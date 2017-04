Apr 3 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 10060.60 NSE 38483.20 ============= TOTAL 48543.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE043D08DF4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 7.95% 05-Apr-14 99.8433 9.5700 700.00 INE043D08DN8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.02% 28-Jun-14 99.6478 9.3200 2500.00 INE895D08386 TATA SONS LTD 9.84% 12-Aug-14 100.0936 9.5400 29.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE 9.80% 08-Oct-14 99.8967 9.8000 50.00 INE043D07DI0 IDFC 9.05% 26-Dec-14 99.6740 9.4100 40.00 INE001A07KT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-15 99.7928 9.4200 156.00 INE557F08EH2 NATIONAL HOUSING BANK 9.50% 06-May-15 99.9378 9.5000 1000.00 INE556F09403 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.09% 13-Mar-16 99.9787 9.1000 750.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 15-May-16 97.8278 9.5100 500.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE COPORATION LTD 8.27% 25-Jun-16 97.5419 9.5100 400.00 INE013A07ZS1 RELIANCE CAPITAL LTD 29-Jun-16 100.1000 0.0000 35.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 12-Jul-16 99.7664 9.8100 1.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 103.2500 5.5600 2.80 INE013A07ZE1 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 04-Oct-16 101.0000 0.0000 1.00 INE556F09395 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.13% 03-Nov-16 99.9863 9.1300 850.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.0150 9.6800 300.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 03-Oct-17 100.4926 9.4600 100.00 INE126O07013 PROFICIENT BUILDWELL PVT. LTD 12.00% 30-Apr-18 115.6062 7.5200 900.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE COMPANY 9.11% 04-Sep-18 98.0953 9.7000 50.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 103.4000 11.4600 0.70 INE514E08DN6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.62% 14-Feb-19 100.0031 9.6100 50.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 01-Mar-19 99.9336 9.6100 50.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 02-May-19 100.0333 9.6100 50.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 99.1919 8.1400 0.60 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 03-Jul-22 100.9500 9.7700 200.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 04-May-23 96.1962 9.7400 550.00 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LTD 9.39% 26-Mar-24 100.0400 9.3800 500.00 INE206D08170 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-25 99.0200 9.3200 250.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.4332 9.6000 4.00 INE572F08071 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 10.15% 28-Mar-26 100.0000 10.1500 10.00 INE557F07181 NATIONAL HOUSING BANK 8.93% 24-Mar-29 100.3954 8.8800 15.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 100.0000 9.4000 2.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 06-Feb-99 105.0500 0.0000 2.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-99 108.2500 0.0000 7.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN - 30-Mar-99 100.1500 12.8600 0.50 INE202B08769 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 0.00% 31-Dec-99 100.0000 0.0000 2.00 INE202B08744 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 0.00% 31-Dec-99 100.0000 12.7300 2.00 NSE === INE043D08DF4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 7.95% 04-May-14 99.8433 9.2000 700.00 INE804I07850 ECL FINANCE LIMITED - 21-May-14 115.0910 0.0000 17.30 INE043D07DW1 IDFC LIMITED 0.00% 23-May-14 98.7888 9.3033 1500.00 INE043D07DW1 IDFC LIMITED 0.00% 23-May-14 98.7888 8.9500 1500.00 INE804I07900 ECL FINANCE LIMITED - 30-May-14 117.2960 0.0000 38.50 INE020B08559 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 07-Jun-14 99.9673 9.1990 50.00 INE804I07934 ECL FINANCE LIMITED - 20-Jun-14 112.0620 0.0000 3.00 INE043D08DN8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.02% 28-Jun-14 99.6478 9.0100 1250.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 99.8967 9.5000 50.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 99.9332 9.3477 1500.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 99.9332 9.1000 1500.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.6031 9.4499 250.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.6031 9.2500 250.00 INE866I07347 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 15-Oct-14 94.3305 11.2500 200.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.7031 9.2403 1000.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.7031 9.0500 1000.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 99.9951 9.2100 200.00 INE660A07KH4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.64% 02-Apr-15 100.0500 9.5900 1000.00 INE027E07030 FAMILY CREDIT LIMITED 20-Apr-15 100.1261 9.6100 400.00 INE557F08EH2 NATIONAL HOUSING BANK 9.50% 05-Jun-15 99.9378 9.1500 1000.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jun-15 99.9594 9.4200 200.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jun-15 99.9594 9.4200 200.00 INE445K07015 RELIANCE BROADCAST NETWORK LIMITED 28-Sep-15 100.4742 10.7500 100.00 INE155A08159 TATA MOTORS LIMITED 9.05% 30-Oct-15 98.8841 9.9100 50.00 INE015A07017 RANBAXY LABORATORIES LIMITED 9.20% 23-Nov-15 98.5936 10.1000 7.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.1434 9.4200 400.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.1434 9.4200 200.00 INE261F09IG2 NABARD 9.14% 26-Feb-16 99.9695 9.1468 1500.00 INE261F09IG2 NABARD 9.14% 26-Feb-16 99.9695 9.2500 1500.00 INE540B07038 RELIANCE MEDIAWORKS LIMITED 11.00% 01-Mar-16 100.3409 10.7500 150.00 INE556F09395 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.13% 11-Mar-16 99.9863 9.1500 850.00 INE556F09403 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.09% 13-Mar-16 99.9787 9.1500 750.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.5419 9.5000 900.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.7799 9.3750 500.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 101.7230 9.7000 250.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 101.7230 9.7100 250.00 INE804I07SG6 ECL FINANCE LIMITED 11.60% 28-Jan-17 101.1104 11.7000 50.00 INE536N07023 OMKAR REALTORS DEVELOPERS PRIVATE 18.00% 31-Jan-17 96.1381 0.0000 53.30 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 100.4926 9.4500 200.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.0150 9.6700 100.00 INE053A08073 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 2.00% 23-Apr-17 114.8776 10.0400 55.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.9547 9.4911 850.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.9547 9.2500 850.00 INE261Q07013 WADHWA RESIDENCY PVT LTD 12.00% 11-Jul-17 100.0000 12.0000 14.60 INE090A08MT3 ICICI BANK LIMITED 10.00% 10-Nov-17 100.1575 9.9000 2.50 INE261F09DZ3 NABARD 0.00% 01-Jan-18 72.2500 9.0520 1.60 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 72.2500 9.0520 0.90 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.8316 9.6200 11.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 98.0953 9.7000 100.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 98.2853 9.6357 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.8000 9.5500 244.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 99.9336 9.6000 100.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 99.9342 9.6000 50.00 INE115A07EW1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.63% 22-Jan-19 99.6496 9.7000 50.00 INE115A07EW1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.63% 22-Jan-19 99.6496 9.7000 50.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 100.0333 9.6000 50.00 INE514E08DN6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.62% 14-Feb-19 100.0031 9.6000 50.00 INE114A07455 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.70% 11-May-19 99.7877 9.4800 50.00 INE043D07237 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.72% 29-Sep-20 95.6200 9.6300 3.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.0500 11.3100 1.50 INE572E09148 PUNJAB NATIONAL BANK 9.50% 26-Jul-21 100.0500 9.7000 83.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 96.8733 8.6500 2.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 100.8300 9.7800 2542.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 100.8000 9.7867 1350.00 INE514E08BE9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 12-Jul-22 98.5500 9.4900 11.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 95.9200 9.5800 100.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 95.7887 9.5100 700.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 95.2808 9.5600 150.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 96.1962 10.3000 550.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 92.6600 10.2200 22.00 INE468M08078 SHRIRAM EQUIPMENT FINANCE CO LTD 10.20% 25-Jun-23 100.3274 10.1200 50.00 INE043D07FI5 IDFC LIMITED 9.68% 18-Dec-23 100.1798 9.6200 970.00 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 9.39% 26-Mar-24 100.0400 9.5950 500.00 INE514F07083 NEELACHAL ISPAT NIGAM LIMITED 11.90% 27-Mar-24 105.2500 11.2200 14.00 INE206D08170 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-25 99.0354 9.5300 750.00 INE206D08188 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-26 98.9689 9.5300 850.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.4332 9.4500 4.00 INE572F08071 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 10.15% 28-Mar-26 99.8800 10.4300 520.00 INE054O07041 LT SHIPBUILDING LIMITED 9.10% 25-Oct-26 92.9200 10.1000 250.00 INE206D08196 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-27 98.9465 9.5300 700.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 94.7000 8.7900 12.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 93.9600 9.0000 150.00 INE206D08204 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-28 98.9081 9.5300 250.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 94.9853 9.4500 1100.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 96.1805 9.4500 1000.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 94.6793 9.6400 56.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 94.6793 9.6400 50.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 100.0200 8.5400 100.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 100.0500 8.4660 50.00 INE206D08162 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-29 98.8454 9.5300 400.00 INE557F07181 NATIONAL HOUSING BANK 8.93% 24-Mar-29 101.5963 8.4900 225.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 99.0000 10.0800 5.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 9.41% 27-Jul-37 98.5521 9.5500 2.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 105.3284 9.7400 