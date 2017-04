Mar 27 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore)[PART III] ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- FIMMDA ====== INE756I07068 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.80% 09-Feb-15 100.0354 9.6400 290.00 INE976I07CI2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 09-Feb-15 121.5363 9.7900 285.00 INE975F07CI0 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 10.15% 09-Feb-15 122.7759 9.4700 129.00 INE916D072T1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 09-Feb-15 92.0405 9.8900 60.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 99.8850 9.5000 500.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 99.8867 9.5000 250.00 INE115A07CC7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 04-Mar-15 100.1103 9.6100 200.00 INE296A07641 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 09-Mar-15 120.9354 9.9000 250.00 INE756I07084 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.95% 13-Mar-15 121.0311 9.8200 89.00 INE721A07EE4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 23-Mar-15 100.2134 9.8500 200.00 INE155A08092 TATA MOTORS LIMITED 9.85% 30-Mar-15 99.9685 9.8800 200.00 INE756I07092 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.90% 30-Mar-15 100.2833 9.6400 161.00 INE916D075U2 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 31-Mar-15 90.8643 9.9400 105.00 INE523H07247 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 0.00% 06-Apr-15 100.3676 10.8500 40.00 INE033L07884 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.92% 06-Apr-15 99.9851 9.9500 20.00 INE001A07MI5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.37% 07-Apr-15 100.1457 9.5500 40.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 100.0197 9.6500 300.00 INE043D07FQ8 IDFC LIMITED 20-Apr-15 90.8472 9.4300 150.00 INE306N07195 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 06-May-15 120.0006 9.9100 225.00 INE860H07219 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED - 07-May-15 100.5289 10.0100 225.00 INE909H07719 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 0.00% 07-May-15 89.8229 10.1300 156.00 INE043D08DG2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.15% 10-May-15 98.4295 9.6600 50.00 INE523E07889 L T FINANCE LTD 8.90% 15-May-15 99.1215 9.6500 12.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 28-May-15 100.1418 9.6600 10.00 INE851M07036 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 9.85% 09-Jun-15 100.1705 9.7000 15.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 98.5896 9.4800 250.00 INE224P07013 KUMAR BUILDERS MUMBAI REALTY PVT 18.00% 01-Jul-15 100.0000 - 5.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.0582 9.4800 200.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 99.3983 9.1900 50.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 99.6163 9.3600 200.00 INE043D07EH0 IDFC LIMITED 9.15% 26-Feb-16 99.6176 9.3600 200.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 97.5820 9.4300 250.00 INE115A07ET7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.74% 16-Mar-16 100.0979 9.6700 2000.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 100.0000 9.7200 250.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 100.2800 10.3900 400.00 INE557F08EP5 NATIONAL HOUSING BANK 8.45% 25-Apr-16 99.4148 9.5000 1100.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 98.1276 9.4800 5.00 INE091A07117 NIRMA LIMITED 8.85% 28-May-16 97.2170 10.3000 487.00 INE909H07AT6 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 10-Jun-16 98.5792 10.1000 250.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.5609 9.4700 1.00 INE721A07EV8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.23% 03-Jul-16 99.4414 10.5200 100.00 INE895D08378 TATA SONS LIMITED 9.75% 19-Jul-16 101.1601 9.1100 100.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 99.7859 9.4500 130.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.8527 9.4000 250.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.9180 9.6800 50.00 INE082P07015 SHAH GROUP BUILDERS LIMITED 30-Sep-16 100.0584 - 19.90 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 99.1339 9.3900 250.00 INE360C07013 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-16 100.8136 10.3100 29.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 122.2175 9.6800 68.00 INE848E07286 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-17 98.7331 9.3400 50.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 100.5145 9.4400 700.00 INE155A08100 TATA MOTORS LIMITED 9.84% 10-Mar-17 99.5425 10.0100 460.00 INE013A07ZR3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 13-Mar-17 100.0000 10.2500 130.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 18-Mar-17 100.0100 9.6800 750.00 INE895D07420 TATA SONS LIMITED 9.87% 20-Mar-17 100.4050 9.7000 650.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.0555 9.4900 450.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.1513 9.4500 400.00 INE053A08073 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 2.00% 23-Apr-17 114.7020 10.0300 450.00 INE261Q07013 WADHWA RESIDENCY PVT LTD 12.00% 11-Jun-17 100.0000 12.0000 240.50 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 99.9000 9.4000 120.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 99.1000 9.5500 1.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 100.1800 9.7000 46.00 INE360C07021 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-17 100.8910 10.3900 78.20 INE752E07JD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-17 99.1100 9.5100 1.30 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 98.1800 9.7500 11.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.8697 9.6100 200.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 96.9780 9.7600 15.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 06-May-18 97.8292 9.4000 500.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 15-May-18 95.9684 9.7100 50.00 INE872A07RZ2 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.00% 26-Sep-18 100.0500 10.9400 5.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.6208 9.5900 5.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 98.7000 9.5700 250.00 INE360C07039 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-18 100.9530 10.4300 199.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.2560 9.5500 275.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 106.0441 9.5500 100.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 106.2688 9.4900 10.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.0499 9.5700 550.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 99.8300 9.4800 132.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 100.0500 9.9200 11.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 100.4000 9.6500 10.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 100.1735 9.5600 121.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 100.1514 9.5700 50.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 100.0000 9.6800 100.00 INE053F09FY2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.19% 27-Apr-19 95.8400 9.4100 49.00 INE191B07113 WELSPUN CORP LIMITED 11.15% 28-Aug-19 102.5051 10.1900 185.00 INE360C07047 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-19 101.0046 10.4700 200.00 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 96.9000 9.4000 8.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 96.6000 9.4400 12.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 96.3254 9.5000 1.00 INE752E07DT1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 10.10% 12-Jun-20 102.1447 9.6000 50.00 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 100.6493 9.5800 20.00 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 100.7900 9.5500 20.00 INE360C07054 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-20 101.0459 10.4900 200.00 INE514E08DI6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.68% 17-Dec-20 100.8000 9.5000 38.00 INE514E08DI6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.68% 17-Dec-20 100.7417 9.5000 7.00 INE039A09PQ7 IFCI LIMITED SR-59 9.90% 11-Jan-21 101.1570 9.6400 700.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 100.4000 9.6000 100.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 98.0065 9.5700 100.00 INE752E07KS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-21 92.0433 9.5000 34.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.0143 9.9700 50.00 INE572E09148 PUNJAB NATIONAL BANK 9.50% 26-Jul-21 99.4200 9.8400 450.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 100.5000 10.4400 6.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 98.5890 9.6100 50.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 98.5000 8.4600 6.20 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 97.1278 8.5000 2.60 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 101.7500 9.6200 1231.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 101.5800 9.6500 592.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 97.9364 9.9200 100.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 99.9700 9.6700 7.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 98.8949 9.5300 200.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 99.3400 9.4900 300.00 INE514E08BE9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 12-Jul-22 98.4844 9.5000 10.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 97.5546 10.0200 50.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 97.8924 9.6500 100.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 99.6500 10.4300 6.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 27-Nov-22 97.5842 10.1800 50.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 96.0907 9.5600 300.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 97.4223 9.6800 50.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 96.1600 9.4800 40.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 95.6308 9.4900 300.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 95.7711 9.4500 29.00 INE001A07KU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.95% 21-Mar-23 95.7591 9.6700 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.5378 9.5700 150.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 91.9316 10.3500 250.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 92.4760 10.2600 4.00 INE909H08170 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.85% 24-May-23 97.6000 10.2500 5.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 96.8400 10.1200 32.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 92.0800 9.5000 17.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 92.1300 9.4900 1.00 INE468M08078 SHRIRAM EQUIPMENT FINANCE CO LTD 10.20% 25-Jun-23 100.3165 10.1200 50.00 INE721A07GZ4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 13-Dec-23 100.0000 10.7200 100.00 INE043D07FI5 IDFC LIMITED 9.68% 18-Dec-23 100.1153 9.6200 353.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 100.4200 9.6300 22.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION AND 10.50% 10-Feb-24 102.1300 10.3800 20.00 INE895D07446 TATA SONS LIMITED 9.90% 20-Mar-24 100.3813 9.8500 250.00 INE895D07446 TATA SONS LIMITED 9.90% 20-Mar-24 101.4400 9.6800 211.00 INE206D08170 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-25 100.7025 9.2700 100.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 97.2600 10.1500 29.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 97.2000 10.1600 1.00 INE020B08443 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.75% 12-Jul-25 95.2410 9.4400 100.00 INE572F08063 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 10.25% 17-Jan-26 101.3800 10.2500 4.00 INE206D08188 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-26 99.4614 9.4600 204.00 INE206D08188 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-26 100.7083 9.2800 80.00 INE090A08SP8 ICICI BANK LIMITED 21-Jul-26 27.7400 10.9600 92.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 99.4500 9.5200 54.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 99.7000 9.4800 8.00 INE206D08196 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-27 99.3000 9.4900 100.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 94.7500 8.7800 12.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 94.0000 8.9900 150.00 INE528G09111 YES BANK LIMITED 10.15% 28-Sep-27 99.4530 10.0200 10.00 INE206D08204 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-28 99.3000 9.2700 19.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 16-Feb-28 89.9600 8.7800 100.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 94.2200 9.6900 100.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 94.4800 9.6700 50.00 INE206D08162 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-29 99.3000 9.4800 10.00 INE206D08162 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-29 99.3500 9.4700 3.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 99.5500 8.5500 100.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.75% 05-Feb-29 100.5000 8.6800 7.30 INE557F07181 NATIONAL HOUSING BANK 8.93% 24-Mar-29 100.5000 8.6100 290.00 INE020B07ID2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.63% 26-Mar-29 100.4944 8.5700 220.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 97.7300 10.0200 1.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 103.1000 8.4200 5.00 INE039A09PP9 IFCI LIMITED SR-58(D) 9.90% 05-Nov-37 102.3572 9.6300 400.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 21-Aug-72 100.2700 10.9800 38.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 105.3191 9.7400 900.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 101.3800 10.4600 3.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 101.6978 9.7700 190.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 31-Dec-99 96.6739 9.8300 65.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 102.4000 11.2000 5.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 104.9590 11.0500 5.00 INE909H08154 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.03% 31-Dec-99 98.1058 11.3200 2.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 100.5100 11.2000 1.50 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 100.1000 12.8400 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India