 9.90% 20-Mar-19 100.8335 - 190.00 INE053F09FY2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.19% 27-Apr-19 95.8400 11.4443 49.00 INE752E07FY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-19 96.3000 9.6730 2.50 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 27-Jan-20 97.1000 0.0000 150.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 96.2000 9.5371 13.00 INE752E07IF9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-20 100.0200 9.6210 140.00 INE752E07DT1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 10.10% 12-Jun-20 102.1447 9.6000 50.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.0500 0.0000 1.00 INE514E08DI6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.68% 17-Dec-20 100.8000 9.4956 19.00 INE039A09PQ7 IFCI LIMITED SR-59 9.90% 11-Jan-21 100.3500 - 2.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 100.4000 9.6060 50.00 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA 9.30% 16-Mar-21 99.7500 9.4304 1.80 INE572E09148 PUNJAB NATIONAL BANK 9.50% 26-Jul-21 99.4200 10.9208 950.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 98.5890 9.6100 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 101.5000 9.6593 100.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.7000 9.4472 96.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 99.9700 - 6.00 INE514E08BE9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 12-Jul-22 98.0800 9.5802 32.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 97.5546 10.0199 50.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 97.8924 9.6500 50.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 97.8924 9.6566 50.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 97.6000 9.6550 9.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 96.0907 9.5663 100.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 96.1600 9.4819 10.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 95.7400 9.2783 50.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 95.7711 9.2523 13.00 INE001A07KU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 21-Mar-23 95.7591 9.6700 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.5378 9.5700 150.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 93.0800 - 4.00 INE909H08170 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.85% 24-May-23 97.6000 10.2551 5.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 96.5000 - 1.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 92.2000 9.4864 8.00 INE756I08041 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 17-Oct-23 102.7500 - 2.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 100.9600 9.5597 61.00 INE043D07FI5 IDFC LIMITED 9.68% 18-Dec-23 100.1200 9.6461 368.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 100.3000 9.6705 23.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION AND 10.50% 10-Feb-24 102.8000 - 53.00 INE700N08015 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 10.25% 20-Feb-24 100.5000 10.1604 19.00 INE691I08297 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 9.73% 14-Mar-24 99.2700 - 9.00 INE895D07446 TATA SONS LIMITED 9.90% 20-Mar-24 101.4400 - 161.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 98.1200 - 8.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 100.5000 0.0000 1.50 INE572F08063 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 10.25% 17-Jan-26 100.7500 - 49.00 INE206D08188 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-26 99.3500 9.2644 10.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.9500 9.5859 7.20 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 99.6500 9.4956 9.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 99.7300 9.8620 1.00 INE206D08204 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-28 99.3000 9.2642 26.00 INE206D08162 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-29 99.3200 9.2589 13.00 INE557F07181 NATIONAL HOUSING BANK 8.93% 24-Mar-29 101.8600 - 22.50 INE020B07ID2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.63% 26-Mar-29 100.8266 - 220.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 21-Aug-72 100.2700 0.0000 5.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 99.1900 0.0000 33.00 INE691I08255 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 31-Dec-99 102.6500 0.0000 18.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 31-Dec-99 100.2500 0.0000 1.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 98.1000 - 1.00 FIMMDA ====== INE136E07JH9 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 31-Mar-14 107.8835 - 68.60 INE296A07708 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 08-Apr-14 120.5111 9.9400 63.00 INE522D07503 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 0.00% 21-Apr-14 98.7096 - 115.00 INE660A07FS1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.70% 29-May-14 131.1178 9.7000 100.00 INE916D070S7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 10-Jul-14 97.2466 9.8400 425.00 INE721A08AT8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10-Jul-14 97.2377 9.8800 236.00 INE721A08AU6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 10-Jul-14 97.2377 9.8800 191.00 INE976I07BY1 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 10-Jul-14 122.6756 9.7500 185.00 INE909H07420 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 0.00% 10-Jul-14 97.2173 9.9500 165.00 INE033L07173 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 0.00% 10-Jul-14 123.0157 10.1900 114.00 INE043D07BO2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 99.8789 9.8500 22.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.0197 9.5200 1.00 INE660A07IN6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.95% 07-Aug-14 99.8534 9.7500 250.00 INE043D07FF1 IDFC LIMITED 10.23% 12-Sep-14 100.1730 9.5600 10.00 INE958G07379 RELIGARE FINVEST LIMITED 10.50% 30-Sep-14 99.5249 10.9200 40.90 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.5091 9.4000 1600.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.4993 9.4200 450.00 INE895D08386 TATA SONS LIMITED 9.84% 08-Dec-14 100.0739 9.4500 14.00 INE115A07CR5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.76% 11-Dec-14 100.0878 9.6400 250.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 99.9856 9.3900 200.00 INE909H07503 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 0.00% 09-Feb-15 91.9629 10.0000 392.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India