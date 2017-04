Mar 28 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore)[PART II] ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- NSE === INE476A09223 CANARA BANK RESET 03-Aug-20 96.8900 0.0000 12.00 INE514E08DI6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.68% 17-Dec-20 100.8400 9.4872 6.00 INE039A09PQ7 IFCI LIMITED 9.90% 11-Jan-21 100.3500 - 13.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 98.4000 9.4976 89.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 104.7500 0.0000 4.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY TRAN 10.29% 26-Jul-21 101.3000 11.0669 6.00 INE001A07HE4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 17-Aug-21 98.8128 9.6550 150.00 INE001A07HE4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 17-Aug-21 98.8128 9.6624 150.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.1000 10.2062 14.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 101.5500 9.6485 1290.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 101.6200 9.6442 384.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 97.4068 10.0199 100.00 INE039A09PM6 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-22 100.0000 - 50.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 98.4000 10.0630 8.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 96.1600 9.4819 20.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 96.8000 - 2.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 92.0900 9.5059 2.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 101.7500 9.4943 2.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 99.9000 - 2.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 100.8500 9.5774 3.00 INE043D07FI5 IDFC LIMITED 9.68% 18-Dec-23 100.1000 9.6493 38.00 INE705A08029 VIJAYA BANK 9.73% 23-Dec-23 100.0000 10.1541 500.00 INE053F09FS4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 26-Dec-23 94.4000 9.8268 1.00 INE895D07396 TATA SONS LIMITED 9.74% 13-Jan-24 100.3500 - 22.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 100.7300 9.6006 20.00 INE700N08015 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 10.25% 20-Feb-24 102.9700 9.7619 32.00 INE206D08188 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-26 99.5500 9.2358 10.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.8000 9.6072 0.70 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 99.9500 9.4534 5.00 INE206D08196 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-27 99.3500 9.2607 100.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 99.8995 - 4.80 INE528G09111 YES BANK LIMITED 10.15% 28-Sep-27 99.7800 - 2.00 INE305A09216 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.60% 25-Feb-28 100.0000 9.4050 15.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 94.2800 9.5574 20.00 INE206D08162 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-29 99.3000 9.2613 36.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 100.9000 - 1650.00 INE557F07181 NATIONAL HOUSING BANK 8.93% 24-Mar-29 101.5349 - 0.20 INE134E08DB8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Jun-30 94.5000 9.5205 3.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 101.6500 10.5463 3.00 INE691I08255 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 0.00% 31-Dec-99 101.9000 0.0000 11.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 31-Dec-99 100.5000 0.0000 1.00 FIMMDA ====== INE001A07LE6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 23-Apr-14 99.8189 10.5000 500.00 INE043D08DF4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 7.95% 04-May-14 99.6897 10.3100 5.00 INE721A07BA8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.00% 11-Jul-14 100.3911 9.9100 50.00 INE587B07TF2 GE CAPITAL SERVICES INDIA 9.90% 23-Oct-14 100.0528 9.9500 20.00 INE148I07068 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.50% 21-Nov-14 102.4055 11.3000 50.00 INE909H07933 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 25-Nov-14 99.8099 10.1400 250.00 INE860H07318 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 10.00% 17-Dec-14 99.8775 9.9100 450.00 INE321A07076 INOX AIR PRODUCTS LTD RESET 31-Dec-14 100.5280 9.8500 250.00 INE976I07CQ5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 13-Mar-15 120.8349 9.9100 15.00 INE115A07FF3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.50% 27-Mar-15 99.8726 9.6300 10.00 INE975A07053 ELDER PHARMACEUTICALS LIMITED 12.00% 31-Mar-15 98.8090 - 1251.00 INE860H07193 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 10.57% 09-Apr-15 100.6310 10.0000 45.00 INE149A07188 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 10.04% 28-Apr-15 100.1000 9.9600 100.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 100.3046 9.8400 10.00 INE043D08DG2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.15% 10-May-15 98.4546 9.6300 100.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 99.8613 9.6500 66.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.1028 9.4500 50.00 INE535H07209 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.50% 11-Dec-15 99.8172 10.5500 30.00 INE261F09IA5 NABARD 8.89% 28-Dec-15 99.8083 10.7500 400.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 99.5772 9.4000 150.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 97.5368 9.4000 150.00 INE635O09019 OCEANUS DWELLINGS PRIVATE LIMITED 18.00% 29-Feb-16 100.1686 - 10.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 97.7315 9.3500 150.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 100.2169 9.5800 70.00 INE036A07120 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-16 101.6095 10.2000 50.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 100.2800 10.3900 66.00 INE905O07010 VIZAG GENERAL CARGO BERTH PVT LTD 9.00% 08-May-16 98.8110 10.1400 500.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.9055 9.4500 15.50 INE909H07AS8 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 02-Jun-16 106.1130 10.1400 1.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 100.0000 8.1200 200.00 INE722A07216 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 12.10% 25-Aug-16 102.0745 10.5400 10.00 INE752E07IM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-16 99.8561 9.3600 3.00 INE958G08856 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.50% 31-Aug-16 100.0800 12.5200 20.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 