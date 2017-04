Mar 28 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore)[PART III] ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- FIMMDA ====== INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 99.8123 9.4400 20.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.8729 9.3900 250.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.8973 9.6900 2.00 INE557F08ET7 NATIONAL HOUSING BANK 10.14% 23-Sep-16 100.1933 9.2500 1000.00 INE082P07015 SHAH GROUP BUILDERS LIMITED 30-Sep-16 100.0682 - 30.10 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 99.9850 9.6900 200.00 INE043D07GH5 IDFC LIMITED 0.00% 12-Dec-16 78.2285 9.4700 8.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 100.1157 9.6600 250.00 INE020E07027 STCI FINANCE 10.15% 17-Jan-17 98.6454 10.6900 1460.00 INE001A07HT2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 24-Jan-17 121.2289 9.6900 300.00 INE756I07373 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.05% 10-Feb-17 100.2883 9.9000 50.00 INE556F09429 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 12-Feb-17 100.1992 9.2000 250.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 99.7656 9.4000 50.00 INE556F09437 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.83% 26-Feb-17 100.4208 9.2400 1300.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 100.5015 9.4500 1599.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 100.6429 9.3900 500.00 INE013A07ZR3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 13-Mar-17 100.0000 10.2300 245.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 105.7685 9.8000 100.00 INE556F09445 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 18-Mar-17 100.2329 9.2500 1000.00 INE895D07420 TATA SONS LIMITED 9.87% 20-Mar-17 100.4150 9.6900 250.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.0000 9.5200 100.00 INE957P07018 BCIL RED EARTH DEVELOPERS INDIA 18.00% 01-Apr-17 100.2534 - 10.00 INE013A07ZA9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 02-May-17 102.0000 11.0000 1.00 INE115A07EA7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.33% 28-May-17 96.2300 9.7400 500.00 INE261Q07013 WADHWA RESIDENCY PVT LTD 12.00% 11-Jun-17 100.0000 12.0000 182.90 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 98.9399 9.4000 150.00 INE013A07TD6 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.00% 20-Dec-17 101.6088 9.4300 50.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 71.3800 9.4000 0.80 INE017A08151 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.40% 06-Jan-18 100.3004 9.2700 50.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 97.2022 9.5800 250.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.8925 9.6000 50.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 06-May-18 97.8693 9.3900 50.00 INE721A07GS9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-18 100.9285 10.5000 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.6800 9.2500 56.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.8000 9.4000 5.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 106.2600 9.5000 28.00 INE721A07GY7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 13-Dec-18 100.0000 10.7100 50.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.1233 9.5500 350.00 INE691I07455 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 9.80% 16-Jan-19 100.1600 9.7300 57.50 INE804I07SI2 ECL FINANCE LIMITED 11.85% 28-Jan-19 100.9500 12.2100 10.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 100.4000 9.6500 4.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 100.2266 9.5500 300.00 INE514E08DI6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.68% 17-Dec-20 101.0000 9.4500 1.00 INE752E07KS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-21 92.0333 9.5000 5.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY TRAN 10.29% 26-Jul-21 101.3000 10.2800 6.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.1000 10.2000 14.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 30-Sep-21 106.6500 9.4400 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.0000 9.5700 1729.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 101.5500 9.6500 640.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 101.4950 9.6600 610.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 97.4068 10.0200 100.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 97.4258 10.0000 1.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 99.8000 10.4100 6.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 97.6209 10.1800 50.00 INE305A09224 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.50% 25-Feb-23 100.9650 9.3200 100.00 INE013A08283 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.85% 28-Mar-23 102.3158 9.4500 50.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 92.8000 10.1900 8.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 100.0000 7.9800 100.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 96.9100 10.1000 1.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 95.0000 8.8700 2.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 92.1100 8.1900 10.00 INE043D07FI5 IDFC LIMITED 9.68% 18-Dec-23 100.1203 9.6200 420.00 INE043D07FI5 IDFC LIMITED 9.68% 18-Dec-23 100.1500 9.6300 120.00 INE705A08029 VIJAYA BANK 9.73% 23-Dec-23 100.0000 9.7300 500.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 100.1940 9.6700 9.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION AND 10.50% 10-Feb-24 102.2500 10.2800 60.00 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 9.39% 26-Mar-24 100.0000 9.6100 350.00 INE514F07083 NEELACHAL ISPAT NIGAM LIMITED 11.90% 27-Mar-24 105.0000 11.2700 4.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 97.3000 10.1400 31.00 INE572F08063 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 10.25% 17-Jan-26 101.5200 10.2300 4.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.1000 9.3200 5.40 INE090A08SP8 ICICI BANK LIMITED 21-Jul-26 27.7400 10.9600 92.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 99.6000 9.5000 2.00 INE054O07041 LT SHIPBUILDING LIMITED 9.10% 25-Oct-26 92.9000 10.1000 150.00 INE528G09111 YES BANK LIMITED 10.15% 28-Sep-27 99.6800 10.1800 4.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED SR-58(B) 9.90% 05-Nov-27 104.7631 9.2500 50.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 94.9350 9.4600 500.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 95.4800 9.3900 380.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 95.0000 9.4500 50.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 96.5136 9.3500 1100.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 103.6023 9.2700 100.00 INE206D08162 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-29 99.6500 9.4300 37.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 101.6000 8.4800 20.00 INE557F07181 NATIONAL HOUSING BANK 8.93% 24-Mar-29 101.6800 8.7200 2.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 26-Mar-29 101.1000 8.4900 737.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 21-Aug-72 100.8500 10.8700 21.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 101.6500 10.4100 3.00 NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India