Mar 28 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore)[PART I] EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5456.80 NSE 12984.20 FIMMDA 24771.20 ============= TOTAL 43212.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07LE6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 23-Apr-14 99.8189 11.1000 250.00 INE261F09GD3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.53% 02-May-14 99.0000 - 1.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 96.0000 - 1.00 INE053F09GS2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.00% 08-Mar-15 98.3400 7.8500 250.00 INE062A09049 STATE BANK OF INDIA 7.45% 05-May-15 98.0000 9.4100 2.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.1028 9.4500 50.00 INE008A08G74 IDBI BANK LTD OMNI 7.70% 23-Jan-16 90.0000 - 1.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 100.2169 9.5900 70.00 INE661E08232 GUJARAT URJA VIKAS NIGAM LIMITED 8.95% 21-Apr-16 90.0000 - 0.40 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 100.6300 9.9500 10.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 100.0000 8.0900 200.00 INE661E08240 GUJARAT URJA VIKAS NIGAM LIMITED 8.00% 21-Sep-16 91.0000 12.3700 0.40 INE661E07127 GUJARAT URJA VIKAS NIGAM LIMITED 8.00% 30-Nov-16 90.0000 - 1.30 INE053F09GT0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.30% 08-Mar-17 95.9800 7.8500 100.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 100.6429 9.4000 500.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 105.7685 5.8200 100.00 INE134E08EK7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.59% 20-Mar-17 95.5000 11.4500 1.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.2672 9.5800 50.00 INE261F09EH9 NABARD 0.00% 01-Apr-18 106.4700 0.0000 20.00 INE126O07013 PROFICIENT BUILDWELL PRIVATE LTD 12.00% 30-Apr-18 115.5700 7.5400 900.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 06-May-18 97.8693 8.8800 50.00 INE001A07EB7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.15% 06-Aug-18 104.7325 9.7300 1000.00 INE721A07GS9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-18 100.9285 10.4500 50.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 106.5000 9.4300 7.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.1233 9.5600 150.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 100.2266 9.5500 250.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 96.6200 9.4400 1.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.5041 11.2800 0.50 INE514E08977 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 30-Mar-21 99.6500 9.3100 17.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 101.5400 9.6700 626.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 97.6209 9.8000 50.00 INE305A09224 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.50% 25-Feb-23 100.9650 9.3300 100.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 100.0000 7.9700 100.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 98.0000 9.5200 4.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 92.2500 0.0000 8.00 INE043D07FI5 IDFC LIMITED 9.68% 18-Dec-23 100.1200 9.6500 2.00 INE895D07396 TATA SONS LIMITED 9.74% 13-Jan-24 100.3500 9.6700 2.00 INE013A07ZO0 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 10.35% 29-Jan-24 102.0000 0.0000 3.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 100.3500 9.4200 5.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION AND 10.50% 10-Feb-24 102.5000 10.0900 5.00 INE694C08054 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 98.0000 9.7200 25.00 INE694C08054 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 100.2506 11.7600 20.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.7500 9.5500 0.20 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 94.6400 9.7400 20.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 96.5000 9.4000 5.00 INE721A08CK3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 29-May-28 100.4600 9.9300 150.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 100.2800 8.3600 100.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 102.5353 8.3800 5.00 INE557F07181 NATIONAL HOUSING BANK 8.93% 24-Mar-29 105.0627 8.3300 2.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 26-Mar-29 100.7009 8.5400 30.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE - 22-Jan-33 88.5000 8.6800 100.00 INE305A09208 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.65% 25-Feb-33 99.5500 9.7000 2.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 104.2949 8.2800 5.00 INE121A08NF3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.60% 23-Jan-99 101.9100 12.4300 3.00 INE020B07ID2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.63% 31-Dec-99 100.0500 10.9800 46.00 INE691I08255 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 31-Dec-99 101.9000 10.0300 4.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 102.7500 0.0000 1.00 NSE === INE804I07KK5 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 18-Apr-14 111.7880 - 15.00 INE667A09060 SYNDICATE BANK 6.90% 29-May-14 98.7200 0.0000 7.00 INE115A07EL4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 10-Oct-14 99.8864 0.0000 250.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 100.1500 10.0026 2.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 98.4062 9.3950 250.00 INE752E07710 POWERGRID SR14L 6.10% 17-Jul-15 95.4300 9.9554 1.30 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 97.7315 9.3374 150.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 101.2500 - 6.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.8729 9.3807 250.00 INE557F08ET7 NATIONAL HOUSING BANK 10.14% 23-Sep-16 100.1933 9.9808 1000.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 100.1157 9.6600 250.00 INE556F09429 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 12-Feb-17 100.1992 9.4488 250.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 99.7656 9.4000 50.00 INE556F09437 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.83% 26-Feb-17 100.4208 9.6408 1300.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 100.6510 - 1560.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 100.6510 - 1000.00 INE556F09445 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 18-Mar-17 100.2329 - 1000.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.2672 - 50.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 98.9399 9.4000 150.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 72.1500 0.0000 3.20 INE008A08PO9 IDBI BANK LTD 8.00% 01-Aug-18 92.1500 0.0000 0.50 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.9641 9.5000 50.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 98.5211 9.6267 6.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.8000 9.4077 5.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 106.3000 9.4877 68.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.2307 9.5200 400.00 INE008A09885 IDBI BANK LIMITED 7.00% 12-Jan-19 88.0000 0.0000 0.80 INE691I07455 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 9.80% 16-Jan-19 100.2100 - 57.50 INE804I07SI2 ECL FINANCE LIMITED 11.85% 28-Jan-19 100.9500 - 10.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 100.4700 9.8025 3.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 100.2266 9.5500 50.00 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 65.2500 0.0000 6.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 100.0000 10.2994 0.20 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 95.8000 11.0408 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs (F-TRAC) : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com