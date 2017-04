Apr 4 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 15251.00 NSE 34594.30 ============= TOTAL 49845.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07FK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 30-Apr-14 99.8597 9.6300 500.00 INE043D08DN8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.02% 28-Jun-14 99.6610 9.3200 1250.00 INE261F09GJ0 NABARD 9.50% 11-Jul-14 99.8971 9.5000 450.00 INE202B08769 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 0.00% 12-Aug-14 100.0000 0.0000 1.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.5974 9.4500 500.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.29% 25-Jun-15 98.6263 9.4800 250.00 INE261F09HQ3 NABARD 9.45% 09-Jul-15 99.8876 9.4800 250.00 INE261F09IA5 NABARD 8.89% 28-Dec-15 99.9606 8.8700 1000.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 97.5722 9.2100 550.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 99.9100 9.7600 750.00 INE916DA7519 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.15% 09-May-16 98.3183 10.0600 50.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 15-May-16 97.8278 9.5100 250.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE COPORATION LTD 8.27% 25-Jun-16 97.5450 9.5100 250.00 INE013A07ZS1 RELIANCE CAPITAL LTD - 29-Jun-16 102.0000 0.0000 35.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION 9.52% 02-May-17 99.9547 9.5300 500.00 INE001A07CJ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.35% 16-May-17 101.3446 9.8100 50.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORAION OF INDIA 9.61% 01-Jun-17 99.9709 9.6000 350.00 INE557F09310 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 24-Dec-18 66.0000 9.2000 0.10 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 97.0346 9.3300 50.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 99.5826 9.7300 50.00 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 64.8200 9.2500 2.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 100.2500 10.8200 2.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.6000 11.2700 1.50 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 105.5000 11.1800 4.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 103.1500 11.0000 3.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 100.6577 8.0800 2.20 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 100.2300 9.8900 5110.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 99.1415 8.0800 1.30 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LTD RESET 28-Jun-22 100.2000 11.2200 1.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.5533 9.7500 250.00 INE134E07414 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.18% 22-Nov-23 100.4132 8.1000 0.40 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LTD 9.39% 26-Mar-24 100.0250 9.3800 1250.00 INE514F07083 NEELANCHAL ISPAT NIGAM LTD 11.90% 27-Mar-24 107.7500 10.6000 200.00 INE206D08170 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-25 98.7098 9.3700 200.00 INE535N08056 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.83% 28-Mar-26 99.8500 9.8500 250.00 INE572F08071 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 10.15% 28-Mar-26 100.0000 10.1500 18.00 INE206D08204 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-28 98.7624 9.3300 200.00 INE787H07255 IIFCL 8.48% 05-Sep-28 100.3000 8.4300 50.00 INE206D08162 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-29 98.7149 9.3400 250.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.75% 05-Feb-29 101.1900 8.6000 1.50 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 102.7500 8.3000 5.00 INE557F07181 NATIONAL HOUSING BANK 8.93% 24-Mar-29 102.6700 8.6000 202.00 INE202B08744 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 0.00% 24-Mar-29 100.0000 12.7300 5.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 97.2892 9.7000 150.00 INE020B07HS2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.75% 21-Aug-72 100.8000 8.6000 2.00 INE121A08NF3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.60% 23-Jan-99 100.7000 12.5000 1.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN - 31-Dec-99 102.5000 0.0000 3.00 NSE === INE001A07FK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 30-Apr-14 99.8597 9.2500 500.00 INE043D08DN8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.02% 28-Jun-14 99.6610 9.0000 1250.00 INE752E07HC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-14 99.6678 9.3500 6.30 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.5847 9.2900 250.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.5974 9.2500 500.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 08-Dec-14 99.1997 9.3999 25.00 INE115A07FF3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.50% 27-Mar-15 99.9622 9.5300 400.00 INE027E07030 FAMILY CREDIT LIMITED 20-Apr-15 100.1624 9.4252 100.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 98.6263 9.4800 250.00 INE261F09HQ3 NABARD 9.45% 09-Jul-15 99.8876 9.2500 250.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 99.5188 9.3400 5.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 97.5722 9.4500 550.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 99.9100 9.7500 750.00 INE916DA7519 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.15% 09-May-16 98.3183 10.0500 50.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.8278 9.5000 250.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.8000 9.3660 750.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.8000 9.3660 500.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 101.5074 9.8000 500.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 101.5074 9.8000 500.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.6539 9.8000 500.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.6539 9.8000 500.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.2632 9.4700 50.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-16 99.6179 9.3700 30.00 INE752E07GH9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-17 98.7245 9.4000 100.00 INE752E07GH9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-17 98.7245 9.4100 100.00 INE134E08AA6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 22-Mar-17 101.0242 9.4700 184.00 INE206D08162 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 22-Mar-17 101.0242 9.4800 184.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.0000 9.5100 750.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.0676 9.4800 250.00 INE261F09CW2 NABARD 9.90% 30-Mar-17 101.3242 9.3600 50.00 INE261F09CW2 NABARD 9.90% 30-Mar-17 101.3242 9.3600 50.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.9547 9.2500 500.00 INE001A07CJ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.35% 16-May-17 101.3446 9.8000 50.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 99.9709 9.0500 350.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 99.0422 9.5500 100.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 99.0422 9.5500 100.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 94.9908 9.8500 50.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 94.9908 9.8500 50.00 INE468M08052 SHRIRAM EQUIPMENT FINANCE CO LTD 12.15% 19-Jul-18 101.4500 11.6800 10.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.5900 9.6000 50.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 99.1639 9.7000 200.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 99.1639 9.7000 200.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.1630 9.5800 50.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 99.8743 9.7000 450.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 99.8743 9.7000 450.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 97.0346 9.5500 50.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 99.5826 9.7200 496.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 99.6569 9.7000 350.00 INE752E07GJ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-19 97.3257 9.6000 25.00 INE020B07EY7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 17-Nov-19 96.1000 9.7000 1.00 INE261F09FJ2 NABARD 0.00% 01-Aug-20 57.0798 9.2600 10.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 95.6700 11.4392 6.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 104.9364 11.0500 5.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 97.7000 9.6400 3.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 102.1513 11.3500 200.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 100.2500 9.8900 14418.0 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 100.2500 9.8887 1150.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 99.6700 9.7300 2.00 INE039A09PM6 IFCI LIMITED SR-58(A) 9.90% 05-Nov-22 103.4206 9.2800 500.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 95.7178 9.6600 50.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 97.2800 10.2600 4.00 INE031A07857 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENTCORP 7.34% 16-Feb-23 90.9000 8.8500 4.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.5533 9.7500 250.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 92.7200 10.2100 22.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 97.3100 10.0100 1.00 INE043D07FI5 IDFC LIMITED 9.68% 18-Dec-23 100.0214 9.6500 700.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 100.4500 9.6300 5.00 INE638F08021 TIIC LTD 9.85% 07-Mar-24 99.5000 10.1900 50.00 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 9.39% 26-Mar-24 100.0250 9.5900 1250.00 INE206D08170 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-25 98.8800 9.5600 200.00 INE206D08188 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-26 98.8300 9.5600 550.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.5500 9.4300 6.00 INE535N08056 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.83% 28-Mar-26 99.8500 10.1100 250.00 INE572F08071 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 10.15% 28-Mar-26 99.8500 10.4300 200.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 101.2600 9.6400 1.00 INE054O07041 LT SHIPBUILDING LIMITED 9.10% 25-Oct-26 92.9350 10.1000 250.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 103.6069 9.2700 500.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 23-Jan-29 98.8654 9.5300 150.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 97.8300 10.0000 21.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 99.9800 9.9600 15.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 97.2892 9.6900 150.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN - 31-Dec-99 100.0400 12.8500 4.00 INE909H08154 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.03% 31-Dec-99 99.1000 11.1700 1.00 ===============================================================================================