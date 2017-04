Apr 2 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8939.80 NSE 34948.40 ============= TOTAL 43888.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE - 22-Jan-33 90.0000 8.4800 1.00 INE202B08710 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 19-Dec-99 100.0000 12.7300 1.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LIMITED 11.00% 31-Dec-99 102.4000 10.7300 10.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 100.1000 12.8600 1.00 INE192L07029 JSW TECHNO PROJECTS MANAGEMENT LTD 0.00% 17-Apr-14 132.4164 0.0000 3360.00 INE909H07685 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 0.00% 08-May-14 99.0959 3.8000 500.00 INE306N07138 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 12-May-14 120.2666 0.0000 250.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.0985 9.4300 750.00 INE557F08EQ3 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 08-May-16 99.8401 8.3200 250.00 INE013A07VK7 RELIANCE CAPITAL LIMITED NIFTY 09-Aug-16 105.2100 0.0000 1.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 102.5527 0.0000 2.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 98.8600 10.2100 1.00 INE013A07ZR3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 13-Mar-17 100.0300 10.2300 145.00 INE126O07013 PROFICIENT BUILDWELL PRIVATE LTD 12.00% 30-Apr-18 115.5700 7.5300 900.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 99.9174 9.6000 50.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.0080 9.5900 150.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 105.5000 11.1800 7.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 103.0900 0.0000 2.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 100.0361 8.1800 741.70 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 99.1919 8.1400 2.50 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 100.9500 9.7500 1253.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 98.6857 8.1600 1.50 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 97.6346 9.6400 50.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 95.3369 9.3400 250.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 95.2180 9.3400 200.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 98.1500 9.4900 4.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 100.5000 9.4000 5.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 100.5000 9.4100 0.20 INE572F08071 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 10.15% 28-Mar-26 101.3500 9.9800 40.00 INE013A07UV6 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 10.15% 28-Mar-26 110.1489 0.0000 10.00 INE090A08SP8 ICICI BANK LIMITED 21-Jul-26 32.3140 9.6200 0.90 NSE === INE192L07029 JSW TECHNO PROJECTS MANAGEMENT LTD 0.00% 17-Apr-14 132.4164 11.0000 6720.00 INE523E07657 L&T FINANCE 9.82% 30-Apr-14 99.9257 10.6100 40.00 INE261F09GD3 NABARD 9.53% 02-May-14 99.8981 9.9500 1.00 INE909H07685 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 0.00% 08-May-14 99.0959 9.2500 200.00 INE306N07104 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 12-May-14 120.3631 9.2500 300.00 INE667A09060 SYNDICATE BANK 6.90% 29-May-14 99.2800 10.9500 6.00 INE091A08131 NIRMA LIMITED 10.50% 30-May-14 99.9891 10.1200 500.00 INE866I07206 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.70% 18-Aug-14 100.0000 11.7000 50.00 INE414G07084 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-14 100.0000 11.4800 6.00 INE866I07347 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 15-Oct-14 94.3067 11.5966 100.00 INE866I07347 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 15-Oct-14 94.3067 11.3000 100.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 99.5593 9.9500 1.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 99.8972 9.4750 140.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Feb-15 100.1068 9.4750 250.00 INE115A07CC7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 04-Mar-15 100.1508 9.5500 50.00 INE296A07732 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 30-Mar-15 120.5654 9.7800 220.00 INE916DA7CF9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.95% 06-Apr-15 100.0563 9.9000 250.00 INE916D074U5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 06-Apr-15 90.8978 9.8900 2.00 INE523E07970 L & T FINANCE LTD 9.58% 07-Apr-15 99.8268 9.7800 230.00 INE916DA7DA8 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 9.58% 07-Apr-15 100.0056 9.5880 200.00 INE296A07AV9 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 07-Apr-15 99.9797 9.7850 200.00 INE149A07188 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 10.04% 28-Apr-15 100.1400 9.9100 200.00 INE062A09049 STATE BANK OF INDIA 7.45% 05-May-15 97.4500 10.0700 1.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 100.3583 9.7900 10.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.0985 9.4500 1050.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.1441 9.4200 500.00 INE861G07094 FOOD CORPORATION OF INDIA 7.58% 16-Dec-15 98.1500 8.7500 150.00 INE261F09IG2 NABARD 9.14% 26-Feb-16 99.9693 9.2500 3500.00 INE261F09IG2 NABARD 9.14% 26-Feb-16 99.9693 9.1460 3000.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 97.6214 9.4074 250.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 97.6214 9.4200 250.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.6911 9.4200 1.00 INE787H08014 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.70% 02-Sep-16 97.1500 10.0400 1.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.8694 9.7000 250.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.8694 9.7000 250.00 INE360C07013 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-16 100.6090 10.4000 25.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 105.8202 5.7917 72.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.0000 9.5200 1650.00 INE053A08073 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 2.00% 23-Apr-17 115.0255 0.0000 100.00 INE301A08381 RAYMOND LIMITED 0.00% 24-Apr-17 100.1724 11.0500 1000.00 INE360C07021 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-17 100.7091 10.4500 75.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 71.5900 9.3200 0.90 INE121A07GW4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 07-May-18 105.4422 10.3800 100.00 INE896L07066 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PVT LTD 11.15% 06-Jun-18 97.9858 11.7500 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.7493 9.5600 300.00 INE360C07039 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-18 100.7222 10.5000 195.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.4500 9.4900 8.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 99.9174 9.5900 50.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.0080 9.5800 350.00 INE155A08118 TATA MOTORS LIMITED 9.69% 29-Mar-19 98.6332 10.1000 120.00 INE191B07113 WELSPUN CORP LIMITED 11.15% 28-Aug-19 102.3273 10.2500 220.00 INE516L07029 TATA BLUESCOPE STEEL LIMITED 10.75% 27-Sep-19 109.6155 10.9700 15.00 INE360C07047 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-19 100.7419 10.5300 200.00 INE803N07027 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-20 111.1729 10.7500 250.00 INE360C07054 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-20 100.7474 10.5500 200.00 INE053F09EF4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.74% 22-Dec-20 91.7100 9.6500 3.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 100.8800 9.5000 100.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 104.9466 11.0500 7.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 101.8500 11.3200 2.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 99.1500 9.5000 50.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 100.0361 8.1800 741.70 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 100.9500 9.7590 3250.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 100.9500 9.7591 750.00 INE514E08BE9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 12-Jul-22 98.4891 9.5000 10.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 97.6346 10.0000 50.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 96.4300 9.5000 100.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 97.5400 9.6600 40.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 19-Feb-23 94.8545 0.0000 2.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 95.5100 9.6000 8.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 95.3369 9.5500 250.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 95.2180 9.5500 212.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 92.7604 10.2000 250.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 97.0500 10.0900 1.00 INE694L07016 TALWANDI SABO POWER LIMITED RESET 09-Dec-23 97.8377 11.7000 50.00 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 9.39% 26-Mar-24 100.0000 9.6000 250.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-24 99.0100 8.0700 100.00 INE206D08170 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-25 99.5600 9.1800 200.00 INE752E07KW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-25 99.4600 7.9900 100.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.6864 9.5600 7.30 INE752E07KX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-26 99.4700 7.9900 90.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 94.7200 8.7800 12.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 93.9800 93.9800 150.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED SR-58(B) 9.90% 05-Nov-27 101.3181 9.7000 550.00 INE305A09216 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.60% 25-Feb-28 100.0000 9.5800 3.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 97.2403 9.6000 1100.00 INE721A08CK3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 29-May-28 100.4800 9.9200 300.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 99.2946 8.5500 300.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 100.9800 8.5100 1350.00 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% - 103.7893 8.3500 32.50 INE039A09PO2 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-32 101.5227 9.7000 550.00 INE121A08NF3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.60% 23-Jan-99 100.7000 12.4400 7.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LIMITED 11.00% 31-Dec-99 102.4000 10.5700 10.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE 