Jun 10 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 13004.00 NSE 20189.50 ============= TOTAL 33193.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE721A07BH3 SHRIRAM TRANSPORT FINACE CO LTD 10.50% 22-Aug-14 100.2855 8.6300 500.00 INE660A07FZ6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.10% 12-Sep-14 100.1205 9.2500 100.00 INE721A07DS6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 10.15% 17-Sep-14 100.0981 9.3900 300.00 INE001A07JW2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 29-Oct-14 99.8881 9.2200 250.00 INE001A07LX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.96% 24-Nov-14 100.2258 9.1700 1000.00 INE115A07BN6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 26-Nov-14 100.1494 9.2100 50.00 INE895D08386 TATA SONS LTD 9.84% 08-Dec-14 100.1369 9.3100 46.00 INE774D07HP6 M 10.20% 15-Dec-14 100.3197 9.3000 35.00 INE721A07CQ2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE LTD 10.35% 26-Dec-14 100.4210 9.3000 100.00 INE774D07IE8 MAHINDRA 0.00% 07-Jan-15 94.9211 9.5400 250.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION 9.46% 02-May-15 100.6496 8.6300 700.00 INE261F09HJ8 NABARD 9.46% 21-May-15 100.7885 8.5300 250.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 100.8822 8.5200 350.00 INE691I07380 L N T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.95% 15-Jun-15 100.0019 8.9400 450.00 INE223D07011 SINDHU TRADE LINKS LIMITED - 15-Jun-15 100.0000 9.9800 255.00 INE001A07LI7 HDFC LTD. 8.60% 07-May-16 98.9392 9.2100 1000.00 INE001A07GX6 HDFC 0.00% 14-Jun-16 134.2405 0.0000 250.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.18% 19-Sep-16 101.7216 9.2600 250.00 INE020B08658 REC LTD 9.28% 15-Feb-17 100.5585 9.0000 100.00 INE735N08037 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES PVT. 10.25% 03-Aug-17 102.2791 9.3300 500.00 INE241O07010 ARUM INVESTMENTS PVT LTD 17.00% 21-Feb-18 100.0000 - 800.00 INE241O07028 ARUM INVESTMENTS PRIVATE LIMITED 17.00% 15-Mar-18 100.0000 - 879.00 INE241O07044 ARUM INVESTMENTS PRIVATE LIMITED 17.00% 13-Jun-18 100.0000 - 1716.00 INE535N08049 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.70% 21-Nov-18 103.4200 9.3200 8.00 INE241O07036 ARUM INVESTMENTS PRIVATE LIMITED 17.00% 06-Dec-18 100.0000 - 1144.00 INE134E08EA8 POWER FINANC CORPORATION LTD 9.70% 15-Dec-18 101.6542 9.2100 43.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 68.6000 9.0300 7.00 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.95% 06-Jan-19 103.9000 9.8100 1.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.53% 31-Jan-19 101.8300 9.0300 4.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 68.9200 8.3500 8.00 INE872A07SN6 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.55% 11-Feb-19 98.0500 12.0300 4.30 INE134E07513 PFC LTD 9.69% 02-Mar-19 101.9306 9.1300 500.00 INE895D07438 TATA SONS LIMITED 9.90% 20-Mar-19 102.0830 9.3200 150.00 INE872A07SY3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 12.00% 23-May-19 98.1000 12.5300 7.80 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 106.0000 11.0900 8.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 101.9900 7.8300 0.90 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 104.9000 9.1400 316.00 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LTD RESET 28-Jun-22 101.2075 11.1100 0.50 INE572F11042 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Dec-22 44.4740 9.9300 4.00 INE688I08012 CAPITAL FIRST LIMITED 10.30% 28-Feb-23 99.9200 10.3000 30.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 94.5867 9.3700 450.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION AND 10.50% 10-Feb-24 104.3000 9.8000 4.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 97.0000 9.2400 5.00 INE020B07HN3 REC LTD 8.46% 29-Aug-28 102.2000 8.1900 5.00 INE134E07430 PFC LTD 8.54% 22-Nov-28 103.5300 8.1100 2.50 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 106.0300 7.9600 6.50 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 105.2300 8.0600 2.50 INE053F09HH3 IRFC LTD 8.83% 14-May-35 96.5100 9.2100 10.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 21-Aug-72 100.7500 10.6700 1.00 INE306N08011 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.95% 31-Dec-99 104.0700 10.2100 150.00 NSE === INE916D073L6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.35% 08-Aug-14 100.1074 8.9100 150.00 INE535H07183 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.75% 28-Aug-14 100.2074 9.0000 100.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 100.0998 8.3600 650.00 INE121A07FR6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 03-Sep-14 100.1545 9.0473 700.00 INE414G07084 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-14 99.9350 11.4691 5.00 INE721A07DS6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.15% 17-Sep-14 100.0981 9.1000 300.00 INE001A07JW2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 29-Oct-14 99.8881 8.9500 250.00 INE001A07LX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.96% 24-Nov-14 100.2258 8.9500 1000.00 INE660A07HB3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.00% 12-Dec-14 100.1906 9.1550 100.00 INE774D07IE8 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 07-Jan-15 94.9211 9.3000 250.00 INE136E07NX8 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 07-Jan-15 119.3500 4.2031 15.00 INE136E07NX8 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 07-Jan-15 119.4799 - 15.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-15 100.1575 9.3421 100.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-15 100.1575 9.1000 100.00 INE756I07068 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.80% 09-Feb-15 100.1730 9.2926 290.00 INE804I07DV7 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 05-Mar-15 136.0000 0.0000 1.00 INE804I07EE1 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 03-Apr-15 139.0000 0.0000 1.00 INE134E08EQ4 PFC LTD 9.46% 02-May-15 100.6496 8.5900 700.00 INE121A07GM5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.60% 13-May-15 99.8295 9.7296 250.00 INE261F09HJ8 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.46% 21-May-15 100.7885 8.5100 250.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 04-Jun-15 100.8822 8.5100 350.00 INE691I07380 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.95% 15-Jun-15 100.0019 8.9500 450.00 INE001A07MN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 26-Jun-15 100.4518 9.1237 450.00 INE013A07PC6 RELIANCE CAPITAL LIMITED NIFTY 18-Sep-15 143.0000 0.0000 1.00 INE013A07PL7 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 26-Oct-15 152.0000 0.0000 1.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.8878 8.8414 500.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.8878 8.8414 500.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 100.3370 8.8750 98.00 INE043D07EH0 IDFC LIMITED 9.15% 26-Feb-16 100.3035 8.9000 450.00 INE043D07EH0 IDFC LIMITED 9.15% 26-Feb-16 100.3035 8.9000 450.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 100.1175 9.2065 100.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 100.1175 9.2065 100.00 INE115A07ET7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.74% 16-Mar-16 100.8086 9.1878 300.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 99.0461 9.1767 20.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 99.3207 8.8622 100.00 INE001A07LI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 07-May-16 98.9392 9.2000 1000.00 INE514E08CN8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.87% 16-May-16 98.2449 8.8736 150.00 INE013A07TK1 RELIANCE CAPITAL LIMITED BR NIFTY 17-May-16 108.0000 0.0000 3.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 134.2405 9.2300 250.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.8500 8.8900 10.00 INE020B08609 REC LTD 9.38% 06-Sep-16 100.7656 8.9500 50.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.7216 9.2500 250.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.9532 9.2193 20.00 INE020B08658 REC LTD 9.28% 15-Feb-17 100.5585 8.9900 150.00 INE020B08658 REC LTD 9.28% 15-Feb-17 100.6291 8.9600 50.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 107.4725 9.2900 5.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 101.0895 9.1910 250.00 INE691I07554 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 9.50% 06-Jun-17 100.0000 9.4900 50.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.33% 12-Jun-17 101.1476 8.8691 100.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.33% 12-Jun-17 101.1476 8.8700 100.00 INE621H07017 RELIGARE ENTERPRISES 14.00% 30-Jun-17 103.5300 11.2500 128.00 INE735N08037 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES PVT 10.25% 03-Aug-17 102.4128 9.3087 500.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 106.5100 9.0500 27.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 102.4038 9.0800 51.00 INE115A07EP5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 01-Nov-18 101.3038 9.2400 50.00 INE115A07EP5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 01-Nov-18 101.3038 9.2400 50.00 INE134E08EA8 PFC LTD 9.70% 15-Dec-18 101.6542 9.2000 47.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 67.2538 9.0800 20.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 101.7515 9.1200 1150.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 101.7515 9.1200 750.00 INE872A07SN6 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.55% 11-Feb-19 102.3500 10.8900 4.30 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 101.9306 9.1400 700.00 INE895D07438 TATA SONS LIMITED 9.90% 20-Mar-19 102.0830 9.3500 150.00 INE860H07466 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.75% 04-Apr-19 100.4116 9.6500 5.00 INE872A07SY3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 12.00% 23-May-19 102.5000 11.3100 7.80 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 99.6757 8.9958 99.00 INE020B08468 REC LTD 8.80% 29-Nov-20 98.6900 9.0500 50.00 INE039A09PQ7 IFCI LIMITED 9.90% 11-Jan-21 102.0800 9.4300 188.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 103.9500 10.8500 3.00 INE572E09148 PUNJAB NATIONAL BANK 9.50% 26-Jul-21 102.3500 9.2400 171.00 INE020B08641 REC LTD 9.75% 11-Nov-21 103.0100 9.1500 21.00 INE866N07016 DLF EMPORIO LIMITED 10.90% 21-Nov-21 100.2500 11.3800 500.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 101.4371 7.9300 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 104.4000 9.1100 1392.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 104.2600 9.1354 950.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 101.2065 9.3200 150.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 101.4594 9.3200 50.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 101.0120 9.4000 25.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 97.9000 9.4013 2.00 INE572F11042 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Dec-22 46.0000 9.4900 4.00 INE688I08012 CAPITAL FIRST LIMITED 10.30% 28-Feb-23 99.9200 10.3000 30.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 99.3000 9.0000 100.00 INE514E08CO6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.94% 22-May-23 93.6700 8.9900 1.00 INE909H08147 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.15% 28-May-23 100.0000 10.1300 30.00 INE020B08849 REC LTD 8.06% 31-May-23 94.2800 9.0100 100.00 INE514E08CY5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.58% 04-Oct-23 103.4800 9.0000 100.00 INE906B07DA9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.35% 22-Nov-23 103.1917 7.8500 100.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 103.2700 9.1600 6.00 INE523E08NI6 L & T FINANCE LTD 10.35% 27-Mar-24 102.7600 9.8800 11.00 INE202B07AD3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.9000 8.9300 1.90 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.54% 22-Nov-28 103.5300 8.1000 2.50 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.75% 05-Feb-29 106.7600 7.9400 2.00 INE514E08DS5 - - - 100.0000 - 300.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 21-Aug-72 101.2750 10.7800 5.00 INE306N08011 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.95% 31-Dec-99 104.0700 10.2500 250.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 99.2400 9.5100 22.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com