Jun 9 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4412.50 NSE 41778.20 ============= TOTAL 46190.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE866I07206 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.70% 18-Aug-14 100.3651 9.2500 250.00 INE523E07764 L N T FINANCE LTD 9.75% 08-Oct-14 100.1247 9.0500 250.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 100.3611 8.5800 500.00 INE556F09387 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 09-Mar-15 100.6270 8.5400 250.00 INE523E07848 LNT FINANCE LIMITED 9.20% 15-Apr-15 99.9994 9.1400 250.00 INE691I07380 L N T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.95% 15-Jun-15 100.0028 8.9400 500.00 INE310L07043 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jun-15 101.1491 8.6200 50.00 INE013A07VL5 RELIANCE CAPITAL LTD - 07-Aug-15 113.6818 0.0000 1.00 INE310L07076 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Sep-15 101.4306 8.5500 30.00 INE968N08018 LNT SEAWOODS PRIVATE LIMITED 10.25% 28-Sep-15 100.0594 10.1100 100.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE COPORATION LTD 8.27% 25-Jun-16 98.8096 8.9300 10.00 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 100.8260 9.2600 50.00 INE020B07IB6 REC LTD 9.67% 10-Mar-17 101.5905 8.9600 250.00 INE556F09445 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 18-Mar-17 100.6407 9.2500 650.00 INE134E08ET8 PFC LTD 9.40% 29-Jun-17 100.8047 9.0800 50.00 INE020B08757 REC LTD 9.40% 20-Jul-17 100.9831 9.0100 200.00 INE134E08FK4 PFC LTD 8.95% 11-Mar-18 99.4460 9.1100 300.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 68.4000 0.0000 2.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 66.6150 9.1500 8.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 101.8644 9.1000 150.00 INE020B08765 REC LTD 9.39% 20-Jul-19 101.1219 9.1000 50.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 108.1000 7.0200 8.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 105.8500 0.0000 7.00 INE053F07520 IRFC LTD 8.00% 23-Feb-22 100.6109 7.8800 1.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.6500 9.2500 100.00 INE020B07GG9 REC LTD 7.93% 27-Mar-22 100.3100 7.8700 0.90 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LTD 10.40% 27-Sep-22 100.3000 10.3200 30.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 98.8329 8.9900 250.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 96.8873 9.4800 77.00 INE053F07710 IRFC LTD 8.19% 19-Mar-24 102.1900 7.8700 4.40 INE202B07AD3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 28-Mar-24 100.0200 10.6800 5.00 INE688I08053 CAPITAL FIRST LIMITED 9.50% 17-May-28 94.5500 10.2500 4.00 INE134E07430 PFC LTD 8.54% 22-Nov-28 103.3600 8.1300 2.50 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 104.4000 8.0000 8.10 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 105.8500 7.9900 1.10 INE053F09HH3 IRFC LTD 8.83% 14-May-35 96.5000 9.2100 5.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 21-Aug-72 103.5500 0.0000 2.00 INE020B07HS2 REC LTD 10.75% 21-Aug-72 103.6500 8.2600 0.50 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN RESET 31-Dec-99 99.8000 12.9000 5.00 NSE === INE667F07AA4 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 10.07% 08-Aug-14 100.0682 8.9000 100.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 100.0489 9.0137 100.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 100.0489 8.7001 100.00 INE261F09GN2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.32% 16-Aug-14 100.0460 8.4299 5.00 INE866I07206 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.70% 18-Aug-14 100.3651 9.5500 250.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 100.0906 8.4000 750.00 INE261F09GQ5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 15-Sep-14 100.1060 8.6614 250.00 INE261F09GQ5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 15-Sep-14 100.1060 8.4000 250.00 INE115A07EK6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.96% 29-Sep-14 100.2318 8.8294 850.00 INE115A07EK6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.96% 29-Sep-14 100.2318 8.5700 850.00 INE523E07764 L T FINANCE LTD 9.75% 08-Oct-14 100.1247 8.7900 250.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 100.3611 8.4500 250.00 INE556F09387 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 09-Mar-15 100.6270 8.4500 550.00 INE556F09387 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 09-Mar-15 100.6270 8.5398 300.00 INE523E07848 L T FINANCE LTD 9.20% 15-Apr-15 99.9994 9.0750 250.00 INE134E08EQ4 PFC LTD 9.46% 02-May-15 100.6834 8.5881 250.00 INE134E08EQ4 PFC LTD 9.46% 02-May-15 100.6834 8.5558 250.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 100.0815 8.5764 1250.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 100.0815 8.5558 1250.00 INE043D07BD5 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 08-Jun-15 92.2055 8.5019 450.00 INE043D07BD5 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 08-Jun-15 92.2055 8.5000 450.00 INE691I07380 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.95% 15-Jun-15 100.0028 8.9500 500.00 INE310L07043 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jun-15 101.1491 9.1100 50.00 INE514E08BF6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 16-Jul-15 99.9810 9.3305 1400.00 INE514E08BF6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 16-Jul-15 99.9810 8.8000 1400.00 INE798Q08012 GERAH ENTERPRISES PRIVATE LIMITED 12.25% 14-Aug-15 100.6058 - 2000.00 INE310L07076 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Sep-15 101.4306 9.1100 30.00 INE968N08018 LT SEAWOODS PRIVATE LIMITED 10.25% 28-Sep-15 100.0594 9.8000 290.00 INE968N08018 LT SEAWOODS PRIVATE LIMITED 10.25% 28-Sep-15 100.0594 10.1100 100.00 INE245A07093 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 4.00% 18-Oct-15 82.5663 9.9500 665.00 INE245A07093 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 4.00% 18-Oct-15 82.5663 9.9500 49.70 INE202B07910 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 11.35% 07-Nov-15 101.3450 10.3173 500.00 INE202B07688 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.80% 05-Dec-15 100.5210 10.3049 2500.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.8778 8.8500 700.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.8778 8.8500 700.00 INE721A07EP0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.15% 07-Dec-15 100.1000 9.9500 100.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 100.1284 9.2000 8.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 100.1284 9.2000 2.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 101.3500 9.7000 350.00 INE514E08CN8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.87% 16-May-16 98.2343 8.8800 250.00 INE013A07TK1 RELIANCE CAPITAL LIMITED BR NIFTY 17-May-16 108.0000 0.0000 3.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 0.00% 10-Jun-16 82.3161 10.1900 600.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.5282 8.9900 2.00 INE968N08075 L&T SEAWOODS PRIVATE LIMITED 9.48% 14-Nov-16 99.7135 9.7946 420.00 INE968N08075 L&T SEAWOODS PRIVATE LIMITED 9.48% 14-Nov-16 99.7135 9.8000 100.00 INE055A07062 CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES 10.45% 17-Dec-16 102.1963 9.8790 500.00 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 100.8260 9.2500 50.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 100.9818 9.2008 1000.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 100.9818 9.2000 500.00 INE020B07IB6 REC LTD 9.67% 10-Mar-17 101.5905 8.9500 500.00 INE020B07IB6 REC LTD 9.67% 10-Mar-17 101.5905 8.9499 250.00 INE556F09445 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 18-Mar-17 100.6407 8.4800 650.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 101.0695 9.2000 500.00 INE514E08AW3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.20% 27-Apr-17 100.5218 8.9611 25.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 100.6460 9.0862 250.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 100.6460 8.6061 250.00 INE134E08ER2 PFC LTD 9.61% 01-Jun-17 101.4504 9.0200 250.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.33% 12-Jun-17 101.1239 8.8783 1000.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.33% 12-Jun-17 101.1239 8.8800 1000.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-17 101.1054 8.8550 150.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-17 101.1054 8.8600 150.00 INE134E08ET8 PFC LTD 9.40% 29-Jun-17 100.8047 9.0700 50.00 INE020B08757 REC LTD 9.40% 20-Jul-17 100.9831 9.0000 200.00 INE013A07SJ5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.00% 03-Nov-17 100.0100 9.9400 240.00 INE013A07TD6 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.00% 20-Dec-17 100.2000 9.8800 105.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 99.9876 9.2200 250.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 99.9876 9.2200 250.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 99.4460 9.1000 950.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 99.4460 9.1000 650.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 06-May-18 98.9105 8.8800 250.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 97.1026 9.2350 50.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 97.1026 9.2350 50.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 105.9600 9.2202 1.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 103.4000 12.3700 2.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 102.1928 9.1400 50.00 INE115A07EP5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 01-Nov-18 101.3043 9.2400 50.00 INE020B07HY0 REC LTD 9.38% 06-Nov-18 100.8254 9.1100 150.00 INE020B07HY0 REC LTD 9.38% 06-Nov-18 100.8254 9.1100 150.00 INE001A07EJ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.95% 26-Nov-18 107.2600 9.8242 2.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 102.0381 9.1800 1.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 101.8644 9.0900 200.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 101.8830 9.0850 50.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 102.1004 9.0953 200.00 INE020B07EV3 REC LTD 8.80% 06-Oct-19 97.1200 9.4918 10.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.5000 10.5400 4.00 INE572E09148 PUNJAB NATIONAL BANK 9.50% 26-Jul-21 102.4500 9.2200 85.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 104.4200 9.1100 966.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 104.3900 9.1123 400.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 100.7247 9.4000 100.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.9400 9.3600 50.00 INE134E08EU6 PFC LTD 9.39% 29-Jun-22 101.2895 9.0500 90.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 101.0115 9.4000 100.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 100.5000 10.2800 30.00 INE013A07RT6 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.10% 28-Sep-22 103.4100 9.4700 50.00 INE013A07SK3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.95% 02-Nov-22 102.5800 9.4700 30.00 INE020B08807 REC LTD 9.02% 19-Nov-22 97.2700 9.4862 1.00 INE121H08057 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 27-Nov-22 98.1100 9.8694 3.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 98.8329 8.9800 300.00 INE013A08283 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.85% 28-Mar-23 99.7500 9.8700 250.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 96.8873 9.4700 100.00 INE020B08849 REC LTD 8.06% 31-May-23 94.0439 9.0500 200.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 93.8965 9.4818 900.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 103.0000 9.2100 1.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION 10.50% 10-Feb-24 104.0000 9.8900 4.00 INE523E08NI6 L & T FINANCE LTD 10.35% 27-Mar-24 102.6700 9.8900 11.00 INE514F07083 NEELACHAL ISPAT NIGAM LIMITED 11.90% 27-Mar-24 108.4500 10.6000 5.00 INE895D07453 TATA SONS LIMITED 9.44% 02-Jun-24 100.0100 - 150.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 99.5000 9.6000 17.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.5500 9.0100 1.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 98.7184 8.9500 900.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 97.4200 9.2705 9.00 INE688I08053 CAPITAL FIRST 9.50% 17-May-28 94.5500 10.2370 4.00 INE020B07HN3 REC LTD 8.46% 29-Aug-28 103.1627 8.0650 14.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 103.1626 8.0650 10.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.54% 22-Nov-28 103.3600 8.1200 2.50 INE202B07AV5 - - - 99.4458 - 2500.00 INE202B07AU7 - - - 99.3073 - 1250.00 INE146O07011 - - - 100.2760 - 500.00 INE895D07461 - - - 99.9700 - 50.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 98.0000 10.0100 2.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 101.7000 10.4000 27.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 100.1000 12.8400 1.00
===============================================================================================
NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange